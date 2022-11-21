Откуда взялось выражение «сербы и русские – братья»? И братья ли мы сейчас?

«Буду болеть за Сербию, это братский нам народ. Больше болеть мне там не за кого», – сказал Александр Соболев перед стартом ЧМ-2022. Денис Глушаков заявил о поддержке Сербии и Хорватии, потому что «они близки нам по духу». Официальный аккаунт сборной России опубликовал пост поддержки на сербском языке: «Удачи на чемпионате мира! Верим в ваш успех, братья!»

Даже в комментах под постом о симпатиях авторов Sports.ru вы удивлялись, что никто не выбрал Сербию. «Думал за Сербию кто-нибудь будет...», – написал toxa_gas и собрал 212 плюсов.

Откуда взялась любовь Сербии и России? В чем ее причина, кроме очевидной связи в виде православия и кириллицы? И как сербы и русские общаются сейчас?

Выясняли Алфимов и Головин.

Россия освободила Сербию от турок и восстановила независимость, а потом поддержала в Первой мировой. За это Николай II стал святым

Осенью 1876 года сербская армия потерпела два сокрушительных поражения от Османской империи во время освободительной войны. После этого князь Милан Обренович телеграфировал русскому императору Александру II с просьбой о помощи.

Битва за Моравац (1876)

Александр II пригрозил туркам перейти границу 200-тысячной армией. Они согласились на перемирие, правда, оно оказалось временным – уже через полгода началась новая русско-турецкая война.

Здесь важно понимать, что происходило на Балканах в тот момент. Османская империя владела болгарскими, сербскими, а также рядом черногорских и румынских территорий с 1382 года. Для христианского населения этих земель (оно составляло основу) ввели жесткие ограничения прав и свобод – налоги, квоты по имуществу, в отдельных областях иногда происходил геноцид (Константинопольская резня, Аданская резня). Так турки стимулировали переход в ислам.

Во второй половине XIX века сербы, черногорцы и болгары поднимали несколько восстаний, но Османская империя их подавляла. Это вызывало недовольство даже западных стран, которые вообще-то были союзниками турецкого государства.

Православие, которое, как и Россия, проповедовали угнетенные народы, стало одним из факторов, по которым Александр II вступил в войну. Манифест императора после парада войск в Кишиневе на торжественном молебне зачитал епископ Кишиневский и Хотинский Павел.

Другая причина – желание Россия отыграться за поражение в Крымской войне и восстановить флот на Черном море. Под эту идею власти придумали концепцию «защитника православия на Балканах» – и это вызвало огромное воодушевление в народе. На Балканы отправились тысячи добровольцев, туда ехали и западники, и славянофилы. «Вся Россия там, и я должен идти», – говорил Лев Толстой. Так Александру II объединил страну.

Боевые действия продолжались почти год и закончились тотальной победой России – русская армия даже подобралась к Стамбулу. Вскоре стороны заключили Сан-Стефанский мирный договор. По нему, Россия получила часть Бессарабии (Молдавии), Карс и Батуми, а Болгария, Румыния, Сербия и Черногория – независимость.

Бегство турок из Болгарии после русско-турецкой войны

Правда, почти сразу ряд положений был аннулирован Берлинским конгрессом. Например, территориальные приобретения Сербии и Черногории урезали, а Болгарию разделили на три части. Войны на Балканах продолжились уже между славянскими государствами, но Российская империя в них не вмешивалась, хотя экономически и военно поддерживала Сербию.

Следующий крупный шаг к сближению – Первая мировая война. После убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда членом сербско-боснийской националистической группы Гаврилой Принципом случился июльский кризис – Австрия объявила войну Сербии, а потом в коалиции с Германией – России. Причина агрессии против России – частичная и полная мобилизации в Российской империи, которые разделил день.

«Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии», – именно эти слова Николая II, адресованные сербскому королю Александру Карагеоргиевичу, выбиты на памятнике русскому императору в Белграде.

Российская помощь Сербии во время Первой мировой была разнообразной: экономической, политической, военной. Но в 1915-1916 годах случилось то, что сильнее всего произвело впечатление на сербов.

После захвата страны сербская армия отступила в Албанию. Там солдат должны были забрать на кораблях союзники, а Италия – пропустить на территорию тех, кого не забрали. Но корабли не прибыли, а итальянцы потребовали не пересекать линию безопасности. Премьер-министр Сербии Никола Пашич попросил Николая II о помощи. Российский император проинформировал союзников по Антанте – Францию и Великобританию: если сербскую армию не спасут, Россия выйдет из войны. Только после этого союзники помогли сербам выбраться, а операция по отступлению получила название «Албанская Голгофа».

