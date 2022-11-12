«Спартак»-2022 – самый молодой в истории? Сравниваем команду Абаскаля с пионеротрядами Ярцева и Федотова

С приходом Гильермо Абаскаля «Спартак» заметно помолодел. Например, матч с «Химками» (5:0) команда заканчивала с четырьмя игроками в возрасте 20 лет и младше.

Подобное доверие – не единичный случай. Тренер активно подтягивает в состав 18-летних Мелешина и Зорина, а 20-летние Денисов и Литвинов всегда выходят в старте, если у них нет травм. При этом молодежь оказывается в обойме не искусственно, а действительно приносит пользу. Например, Мелешин забил уже трижды за девять матчей, в том числе победный гол «Крыльям» в Кубке, Литвинов – просто один из лучших игроков сезона.

Задействуя юнцов, «Спартак» Абаскаля играет настолько свежо и свободно, что сразу вспоминаются команды Ярцева и Федотова.

Использовали ли они молодых так же часто? У кого самый юный стартовый состав? А при ком лучше результаты?

Мы все посчитали.

Дисклеймер: возраст игроков приведен на момент их первого появления на поле в сезоне.

«Спартак» Ярцева – феномен: 15 человек – моложе 22 лет, Горлукович – действительно дед

UPD. В первоначальной версии текста мы неверно указали возраст Сергея Горлуковича. Теперь ошибка исправлена – спасибо читателям, которые заметили ее.

• Заявка «Спартака»-1996 – великая: всего три игрока в возрасте 26+, из которых основным весь сезон был только 34-летний Горлукович . 31-летний Шмаров поругался с Ярцевым и в начале сезона уехал в Южную Корею. 28-летний Пятницкий – игрок ротации и только 17-й по игровому времени в сезоне.

• Без Горлуковича, Шмарова и Пятницкого самый пожилой – 26-летний Цымбаларь (9-й по минутам). Сразу 15 из 27 игроков – 21-летние и младше.

• Основа – натуральный пионеротряд : 19-летний Титов (7-й), 20-летние Евсеев (8-й), Мелешин (10-й) и Липко (11-й). Первые запасные – тоже 19-летние – Ширко и Дуюн.

• 20-летние в том «Спартаке» – далеко не самые молодые. 17-летний Безродный (22-й) выходил даже в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Нанта». 18-летнему Толокнову (27-й) повезло меньше: его выпустили вместо Титова против «Текстильщика», потом заменили обратно. У 19-летнего Павленко (однофамилец более молодого) набралось два матча.

• Еще один удивительный факт: все игроки из топ-6 по игровым минутам родились во второй половине года . Всего в заявке таких 17 – больше половины. Абсолютно нетипичная история для футбола, где по детям ощутима разница даже в несколько месяцев, и более старшие вытесняют младших. Из-за этого в командах до сих пор преобладают игроки, которые родились до июля-августа.

«Спартак» Федотова – удивление: зрелая основа, молодых – много, но они получали мало времени

• Стартовые 11 совсем не похожи на пионеротряд . Из молодых там только 19-летний Шишкин (11-й), из условно молодых – 22-летний Быстров (8-й), который у Ярцева находился бы ближе к пожилым.

• При этом стариков в команде тоже нет. Самые зрелые в заявке – 29-летний Титов (4-й) и 31-летний Йенчи (18-й). Еще четверо – 28-летние, все остальные – 26 лет и младше.

• Сразу 15 игрокам – 22 года и меньше , в этой категории даже Тамаш (24-й) и Кавенаги (13-й).

• В отличие от Ярцева, в 2006-м Федотов не играл молодыми массово, а выпускал их, когда не могла основа . Например, 20-летние Шпедт (26-й) и Кабанов (29-й) вышли всего на один матч против «Луча» во Владивостоке (0:1), куда «Спартак полетел полудублем. Похожая история с 19-летним Кудряшовым (27-й) и 18-летний Ивановым (30-й) – они появились в последнем туре против «Крыльев», когда клуб потерял шансы на чемпионство.

• Шишкин (11-й) – открытие Федотова . Сначала он уговорил защитника остаться в «Спартаке», потом спродюсировал дебют, дальше – сходу сделал 19-летнего твердым игроком основы. Ребко дебютировал еще при Романцеве в 16 лет, потом сдулся. Федотов попытался возродить его. Перспективы тренер видел и у Дзюбы – 17-летний и самый молодой не получал много минут (28-й), зато пять раз появился на поле.

• Забавно, но 19-летний Квинси (15-й) тоже считался молодым и играл чаще, чем русские его возраста.

• Очевидно, что создать полноценный пионеротряд Федотову не хватило времени . Он оставался тренером еще половину сезона-2007, за которые организовал дебюты Динеева и Прудникова, а Кудряшов и Дзюба закрепились при нем в основе.

«Спартак» Абаскаля – микс: зрелые и молодые играют одинаково много, но в заявке полно стариков

• Возраст основы сильно не дотягивает до сезона Ярцева, но немного опережает Федотова. Сказывается, что сразу шести игрокам – 22 года и меньше . Причем более юные Хлусевич (3-й), Денисов (4-й) и Литвинов (8-й) играют даже чаще 22-летних Умярова (9-й), Пруцева (10-й) и Игнатова (11-й).

• Кажется, молодые играли, даже если бы не случились травмы более опытных. Разве что вместо Игнатова выходил бы Мозес.

• Средний возраст резко повышает набор 28-30-летних – таких в составе сразу четверо , и все остались с чемпионского сезона. По сути, в основе всего один человек, которого не назвать молодым или тем, кто скоро заключит последний большой контракт, – 25-летний Соболев (6-й).

• Если с основой все супер, то в заявке встречаются подозрительные персонажи. Например, 32-летние Рыбус и Мевля – только 16-й и 20-й по минутам . Вместе с 27-летним Кейта (22-й) они делают заявку «Спартака» самой пожилой среди всех пионеротрядов .

• Молодежь Абаскаля отличается от той, что была у Ярцева и Федотова. В 1996-м в топ-6 по молодости были 17-, 18- и 19-летние, в 2006-м заскочил один 20-летний, в 2022-м 17-летние исчезли, зато есть 20-летний Денисов и 21-летний Хлусевич. Средний возраст молодых с годами вырос .

• Самые юные – 18-летние Мелешин (22-й), Зорин (23-й) и 19-летний Шитов (27-й) – получают меньше всего минут , и это логично. Так было у Ярцева и Федотова: пока одни юнцы играли в основе или сидели под ней, других всего пару раз выпускали на замену.

Итог: Ярцев недостижим, Федотову не хватило времени, Абаскалю нужно чистить заявку

• Кажется, приблизиться к «Спартаку»-1996 нереально – он лучший во всем.

• «Спартак»-2006 трудно назвать пионеротрядом – результат в нем делала совсем не молодежь. Но Федотов постепенно подтягивал ее к основе и в сезоне-2007 некоторые игроки вошли в топ по минутам.