Репортаж из Батуми, откуда Хвича пригнал в «Наполи» и где футбол = красота. Собирают по 20 тысяч против аутсайдеров и кладут 7 за матч

А еще зовут на сборы мечты.

Молодые грузинские футболисты мощно начали сезон в Европе. Хвича оформил 3+1 в двух матчах за «Наполи», 21-летний вратарь Георгий Мамардашвили окончательно стал своим в основе «Валенсии» и уже заинтересовал «МЮ» и «Тоттенхэм», 22-летний Георгий Чакветадзе может выйти в группу Лиги конференций со «Слованом».

Чтобы понять, что сейчас происходит с футболом внутри Грузии, Александр Головин отправился в Батуми.

Атмосфера в Батуми – кайф: новый стадион, дешевое пиво, футболисты общаются с болельщиками

Начало сезона, матч против «Телави» – третьей с конца по стоимости команды лиги. За час до старта на стадионе в Батуми солд-аут – в 170-тысячном городе раскуплены 20 тысяч билетов. Единичные проходки остаются у перекупщиков, которые по сравнению с Россией наваривают копейки: по 5-10 лари за билет при его цене в 10-15 лари (сейчас 1 лари = 22 рубля; в марте 1 лари = 35 рублей).

«Впервые я увидел такое в прошлом сезоне на Лиге конференций. Тогда тоже творилось сумасшествие, не продавали больше трех билетов в одни руки, – говорит пресс-атташе «Динамо» Батуми Бесо Чибурданидзе. – Для Грузии это достижение: остальные раздают билеты бесплатно, но люди все равно не ходят. Если ты любому руководителю клуба в Грузии скажешь, что продал 10 тысяч билетов даже за 5 лари, они просто охренеют. 50 тысяч лари! Кроме «Динамо», в стране никто не зарабатывает на билетах».

Игра против «Телави» стала первой для Хвичи за Батуми. Он появился в перерыве и каждое его действие сопровождалось ревом трибун или единичными, но постоянными выкриками «Хвичаааааа».

В Грузии Кварацхелия провел 11 матчей, забил 8 голов и ни разу не проиграл. «Он дал нам примерно 30% посещаемости», – объясняет владелец «Динамо» Арчил Беридзе.

Генеральный директор Аслан Баладзе соглашается с боссом: Хвича привел зрителей на трибуны, но и до, и после него у Батуми тоже мощная посещаемость. «Если хорошая погода и нет дождя, собираем по 15 тысяч», – рассказывает Баладзе.

В июле 2022-го «Динамо» болезненно влетело в квалификации Лиги конференций польскому «Леху» – 0:5. Несмотря на нулевые шансы пройти дальше, на ответную игру в Батуми пришли больше 19 тысячей зрителей – каждый девятый житель города.

Топовую посещаемость логично объяснить.

• С 2020-го «Динамо» играет на новом стадионе – стильном снаружи, особенно вечером благодаря подсветке – и очень удобном внутри. Стадион не огорожен заборами, досмотра нет, вход – прямо перед трибуной, внутри арены нет решеток и препятствий – при желании ее можно обойти по кругу и даже смотреть футбол стоя между ярусами.

• «Динамо» переживает лучший период в истории: в прошлом году впервые выиграло чемпионат, а еще добавило Кубок. В этом – похоже, снова не упустит победу. Это можно связать с самым дорогим составом в лиге – 7,7 миллиона евро, как и у «Динамо» Тбилиси, и на 40% выше, чем у ближайших конкурентов. Но благодаря сыгранности Батуми – лидер с большим отрывом. В 21 туре сезона-2022 команда проиграла только один раз и Тбилиси 11 очков.

• В Грузии почти нет команд-автобусов, а состав «Динамо» – с сильным перекосом в атаку. Из-за этого даже слабейший «Локомотив» из Тбилиси (3 очка в 20 матчах) мчал вперед на выезде против лидера. Итог: веселые 2:7, но матч не выглядел избиением. «Локо» быстро отыгрался, потом забил второй, сделав 2:4, и стучал по чужим воротам даже при 2:6 и 2:7 меньшинстве.

