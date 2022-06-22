Слуцкий говорит, что «Рубин» соблюдает потолок зарплат в ФНЛ. Это не так: Казань обходит его

Хотя на нарушения всем плевать.

На днях Андрей Талалаев дал интервью об итогах сезона, в котором неожиданно проехался по ФНЛ. Отвечая на вопрос об усилении, тренер «Ахмата» сказал, что клуб ищет его и в первом дивизионе, «но там происходит какое-то сумасшествие»:

«Две команды, вылетевшие из РПЛ, предлагают новичкам условия в два-три раза выше разумных возможностей. Ищем форварда и защитника, однако футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе. «Рубин» и «Арсенал» просто взрывают рынок».

Про выпад Талалаева рассказали Леониду Слуцкому, тот удивился: «Про кого он говорил? Я не очень понимаю. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы, как и любой клуб в ФНЛ, обязаны соблюдать все эти требования».

Дальше Слуцкий объяснил, что новички соглашались на переход в «Рубин» еще до обсуждения денежных условий, а закончил вторым напоминанием о финансовом лимите: «Мы находимся в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы просто физически не можем их нарушить».

На самом деле потолок зарплат в ФНЛ составлен так, что его легко обойти, не нарушая регламент. Некоторым клубам этого недостаточно – они платят больше любых потолков, но им за это ничего не бывает. «Рубин» изобрел еще одну схему.

Головин рассказывает, как все устроено.

Реальный потолок в ФНЛ – не 300к рублей в месяц, а 10 млн в год (830к/месяц). Но платить больше все равно можно

Типичное заблуждение: лимит месячной зарплаты в ФНЛ – 300 тысяч рублей. Это полуправда.

Обратимся к финансовому регламенту лиги. Конкретные цифры прописаны в статье 3. Первый пункт действительно говорит, что «максимальный размер должностного оклада любого футболиста не должен превышать 300 тысяч рублей в месяц».

Но уже сразу за ним идет пояснение. Из него выходит, что совокупный доход вместе с зарплатой, премиями и компенсациями может доходить до 10 млн рублей за сезон. То есть возможна ситуация, когда зарплатой указывают 300 тысяч, а 530 тысяч зашивают в премии. Итог: 830 тысяч в месяц, потолок не нарушен.

Пункт 8 еще сильнее расширяет границы. Оказывается, из-под лимита можно вывести трех футболистов. Их совокупный доход – до 20 млн рублей за сезон. Итог: 1,66 млн в месяц (хотя зарплата – всего 300 тысяч), потолок не нарушен .

У правила есть еще несколько дополнений. Например, подъемные при заключении нового контракта – до пяти месячных окладов. Премии за выход в РПЛ или полуфинал и финал Кубка России можно платить сверх лимита, суммы – до бесконечности. На аренду жилья, компенсацию на врачей или форму ограничения снова не распространяются, правда, клубы должны поставлять их в натуральном виде – без денег.

Также из-под потолка, кроме трех футболистов, выводится один молодой. Его годовой лимит – 13 млн рублей (1,08 млн в месяц).

Наконец, главное: все ограничения действуют для игроков, которые перешли в клуб, когда он уже находился в ФНЛ. Контракты, заключенные раннее, не пересматриваются. Дюпин, Самошников или Лисакович даже в первом дивизионе заработают столько же, сколько в вышке.

Платить больше 10 и даже 20 млн рублей в год – реально, хотя не совсем законно. Но за нарушениями никто не следит

«Потолок зарплат в ФНЛ обходят по щелчку пальцев, даже проблем никаких, – говорит Sports.ru источник, связанный с агентским бизнесом. – У 70% клубов есть зарплаты больше 300 тысяч. Где-то так зарабатывают три человека, где – все или большинство. Это такая мелочь, на которую никто уже не смотрит».

Классическая схема почти не отличается от того, что есть во многих лигах – в контракте прописывают несколько сумм. «Указывают, что заработок делится на две части – зарплату и премиальные. Зарплата – 300 тысяч грязными, все остальное – бонусы, причем часто формальные. Например, клуб прописывает, что за сезон игрок должен появиться на поле три раза. Он это 100% сделает еще в начале сезона и получит всю сумму», – объясняет источник.

По его словам, есть и другой – не самый законный – вариант: «Премию прописывают в отдельном договоре, который даже не регистрируют. Он просто в столе лежит. По нему могут наличкой платить или переводами на карту».

– Но по левому договору игрока могут кинуть, и он не получит деньги даже через суд.

– Как посмотреть. Клубы ведь тоже не хотят, чтобы о них шли странные разговоры, публиковались дополнительные соглашения. Сейчас есть телеграмы и СМИ, которые быстро поднимут волну. Такие вопросы решаются полюбовно и до судов не доходят. Но это все-таки исключения. Сейчас почти нет такого, как раньше, когда давали наличкой. Максимум одна-две команды в ФНЛ и одна-две команды в группах ФНЛ-2.

