Дружили с ЛДПР, пили пиво с Путиным, а теперь страдают от обысков и уголовок. Полная история отношений фанатов и власти

От репрессий в СССР до Fan ID.

На днях РПЛ официально объявила: через месяц на пяти стадионах лиги заработает система Fan ID, остальные арены подключатся к проекту весной. В ответ фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на футбол.

Ранее с подобными заявлениями или осуждением Fan ID выступило большинство профессиональных клубов России и все фан-объединения РПЛ, кроме болельщиков «Ахмата». Кажется, фанаты достигли пика несогласия с решениями власти (ниже выяснится, что дело не только в Fan ID).

Когда-то отношения власти и активных болельщиков были совсем другими. Александр Головин рассказывает их историю.

В советское время фанатов гоняли даже за значки, в конце 90-х случился расцвет. Самые мощные акции: нападение на посольство США, совместный выезд в Киев и поезда от Жириновского

«Я бы начал рассказ с советской власти. Фанатизм в СССР зародился в 1970-х, и на него шли жуткие гонения. Людей исключали из комсомола, из пионеров, писали гневные письма родителям на работу. Запрещали любую атрибутику, даже значки, – рассказывает Sports.ru Александр «Каманча» Шпрыгин, самый известный фанат «Динамо» и один из основателей всероссийского объединения болельщиков (ВОБ). – За значок могли вывести с сектора. За матерную кричалку выводили целый ряд. За хлопушку выводили целый сектор. То есть уже тогда применяли коллективную ответственность».

Советская власть не победила фанатизм. В 1985-м началась перестройка, репрессии прекратились, фанаты вышли из подполья. Правда, вскоре им самим стало не до футбола. С развалом СССР в 1991-м трибуны опустели, на чемпионский матч «Спартака» против «Океана» в 1993-м пришли пять тысяч зрителей – и это в 85-тысячные «Лужники». Люди думали о том, как выжить и прокормить себя.

«В те годы я начинал работать корреспондентом РИА «Новостей», первые два года совмещал военную редакцию с редакцией, которая занималась социалкой. Знаю, что рабочим и год не платили, и два года не платили. Даже мы в РИА «Новости» однажды устроили итальянскую забастовку, потому что нам не платили полгода. Целый спрут проблем: все разваливалось, Москва была похожа на задрипанную берлогу», – вспоминает в разговоре со Sports.ru фанат ЦСКА Андрей «Батумский» Малосолов. В 2007-м он вместе со Шпрыгиным и спартаковцем Иваном Катанаевым создал ВОБ.

По словам Малосолова, в 90-х фанатизм не уходил в политику: фанатам не возбранялось иметь политические предпочтения, но целым движением за кого-то конкретного они не выступали. «Во время ГКЧП некоторая часть фанатов поддержала ельцинское выступление на танке, но активной поддержки не было, – комментирует Малосолов. – В 1993-м, когда случился расстрел парламента, несколько десятков фанатов были на стороне парламента. На баррикадах был и я. Утром нас прямой наводкой расстрелял бронетранспортер. Погибло несколько соседей по баррикаде, я уцелел, а остальной расстрел смотрел вечером по ТВ. В это же время несколько армейских фанатов поехали воевать в Приднестровье на стороне Приднестровья».

Малосолов добавляет, что, несмотря на общую аполитичность, большую часть 90-х фанаты считали режим Ельцина антинародным, потому что на трибуны вернулись репрессии: «На стадионах продолжался надоедливый недотеррор милиции: не туда сели, флаги не те достали».

Подробнее об этом мы писали в тексте про фанатские выезды того времени. Если коротко: милиция снова по малейшему поводу выводила со стадиона целый сектор, в Ярославле и Нижнем Новгороде лютовал ОМОН, в провинции на москвичей нападали местные гопники, но с середины 90-х началось возрождение фанатизма. Появились баннеры и серьезные группировки: Flints Crew у «Спартака» и Red-Blue Warriors у ЦСКА.

«Помню, как в 1995-м мы тусовали дома у основателя Flints Crew Жени Сафронова. В один момент кто-то сказал, что есть новая партия со смешным названием – партия любителей пива. Она предлагает поболеть за себя в матче против какой-то другой партии. Мы по приколу пошли в манеж «Динамо», пошизили, песни попели. Нам по 17-19 лет, угорали как могли. После этого нас пригласили в раздевалку, дали пару ящиков пивка. Потом я проголосовал за эту партию, когда служил в армии», – говорит Sports.ru известный фанат «Спартака», входивший в Flints Crew и попросивший об анонимности.

– Как фанаты относились к власти в 90-х? – вопрос фанату.

– Тогда было одно настроение: страна разваливалась, в Москву хлынули представители южных республик, причем даже не российских. Отношение к ним соответствующее, резко негативное. Так что расплодились правые, ультраправые, скинхеды. Именно политика – побоку. Отношения с партиями тогда считались дикостью, чем-то непонятным. Фанаты – одно, политика – другое.

Чтобы понять, как фанаты относились к известным персонам – даже не из политики, поклонник «Спартака» рассказывает историю с ответного матча ЛЧ «Локомотив» – «Бавария» осенью 1995-го, на который фанатов всех клубов через ТВ позвал Василий Уткин: «Он объяснил, что надо поддержать «Локо», потому что у них мало своих болельщиков. Мы пришли всей тусовкой. Вася подошел: «Ребят, это вы Flints Crew?» – «Пошел на ###». Настолько мы были анти-систем».

Первая фанатская акция с политическим оттенком случилась в сентябре 1998 года. Украина принимала Россию в первом матче отбора к Евро-2000 – того самого, который в последнем туре закончился голом имени Филимонова в «Лужниках». В киевском матче тоже случился вратарский ляп: при 2:1 ДмитрийХарин удалился, Сергей Ребров с пенальти забил третий.

С трибун «Олимпийского» за поражением сборной следили тысячи русских фанатов – ради совместной поездки на Украину они забыли вражду. «После больших сложностей и двухмесячных переговоров внутри своего движа мы заключили со «Спартаком» всероссийский нейтралитет на матчи сборной. Этому подчинились и все остальные движи. Так случилось, потому что Киев всегда считался враждебным Москве городом. Со многими остальным городами мы дружили и входили в «антихохловский блок», – говорит фанат ЦСКА Малосолов.

Историю подтверждает болельщик «Спартака», добавляя яркую подробность: «Тогда один из старых «Флинтов» Игорь Малышок пришел на встречу с конями, достал карту Киева и сооружал схему боевых действия: здесь – «мясо», здесь – «кони».

Спустя полтора года, в марте 1999-го, произошла уже первая откровенно политическая акция фанатов. В ответ на авиаудары НАТО по Югославии к посольству США на Новинском бульваре вышло несколько сотен активных болельщиков, а всего толпа в первый день насчитывала три тысячи человек. «Наша атака случилась в первый день протестов. Фанаты «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и еще нескольких клубов заранее договорились. Было около 350 человек, мы собрались в сквере на Красной Пресне. Организованно подошли к посольству и атаковали его», – вспоминает Андрей Малосолов.

«Просьба не кидать твердые предметы и следить за базаром – иначе примем меры», – предупреждает через мегафон толпу майор ОМОНа, но его никто не слушает. Постепенно обстановка накаляется. Подвыпившие футбольные фанаты пытаются прорваться на территорию посольства. ОМОН встречает их дубинками. Несколько десятков человек отправляют в отделение, но большинство из них вскоре возвращается обратно – милиция тоже за сербов», – описывала ситуацию у посольства газета «Коммерсант».

«Сноб» спустя 20 лет выпустил ностальгический текст, где написал, что подобные протесты в России не могли произойти ни раньше, ни позже, потому что в марте 1999-го на Садовое вышли не привычные участники митингов, а те, кого называют гражданским обществом: «На антиамериканском протесте соблюдалось твердое перемирие между представителями всех субкультурных группировок, которые могли встретить друг друга. Футбольные фанаты враждующих бригад действовали совместно, скинхеды стояли рядом с рэперами и растаманами».

Малосолов объясняет, что желание выйти к посольству возникло стихийно: фанаты объездили всю страну, видели, настолько она больна, и устали смотреть на «министра иностранных дел Козырева, которого называли «господин «да», потому что он все сдавал и со всем соглашался».

«В погибающей стране мы ощущали себя патриотической доминантой, которая имела четкие убеждения, идеологию, – продолжает он. – Как только появился шанс, мы его использовали. При том, что тогда у нас не было особых связей с сербами. Это был наш протест за Россию. Мы считали, что олицетворяем Россию».

Уточняю, точно ли фанаты решили выйти к посольству сами или их использовали политики, например, противники Ельцина. Ответ Малосолова: «Я был в числе организаторов, поэтому знаю, что ее организовывали не политики. Но все политики после нас подорвались и побежали к посольству. Две недели после нас там бушевало море народного гнева. Сказали, что Лужков негласно дал команду никого не разгонять и не задерживать».