• В Батуми хоть и продают билеты единственными в Грузии, но они доступные: 5 лари – за ворота, 10-15 лари – на центральные сектора, за 25 лари можно попасть в вип-ложу, а за 250 лари выкупить весь скай-бокс. На еврокубки ложа стоила уже 800 лари, но в пакет входили напитки. Под трибунами свободно продается пиво: 5 лари – за пол-литра, хот-доги и попкорн.

• Футболисты и сотрудники «Динамо» максимально открыты к общению с болельщиками. Например, вратарь Лазаре Купатадзе после победы над «Гагрой» шел от стадиона к парковке в окружении десятков детей – все хотели с ним фото, кипер особо не отказывал.

Я ходил на тот матч по аккредитации и после игры неожиданно попал в зону, по которой ходили футболисты, тренеры, директор и даже владелец Арчил Беридзе. Для тех, кто не знает: в России по аккредитации журналиста можно попасть только на медиа-трибуну, в микст-зону и зал для пресс-конференций. Леонид Федун максимально огорожен от простых людей.

Гендиректор «Динамо» Аслан Баладзе говорит, что клуб никогда не отдалялся от фанатов: «Как по-другому, если в Аджарии и вообще в Грузии любят футбол?»

Баладзе провел в клубе 43 года: был спортивным директором, директором детской школы, начальником команды, главным тренером и вратарем. В кабинете на базе, которая скоро преобразится (об этом – ниже), он рассказывает мне об истории «Динамо» Батуми. От уникального стадиона, который снес Саакашвили, до зарплаты в 18 долларов в месяц и возрождения.

Как было раньше: в Батуми приезжали Семин и ЦСКА с Третьяком (!), команду спонсировали таможня и порт, в еврокубках играли против сербов во главе с военным маршалом

Баладзе родился в 1960 году в Кобулети – городе в 20 километрах от Батуми, тоже на берегу Черного моря. В 500 метрах от него вырос Реваз Челебадзе – обладатель Кубка Кубков с «Динамо» Тбилиси и бронзовый призер Олимпиады-80, рядом – Жано Ананидзе, который в мае закончил карьеру именно в Батуми. До 14 лет Баладзе играл в баскетбол, но в восьмом классе неожиданно встал в футбольные ворота и неплохо смотрелся за сборную школы.

Аслан Баладзе – справа

Рядом со школой находился стадион. В 1974-м на товарищескую игру против парней из Кобулети приехали юноши из литовского «Атлантаса». Местный вратарь не пришел на игру, тренеры вспомнили про Аслана и предложили сыграть ему. Так он попал в футбол и быстро дошел до юношеской сборной Грузии.

В Батуми Баладзе провел два сезона, в 24 попал в «Динамо» Тбилиси («Потому что модный город», плюс у отца, большого партийца, был там дом), но после двух сезонов и 12 матчей вернулся в Аджарию, из которой даже попал в сборную Грузии. Провел 90 минут в первой международной игре в истории страны.

Баладзе (внизу) и Валерий Газзаев

Баладзе застал несколько лучших команд в истории региона.

Как болельщик – «Динамо»-1974, которое играло во второй лиге первенства СССР (третий по силе дивизион), но в составе выходили Реваз Челебадзе и Вахтанг Коридзе (чемпион СССР в составе Тбилиси).

Как игрок – «Динамо» второй половины 1980-х, которое шесть сезонов выступало в первой лиге, играло против московских «Локомотива», ЦСКА, ташкентского «Пахтакора», «Ростсельмаша» и приличной «Даугвавы» из Риги. «Старый стадион вмещал 17,5 тысяч, а на «Кузбасс» из Кемерово приходило 15 тысяч. Когда играли против ЦСКА, набивалось и по 18, и по 23 тысячи», – вспоминает генеральный директор.

«Тогда в Грузии было две хороших команды – «Динамо» Тбилиси и «Торпедо» Кутаиси, которое сейчас бедное. Третьим шло Батуми – его в Аджарии безумно любили, – подтверждает 72-летний Георгий Мурванидзе, старейший спортивный журналист региона, который до сих пор работает на радио. – Помню, как вместе с ЦСКА, выступавшим тогда в первой лиге, приезжал Третьяк. Он был полковником, отвечал за футбол. Помню «Локомотив», сколько интервью у меня было с Семиным! Но он тяжелый человек, не любил их давать. Матчи против «Гурии» считались праздником, тоже полный стадион собирался. А сейчас «Гурия» играет в четвертой лиге. Хорошо, если им дают 50 тысяч лари бюджета».