Прописывать бонусы – пусть даже формальные – не нарушение. Регламент позволяет платить всем футболистам до 10 млн рублей в год, еще троим – до 20 млн. Уточняю у источника, как соблюдаются эти нормы и правда ли, что этот сезон – первый, когда команды не вписываются даже в очень просторные условия.

«Конечно, не первый, – комментирует он. – Команды с такими зарплатами есть каждый сезон, потолок выше 10 млн в год обходили с первого года после введения – «Мордовия», «Динамо», «Оренбург». Там не три человека выходили за лимит, а больше».

– Почему тогда раньше об этом никто не вспоминал?

– Потому что не было Талалаева в «Ахмате». А сейчас его спросили, он и поднял этот вопрос.

В чем проблема «Рубина»? Пишут, что Казань дала Фамейе больше 20 млн рублей в год – это вроде бы нарушение. А на самом деле все чисто, потому что «Рубин» еще не член ФНЛ

После вылета из РПЛ «Рубин» оперативно подписал восемь свободных агентов. После первой партии (Иванов, Кабутов, Чуперка, Зотов, Попов) спец по ФНЛ Сергей Ильев написал, что зарплаты новичков – от 700 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц.

Если представить, что хотя бы двое из них пришли на 700 тысяч, а в течение сезона у них не будет премий за победы, очки и голы, то нет проблем – «Рубин» вписался в лимит.

Странности начались во время трансфера Джоэла Фамейе. Главный форвард «Оренбурга» (15 голов в 26 матчах) отказался подниматься с клубом в РПЛ и перешел в «Рубин». Ничего особенного, если не знать, что Фамейе хотели видеть в «Нижнем Новгороде» и «Ахмате». Вероятно, именно про ганца говорил Талалаев, объясняя, что «футболисты предпочитают честолюбию деньги в первом дивизионе».

По данным Ильева, зарплата Фамейе в Казани – 4 млн рублей в месяц (в «Оренбурге» было 1,2 млн).

Похожие цифры называет источник Sports.ru, связанный с агентским бизнесом: «В «Рубине» ему дали в два раза выше, чем все предлагали. Его зарплата – в районе 4 миллионов (48 млн рублей в год). Ради них он отказался от «Ахмата» и «Нижнего», остался в ФНЛ, хотя уже блевал от нее . Когда они вылетели в 2020-м, он говорил, что не хочет в ней играть, травмы придумывал. А в итоге остался еще на сезон. Понятно, что в «Рубине» говорят «мы это и то, мы соблюдаем лимит», но все все понимают. Лучше бы Слуцкий промолчал, просто дураком себя выставил».

Фамейе – не единственный, кого этим летом озолотили в Казани.

Камиля Муллина «Рубин» увел у «Акрона», хотя игрок уже прошел медобследование для Тольятти. «Насыпали так, что без шансов», – сообщил источник.

Дмитрия Кабутова из «Уфы» звал «Нижний Новгород», но он тоже выбрал Казань.

При взгляде на все трансферы «Рубина» кажется, что клуб мог не вписаться в потолок. Как минимум – по зарплате Фамейе, которая выше 20 млн рублей в год.

Возникают три вопроса.

1. Каким образом лига следит за тем, чтобы клубы не нарушали потолок зарплат?

2. Готова ли лига рассмотреть кейс Фамейе и «Рубина», который, по данным медиа, заработает за ближайший год больше 20 млн рублей, что выходит за рамки потолка, обозначенного в финансовом регламенте?

3. Что нужно сделать, чтобы лига рассмотрела этот вопрос?

За ответами Sports.ru пытался связаться с боссами ФНЛ.

Генеральный секретарь Андрей Соколов сказал «Не надо мне задавать вопросы, не по адресу вопрос» и повесил трубку.

Исполнительный директор Наиль Измайлов не ответил на звонок и сообщение.

Пресс-служба лиги опустила первый вопрос и обтекаемо ответила на два следующих: «Выполнение клубами условий финансового регламента контролируется Футбольной национальной лигой. Включению в члены ФНЛ предшествует определенная процедура, в том числе прием новых клубов президиумом лиги. На сегодняшний день ни «Рубин», ни «Уфа» не подали необходимые документы для принятия в члены лиги ».

Если коротко: «Рубин» пока не стал членом ФНЛ, поэтому рассматривать нечего.

Ответ выглядит отпиской, если смотреть на него в отрыве от финансового регламента. Но вчитаемся в регламент (новый еще не опубликовали, пользуемся прошлогодним), а именно в статью 5. До «Заключительных положений» обычно не доходят, хотя они самые важные.

Например, пункт 1 говорит, что «действие настоящего регламента распространяется на клубы, являющиеся членами ФНЛ». А пункт 2 добавляет: «Требования, установленные настоящим регламентом, распространяются на трудовые отношения клуба и футболистов с момента принятия регламента ФНЛ или иным уполномоченным органом, а для новых клубов-членов ФНЛ – с момента принятия клуба в состав членов ФНЛ».