Атакой на посольство США фанаты показали себя как организованная сила. После этого на них пытались выйти различные партии, например, КПРФ, но для движения они были смешными, говорит Малосолов. «Властные не заходили, они считали, что все вокруг презренные люди, – добавляет он. – ЛДПР неоднократно делала попытки зайти в движ. Фанаты принимали определенные вещи вроде бесплатных автобусов на выезда – и то, в основном этим занималось «Динамо».

По версии поклонника «Динамо» Шпрыгина, с ЛДПР сотрудничали не только бело-голубые: «Первый контакт политика с фанатами случился при моем участии. В ноябре 1998 года на 10-м этаже Госдумы в кабинете у Жириновского состоялась встреча Владимира Вольфовича с фанатами ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Там было человек 10, основные лица фан-движений. После этого фанаты подружились с ЛДПР, лидеры фанатов стали помощниками депутатов от ЛДПР».

Спрашиваю Шпрыгина, как он согласился на сотрудничество с ЛДПР, если фанаты, особенно в те годы, сторонились властей. «Так Жириновский в оппозиции, и он сам за народ, – отвечает Александр, с которым я общался еще до смерти лидера ЛДПР. – Плюс он страстный поклонник «Динамо», у него есть удостоверение юного динамовца, потому что он жил в Алма-Ате в 500 метрах от стадиона «Динамо». В Москве он тоже ходил на стадион».

ЛДПР помогала фанатам с выездами. Например, Шпрыгин и Малосолов вспоминают динамовский поезд на матч с «Ротором». На выезд в Волгоград тогда бесплатно поехали две тысячи человек, а Жириновский ради этого лично договаривался с министром путей сообщения Николаем Аксененко.

Шпрыгин подчеркивает, что помощь принимали фанаты и «Спартака», и ЦСКА. ЛДПР тоже организовывала им автобусы и поезда, финансировала издание книг и журналов, помогала депутатскими запросами, когда возникали сложности и задержания. «Не то что разовая акция, ЛДПР делала системную работу», – комментирует фанат.

– Что в ответ хотела партия?

– Жириновский делал грамотно. Он не заявлял: «Вы должны столько человек на митинг привести и проголосовать за нас». Он говорил: «Когда вы или родители будете голосовать, может, вспомните, сколько доброго я для вас сделал». Болельщики нужны были ему как электорат, но он не покупал его. Он поступал по-человечески, делал добро и бросал его в воду в надежде, что аукнется. Это аукнулось – в среде фанатов ЛДПР набирает много процентов.

Фанат «Спартака» отрицает сотрудничество красно-белого движа с ЛДПР, но подтверждает, что партия Жириновского выходила на представителей «Спартака». «Его риторика была простой: «Вы – русские люди, нам русские люди нужны. Вы – сильные, молодые, красивые, тупые. Давайте все за родину, вперед». Ему нужны были одухотворенные лица. Даже не силовая поддержка – он ни с кем не воевал. Чисто электорат», – так он объясняет желание Жириновского дружить с фанатами.

Малосолов вспоминает, как однажды Жириновский за день чуть не посетил две фанатских вечеринки, причем разных клубов: «В тот день было две пати: динамовская и наша от RBW. На динамовскую он приехал, выступил. Потом собрался на пати ЦСКА. Еще не успел доехать, в этот момент к нам приехали «флинты», вооруженные монтировками. И накрыли стоявших на улице фанатов ЦСКА, которые не успели зайти в клуб. На тот момент еще не все RBW подошло, наши бросились к телефонам и стали звонить Жириновскому: «Не заезжайте, здесь такое случилось». Он не доехал, а то бы еще и его накрыли».

Малосолов добавляет, что общая позиция красно-синего движа была аполитичной, потому что тогда никто не соответствовал патриотическим взглядам фанатов.

Фанат одного из московских клубов, попросивший об анонимности, более четко раскрывает, зачем политикам вдруг понадобились фанаты и кто именно с ними сотрудничал: «Запрос у всех политиков был дико примитивный и одинаковый. Им нужна была или шумно массовая поддержка, или боевая пехота. Движение это не приветствовало. Плюшки принимались, «динамики» могли спокойно организовать тусовку на какой-то митинг, выступить массовкой и получить какие-то деньги, но все это единичные случаи, время от времени, по дружбе».

Узнаю этот момент у Шпрыгина: неужели в обмен на помощь Жириновский не просил у фанатов стать кулаками партии – защищать лидера, нападать на конкурентов, охранять митинги?

«Он сам кого хочешь задушит в объятиях, – отвечает Шпрыгин. – Если ему и нужна охрана, то от поклонников. Когда его видят, все сразу визжат и просят селфи. Помню, один мужик так сжал ему руку, что у Жириновского треснул палец. С тех пор он не жмет руки и не обнимается. У него есть два охранника, этого хватает. А если будет серьезный заказ, то никто не спасет».

В разговоре фанат все-таки вспомнил несколько случаев, когда динамовцы участвовали в мероприятиях ЛДПР в качестве группы поддержки или охраны: «Если его надо было поддержать, например, когда он ехал в «Останкино», то мы поддерживали. Собрались 30 человек и поехали. Один раз он зачем-то пошел на митинг Навального. В другой раз – на митинг КПРФ, хотя все помощники отговаривали. Тогда мне позвонили: «С ним будет две смены охранников, но этого мало. Дай ребят – человек 10».

Я отправил свободных болельщиков – «Динамо» и ЦСКА. И потом по ТВ показали видео, как бабушки Зюганова лупят Жириновского авоськами, но попадают по башке фанатам. По сути, они закрыли Жириновского живым щитом. Он потом смотрел видео и говорил своему охраннику: «Вот, молодец фанат, не дрогнул. А у тебя, Валера, страх в глазах, ты боялся». То есть он провел тактический разбор, как тренер, похвалил фанатов. Но такая помощь с нашей стороны была редкостью, это разовое обращение».

В нулевых отдельные фанаты работали на провластное движение «Наши», охраняли лагерь на Селигере и нападали на оппозиционеров. Некоторые активисты сделали карьеры во власти и бизнесе

После нескольких уточняющих вопросов Александр Шпрыгин назвал всего один случай, когда ЛДПР использовала фанатов с целью устрашения: «Помню, одна газета – вроде «Коммерсант» – плохо написала про партию. Что ЛДПР чуть ли не разваливается. Срочно целый пазик молодых ребят – человек 10-15 – мы отправляли к офису газеты. Но не чтобы они громили газету, а стоять с билбордами. В газете, как только им отзвонили, что фанаты выезжают, связались с Жириновским и попросили решить вопрос. До офиса мы так и не доехали».

В середине нулевых силовые акции с участием фанатов стали уже регулярными. Репетицией оказался срыв митинга в защиту НТВ перед «Останкино» – тогда фанатам раздали пиротехнику, чтобы внести смуту в толпу митингующих. Часть провокаторов на подходе к телецентру задержала служба безопасности группы «Мост» Владимира Гусинского – от него канал перешел под контроль «Газпрома».

«Это не самый приятный пример, но это то самое использование силового ресурса, за которым постоянно гонялись все партии. Заказывали, наверное, через сурковскую администрацию. В истории с НТВ участвовали все фанаты», – говорит фанат, попросивший об анонимности. Шпрыгин подтверждает версию про АП: «Это не по просьбе Жириновского, мы там не участвовали. Это делали «Идущие вместе».

«Идущие вместе» – молодежная организация, созданная по инициативе и под контролем администрации президента в 2000 году. Ее лидером стал Василий Якеменко, который так объяснял идеологию «Идущих вместе»: «Я давно хотел построить организацию, которая будет заниматься воспитанием молодежи, детей лет 11-12. Другое дело, что пару лет назад не было какой-то фигуры, вокруг которой можно было объединиться. Никакого просвета я с Ельциным не видел. И когда появился на горизонте Путин, я подумал: кажется, оно!»

«Идущие вместе» существовали на государственные гранты, проводили странные акции по любому поводу (например, сжигали книги «вредных писателей» Виктора Пелевина и Владимира Сорокина или проводили шествие в футболках с изображением президента Путина и лозунгом «Все Путем») и пользовались административных ресурсом. Например, после того, как охрана Гусинского передала провокаторов с митинга милиции, силовики отпустили их из отделений по звонку сверху. За акцию фанатам заплатили по 500 рублей.

В 2005-м «Идущие вместе» трансформировались в движение «Наши» – более массовую и идеологизированную версию себя. С «Нашими» регулярно встречался Владимир Путин, посещая их самый масштабный проект, – лагерь на озере Селигер в Новгородской области. В 2010-м одной из инсталляций лагеря под названием «Здесь вам не рады» стали 13 портретов, покрытых кепками со свастикой. На портретах были изображены правозащитница Людмила Алексеева, журналист Николай Сванидзе, бывший президент Украины Виктор Ющенко, режиссер Квентин Тарантино, рок-музыкант Юрий Шевчук и другие люди, которые не нравились активистам.

Спустя несколько лет выяснилось, что «Наши» спонсировали первых заметных блогеров рунета: Ильича (сейчас лидер группы Little Big), Руслан Усачева, Данилу Поперечного. В ответ те снимали ролики с мягкой пропагандой, например, Поперечный создал мультфильм про Путина и Медведева в стиле «Бивиса и Баттхеда».