Стадион в Ланчхути весной 2022 года

Аслан Баладзе закончил карьеру в 37 лет, поэтому застал и третий вариант сильнейшего «Динамо». В 1990-х Батуми дважды залезало в медали уже независимого чемпионата Грузии, пять раз выходило в финал Кубка (одна победа), но главное воспоминание бывшего кипера – еврокубки. Клуб дебютировал в Кубке Кубков в сезоне-1995/96, где прошел югославский «Обилич» и вышел на «Селтик».

«Первый матч в Европе я запомнил навсегда, – признается Баладзе. – Мы случайно выиграли 1:0 на выезде. «Обилич» тогда считался очень сильным – на уровне «Партизана» и «Црвены Звезды», их шефом был маршал Желько Ражнатович, который участвовал в югославской войне. Он взял в команду лучших футболистов страны, а потом его застрелили».

Из-за войны в Югославии «Динамо» летело самолетом до Болгарии, оттуда добиралось в Белград на автобусах, Баладзе стал лучшим игроком матча и получил 8 баллов от местной газеты. В Батуми сыграли 2:2, хотя хозяева проигрывали 0:2. От «Селтика» уже отлетели – 2:7 после двух матчей.

«Динамо»-1995

На следующий год «Динамо» повторило результат: в предварительном раунде прошло «Торсхавн» из Фаррер (9:0), а потом проиграло ПСВ Дика Адвоката – 1:4.

Спрашиваю Баладзе, как клуб жил в 90-х – трудное время для всех постсоветских республик. «До 1998 года все было отлично, хотя сначала приходилось трудно, – отвечает он. – Когда началась война в Абхазии, вместо денег нам давали купоны. У меня накопилось семь тысяч купонов, на них можно купить два хлеба. Потом платили 18 долларов. Иногда шесть-семь месяцев мы не видели зарплату».

– А как выживать на 18 долларов раз в полгода?

– Болельщики хорошие. Они нас настолько любили, что давали по 500-1000 долларов за победу. Тут же таможня, порт, у людей водились деньги. Когда вышли в еврокубки, получали уже по четыре тысячи долларов, а трехкомнатная квартира стоила семь тысяч долларов. Тогда нас уже спонсировали таможенники, нефтебаза и порт».

Промышленные предприятия выручали «Динамо» еще во времена СССР. Официальная зарплата в «Динамо» в те времена – 160 рублей, 38 рублей выдавали за победу. Табачная и обувная фабрика накидывали сверху еще по 200-300 рублей. «Они не всем давали, но хорошим футболистам – да», – говорит Баладзе. И добавляет, что в Тбилиси ему платили 300 рублей и 150 – за победу, а в Ланчхути звали на 3000 рублей: «Там брат Шеварнадзе управлял командой, все получали по 2000, мне давали даже больше. Но я отказал, потому что люблю Батуми. Я сыграл за «Динамо» 513 матчей, больше всех».

Легендарный стадион Батуми находился прямо на море и впечатлял даже Дика Адвоката. Его снесли во времена Саакашвили, в деле замешан вице-мэр Москвы

Еврокубки в 90-х Батуми играло на старой арене. Ее снесли в 2006 году, но по ней до сих пор скучают все спикеры, с которыми я общался. «Я 20 лет выступал на том стадионе. Его уникальность – что он находился прямо на бульваре у моря. Такое я видел только в Одессе – стадион и море. Когда Адвокат приехал, он просто обалдел от расположения», – говорит Аслан Баладзе.

Пресс-атташе Бесо Чибурданидзе ходил на старый стадион в детстве. Особенно он запомнил прогулку до него по бульвару вдоль моря: «Было ощущение, будто участвуешь в шествии. Очень необычно. Там и концерты часто проводились».

В 1996-м на стадионе прошел товарищеский матч сборной Грузии против бразильского «Палмейраса» с Роберто Карлосом в составе. Игру организовал Аслан Абашидзе – президент Аджарии, который очень любил спорт.

Журналист Мурванидзе подтверждает страсть Абашидзе и ностальгию по стадиону: «Ветераны сильно скучают по нему, очень красивое было место. Все хотели там что-то построить, вот и построили».