Отступление сербской армии в Албанию

Для сербского фольклора и истории отступление стало важным историческим моментом – ему посвящено множество песен и стихотворений. Один из их героев – Николай II. Например, в 2018-м вышла песня под названием «Помоћ светог цара Николаја» («Помощь святого царя Николая»).

Сербская церковь действительно причислила императора к лику святых еще в 1930-х – на 60 лет раньше, чем РПЦ. «Неизвестно, что бы было с Сербией и сербским народом, если бы он не вступил в Первую мировую войну», – говорил несколько лет назад патриарх Сербский Ириней.

Россия осудила бомбардировки Югославии в 1999-м, а в ответ на действия НАТО фанаты напали на американское посольство в Москве

После появления Советского Союза отношения сербов и русских охладели. Югославских диктатор Иосип Броз Тито считался главным врагом Сталина и Хрущева, матчи СССР и Югославии – важнейшими противостояниями.

В 1990-х появилось немного позитива. Россия поддерживала НАТО по действиям в Югославии и соглашалась с обвинениями сербов в военных преступлениях, пока не начались бомбардировки сербских городов. Узнав о них, премьер-министр Евгений Примаков исполнил «разворот над Атлантикой» и отказался от встречи с представителями НАТО.

Когда Примаков умер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич написал: «Сербия всегда будет помнить то, что нельзя забыть – что в самые трудные для нее моменты Примаков был большим и убежденным другом. Он показал в эти трудные моменты то, что могут сделать только великие. Достаточно одного жеста, который послужит указателем для будущих поколений».

В 1999-м за сербов, возможно, впервые вступились российские футбольные фанаты. Они копировали британский стиль, но занимали ультрапророссийскую позицию, и жестко отреагировали на бомбардировки. Несколько сотен активных болельщиков вышли к посольству США на Новинском бульваре в Москве, а всего толпа в первый день насчитывала три тысячи человек. «Наша атака случилась в первый день протестов. Фанаты «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и еще нескольких клубов заранее договорились. Было около 350 человек, мы собрались в сквере на Красной Пресне. Организованно подошли к посольству и атаковали его», – вспоминал фанат ЦСКА Андрей Малосолов.

«Сноб» спустя 20 лет выпустил ностальгический текст, где написал, что подобные протесты в России не могли произойти ни раньше, ни позже, потому что в марте 1999-го на Садовое вышли не привычные участники митингов, а те, кого называют гражданским обществом: «На антиамериканском протесте соблюдалось твердое перемирие между представителями всех субкультурных группировок, которые могли встретить друг друга. Футбольные фанаты враждующих бригад действовали совместно, скинхеды стояли рядом с рэперами и растаманами».

Малосолов объяснял, что желание выйти к посольству возникло стихийно: фанаты объездили всю страну, видели, настолько она больна, и устали смотреть на «министра иностранных дел Козырева, которого называли «господин «да», потому что он все сдавал и со всем соглашался».

«В погибающей стране мы ощущали себя патриотической доминантой, которая имела четкие убеждения, идеологию, – говорил он. – Как только появился шанс, мы его использовали. При том, что тогда у нас не было особых связей с сербами. Это был наш протест за Россию. Мы считали, что олицетворяем Россию».

А как ведет себя Сербия? Коротко: сидит на двух стульях. ЕС и Россия дарят ей миллиарды, пытаясь переманить на свою сторону

Два стула – самый популярный комментарий, характеризующий сербскую внешнюю политику (не отношение людей) последних лет.

Примеров – полно, вот наиболее свежие:

• Сербия – последняя страна Европы, которая не ввела санкции против России, при этом осудила действия России на Украине в ООН, не признала референдумы на «новых территориях» и проголосовала за исключение России из европейского совета по правам человека;

• Сербия не отказывается от российского газа (остальная Европа заявляет это как минимум на словах, много где – на деле), при этом мечтает вступить в ЕС. «Сербия должна сделать ясный и недвусмысленный вывод – она должна поторопиться на своем европейском пути, насколько бы это не звучало противоречиво, потому что это лучше всего. Лучшее ли это для нас лично – не обязательно, но это лучше всего для наших детей», – заявил в мае 2022-го президент Сербии Александр Вучич.

• Сербия проводила совместные военные учения с Россией (последние – осенью 2021-го под названием «Славянский щит») и получала российское вооружение (например, партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М в мае 2021-го), при этом регулярные учения случаются и со странами НАТО.

По словам экспертов, подобное поведение объясняется двумя вещами: выгодой и «славянским братством» (православие, кириллица, историческая память), которые иногда переплетаются.