Охраной «Идущих вместе», «Наших» и форума «Селигер» занимались фанаты, утверждает Александр Шпрыгин. «Я приезжал в лагерь – там одно фанатье было. Весь лагерь – 300-400 человек, из них 100 – фанаты. Комиссар «Наших» Якеменко знакомил меня с Озиком, это фанат «Торпедо», который до спартача Васи Киллера был начальником службы безопасности «Идущих вместе». Вася Киллер был его замом. Потом Озик ушел, и Васю назначили начальником охраны. В Москве они тоже охраняли «Наших» – офисы и массовые мероприятия».

Версию про фанатов в охране «Наших» и «Селигера» подтверждают Молосолов, экс-участник Flints Crew и два фаната, попросивших об анонимности. «Перелом, когда фанаты связались с властью, произошел с созданием «Наших». Часть фанатов в частном порядке стали его комиссарами, участвовали в охране мероприятий. Это было востребованным, потому что фанаты – подготовленные, физически сильные люди», – объясняет Малосолов.

По словам Шпрыгина, фанаты числились в штате у «Наших», получали зарплату и круглосуточно дежурили на объектах. «Этим занимались фанаты «Спартака», – говорит Шпрыгин.

Фанат, попросивший об анонимности, заявляет, что в службу безопасности «Наших» входили не только красно-белые, но и поклонники «Динамо» и ЦСКА: «Все друг друга подтягивали, а то говорят только про «гэллантов» (группировка фанатов ЦСКА Gallant Steeds) и «гладиаторов» (группировка фанатов «Спартака» «Гладиаторы»), но это потому, что они на слуху. В реальности с «нашистами» работала вся московская движуха. Работали тупо как ЧОП».

«С «Нашими» сотрудничали и «мясо», и «кони», и динамики, – соглашается второй анонимный фанат. – Но это была не позиция движа, с ними работали отдельные представители или конкретная тусовка. Например, у ЦСКА – Gallant Steeds, у «Спартака» – «Гладиаторы». После «флинтов» они были вторыми в спартаковской движухе до тех пор, пока не появились Union и «Школа».

Связь «Гладиаторов» и «Наших» стала очевидной после атак на штаб Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова. Нападения случались несколько раз в год, вот график атак 2005-го: 29 января, 12 февраля, 5 марта, 29 августа, 5 сентября.

29 января нападавшие с бейсбольными битами и черенками от лопат выломали дверь штаба, разбили стекла, облили краской стены и избили двух нацболов. 12 февраля нацболов накрыли в метро. 5 марта в штаб снова ворвались – с битами, ломами и газовыми баллончиками – и разгромили его, попутно сломав челюсть и повредив глаз дежурившему в бункере нацболу. 29 августа нападавшие уже с травматическими пистолетами и битами проникли на собрание леваков на Автозаводской и искалечили четырех активистов, у одного зафиксировали двойные переломы обеих рук. «Сначала они начали стрелять из ракетниц, затем стреляли резиновыми пулями, упавших добивали бейсбольными битами по голове», – комментировал эпизод активист НБП Павел Жеребин. 5 сентября искалеченных было семеро.

В 2006-м атаки продолжились – с битами, арматурой и пистолетами. Временами фанаты по заданию «Наших» нападали не только на офисы, но и на отдельных оппозиционеров. Например, в 2005-м пострадал активист молодежного «Яблока» Илья Яшин, в 2009-м – кандидат в мэры Сочи Борис Немцов.

Лимоновцы обвиняли в нападениях «Наших», те все отрицали, пока не вскрылось очевидное. После одного из нападений «Гладиаторы» Вася «Киллер» Степанов и Роман «Колючий» Вербицкий устроили в разгромленном офисе НБП пресс-конференцию. «Мы сделали вывод, что это самая настоящая секта. В ней нормальные настоящие ребята становятся наркоманами и педерастами», – говорили о мотивах атаки глава службы безопасности «Наших» и его зам, то есть Киллер и Колючий.

После некоторых нападений фанатов задерживала милиция, но быстро отпускала из-за приказа сверху. Медиа писали, что в ОВД приезжал представитель администрации президента. «Многие в фанатской среде были удивлены, что они напали, их всех срисовали, но органы ничего не сделали. Просто отпустили. Это вызвало нездоровую иронию», – говорит фанат, попросивший об анонимности.

29 августа 2005-го задержали в том числе Колючего, но его фамилию даже не внесли в список задержанных, который оказался у журналистов. «Был еще и 26-й – молодой человек по фамилии Вербицкий, который сидел за рулем автобуса. Он очень убедительно обещал лишить нас погон. В лицо мы его хорошо запомнили, но в список все же не внесли», – анонимно рассказывали милиционеры. Возможно, Вербицкий объяснил им, что не просто охраняет «Наших», а входит в движение, занимаясь его региональным развитием – такая версия не раз звучала в медиа, например, об этом писала «Новая газета».

Еще одна связь с «Нашими» – футболки, в которых фанаты устраивали атаки. Очевидцы замечали на них символику «Идущих вместе» и «Наших», хотя в провластных движениях связь снова отрицали: «Этих футболок было выпущено не одна тысяча, может быть, кто-то из тех, кому их выдавали, их просто потерял».

Позже силовые отряды фанатов на службе у «Наших» стали называться Добровольно-молодежной дружиной (ДМД). Националист и лидер движения против нелегальной миграции (признанно экстремистским и запрещено в России) Александр Белов-Поткин признавался, что «нашисты» просили его помочь с обучением дружин в обмен на компьютеры и телефоны. Фанатам за участие в акциях предоставляли залы для тренировок, деньги, а еще решали их проблемы. «В кругах футбольных болельщиков бытует мнение, что зарплата «гладика» в качестве охранника пропутинского движения достигает 1200 долларов», – писала в 2005-м газета «Версия». «Коммерсант», ссылаясь на анонимного «Гладиатора», который сотрудничал с «Нашими», рассказывал про 400-600 долларов.

Источник Sports.ru называет суммы от властей «смешными»: «По 1000 рублей с человека. Руководители наверняка получали больше, плюс управлялись с общим бюджетом на мероприятие. Но малая доля фанатья покупалась на это, не имея источников дохода».

Оба анонимных собеседника утверждают, что на «Наших» и АП работали не только «Гладиаторы», но и представитель армейской группировки Gallant Steeds, а конкретно ее лидер Алексей Митрюшин. «Он не тащил туда весь движ, не объявлял, что «гэлланты» работают с властью. Он сам работал с властью. Как вот у Навального есть Ляскин – старый динамик, хулиган из BWD. Так и у ЦСКА было человек 15. В акциях собирался моб человек на 30. Туда привлекали фанатов, которые хорошо дрались», – поясняет один из собеседников.

«Да, Митрюшин начинал в «Идущих вместе». Именно охрану «Наших» делали спартачи, но Алексей участвовал в работе движения», – подтверждает Александр Шпрыгин.

В 90-х в России гремела «ОБ-88» – крупнейшая группировка скинхедов, которая совершала нападения и убийства мигрантов, антифашистов, неформалов – например, панков и рэперов. «ОБ-88» участвовала в знаменитом погроме Царицынского рынка в 2001-м с тремя смертями (погибли граждане Азербайджана, Таджикистана и Индии) и 30 ранеными. Некоторые члены «ОБ-88» затем работали над созданием организации «Русский образ», чье силовое крыло называлось «БОРН».

В 2011 году лидера «БОРНа» Никиту Тихонова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство адвоката Станислава Маркелова (антифашист, защищал левых активистов) и журналистки Анастасии Бабуровой (в момент убийства была рядом с Маркеловым). На суде Тихонов, который до «БОРНа» входил в «ОБ-88», ссылаясь на слова соратника, утверждал, что куратором «Русского образа» в администрации президента был Алексей Митрюшин. Например, он согласовывал мероприятия «Русского образа» и заказывал кампании в ЖЖ – в частности, рассказать про желудочный баллон телеведущего Владимира Соловьева (в конце нулевых в интернете появилась реклама внутрижелудочных баллонов, с помощью которых якобы похудел Владимир Соловьев; считается, что это был эпизод черного пиара – Sports.ru).

«Новая газета» поясняет, что официально Митрюшин никогда не числился в АП, но поставлял информацию и идеи, которые ложились на стол к Владиславу Суркову. Его открытая работа – должность комиссара движения «Наши». Некоторые медиа называли фаната личным охранником Василия Якеменко, а источник «Коммерсанта» в «Наших» говорил, что Митрюшин в том числе отвечает за безопасность всего движения: «Причиной проблем с безопасностью у «Наших» является то, что от руководства движением было решено отстранить комиссара Алексея Митрюшина. Именно он отвечает за связи с футбольными болельщиками и обеспечивает охрану мероприятий». По данным газеты, фаната отстранили от работы за то, что он, как и Киллер с Вербицким, засветился во время нападений на нацболов.

У Александра Шпрыгина другая версия: «Митрюшин достиг больших высот. Из-за этого потом сменил место работы. Он хороший организатор, и его степень влияния достигла того, что чуть ли не Василий Якеменко стал ревновать. Пришлось сменить профиль деятельности».