Старый стадион состоял из трех трибун. Одну из них снесли в 2003 году, чтобы построить новую, но через год в Аджарии случился политический кризис. Абашидзе вступил в конфликт с новым президентом Михаилом Саакашвили, назвав того фашистом и не поддержав «революцию роз». Саакашвили ответил, что «клан Абашидзе – банда преступников, убийц и наркодилеров» и ввел в регионе президентское правление. Абашидзе стало не до футбола, а после уголовного дела он эмигрировал в Москву.

Три года стадион простоял с двумя трибунами, в 2006-м его снесли. Баладзе и Мурванидзе обвиняют в этом Саакашвили. Я уточняю, при чем тут президент, если сооружение принадлежало городу, Баладзе удивляется вопросу: «Так а кто еще мог, кроме Саакашвили? У него были полномочия. 6 мая 2004-го он приехал в Батуми и сказал отдать это место».

Территорию под стадионом продали структурам вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, который много лет входил в команду Юрия Лужкова. Орджоникидзе построил на этом месте отель за 35 миллионов долларов, который не заселили до сих пор и уже перепрофилировали в апартаменты. По словам Чибурданидзе, здание до сих пор не закончено, принадлежит ли оно Орджоникидзе – тоже неизвестно.

Даже без стадиона место до сих пор впечатляет: с одной стороны – море, с другой – старый город, с третьей – зеленый пешеходный бульвар, который идет в сторону небоскребов.

С четвертой стороны при Саакашвили построили колесо обозрения и главную достопримечательность города – скульптуру Али и Нино, которая символизирует любовь, преодолевающую преграды. 7-метровые стальные фигуры непрерывно движутся: то сливаются друг в друге, то отдаляются и стильно светятся в темноте.

«Даже если снесли, новый стадион надо было строить на том же месте, – продолжает Чибурданидзе. – Но инвестор решил построить гостиницу, потому что очень привлекательное место. При этом за землю он заплатил деньги, сказали, что на них построят стадион в другом месте. В итоге ничего не построили».

В отличие от других спикеров, Чибурданидзе не считает, что стадион снес Саакашвили: «При чем тут он? Так говорят, потому что все происходило во время его правления. И он был спикером этого дела, ходил на презентации, представлял проекты. Я сам видел столько проектов… И от прошлого правительства, и от нынешнего».

Кроме работы пресс-атташе «Динамо», Бесо работает ведущим на «Аджара ТВ». По его словам, шесть-семь лет назад, он даже освещал один из конкурсов на строительство стадиона. Его выиграла одна из компаний, другой участник подал в суд, заявив, что сделка прошла нечестно. Победителя забанили – стадион не появился.

Бесо Чибурданидзе и главный тренер «Динамо» Гия Гегучадзе

Именно Саакашвили закладывал капсулу перед строительством дважды. Один раз на окраине Батуми в Гонио – между аэропортом и свалкой. Чибурданидзе тогда видел рендеры будущей арены. Потом была вторая капсула и новая презентация. «Он понимал, что стадион – это хороший политический ход, потому что в этом городе всегда был спрос на футбол», – объясняет пресс-атташе.

Гендиректор Баладзе говорит, что стройка рядом с аэропортом изначально была нереализуемой идеей под выборы: «Там просто нельзя строить, потому что самолеты садятся. Стадион мешал бы им».

Потеряв стадион на набережной, в 2007-м «Динамо» переехало на поле спортшколы. Сначала зрители смотрели матчи стоя, потом там построили временную трибуну на 500 человек. По итогам сезона команда вылетела в первую лигу, откуда не выбиралась четыре года. Все это время она играла в спортшколе, потом снесли и ее. Теперь на этом месте находятся высотки «Орби» – два 130-метровых небоскреба (еще один строится), в которых находятся по 2,5 тысячи апартаментов.

Новый этап в Премьер-лиге начали в Кобулети – в Батуми просто не осталось стадионов. Никаких. Из Кобулети «Динамо» попало в Лигу Европу, но проводить матчи еврокубков на синтетике запретили. С Тбилиси не договорились, в Кутаиси не нашли хорошего поля. От кипрской «Омонии» клуб вылетал в Зестафони – городе в 180 километрах от Батуми.

