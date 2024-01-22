Стендап Медведева, песня Зверева, слезы Свитолиной, новая глава русской сказки. Главное в понедельник на Australian Open

Чудо сестры игрока РПЛ – для многих это стало открытием.

Самое впечатляющее за день на Открытом чемпионате Австралии.

Медведев придумал лишних проблем, Алькарасу легко, Зверев снова мучился до чемпионского тай-брейка

Матчи на любой уровень интриги.

● Даниил Медведев сам себе создал лишнее напряжение, но прошел Нуну Боржеса – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1. Мог и даже должен был завершать в третьем сете, когда вел 5:2, но вместо подачи на матч отдал пять геймов подряд, в том числе два своих. Признался, что в тот момент умер физически. Пришлось оживать в четвертом, там сомнений уже почти не возникало.

В девятом четвертьфинале «Шлема» – и третьем на Australian Open – терять свои подачи будет совсем уж противопоказано.

● Хуберт Хуркач вышел на Медведева четкой победой над Артуром Казо – 7:6(6), 7:6(3), 6:4. Поляк проиграл первый же гейм на своей подаче, но больше такого не позволял и за счет этого закрыл в трех сетах. Для Хуркача это лишь второй четвертьфинал ТБШ в карьере и первый в Австралии, но о прошлом примере приятные воспоминания: на «Уимблдоне»-2021 Хуберт обыграл Медведева, чтобы выйти в 1/4 финала, а там победил Роджера Федерера. Остановился только в полуфинале на Маттео Берреттини.

● Карлос Алькарас не заметил Миомира Кецмановича: 6:4, 6:4, 6:0, меньше двух часов. У юного демона первый австралийский четвертьфинал (прошлый год он пропустил из-за травмы), теперь есть проходы до этой стадии на всех «Шлемах». Оказывается, среди секретов – не только испанский ресторан, еще суши каждый день.

● Александр Зверев помучился с Кэмероном Норри – снова понадобился чемпионский тай-брейк. Два раза лидировал по сетам, оба раза подпускал британца и довел до длиннейшего возможного гейма: 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3). Там-то разобрался уверенно, но сам факт – второй раз за три матча Звереву понадобился решающий тай-брейк, у Лукаша Кляйна во втором раунде выигрывал его 10-7.

Этот пятисетовый матч стал уже 32-м на турнире – обновили рекорд Australian Open . 31 раз до решающей партии доходили в 1998-м, тот турнир выиграл Петр Корда (отец Себастьяна Корды). Правда, вот у него по пути к титулу была только одна пятисетовая победа: над Йонасом Бьоркманом в четвертьфинале.

🔜 Четвертьфиналы: Медведев – Хуркач, Алькарас – Зверев.

Сказка Калинской, камбэки Ястремской, драма Свитолиной

Тоже сюжеты на любого зрителя.

● Анна Калинская продолжает сказку! 6:2, 6:4 с Жасмин Паолини – и четвертьфинал. Сетка сложилась так, что в 1/8 финала россиянка была фавориткой, и она четко это подтвердила – даже против соперницы, которая заметно выше в рейтинге (75-я против 31-й). Калинская задавила Паолини в самом начале: взяла ее подачу два раза подряд в первых пяти геймах, а свою после этого не отдавала.

Анна ведет себя скромно, при этом она очень уверена в себе: рефреном после матчей ей задают вопрос «Что бы вы ответили, если бы перед турниром вам сказали, что дойдете до такой стадии», и она отвечает, что поверила бы. Калинская до этого никогда не проходила даже второй раунд, и вот теперь она в 1/4 финала. Но в ее части сетки вообще нет никого с опытом полуфинала ТБШ, для любой проход туда будет прорывом.

● Циньвэнь Чжэн – соперница Калинской. Китаянка еще легче прошла Осиан Доден – 6:0, 6:3. У нее будет второй вообще и второй подряд четвертьфинал на «Шлеме», тогда она проиграла Арине Соболенко. Сейчас встреча с ней возможна только в финале.