Новая работа Митрюшина – должность исполнительного директора «Русского проекта», идеологического проекта «Единой России». «Цель «Русского проекта» – ответить на «10 русских вопросов», среди которых: «Россия для русских?», «Что такое русская нация?», «Русский мир. Территория и границы». «Единая Россия», как партия путинского большинства, обязана дать свои ответы на эти вопросы», – писала Lenta.ru в феврале 2007-го.

В 2009-м Митрюшин возглавил центральный штаб «Местных» – подмосковского молодежного движения под эгидой «Единой России», в 2013-м его избрали председателем совета депутатов города Видное, но уже в 2014-м сместили с должности.

Сейчас Алексей Митрюшин – президент регбийного ЦСКА и успешный бизнесмен. С сентября 2019-го он владеет компанией «Восток-Медиа», которая называет себя крупнейшим оператором рекламы в Подмосковье. Весной 2020-го «Восток-Медиа» выиграл аукцион по аренде мест для наружной рекламы в Новой Москве. 500 поверхностей достались победителю по стартовой цене – 1 млрд рублей за 10 лет. Всего у компании уже семь тысяч рекламных площадей (третий оператор наружной рекламы в России) и выручка более 1 млрд рублей в 2019 году.

«Он показал себя хорошим исполнителем, начал двигаться по этой лестнице. Как только ты оказываешься при власти, у тебя начинают образовываться связи. Если предлагаешь идеи – тебя продвигают. Таких случаев немало», – объясняет взлет Митрюшина источник Sports.ru в фанатской среде. «Митрюша – красавчик. Он вошел в движение «Местные», которые было под АП, начал работать с молодежью. Сейчас вполне себе успешный бизнесмен», – соглашается второй собеседник.

При этом один из них признает, что восприятие фанатов, которые сотрудничали с властью, со временем менялось. В нулевых из-за этого возникали конфликты: «Одни фанаты говорили: «Вы чего, охренели? Вы чего продались власти и за этих идиотов топите?» – «Мы не топим, мы зарабатываем». Хотя тот же Вася Киллер, кажется, до сих пор считает Якеменко большим руководителем. Но основная часть фанатов имела свое мнение и негативно относилась ко всему этому. Например, у ЦСКА группировка KIDS выступала против Gallant Steeds именно по этой причине. Такая же история сложилась у «Спартака» – Flints Crew не поддерживало «Гладиаторов». Корневое движение фанатов никогда себя к политике относило. До 2010-х была монолитная позиция: «Мы сами по себе, потому что мы сила. Все остальные – никто». Если сравнить любой движ с политическим, они нам не соответствовали».

Фанат «Спартака» не хочет обсуждать работу «Гладиаторов» в провластных движениях. «Я с ними всю жизнь в хороших отношениях, но никогда не интересовался, чем они занимаются по жизни – у каждого своя работа и свои интересы. Я не отмазываю их, просто не следил. Знаю, что про них писали – ну, одни на одной стороне, другие – на другой. Главное – не нарушать уголовный кодекс».

– То есть фанатам, которые всегда против системы, было пофигу, что среди них есть провластная группа?

– Все относились по-разному, у каждого свое видение. Но вокруг меня не было ярых защитников власти. Это было бы странно, учитывая, что человек ездил в 1999-м рубиться с ОМОНом в Раменское, Ярославль или Нижний, а потом вдруг присягнул ему.

Схожая позиция у Шпрыгина. Он считает, что фанаты работали на власть не по идеологическим мотивам, а чтобы «заработать на нужды объединения», потому что иметь свое мнение по поводу политики в нулевых они не могли: «Тогда в управлении внутренней политики АП появились люди, которые отвечали за фанатов как за неформальную молодежь. Они писали аналитические записки кураторам. В ЦСКА и «Спартаке» через определенных людей контактировали. Это выливалось в то, что выборы идут, а фанаты говорят: «Мы вне политики». Но это было не потому, что они вне политики, а потому что такая установка. В администрации Суркова этим занимался Никита Борисович Иванов» (советника первого зам главы администрации президента Суркова – Sports.ru).

Участник Flints Crew говорит, что в период напряженности в российской политике ему, наоборот, предлагали деньги за участие движа в митинге, но он отказался: «Предлагали очень большие деньги, поверь. В годы, когда была тема с качелями – Болотка, против Болотки. «Приведи к нам спартачей. Денег – сколько хочешь». Но это против моих принципов».

Позиция Андрея Малосолова: в политике участвовали отдельные члены группировок, но не весь движ, потому что политики не могли предложить фанатам того, что бы их заинтересовало: «С политикой мы где-то пересекались, но не так, что слились в экстазе и под эгидой всего движения. Лично я считал, что политика – грязное дело, зарабатывайте, где хотите, но только не там».

По версии «Новой газеты», Митрюшина изгнали из фанатского движения именно за участие в политике. Источник Sports.ru считает, что «это бред»: «Как можно исключить людей за работу? Это не было элементом адского зашквара. Например, Боря Башня из «гладиков» сейчас на высокой должности в АП. Бонифаций из «флинтов» – зампред правления Пенсионного фонда. Паша Садчиков ушел на пике могущества «гэллантов», сейчас он – генеральный директор «Спорт-Экспресса». Люди шли по карьере, без всяких «нашистов» – что, теперь обвинять и их тоже?»

Другой источник Sports.ru считает, что большая часть фанатов, сотрудничавших с «нашистами», были просто инструментом: «Как говорят, АП поюзала и выплюнула. Сколько таких было, но почти никого не осталось. Ума не хватило».

Спрашиваю Шпрыгина, какой процент фанатов, по его оценке, участвовал в политике. «Трибуна фанатов «Спартака» в «Лужниках» была 20 тысяч, а группировка «Гладиаторы» в лучшие годы не перемахивала за сотню, так что считайте сами, – отвечает фанат «Динамо». – И вообще на трибуне фанатских группировок 500 человек, остальные – простая молодежь».

В первой половине десятых фанаты легализовались: общались с Мутко, входили в РФС, встречались с Путиным, летали на выезды за госденьги. «Манежка»-2010 только укрепила их позиции

В июле 2010-го случилась, возможно, последняя нелегальная силовая акция фанатов – на рассвете около 100 человек в балаклавах атаковали защитников Химкинского леса, через который собирались строить скоростную трассу «Москва – Петербург». Нападавшие блокировали подход экологов к технике, после чего началась вырубка леса.

«Эта акция не связана напрямую с политикой, – утверждает собеседник Sports.ru. – Случилось столкновение фанатья с антифой, которая находилась на стороне защитников леса. Там участвовали все клубы. Все произошло на пике острых социально-гражданских противоречий: появилась мощная антифа, причем не как активисты, которые слушали антифа музыку, а как вооруженные пистолетами и ножами люди. С ними началась борьба не на жизнь, а на смерть, потому что фанатье придерживается правых убеждений».

На фото столкновений антифы не видно. Защитники выглядят как типичные экологи, среди них много женщин, в том числе будущий лидер Pussy Riot Надежда Толоконникова, которую фанаты стащили с трактора. Но уже через несколько дней 500 анархистов и активистов антифы разгромили здание Химкинской администрации и расписали стены надписями «Спасти русский лес», поэтому версия с нападением на антифа может быть правдой.

Еще один значимый эпизод, косвенно связанный с антифа, случился зимой 2011-го. 4 декабря прошли выборы в Госдуму. Из-за экономического кризиса и объявленной замены Медведева на Путина рейтинг власти заметно снизился. В день голосования «Единая Россия» едва дотянула до 49% – все это на фоне массовых фальсификаций. Понимая, что народ раздражен, власть готовилась к массовым протестам. Для их предотвращения использовали тактику «занятия площадей» – занимали их фанатами.

«После объявления первых результатов на Болотку свезли автобусами нас и каких-то студентов, – говорит фанат, участвовавший в тех событиях. – Мне было 19 лет и насрать на политику. Поэтому согласился заработать легкие пять тысяч рублей».

Звонок о том, что в центре Москвы планируется сбор, поступил ему в районе пяти-шести вечера: «Преподносили так, что ожидаются акции антифа, и мы им противодействуем. Фанаты идеально подходили для оперативности, потому что подрываться на другой конец города в любое время суток ради какой-то темы было нормой для околофутбола. В итоге приехало около 100 фанатов, причем не самые последние люди того времени».

Очевидец вспоминает, что вечер был холодным, поэтому на Болотной (часть людей отправили на Биржевую площадь) фанаты в автобусах ожидали приезд антифа. Для разогрева постоянно запускались слухи, что соперники едут или уже на подъезде. В итоге антифа так и не появились, фанаты просидели в транспорте до полуночи и отправились по домам. «Сейчас я понимаю, что это было сделано, чтобы легально отказать оппозиции в предоставлении площадки. Типа здесь проводится мероприятие, сюда нельзя», – считает фанат.

Спустя два дня, 6 декабря, фанаты наконец вступили в бой: бились против митингующих на Триумфальной площади. По данным «Форбс», за участие в мероприятии платили по 300 евро (за срочность), а на площади собрались поклонники разных московских клубов.

К тому моменту штурмовиками власти работали те остатки фанатов, которые не вписались в меняющуюся повестку. С 2007-го движение выходило в легальное поле, этому способствовало Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ).