Главным тренером тогда работал Аслан Баладзе, который вывел «Динамо» из второго дивизиона сразу в Европу. Сейчас он объясняет поражение от «Омонии» деньгами: «Они – самый богатый клуб Кипра вместе с «Аполлоном», а наш бюджет – 1 миллион 200 тысяч лари. Но это еще стабильность – нас тогда спонсировала мэрия, мэр любил футбол».

После Кобулети команда наконец-то вернулась в Батуми – на базу, которую построил новый инвестор. А в 2020-м история закольцевалась: новый стадион возвели на месте машиностроительного завода – он выпускал запчасти и, вероятно, помогал клубу в советское время. «Общественность повлияла: федерация и правительство увидели, что люди просят стадион. Наши болельщики устраивали митинги у мэрии с плакатами. Есть правительства, которые не слушают граждан, – не буду говорить, какие. А у нас как-то прислушиваются. Плюс политически выгодно: вот, построили для народа», – вспоминает Бесо Чибурданидзе.

20-тысячную арену построили за 2,5 года, цена – 25 миллионов евро. Инвестором выступило правительство Аджарии, сейчас оно владеет объектом, а «Динамо» арендует его. В прошлом сезоне матч стоил 16,5 тысяч лари (1 доллар = 3 лари), в этом – бесплатно.

Пресс-атташе Чибурданидзе говорит, что выручка от матчей зависит от посещаемости, хотя 10 тысяч на «Динамо» будут ходить всегда, даже в плохую погоду: «В среднем деньги от билетов окупают организацию: охрану, стюардов, скорую помощь, пожарных. На стадионе надо много стюардов. Это все делает клуб, нанимает частную компанию. На Лигу Конференций мы нанимали компанию из Тбилиси, оттуда привезли охранников, потому что в Батуми их не хватило. Параллельно тогда шло мероприятия правительства. В итоге какой-то мизер остается. Но в минус не выходим».

Сейчас власти думают, как использовать стадион вне матчей – пока он пустует почти весь год, не сдаются даже пространства на первом этаже.

Летом 2022-го «Динамо» неожиданно вернулось на базу – играло там матчи чемпионата Грузии, а на еврокубки возвращалось на новый стадион. Причина – газон, который не выдерживает большой нагрузки, а, кроме еврокубков, в июле на нем играла еще и сборная Грузии по регби.

Из-за влажного климата (осадки в Батуми – в три раза более частые, чем в Москве, а влажность сильнее из-за моря) в регионе мощная растительность, но проблемы с плесенью. Она появляется даже в квартирах с хорошей вентиляцией. Стадион построили, не учтя эти особенности, говорит Аслан Баладзе: «Поле должно продуваться, чтобы поляна проветривалась. А они сделали полностью закрытый стадион, по бокам нет выходов, все закрыто. Поэтому в прошлом году газон испортился, как у вас в «Лужниках», его просто выбросили. Недавно купили искусственное солнце, теперь включаем его».

Сложности с газоном не позволяют «Динамо» проводить на арене матчи нескольких турниров и тренироваться, максимум – 40 минут перед игрой. Не спасают даже голландские агрономы – они до сих пор обслуживают поле.

Сейчас в Батуми – самая богатая команда Грузии, зарплаты – по 2-3к долларов. Хвича получал больше, но ему платил агент

Возрождение «Динамо» связано с новым владельцем. Арчил Беридзе принял клуб в 2018-м, когда он снова оказался во втором дивизионе, сменив трех тренеров за год, хотя в начале сезона играл в Лиге Европы. С Беридзе Батуми сразу вернулось в Премьер-лигу, дважды подряд становилось вторым, а в прошлом сезоне выиграло чемпионство.

«Арчил 1974 года, тоже был вратарем. На наших матчах сзади меня стоял, мячи подавал. Когда я работал тренером, он все время ходил на стадион. Он мой хороший друг», – комментирует Аслан Баладзе.

Аслан Баладзе и Арчил Беридзе

По словам гендиректора, раньше Беридзе работал на нефтебазе и таможне. Впервые он заговорил о том, чтобы купить «Динамо», на Кипре перед игрой с «Омонией»: «Он сказал: «Если мне дадут, то я возьму».

Сейчас Беридзе занят строительным бизнесом – он основатель и владелец компания Lamin Group, которая возводит объекты в Батуми. «Около миллиона квадратных метров уже построили, еще 300 тысяч строим», – говорит бизнесмен. Спрашиваю его, входит ли он в топ-20 самых богатых людей Грузии, он смеется: «Может, даже в первые 100 не вхожу, но деньги не значат все. Я не олигарх, я простой батумец, который любит команду. У меня нет претензии быть миллионером».