Например, после самоопределения Косово в 2008-м Россия мгновенно заняла просербскую позицию. «Косово – это страшный прецедент, – заявил Владимир Путин в феврале того года. – Он взламывает всю систему международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия. И он, без всяких сомнений, может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий. В конечном итоге, это палка о двух концах, и вторая палка треснет их [тех, кто признал независимость Косово] по башке когда-нибудь».

Младший брат не остался в долгу: уже через несколько месяцев страна продала «Газпром нефти» контрольный пакет (51%) национальной нефтяной компании (НИС). Сумма сделки – около 400 миллионов евро, что минимум вдвоем ниже рыночной цены. «Мы совершали ошибки в прошлом, прежде всего, в 2008 году, когда мы продали нашу компанию «Газпрому», – недавно признала министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Несмотря на признание ошибок, подобные сделки (услуга в обмен на услугу) страны проводят до сих пор. В апреле 2022-го Сербия отказалась ввести санкции против России, о чем просил Евросоюз. «Нас бомбили 19 стран НАТО и вводили против нас санкции. Мы не вводили санкции против кого-либо, потому что мы не верим, что санкции что-то меняют. Вы можете оказывать давление и принуждать Сербию, но это наша искренняя позиция», – объяснял Александр Вучич.

Через месяц Вучич провел переговоры с Владимиром Путиным. Стороны договорились о новом 3-летнем контракте на поставки российского газа. По нему, цена 1000 кубометров составила 400 долларов – почти в 4 раза меньше, чем платили другие европейские страны. Учитывая объем поставок (2 миллиарда кубометров), сербы экономят 2,5 миллиарда долларов в год. При всем бюджете республики в 13,5 миллиарда.

До этого Россия в течение полугода экспортировала газ еще дешевле – по 270 долларов. Вучич называл эту цену «невероятной» и признавался, что директор местного газового предприятия «буквально скакал от радости, потому что даже и подумать не мог, что такое возможно».

Льготный период помог Сербии избежать банкротства, недавно признал президент. По его словам, дешевая цена позволила максимально наполнить хранилища. Без этого страна улетела бы в пропасть, ведь к осени 2022-го газ подорожал еще сильнее: «Это означало бы банкротство. Повезло, что мы закупили газ раньше, как будто знали».

В обмен на упущенную выгоду Россия получила еще большую лояльность Сербии. В сентябре Вучич хвалился, что страна не поддержала 36 решений Запада по поводу санкций против России.

Когда доходит до объяснений, президент обычно ссылается на национальные интересы. Причем так работает и в сторону России («Мы не вводим санкции, потому что это поставит национальные интересы под угрозу»), и против. Когда Сербия проголосовала против России в ООН, Вучич оправдывался: «Мы настаиваем на соблюдении территориальной целостности государств, это наш принцип. На этом мы основываем сохранение Косово и Метохии как части Сербии. Если бы мы не осудили Россию, мы никогда бы больше не имели морального права приводить этот аргумент».

В этот момент логично спросить: а зачем сербы сидят на двух стульях, когда им так выгодно дружить с Россией?

История в том, что дружить с Европой тоже выгодно.

Как кандидату в члены ЕС (считается, что страна должна вступить туда в 2025 году) Европа регулярно помогает Сербии деньгами. В 2021-м страна получила 122 миллиона евро на «поддержку секторов охраны окружающей среды, энергетику, повышение конкурентоспособности, доступности государственных учреждений, а также для поддержки ЕС в осуществлении реформ в процессе европейской интеграции».

В октябре 2022-го ЕС выделил 165 миллионов евро из-за высоких цен на энергоресурсы. «Для стран ЕС, возможно, это немного, но для нас это большие деньги. Огромное спасибо вам и налогоплательщикам ЕС за эту поддержку. Это облегчит наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся», – радовался Вучич, который еще недавно говорил о том, что от катастрофы Сербия спасла Россия.

С 2014-го по 2020 год Сербия получила от Европы 1,5 миллиарда евро. За 20 последних лет – 3 миллиарда. Это – не считая совместных проектов на уровне правительств и бизнеса. Например, Европа – главный торговый партнер Сербии. Доля ЕС во всем обороте за 2021 год – 60,8%.

Вступление в ЕС еще сильнее сблизит экономики, а Сербия сможет получать не крохи в виде сотен миллионов евро, а полноценные миллиарды. Например, как Греция, которой в 2020-м выделили 72 миллиарда евро на поддержку экономики и реформы.

Вот почему несколько раз в год Вучич напоминает: «Нет никаких сомнений в том, что выбор Сербии – быть на европейском пути, и Сербия будет твердо привержена этому».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Михаил Климентьев, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Daniel Berehulak; en.wikipedia.org