ВОБ появился в мае 2007-го. Спустя 15 лет считается, что это было максимальным сближением власти и фанатов, даже заигрыванием. Причем со стороны самой власти.

Андрея Малосолова такая позиция обижает: «Какое заигрывание? Его создали Шпрыгин, Валера Пузанов и я. Шпрыгин дружил с серьезным бизнесменом из ЛДПР, на одной из пьянок тот сказал: «А чего вы не создадите свое движение, если хотите чего-то добиться? У металлургов есть свое движение и лоббисты, у книгопечатальщиков тоже есть».

Шпрыгин пришел ко мне с этой идеей. Дальше пошли разговоры с Максимом Коротиным из ЦСКА и Иваном Катанаевым из «Спартака». Когда сложилось понимание, что можно что-то слепить, мы пошли к Мутко. Он сначала воспринял в штыки: «Вы че пришли? Это провокация какая-то». Два часа кричал на утренней летучке, что мы завалим футбол. Но мы его убедили. Так что не было заигрывания, как пишет Рабинер. Было сотрудничество. Самое адекватное из тех, что можно было допустить. Например, перед Россия – Англия Ваня Катанаев запросил 1,6 млн рублей у РФС на пошив флага. Главный бухгалтер чуть в обморок не упал. Но Мутко и это подписал, хотя стоял дикий крик. Потом 22 тысячи билетов фанатам выделили – он и это подписал. Но все прошло замечательно: флаг вошел в книгу Гиннеса, а фанаты зажгли стадион».

Заигрывания с фанатами не было, уверен и экс-участник Flints Crew. По его словам, ВОБ действительно строился на теплых отношениях Шпрыгина и Мутко: «Это реальная инициатива снизу, которую поддержал федеральный министр. В этом плане Виталий Леонтьевич нормальный мужик. Когда к нему приходят с четким вопросом, он делает».

Шпрыгин считает, что ВОБ вообще нельзя считать политикой, потому что фанаты не касались власти и общались только со спортивными чиновниками: «Мутко волновал лишь футбол, поддержка сборной и атмосфера на трибунах. Сейчас часто слышу: «Да, ВОБ – такой и сякой, но как же было красочно на матчах сборной, как трибуны гнали игроков вперед и какое же сейчас уныние». Мы именно этим и занимались, Мутко не просил ничего политического за 10 лет».

Позиции ВОба не пошатнулись даже после скандала с распределением билетов на матч Россия – Германия в 2009-м. Тогда организацию заподозрили в спекуляции: билеты с номиналом 450 рублей продавались в интернете за 7000 рублей. Спустя шесть лет Иван Катанаев рассказал о схеме, которой воспользовался ВОБ: «Половину билетов, которые разыгрывались в лотерее, решили слить барыгам». По версии Катанаева, в фальсификации участвовал дочерний сайт «Чемпионата», а Шпрыгин, Коротин и он сам заработали по миллиону рублей.

В то же время между основателями ВОБа случился раскол, но организация становилась только влиятельнее. В 2007-м ее сделали частью РФС, Шпрыгина ввели в исполком РФС (он выбирает президента футбольного союза) и в комитеты по работе с болельщиками и безопасности. Но сильнее всего она поднялась после неожиданной встречи с Путиным в 2010-м, которая привела к удивительным итогам.

Причина встречи – события на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Тогда в ответ на убийство кавказцами фаната «Спартака» Егора Свиридова в центр Москвы вышли, по разным данным, от 5 до 50 тысяч человек. Они скандировали националистические речевки, взрывали петарды, зажигали файеры, кидали бутылки и избивали людей неславянской внешности. Пострадали в том числе несколько омоновцев. Чтобы успокоить толпу, по мегафону к ней обратился глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев, сейчас – министр внутренних дел.

И тогда, и сейчас Манежку ассоциируют с футбольными фанатами. Андрей Малосолов считает, что это в корне неверно: «Фанатская часть – поход по Водному стадиону, где убили Свиридова. Манежка – параллельное движение прокремлевцев, националистов вроде Демушкина (политик, организатор «Русских маршей» – Sports.ru) и Поткина (политик, координатор Движения против нелегальной иммиграции, признанного экстремистским и запрещенным в России – Sports.ru), нацболов, плюс реакция пабликов, которые звали всех на Манежку. Из Подмосковья туда приехала фанатская молодежь. На Манежку приехали считанные люди из фанатья. Еще раз для понимания: фанатское движение – это ядро из нескольких тысяч человек, а вокруг них – десятки тысяч карлоты, которые тоже ходили на сектора, считали себя фанатами, но не были частью организованной движухи. Так вот Манежка – это бунт молодежи».

«Так и было, – соглашается фанат «Спартака». – Мы как ядро себя не подставили, показали нормальную гражданскую позицию. А ультраправым товарищам было насрать, кого убили. Может, они не знали всей истории и почему вдруг вспыхнуло. Если бы на Манежку приехали все те, кто был на панихиде на Кронштадтском бульваре, там было бы очень жестко. Но там была неорганизованная масса. Да, фанаты, а не любители скрипичной музыки. Но фанаты бывают разные. Есть фирмы, бригады. А бывало, что два-три-пять пацанов со двора: «Ну чего, поедем?» Фанаты и те, и те, но качество разное».

Шпрыгин поясняет, что фанаты априори не могли выйти на Манежку, потому что уже тогда находились под колпаком у органов, просто не под таким жестким, как сейчас. «Тогда нам всем звонили и сносили голову, что не надо ходить на Манежку, надо идти на Кронштадт. На Манежку пришла подмосковская фанатская молодежь, нацболы, националисты и прочие дельцы от политики», – заключает он.

Тем не менее, актив фанатов все равно ждал репрессий и посадок, вспоминает Малосолов. «Репрессии могли быть жесткие, – подтверждает поклонник «Спартака». – На встрече у Колокольцева он сказал: «Мы отслеживали всех, кто был. Среди задержанных не было ни одного члена вашей «Фратрии». Если бы были, мы бы рассматривали это как участие в группировке».

Вместо уголовных дел случилось невероятное: фанатов – по одному-два человека от клубов РПЛ и по три-пять от топ-клубов – вызвал к себе министр спорта Виталий Мутко. «Сначала он долго выступал, потом сказал: «Я обещал свести вас с главой государства – смотрите». Через какое-то время заходит Путин со свитой из журналистов», – говорит Малосолов.

Фанат «Спартака» запомнил встречу как «нормальный диалог с Путиным, хотя иногда жутковатый»: «Он предложил высказаться Мутко, потом Шпрыгину, потом выдал жесткую тираду. Мы уже были готовы вещи собирать, а он в конце пальцем ткнул: «Но это не означает, что я с вами не согласен. Фанатов надо уважать».

– Что он хотел донести на той встрече?

– Он поблагодарил за нормальную гражданскую позицию, пришел услышать, что мы сделали, что нужно. Рассказал о позиции государства. Сказал, что «удар был сделан по вам, вы ответили, как посчитали возможным. Хорошо, что обошлось без трагедии, но дальше давайте идти рука об руку, потому что впереди чемпионат мира».

После встречи фанаты собирались расходиться, но основных «останавливали два больших человека», вспоминает фанат: «Они сказали: «Владимир Владимирович просит проехать вместе с ним». И мы поехал на могилу к Свиридову. Полчаса ехали, он спрашивал: «Зачем вы на Шредера (канцлер Германии в 1998-2005 годах – Sports.ru) наехали? Он один за нас бьется против Америки» – «Мы не настолько погружены в политику». Он улыбнулся».

По мнению Малосолова, дивидендов с той встречи никто не получил. Причина: раскол ВОБа, из-за чего у фанатов не было общей позиции по многим вопросам. Например, они даже не попросили убрать с секторов ОМОН. Экс-участник Flints Crew и спустя 12 лет возмущается некоторыми фанатскими выступлениями: «Один представитель колхоза два раза представлялся, слово брал: «Дайте нам депутатские значки». Путин ответил: «Да вы сразу забронзовеете».

Источник Sports.ru соглашается, что «фанатье бездарно профукало встречу, потому что никто, кроме Шпрыгина и еще пары людей, не знал про Путина и не успел подготовиться».

У Шпрыгина другая версия. Он объясняет, что именно после той встречи появился совет болельщиков при Минспорта, который проводил заседания под председательством Мутко. «Мы собирались четыре раза в год и решали много вопросов, – комментирует Шпрыгин итоги общения с премьер-министром. – А в 2012-м мы снова встречались с Путиным – в Питере как с кандидатом в президенты. На встрече общались с Блаттером и Платини. Думаю, фанаты ни одной страны мира с ними не встречались, а мы встречались. Задавали много вопросов, нам сказали, что нас привлекут к организации ЧМ-2018. После этого Владимир Владимирович не поехал на 100-летие РФС в Мариинский театр, а поехал пить пиво с фанатами».

Фанат «Динамо» не считает общение с Путиным входом фанатов в политику. По его словам, первая встреча случилась по траурному поводу, вторая – по делам футбола, поэтому политики тут нет: «Никто ведь не говорит, что фанаты оттуда вышли и начали делать провластные акции, как байкеры».