По его словам, развивать команду он решил вместе с другом и партнером по бизнесу Джони Бакуридзе, который позже разбился в автокатастрофе. Сейчас именем Джони названа база «Динамо», а с Арчилом работает его сын.

Государство передало клуб бизнесмену бесплатно, но с рядом условий: взять на себя все расходы, вложить в инфраструктуру 30 миллионов долларов за пять лет. «Разве это бесплатно? Это почти 100 миллионов лари», – удивляется Беридзе. Если он не выполнит эти условия, «Динамо» вернется обратно городу.

Шансов на это почти нет – Беридзе мощно инвестирует в развитие и в разы увеличил бюджет. С 1,2 миллиона лари в 2015-м он вырос до 6 миллионов лари (1 доллар = 3 лари), выше только у Тбилиси – 7 миллионов. «В Гори – 3 миллиона, у «Сабуртало» – 2 миллиона, у «Локомотива» было 2,5 миллиона. У остальных – 1-1,2 миллиона», – перечисляет гендиректор Баладзе.

Бюджет почти полностью обеспечивает владелец и его партнер по девелоперскому проекту 7th Heaven, который возводят недалеко от стадиона – название комплекса даже написано на форме клуба. «Динамо» не зарабатывает на трансферах и билетах (пресс-атташе говорил про мизерные доходы), а государство дает около 300 тысяч лари в год через фонд развития футбола. Система похожа на бонусную: в начале сезона всем командам выплачивают одинаковые суммы, в конце – добавляют еще в зависимости от занятого места и достижений. Достижение – если что-то построишь или сделаешь детскую команду.

В России главные спонсоры футбола последних лет – букмекеры. В прошлом году «Динамо» тоже спонсировала букмекерская компания Europebet, но недавно в Грузии приняли закон против гэмблинга. «Теперь до 22 лет ты не можешь регистрироваться на таких сайтах. Если работаешь в госучреждении, тоже нельзя регистрироваться. Сразу удаляют все аккаунты. Поэтому со спортом они перестали иметь дело, не финансируют никакой спорт», – поясняет Бесо Чибурданидзе.

Мощный бюджет позволяет Батуми платить игрокам самые высокие зарплаты в Грузии. «У нас есть два-три футболиста, которые зарабатывают по 10 тысяч долларов. Но в среднем, конечно, сильно меньше – 6-7 тысяч лари. Для грузинского футбола это очень много», – открывает бухгалтерию гендиректор Баладзе.

– 2 тысячи долларов, вы серьезно? (средняя зарплата в Грузии – около 420 евро чистыми).

– В других местах получают сильно меньше. В «Диле» – 3 тысячи лари, максимум – 5 тысяч. В «Гагре» – 1,5 тысяч лари.

«В других странах зарплаты не сильно выше, – продолжает Баладзе. – В Армении есть один «Арарат», где у трех человек – 5 тысяч долларов, у остальных – 1,5 тысячи, похожая ситуация в «Словане» из Братиславы. В Украине хорошо в «Шахтере» и «Динамо», в остальных – нет. Хорошие деньги только в топ-лигах и в России. Все остальные рады получить три тысячи долларов. Даже у вас в «Роторе» получали 7-8 тысяч долларов».

Уточняю, какая зарплата была у Хвичи, когда он играл в Батуми. Баладзе говорит, что не знает – надо спрашивать у агента Кварацхелии Мамуки: «Знаю только, что Джано получал в «Спартаке» 140 тысяч долларов, а к нам приехал на 5 тысяч. Дать ему или Хварацхелии условные 70-100 тысяч евро мы не могли».

– То есть у вас Хвича получал стандартную зарплату – несколько тысяч лари?

– Да. Все, что сверху, – это Мамука. Вообще, все знает Мамука. Я только в курсе, что его контракт был на два года, а от «Наполи» нам достанутся какие-то символические бонусы. «Рубину» мы ничего не должны – Хвича перешел к нам свободным агентом. Но все контрактные разговоры – к Джугели. Мамука знает все, я ничего не знаю.