Накладываем ответ лиги («Рубин» еще не стал членом лиги) на регламент (его требования установлены для членов лиги) и получаем, что Казань не должна соблюдать потолок зарплат. 300 тысяч, 10 млн, 20 млн – ограничения для членов ФНЛ, а «Рубин» еще не вошел в ФНЛ.

Выглядит глупостью: какой смысл в регламенте, если минимум два клуба законно могут его не соблюдать и переманивать футболистов? Вдруг «Рубин» все-таки обязан соблюдать потолок как команда, которая уже через месяц стартует в лучшей лиге мира? Не может же Леонид Слуцкий лгать?

Пункт 3 снимает все вопросы: «В случае если установленный ранее (до вступления клуба в состав членов ФНЛ) размер денежного вознаграждения футболиста превышает максимальные значения, последующие изменения условий оплаты труда футболиста не должны увеличивать размер денежного вознаграждения футболиста».

Коротко: до вступления в члены ФНЛ «Рубин» может подписывать игроков на любые деньги . Главное – не повышать зарплату после.

Для уточнения связываюсь со спортивным менеджером, знакомым с ситуацией. Он подтверждает выводы: «Да, это лазейка. Я бы не назвал ее несоблюдением регламента. Регламент на такие клубы просто не распространяется до момента принятия в члены».

По его словам, авторы документа, видимо, хотели сделать «благое дело»: «Обезопасить игроков, чьи контракты заключены задолго до вылета. Но то, как это сформулировано, позволяет подписывать игроков в тот короткий промежуток, когда ты вылетел, но еще не принят в ФНЛ. Условно в две недели».

Теоретически Леонид Слуцкий мог не знать о таком нюансе, поэтому дважды повторил, что «Рубин» обязан соблюдать потолок зарплат. Но зачем тогда ввязываться в дискуссию, если не уверен на 100%?

Откуда вообще взялся потолок зарплат? Его ввели по примеру Серии В, чтобы клубы не тратили много

Потолок зарплат в ФНЛ заработал с сезона-2014/15, хотя обсуждался еще раньше. В январе 2014-го глава лиги Игорь Ефремов (сейчас он помощник Григория Иванова в «Урале») говорил, что в 2012-м клубы посчитали потолок нецелесообразным, а спустя полтора года в полном составе выступили с такой инициативой.

«Его внедрение поможет контролировать финансовую составляющую клубов лиги не только посредством лицензионных процедур, но и через корпоративные соглашения.

Время космических зарплат давно прошло, уверяю вас. Сейчас так: кто неразумно ведет свои дела – те уже далеко. Как пример – «Кубань». Принятый лигой финансовый регламент помогает как раз тем, кто ведет дела разумно. Вы правильно говорите: финансовое благополучие каждого отдельного клуба – не моя прямая забота. Зато стабильность лиги в целом – как раз обязанность и ответственность президента, – утверждал босс.

И напоминал, что похожий проект «успешно реализуется в итальянской Серии В», с которой ФНЛ плотно общалась. Например, проводила товарищеские матчи.

Финансовый регламент ФНЛ в 2014-м мало отличался от нынешнего. Та же зарплата в 300 тысяч рублей в месяц и тот же максимальный совокупный доход в 10 млн рублей за сезон.

Существенная разница – в одном: не было трех 20-миллионный исключений. Джокеры появились с сезона-2015/16. Сначала – два, со следующего сезона – три человека.

В регламенте прописан не только потолок, но и санкции за его нарушение. С 2014-го они не изменились. Сначала лига устанавливает срок для устранения нарушения, потом – штрафует на сумму до миллиона рублей, запрещает регистрировать новых футболистов или снимает очки.

За восемь лет ФНЛ выявила ноль нарушений потолка зарплат.

Возможная причина – в цитате Ефремова из 2015-го: «Открыто нарушить потолок зарплат нельзя – существует исчерпывающий перечень документов, которые надо предоставить. Если где-то есть какие-то превышения, то это уже вопрос к правоохранительным органам, а не финансовому контролю лиги».

Еще раз: лига вводит потолок зарплат – прописывает санкции за нарушения – президент говорит, что нарушения – не вопрос лиги.

Чтобы уточнить, как именно ФНЛ следит за выполнением финансового регламента сейчас (возможно, со сменой руководства система изменилась), Sports.ru пытался связаться с руководством ФНЛ. Результат вы знаете.

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Вводя потолок зарплат, Игорь Ефремов утверждал, что лига делает только первый шаг. «Его приняли, чтобы в дальнейшем контролировать и прогнозировать финансовую стабильность клуба. Где-то через год мы придем к тому, чтобы анализировать процент зарплат в общем бюджете клуба», – мечтал чиновник в 2014-м.

Спустя восемь лет ФНЛ так и не сделала второй шаг, а первый хлестко отрецензировал тренер Валерий Петраков, который сам много работал в лучшей лиге мира: «Чистая фикция».

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков, Павел Бедняков, Максим Богодвид; ФК «Рубин»