Фанат «Спартака» спустя 10 лет считает общение Путина и фанатов странным опытом: «С одной стороны, после этого вопросы решались с полтычка, и полиция стала лояльнее. Но посмотрите, к чему все привело на длинной дистанции: все начали лезть ближе к Путину на камеру, к Мутко, пробиваться в советы. Саша Шпрыгин потом сказал мне, что фотография с Путиным открыла ему многие кабинеты. Он молодец в этом плане, знает, чего хочет, и этого добивается. Я понял, что участвовать в этом не хочу».

Шпрыгин не согласен, что фанаты выпрашивали деньги. По его словам, после встречи с премьер-министром к ВОБу повалили коммерческие спонсоры: «Аэрофлот» говорил нам: «Берите самолеты». И «Трансаэро», и РЖД, и спонсоры олимпийского комитета пришли к нам, облобызали вниманием. Нашими спонсорами стали Heineken, Coca-Cola, adidas, Volkswagen. Я напрямую со всеми подписывал договоры. Еще раз: мы не получали гранты или субсидии, у нас были спонсоры. Может, они не сами радостно к нам пришли, хотя мы показывали коммерческое предложение, охват аудитории. Фанаты отрабатывали контракты – сборная России получала поддержку».

– Как-то странно получается. С одной стороны, фанаты всегда в отдалении от власти. С другой, с радостью получали от нее подарки: сначала Жириновский, потом «Наши», Путин. Разве для анти-систем это не зашквар? – спрашиваю у Шпрыгина.

– Зашквар – сотрудничать с полицией и быть информатором против собратьев. А если это идет на общую пользу, если рулящие люди эту деятельность одобрили, если мы получаем выезды, спортзалы, помощь, а работа не идет вразрез с морально-волевыми устоями, если нас не просят унижать женщин и детей, то ничего плохого нет.

По такой логике, когда от Путина давали бесплатный самолет на Евро, тоже не надо было лететь, потому что это подачка. Но была борьба за распределение мест, все хотели попасть и сэкономить несколько сотен евро на билете.

После Майдана и Евро-2016 теплые отношения прекратились: посыпались профилактические беседы, уголовные дела, Fan ID. Изменился даже тон перформансов на матчах

«Надо понимать, что такое власть. Если ты не отвечаешь за всю аудиторию или бравируешь, что у тебя такая большая аудитория, власть перестанет с тобой общаться и доверять», – объясняет фанат «Спартака» события, которые происходят в отношениях власти и фанатизма последние шесть лет.

Летом 2016-го РФС повторил схему из 2012-го. Тогда на Евро в Польшу и на Украину фанатам бесплатно предоставили четыре чартера, спецпоезд и пять автобусов. Во Францию они получили от РФС бесплатные самолет и автобус. Но перед первым матчем сборной русские фанаты схлестнулись с английскими в Марселе. «Та драка перевернула ход истории фанатизма. Все вернулось не в начало 1980-х, а к гораздо худшим последствиям», – комментирует Шпрыгин.

Драка случилась 11 июня 2016-го. Пьяные англичане, которые остро реагировали на арабских провокаторов, оскорбляли местных, дрались с полицией и кутили уже два дня, отмокали в старом порту. Днем на них вышла толпа фанатов из России. «Много говорить о том, как русские били британцев особого смысла нет: это было быстро, безжалостно и совершенно не романтично, – писал очевидец драки, журналист «СЭ» Александр Рогулев. – Спортивные, относительно трезвые, полностью готовые к бою парни залетали в английские пабы, где сидели налакавшиеся до бессознательного состояния британцы, клали их на пол, забирали трофеи и шли дальше. Часть англичан пыталась убежать, единицы пытались дать отпор, большинство просто падало и лежало до тех пор, пока русская угроза пройдет. Это выглядело страшно».

Англичан было около двух тысяч, русских – 200 человек. «При такой работе полиции эти 200 человек могли бы захватить город. Причем реально серьезных бойцов среди них было человек 30-50», – рассказывал The Flow участник событий. По его словам, русский ОМОН в подобной ситуации разогнал бы всех быстро и жестко – выцепил бы нескольких самых активных человек из первого ряда, и все закончилось.

Франция оказалась не готова к побоищу. Полицейские стояли в стороне и наблюдали за дракой. Есть версия, что французы не вмешивались в избиения англичан, потому что исторически их не любят.

По итогам столкновений троих россиян приговорили к заключению (12, 18 и 24 месяца), два десятка фанатов депортировали. Еще двоих – Павла Косова и Михаила Ивкина – задержали спустя два года, когда они летели на выезд «Спартака» в Бильбао. Им инкриминировали покушение на убийство по предварительному сговору с применением оружия и дали три года и 10 лет тюрьмы.

«Когда мы вернулись из Марселя, в «Шереметьево» нас встретили как героев, помню кучу телекамер как у олимпийских чемпионов. В тот год мой твиттер вошел в топ-5 самых цитируемых», – вспоминает Шпрыгин первые впечатления после возвращения с Евро-2016. – Через месяц все перевернулось: «Мутко сказал: «Вы подвели, вы должны уйти. Не уйдете – исключим ВОБ из РФС».

Причина бешенства Мутко – двойное выдворение Шпрыгина из Франции. 18 июня его в группе 20 россиян депортировали в Россию, но после этого он и еще четыре члена ВОБа вернулись во Францию, чтобы посмотреть матч Россия – Уэльс. При повторном аресте у него нашли две тысячи билетов на матчи турнира. «Шпрыгин допустил неуважение к РФС и лично ко всем нам, – комментировал ситуацию Мутко. – Он был выдворен из Франции, но вернулся назад и пришел на стадион. Это подстава всего российского футбола. Они нас подвели. Решение такое – попросили все руководство ВОБ уйти в отставку. На ближайшей конференции ВОБ будет исключен из состава РФС. Болельщики клубов должны создать новую организацию».

В сентябре 2016-го ВОБ исключили из РФС за «нарушение норм этики». Дружба и даже рабочие отношения власти и фанатов закончились. «Восемь лет я был членом всех комиссий, комитетов, участвовал в разработке закона «О болельщиках», входил в оргкомитет ЧМ-2018 от Москвы, считался советником главы департамента спорта Москвы, членом исполкома РФС. Но после 2016-го ни меня, ни других болельщиков никуда не зовут. Прошло считанное число совещаний, никакие глобальные вопросы не решаются, идет прессинг. Пять лет фанатов только чихвостят», – отчитывается Шпрыгин.

Источник Sports.ru иронизирует над его историей. По его словам, в изгнании из РФС Александр виноват сам: «Потому что ##### какую-то мутили там. Нет, чтобы выбить себе нормальный бизнес, сделать молодежный проект, получить под него финансирование. Они же нихера ничего не предложили. Только «Дайте денег на автобус».

В 2017-м Россия принимала последний в истории Кубок Конфедераций, на котором тестировали систему Fan ID. Шпрыгину аннулировали паспорт болельщика, когда он ехал по Ленинградской области – на матч-открытие в Питере он добирался на машине из Москвы: «На почту пришло письмо с аннулированием заявки, я развернулся. В Сочи-2014 случилась похожая история: сначала выдали, а за пять минут до открытия аннулировали».

На ЧМ-2018 отказ в Fan ID пришел Александру сразу. В 2021-м у него было приглашение на Евро, но он не стал оформлять паспорт болельщика: «Что толку стучаться в дверь, которую тебе никогда не откроют».

Малосолов даже не пытался получить Fan ID. Во время ЧМ он работал на телеканале «Царьград», где каждый день вел студии, стримы и работал в редакции, поэтому понимал, что не попадет ни на один матч. На Евро отказался сознательно: понял, что «Fan ID убило боление за сборную, как-то все это стало менее интересно».

Фанат «Спартака» поступил так же. В 2018-м он уехал из России, а в 2021-м все лето провел на море: «Это лучше, чем тусоваться среди толп болельщиков».

Отказ в Fan ID для бывших фанатов – один из элементов закручивания гаек. Еще один – не самый приятный, но все-таки лайтовый: профилактические беседы. Одному фанату звонили из ОВД за год до чемпионата мира и приглашали на разговор. В ответ он, сотрудник государственного медиахолдинга, пригласил сотрудников в свой кабинет. Они извинились за беспокойство и больше не звонили. «Но знакомые много случаев рассказывали в стиле: «Я благородный отец трех детей, а ко мне приходит участковый и рассказывает, куда мне не нужно ходить», – рассказывает он.

Собеседник Sports.ru, попросивший об анонимности, тоже слышал о подобных историях. «Я знаю многих людей, которым звонили. У них двое-трое детей, они на пенсии, а им говорят: «Приходите к участковому, в отделе отмечайтесь». Просили, чтобы в день матча не приближались к стадиону».

Все это подтверждает и Шпрыгин. Его знакомым звонили перед и во время Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. «Предупреждали: «Не вздумай завтра куда-то пойти». Люди отправляли операм фотографии и локации с дачи, – пересказывает фанат «Динамо». – На Евро это было в меньшей степени, но во время ЧМ – кошмар. Человек поехал с женой отдыхать в Сочи. Его задержали на вокзале, отвели в комнату полиции. Жена с детьми ждет, а 35-летний папа пишет объяснение: «Я в курсе, что в городе проходит чемпионат мира, обязуюсь не хулиганить».