Владелец Беридзе тоже не говорит, сколько «Динамо» заработает на трансфере Хвичи: «У нас все расписано в контракте, но это конфиденциально. Скажу только, что он перешел в «Наполи» обычным трансфером из Батуми, а не свободным агентом».

– С «Рубином» будете делиться?

– Это вопрос к Мамуке.

В какой-то момент кажется, что Мамука незримо обитает во всех помещениях, в которых заходит разговор о нем. Гендиректор смеется и поясняет, что они с Джугели – друзья: «Он младше меня на семь лет, играл в нападении. Родился в Зестафони, играл за них, потом переехал в Поти (город на море в 75 километрах от Батуми – Sports.ru). У них собралась хорошая команда, между нами было дерби. Знаешь, как Мамука там забивал! Потом он на Украине играл, дальше смотрю – в 2002-м куда-то исчез. И как-то мне сказали, что он поехал в Саратов. Потом раз, раз, начал…».

Уточняю, в чем феномен Мамуки – как получается, что самые талантливые игроки Грузии почти всегда оказываются его клиентами. Баладзе говорит, что дело – в честности: «Если он скажет, он делает. Если бы Кварацхелия не играл год, Мамука платит бы ему из своего кармана. Он дружит с футболистами, все любят Мамуку».

– Много людей, которых любят, но не у всех такая агентская карьера.

– Резо Челебадзе тоже был агентом, но даже он как-то сказал: «Я не такой, как Мамука». Мамука бегает туда-сюда: сегодня он здесь, завтра – уже в Москве. И у него хорошие глаза, он хорошо видит футболистов.

Сейчас больше всего времени Мамука проводит в Грузии: разъезжает между модным Батуми и камерным Поти. Из-за атмосферы и дружбы с руководством «Динамо» весной Джугели привез главных клиентов – Хвичу и Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала» – именно в Батуми. «Нигде в Грузии такого больше нет: новый стадион, народ ходит, хорошая команда, – рассказывает Баладзе. – Плюс схема: Батуми уже три-четыре года играет по той схеме, к которой Хвича привык в «Рубине». Хвича – левый инсайд, правый инсайд – Давиташвили».

Батуми – город небоскребов и город-стройплощадка. Футбольной стройкой занимается даже владелец клуба, который хочет конкурировать с Антальей

В советское время главным курортом Аджарии считался 18-тысячный Кобулети. В 10 раз больший Батуми оставался столицей региона, важным портом с развитой промышленностью, но туристы приезжали туда разве что в крупнейший ботанический сад в СССР.

Статус города изменился с приходом к власти Михаила Саакашвили. Новый президент сначала покончил с расширенной автономией Аджарии, когда на время ввел там прямое президентское правление и изгнал из страны «клан Абашидзе». Затем – превратил Батуми в свой главный имидж-проект.

«Батуми нас поразил. Такое количество строящихся зданий лично я последний раз наблюдала в Шанхае. На набережной были представлены отели практически всех главных мировых сетей. Стремительными темпами возводились Four Seasons, Mandarin, Oriental – и внимание! – Bvlgari! В неспящем, залитом огнями, оглушаемой дискотечной музыкой городе чувствовался размах, по сравнению с которым наш знакомый Рамзан Кадыров нервно курил в тамбуре», – писали для GQ в 2010-м Ксения Собчак и Ксения Соколова, которые приехали в Батуми делать интервью с Саакашвили.

В разговоре президент объяснял, что отели строятся на частные инвестиции, а глобальная цель – сделать туризм основной статьей дохода грузинской экономики. Особая надежда была на турок: под них в городе открыли десятки казино (в Турции действует запрет на азартные игры), им по упрощенной программе выдавали гражданство, а турецкая компания построила аэропорт. Хотя добраться из Турции можно и по суше: до границы – 30 километров.

В 2022-м в Батуми находятся 10 самых высоких зданий Грузии (главное – 245-метровая Batumi Tower). Почти все они – отели и комплексы апартаментов, которые в сезон не заполняются даже на половину. Из-за строительного бума и переоценки количества туристов предложение сильно опережает спрос. 10 лет назад цена квадратного метра в новостройке была под 2 тысячи евро, сейчас часто не дотягивает даже до одной тысячи.