● Даяна Ястремская обыграла Викторию Азаренко – 7:6(6), 6:4. Из квалификации – в четвертьфинал, самое удивительное продвижение турнира. Украинка переламывала обе партии: в первом сете отыграла две подачи Азаренко на сет, во втором вытащила с 0:3. Ястремская выиграла уже седьмой матч AO с учетом квалификации – признается теперь, что еле стоит на ногах. Вообще-то семь побед на турнире – путь к титулу на «Шлеме», если начинаешь в основной сетке.

● У Элины Свитолиной драма дня. Ей пришлось сняться уже после трех геймов против: защемило поясницу. На отказе украинки в четвертьфинал прошла 20-летняя чешка Линда Носкова.

Элина уходила с корта в слезах.

🔜 Четвертьфиналы: Калинская – Чжэн, Ястремская – Носкова.

Открытие дня. Анна Калинская – сестра Николая Калинского из «Пари НН»

Для многих – да. И это нормально, что после главного успеха в карьере Анны Калинской широкая аудитория узнала (или осознала): это ее брат играет в РПЛ за «Пари НН».

Николай Калинский – старший в семье, он всю дорогу очень тепло поддерживает Анну в инстаграме. На фотографиях они в разных обстоятельствах с 2016-го.

Стендап дня. Медведев объяснил, как оказался так далеко за задней линией

Даже если не знаете английского, просто включите – посмотреть, как хорош Даниил Медведев с микрофоном. На 2:20 он перехватывает управление у Джима Курье (чемпиона послематчевых интервью) и устраивает шоу. Превратил в стендап объяснение, зачем так далеко отходит при приеме за заднюю линию.

– Ты назвал меня мастером приема – но я так не думаю. Прием с задней линии у меня не очень хороший – я умею, но не на уровне лучших в мире, как Новак. Я начал на задней линии. Но потом пришел в тур, а тут Жо-Вильфред Тсонга, который подает 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-поинтов. И подумал, что надо что-то делать.

В следующем матче против соперника с мощной подачей отошел подальше. А потом играл с кем-то с еще более мощной подачей и отошел еще дальше. Понял, что так можно играть против всех – потому что тогда для меня это как будто и не прием, а обычный удар с вращением. Для моего приема так лучше всего. И я начал играть лучше.

Еще хорошо, что так очень сложно пробить в аут. Можно бить очень сильно – и ты удивишься, как мяч прилетает в корт.

Песня дня. Саша Зверев спел папе Happy Birthday – хотя забыл про его день рождения

Сцена в двух актах.

После сложнейшей победы в интервью на корте Звереву напомнили про день рождения отца. Оказалось, он из-за такого напряжения в матче об этом забыл.

Конечно, победа уже была подарком, но добавили еще и песней всей Маргарет Корт Ареной.

Сюрприз дня. Панова в паре выбила сеяных

34-летняя россиянка Александра Панова играет с испанкой Кристиной Букшей – они в 1/8 финала победили восьмых сеяных Беатрис Хаддад Майю с Тэйлор Таунсенд (6:2, 6:4).

Были явными андердогами – с коэффициентом выше пятерки на проход в четвертьфинал, на соперниц давали в районе 1.20.

Любопытно, что Панова полторы недели назад играла с этой же парой в первом круге Аделаиды – проиграла вместе с Алисией Паркс. А вот с Букшей – реванш.

Дальше у них парные специалистки Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф. Конечно, Панова/Букша снова андердоги.

Пушка дня. 233 км/ч – суперподача юниора

Выдал поляк Томаш Беркета во втором раунде юниорского турнира.

Рекорд турнира. Правда, над эффективностью 17-летнему прошлогоднему полуфиналисту еще поработать: соперник принял подачу и выиграл розыгрыш. Но поляк все же прошел дальше.

На взрослом турнире самой мощной была в этом году подача Бена Шелтона (231 км/ч), главный подающий поляк Хуберт Хуркач давал максимум 226 км/ч.

Что будет во вторник? Рублев – Синнер удобно днем

Первые четвертьфиналы расставили в нужном нам порядке.

В пять утра Коко Гауфф – Марта Костюк, не раньше 6:30 Новак Джокович с Тэйлором Фрицем.

В 11:00 вечернюю сессию откроют Арина Соболенко и Барбора Крейчикова, а после них главное событие дня: Андрей Рублев – Янник Синнер.

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Kelly Defina, Phil Walter