Малосолов рассказывает, что во время ЧМ фанатов находили даже в подмосковных деревнях – приехавшие сотрудники объясняли, как вести себя в ближайший месяц. Самого Андрея перед турниром пытались завербовать: «По наводке товарища, которого знал 100 лет. Он позвонил: «Ты мог бы проконсультировать людей по фанатизму?» – «Давай посмотрим, кто это». Приехали люди шаблонного склада. Я все сразу понял, а они даже пытались контрактик подсунуть на 20 тысяч рублей в месяц. Я сказал: «Ребят, вы че? Если хоть кто-то узнает, что фан Батумский занимается этим, вы понимаете, что будет?» В итоге культурно объяснил, что не могу. И даже не обладаю информацией, которая бы их удивила».

Отказ в Fan ID и общение с органами – меньшее из зол, с которыми столкнулись фанаты в последние шесть лет. Самое неприятное – уголовные дела. «Их количество за любую провинность зашкаливает, – говорит Шпрыгин. – Болельщиков, которые привлечены к следственным действия, задержаниям, – огромное количество. Что-то сделал – через день, два, три тебе позвонят в дверь. И не только тебе, а всем, кто был рядом с тобой. Помню, в 2016-м поехали с «Динамо» на выезд в ФНЛ, динамовцы жгли файеры, бегали по дорожкам. Через три дня во главе со следователем из Воронежа на все московские адреса пришли с обысками. Ко всем, кто был на выезде».

По словам фаната, в итоге дела развалились, но, пока они были открыты, органы могли «кошмарить людей».

Кошмарят не только фанатов «Динамо», не только за драки и не только за события внутри стадионов. Шпрыгин вспоминает историю, которая случилась с болельщиками «Спартака». В июне 2020-го они провожали команду в Тулу на пустынной территории рядом с «Открытие Ареной». «Приехали 40 человек, зажгли файеры, покричали, – восстанавливает события Шпрыгин. – Тут же целое управление СЗАО возбуждает дело. В тот же день. На утро по 40 адресам пришли в масках. И снова 213 статья – «Хулиганство». Раньше так работали только с ОПГ, когда ко всем единовременно шли с задержаниями».

Фанат объясняет, что любой обыск – это уже проблема, потому что он похож на ограбление. Шпрыгина задерживали и обыскивали в 2016 году по делу о драке группировок Union и «Ярославка». Обыски проходили дома, у родителей и на работе. «Несколько лет потом ушло на то, чтобы вернуть изъятые вещи. У тебя забирают телефоны, жесткие диски, компьютеры, ноутбуки, в квартире все перевернут. Как будешь работать – никого не волнует».

Новая неприятная опция от полиции – задержание на 48 часов. Двое суток человек находится в СИЗО под подозрением. Если его выпускают раньше этого срока, обжаловать задержание бесполезно. «Хотя кишки за это время уже намотали на кулак», – добавляет Шпрыгин. – Скрываться тоже нет смысла – в Москве 120 тысяч камер с распознаванием лиц».

История с фанатами «Спартака», которых задержали летом 2020-го, не закончилась реальными сроками. Так происходит почти со всеми делами против фанатов, отчего обалдевают даже следователи, рассказывает основатель ВОБа: «Они привыкли работать по своим делам, тут к ним приходит толпа людей в серых костюмах, которые дают указания срочно и быстро заняться фанатами. Это называется профилактирование. Всех сажают на одно место».

– Помогло?

– Очень помогло. Мало кто выдержит такой прессинг, когда вас с утра везут в наручниках на допрос на Петровку, а вы не знаете, вернетесь оттуда или нет. Или к людям на работу приходят, показывают красную книжку: «Мы из центра противодействия экстремизму. У вас работает такой-то, вы за ним присматривайте, он на спецучете стоит как лидер хулиганов». В итоге люди лишаются работы, потому что не каждый начальник хочет контактировать с ФСБ лишний раз.

В апреле 2015-го Александр Шпрыгин давал большое интервью Юрию Дудю (признан иноагентом властями РФ). В нем разговор зашел о сравнении России и Европы. Тогда еще глава ВОБа, член исполкома РФС и член оргкомитета ЧМ отрецензировал разницу так: «Я объездил всю Россию. У нас люди живые, чистые и незомбированные. В Европе, когда мне ставят штамп о въезде в ЕС, я в определенном смысле нахожусь в тюрьме народов. Я чувствую себя во всем ущемленным, мне некомфортно. Когда я возвращаюсь в любой московский аэропорт и мне ставят штамп о въезде, я искренне радуюсь и улыбаюсь. Здесь все – свое. Даже свои, говорящие на русском гаишники… Честные? Все – честные! Как один. Москва – лучший город мира. Надо общаться уметь. Грубых нарушений я не делаю, в остальном – все хорошо».

Спустя шесть лет в разговоре Sports.ru Шпрыгин говорит о России чуть по-другому: «У нас не как за границей, где полицейский тебя пьяного до дома проводит. Где воспринимают полицию как помощника и друга. У нас с полицией стараются лишний раз не контактировать. Как с бандитами в 90-х. Метод диалога с фанатами через пряник закончился. Начался метод кнута без золотой середины. В России всегда так: или такой пряник, что утонут в объятиях. Или такой кнут, что скулить будут, и чтоб слышно до самого Нью-Йорка».

Из-за смены методов фанаты, по словам Шпрыгина, «присели на жопу, стали покладистыми и смирными»: «Остались только бренды группировок и лидеры движух. Они ходят на футбол, общаются между собой. Но посмотрите, как поменялся тон перформансов. Они стали как в пионерлагере – хулиганистые, но не пограничные. Все это тоже ушло под контроль – под согласование клубов и лиг. И десятки дел по любому поводу в любом городе. Никому ничего не подбрасывают и не засовывают. Но если порой ты замучаешься писать жалобы, потому что все бездействуют, а ты потерпевший, то здесь по любому поводу – файер, кричалка – возбуждается уголовное дело».

Говоря о новой реальности фанатизма, следует отдельно выделить историю Ивана Катанаева – организатора спартаковской «Фратрии» и одного лидеров ВОБа. После развала организации Катанаев перезагрузился на Бали, а вернулся неожиданно воцерковленным, хотя к вере пришел раньше – в середине нулевых.

«Можно рассматривать эту войну [на Донбассе] как конфликт США и России, а можно как нечто более глобальное. Они ушли от Бога. Нету людей в церквях украинских. В Дебальцево один храм на 30 тысяч человек. До революции у нас был один храм на 3-4 тысячи человек. А в Москве сейчас – такая же статистика, как в Дебальцево», – объяснял Катанаев в интервью Sports.ru в 2015-м.

Некогда поклонник фашизма бился за церкви не только на словах. В составе православного движения «Сорок Сороков» (основано братом певицы Ольги Кормухиной) Катанаев участвовал в противостоянии в парке «Торфянка» на севере Москвы. Конфликт разгорелся летом 2015 года, когда мэрия начала возведении храма на зеленой территории – без оповещения местных жителей, в момент, когда те оспаривали в судах решение о строительстве. В первый день работ местные окружили стройплощадку и разбили рядом палаточный лагерь. Протестующих поддержали депутаты из «Яблока», КПРФ и другие оппозиционные политики.

Первое время разогнать жителей пыталась полиция, а патриарх Кирилл взывал к разуму. Когда не получилось ни у одних, ни у другого, в парк прибыли казаки и участники «Сорок Сорок», в том числе Катанаев. Православные активисты начали охранять строительную площадку. «У них имперский флаг, татуировки со свастикой. Ночью исполняли молитвы, кидали пальцы вверх. Но пожилые верующие люди, которые это слышали, сказали, что их молитвы на самом деле не являются молитвами. Их активисты – бывшие фанаты «Спартака», есть даже ребята, которые занимались футболом, играли в «Спартаке», – рассказывали про оппонентов противники храма.

Периодически участники «Сорок Сороков» нападали на защитников парка, утверждали те: «Они очень давят на людей. В первые ночи ходили тут, сверкали электрошокером. Были у них газовые баллончики. Одной нашей девочке повредили роговицу. В темноте несколько людей видели у них черные биты». Представители движения все отрицали.

«Документы покажи! Балабол! Предатель! В Америку свою убирайся!» – кричал Иван Катанаев в «Торфянке» во время выступления представителя «Яблока» Сергея Митрохина. В итоге Митрохин и защитники парка победили, храм построили в другом месте. На Катанаеве ни это поражение, ни фанатское прошлое не сказались. Сейчас он – заместитель CEO в стартапе Sportrecs, который позиционирует себя как площадка для публикации ярких спортивных моментов. В апреле 2022-го Иван хвалился в фейсбуке первым контрактом в США и рекордной рекламной выручкой. За неделю до этого стартапер написал пост о том, что Америка скоро рухнет.

Так почему закрутили гайки? И что будет дальше?