Несмотря на ситуацию, Батуми местами продолжает напоминать строительную площадку. В планах – еще несколько небоскребов и комплексов поменьше. Стройкой занят и владелец «Динамо». По соглашению с городом, он обязан не только спонсировать команду, но и вкладываться в инфраструктуру. Беридзе решил перестроить тренировочную базу – территорию под ней передали ему в собственность.

Рендеры будущей базы висят на стенах кабинета Аслана Баладзе, более подробная визуализация есть в буклете-презентации. «Из-за пандемии стройка остановилась на два года, но скоро все будет готово, – объясняет гендиректор. – Первыми ждем два поля, дальше – дом для академии на пять этажей».

Владелец подтверждает планы: «Сейчас идет активное строительство. База будет готова в течение пяти-шести месяцев: поле и гостиница для академии. Останется гостиница для основной команды, ее закончат в 2024-м».

Масштабы гостиницы впечатляют – по картинкам кажется, будто она вместит сразу несколько команд. Боссы подтверждают теорию и говорят, что гостиница – часть инвестиционного проекта. Вместе с перестройкой базы Беридзе строит еще один футбольный комплекс на берегу моря, где будут проводить сборы команды со всего мира: «Хочу, чтобы они приезжали к нам вместо Турции».

– Вы про какие сборы?

– И летние, и зимние. В Анталье проводить летние сборы невыгодно, поэтому команды едут в Австрию и Швейцарию. А у нас сезон круглогодичный, температура всегда комфортная.

– В Анталье зимой в два раза меньше дождей.

– Когда мы проводили там сборы в этом году, все 10 дней шли дожди. Но главное, чтобы качественное поле было и инфраструктура. Снега нет, мороза нет, в чем проблема?

У гендиректора – похожие аргументы: «Мы как-то встретили бывшего мэра Антальи. Он прямо сказал: «У вас есть все для сборов. Можно проводить сборы и летом, и зимой, а у нас только зимой. У вас аэропорт и порт». Он раньше даже хотел взять участок в Батуми под это дело».

Строительство комплекса на море еще не началось – пока идет планировка с архитектором. Но есть дедлайн – 2024 год и примерная стоимость – 25 миллионов лари. Цена базы без гостиницы – 36 миллионов лари. Беридзе считает, что первые траты реально окупить за 10 лет, а потом выходить в плюс.

***

Несмотря на фактурное настоящее и большие планы, заметно: «Динамо» – все еще сырой проект. Например, у клуба нет актуального сайта (два существующих забросили в 2019-м и 2021-м), абонементов, а онлайн билеты продает только посредник вроде российского Ticketland. «Сейчас привели компанию, которая будет это делать, но нужно время», – комментирует Бесо Чибурданидзе.

Вероятно, сложности есть и со стратегией. Когда я спрашиваю владельца, какой он видит генеральную цель «Динамо», он называет групповую стадию любого еврокубка: «Лига чемпионов – это мечта, а два других еврокубка нам по силам. Мы настолько хотим в группу, что пока не отпускаем игроков. Не продали Азарова в «Трабзон» за 1,75 миллиона долларов».

– Попадете в группу – а дальше что?

– Дальше покажет время. Команда будет развиваться.

Аслан Баладзе тоже сразу вспоминает про группу в Европе. Правда, дальше добавляет, что хотелось бы видеть в составе местных воспитанников. По его словам, лучшие команды в истории города почти полностью состояли из аджарских футболистов, а в 1974-м «Динамо» вообще стало чемпионом СССР по юношам. Но в 2000-х случился провал: «14 лет у нас не было ни стадиона, ни детской школы. Сейчас хотя бы появилась академия. Когда дети подрастут, будем ориентироваться на них».

С гендиректором согласен журналист Мурванидзе. Он говорит, что в последние годы многие ветераны даже перестали ходить на матчи «Динамо», потому что в команде нет местных: «Ни одного из Аджарии, даже тренер не местный. Ветераны за это переживают».

Перед прощанием Баладзе ведет меня по коридору базы и показывает ретро-фотографии на стенах: «Динамо» из 1970-х, 1980-х и 1990-х. Каждую сопровождает комментарием с фамилией футболиста и регионом, где тот родился. Количество аджарцев действительно впечатляет.

«Думаю, в итоге все будет хорошо, – добавляет Баладзе. – Аджария – особенный, футбольный регион. Как говорят, «я не украинец, я одессит». Так и у нас с футболом. Главное, чтобы школа работала».