Все опрошенные фанаты говорят что отношения власти и фанатов охладели из-за событий в Марселе и близости домашнего чемпионата мира.

«Помню пресс-конференцию Путина, когда он сказал, что 200 русских погнали тысячу англичан, и ухмыльнулся. Думаю, ему эта история внутри понравилась. Но постоянно бравировать ею несолидно, – считает фанат «Спартака». – Наверное, постепенно наверху поняли, что есть необузданная сила. Чтобы вся энергия не вернулась в Россию, и никто не смог ее оседлать, решили поставить ее на учет».

– То есть триггер – Марсель?

– Да. Они представили, что приезжают англичане, немцы или голландцы, а тут их встречает армия русского фанатья. Решили, что нам это не нужно. Мы проводим самый лучший чемпионат мира.

Малосолов соглашается с этой версией. По его мнению, перед властью стояла задача – провести образцовый, безопасный и веселый ЧМ, открыть страну и показать, что у нас все круто. «Поэтому силовики предупредили фанатов: «Мы сделаем все, чтобы вы отправились в места не столь отдаленные, если будет хоть одна драка на ЧМ». Это можно даже назвать общественным соглашением между властью и фанатами», – объясняет фанат ЦСКА.

Шпрыгин считает, что репрессии начались, даже если бы во Франции обошлось без драк. Его версия – фанаты стали заложниками собственной силы: «Если бы в Марселе тысяча англичан искалечила 200 русских, все равно нашелся бы повод, как это перевернуть. Страна готовилась к ЧМ, допустить такое влияние фанатов было нереально. Заход в объятия был слишком глубокий. Разорвать связи просто так невозможно, пришлось резать по живому: Мутко сделал жесткое публичное заявление, меня задержали на конференции РФС, осенью 2016-го начались уголовные дела и обыски».

Один из фанатов соглашается с версией, что на отношение власти к фанатизму повлияли Марсель и ЧМ-2018, но добавляет еще один штрих – Майдан: «Он поделил фанатизм на до и после. Кто-то поддержал украинских фанатов, кто-то был резко против. И как раз после 2014-го власть серьезно взялась за подавление околофутбола. В 2013-м драка в городе была обычным делом, в 2015-м – уже экзотикой».

В 2005 году глава Росмолодежи Василий Якеменко, выступая перед студентами курского колледжа экономики и права, пообещал разогнать Майдан (тогда он вспыхнул из-за противостояния Ющенко и Януковича), с помощью пяти тысяч фанатов «Спартака», которые «синими пластмассовыми стульями гнали бы этих 100 тысяч, кто вышел на Майдан, к Днепру».

Спустя восемь лет украинские фанаты сами стали активными участниками «Евромайдана» – массовой многомесячной акции протеста, которая привела к бегству Виктора Януковича и смене власти на Украине. По словам одного из фанатов, Майдан, а затем события в Крыму и на Донбассе привели к расколу в фанатском движении: люди впервые всерьез поделились на тех, кто поддерживает и не поддерживает власть. Мнение другого фаната: «Если брать первые дни Майдана, то 90% российского фанатья все это поддерживало. Но потом сила пропаганды и разговоры в кабинетах сыграли свою роль».

Сейчас в подобные цифры верится с трудом, но в 2014-м российские фанаты действительно пытались публично поддерживать украинцев. Баннеры в защиту единой Украины появлялись на трибунах «Зенита» и «Локомотива», лозунг «Слава Украине!» звучал на матче хоккейного ЦСКА. Но инициативы оперативно свернули, фирмы заявили, что активные болельщики произошедшее не поддерживают.

Вероятно, в тот момент власть осознала, насколько большой и непредсказуемой силой могут быть фанаты. «Они увидели кальку с Манежки-2002/2010, осталось толпу только вооружить, – объясняет логику власти фанат «Спартака». – Аналогия – многоэтажный дом и детвора во дворе. Бегают под окнами, шумят – ладно. Бегают под окнами, шумят, дерутся – соседи вызывают милицию. Бегают под окнами, шумят, дерутся смертным боем – начинаем разбираться, принимаем меры, кого надо – обнимаем. А тут – сразу приставляют к твоему окну лестницу и лезут на штурм, в кастрюлях на головах, с палками и щитами в руках...».

Собеседник Sports.ru, попросивший об анонимности, соглашается, что на позицию власти, возможно, повлияли события на Украине и в Беларуси, где в протестах активно участвовали фанаты: «С одной стороны, русский фанатизм проявил себя как сила, которая не лезет в политику, за Навального не топит. Около 80% в итоге все-таки поддержали возвращение Крыма, Донбасс, говорили, что это круто. Из-за этого разорвались многолетние связи с хохлами. С другой стороны, власть увидела, что на Украине фанатье выступило на Майдане. Потом ситуация с беларуским фанатьем – там тоже жестко закручивали гайки, и этим обратили против себя весь движ. Мой товарищ ездил туда, делился впечатлениями: «Там все ненавидят Луку, все ненавидят ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, занимается политическими репрессиями – Sports.ru). Говорят, что сидят тихо, но как только что-то произойдет, они выступят».

Так начались репрессии.

Чемпионат мира и Евро прошли, преследование фанатов осталось. После введения Fan ID Малосолов, Шпрыгин и другие фанаты, попросившие об анонимности, вероятно, не смогут посещать даже матчи РПЛ и еврокубков.

По мнению фаната «Спартака», система продолжает кошмарить фанатов, потому что «власть не монолит, она меняется»: «С кем-то у фанатов были нормальные отношения, с кем-то – нет. ВОБ развалился, не с кем стало договариваться, стали всех под одну гребенку косить. Плюс тому же Центру «Э» сказали: «На повестке фанаты, давайте работать по ним». Вот они и начали работать, потому что по кому-то ведь надо работать».

Чистую политику в преследованиях видит и другой собеседник Sports.ru среди фанатов. Он считает, что после ЧМ-2018, где в контроле был смысл, каток просто не смог остановиться: «У силовиков есть определенная логика: «Если это так хорошо сработало, давайте сделаем дальше, чтобы еще лучше сработало. Давайте весь этот контингент вообще уберем». В России, если за кого-то серьезно возьмутся, то сделают хорошо. Если гайки закручивают, то до конца. Но резьба может сорваться. На Fan ID она сорвалась. Люди выступили против, потому что озверели от беспредела».

«Если у нас получается зажать в каком-то месте, то не может машина сама по себе остановиться. Она будет накатом всех давить», – соглашается фанат «Спартака».

Шпрыгин говорит, что за последние годы страна сильно изменилась, идет закручивание цифровых гаек: «Система посчитала: «А чем фанаты лучше других? Вдруг они завтра тоже на улицу пойдут?» Видимо, на совещаниях преподносилось, что Fan ID лишним не будет».

Александра Шпрыгина, который когда-то рассказывал про честных гаишников, отказ в Fan ID на ЧМ-2018 и последующий закон о паспорте болельщика, максимально возмутил: «Нам сказали: «Fan ID – дома сиди». Но многие думали, что не попали только на три матча сборной – и ладно. А тут приняли целый закон. Можно, конечно, судиться, но это растягивается на годы. Недавно человек выиграл 12 тысяч евро у России за то, что в 2012-м его незаконно задержали на Болотной. Нам что, предлагают то же самое делать? (такое уже невозможно, потому что в июне 2022-го Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ – Sports.ru)

Еще такой момент: никто не знает критериев попадания в список. То ли влияет фанатское прошлое, то ли невыплаченные алименты, то ли задержания на протестных митингах. Всех подряд лишают по принципу «перестраховаться». Но одно дело, когда это международное событие: «Ребята, вы потерпите. Вас поражают в правах, но надо, чтобы весь мир знал, какая Россия крутая». А тут зачем?

Пожизненно только педофилов сажают. Даже насильник выйдет и пойдет на футбол. А фанатов пожизненно лишают Fan ID, как будто они педофилы от футбола. Причем все решается на усмотрение товарища майора. Сидит какой-то рыжий майор на Лубянке, у него с утра плохое настроение: «Дай-ка я этим троим откажу». Но это ведь не про правовое государство».

Малосолов не дает прогнозов, но считает, что фанаты вряд ли пойдут против власти, потому что бороться с системой бесполезно: «Для этого надо приносить себя в жертву борьбе».

Шпрыгин все еще верит в светлое будущее и возвращается к тому, с чего начинал рассказ – к зарождению фанатизма: «Шли гонения, но фанатизм выдержал и пережил расцвет. Последние пять лет фанатов прессуют, но в масштабе истории пять лет – это не так много.

Фанаты – это субкультура. По большей части молодежная. Кого вы хотите привлекать к уголовным делам, ломать судьбы? По сути, своих же детей, потому что среди этих школьников есть дети судей, прокуроров, полицейских, депутатов.

Борьба с детьми не будет вечной, она закончится».

Фото: РИА Новости/Евгений Коктыш, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Илья Питалев, Михаил Воскресенский, Дмитрий Коробейников, Алексей Никольский, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин, Руслан Кривобок; globallookpress.com/Dmitry Golubovich, Ilya Varlamov, Aleksander Chernykh; eastnews.ru/VASILY MAXIMOV, LEON NEAL