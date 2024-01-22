Глаз Народа
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Стендап Медведева, песня Зверева, слезы Свитолиной, новая глава русской сказки. Главное в понедельник на Australian Open

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Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
Даниил Медведев Даниил Медведев
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Циньвэнь Чжэн Циньвэнь Чжэн
Александр Зверев Александр Зверев
Кристина Букша
Джим Курье Джим Курье
Анна Калинская Анна Калинская
Пари НН Пари НН
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Линда Носкова Линда Носкова
Даяна Ястремская Даяна Ястремская
Элина Свитолина Элина Свитолина
Николай Калинский Николай Калинский
Андрей Рублев Андрей Рублев
Александра Панова Александра Панова
Теннис Теннис

Чудо сестры игрока РПЛ – для многих это стало открытием.

Самое впечатляющее за день на Открытом чемпионате Австралии.

Медведев придумал лишних проблем, Алькарасу легко, Зверев снова мучился до чемпионского тай-брейка

Матчи на любой уровень интриги.

● Даниил Медведев сам себе создал лишнее напряжение, но прошел Нуну Боржеса – 6:3, 7:6(4), 5:7, 6:1. Мог и даже должен был завершать в третьем сете, когда вел 5:2, но вместо подачи на матч отдал пять геймов подряд, в том числе два своих. Признался, что в тот момент умер физически. Пришлось оживать в четвертом, там сомнений уже почти не возникало.

В девятом четвертьфинале «Шлема» – и третьем на Australian Open – терять свои подачи будет совсем уж противопоказано.

● Хуберт Хуркач вышел на Медведева четкой победой над Артуром Казо – 7:6(6), 7:6(3), 6:4. Поляк проиграл первый же гейм на своей подаче, но больше такого не позволял и за счет этого закрыл в трех сетах. Для Хуркача это лишь второй четвертьфинал ТБШ в карьере и первый в Австралии, но о прошлом примере приятные воспоминания: на «Уимблдоне»-2021 Хуберт обыграл Медведева, чтобы выйти в 1/4 финала, а там победил Роджера Федерера. Остановился только в полуфинале на Маттео Берреттини.

● Карлос Алькарас не заметил Миомира Кецмановича: 6:4, 6:4, 6:0, меньше двух часов. У юного демона первый австралийский четвертьфинал (прошлый год он пропустил из-за травмы), теперь есть проходы до этой стадии на всех «Шлемах». Оказывается, среди секретов – не только испанский ресторан, еще суши каждый день.

● Александр Зверев помучился с Кэмероном Норри – снова понадобился чемпионский тай-брейк. Два раза лидировал по сетам, оба раза подпускал британца и довел до длиннейшего возможного гейма: 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10-3). Там-то разобрался уверенно, но сам факт – второй раз за три матча Звереву понадобился решающий тай-брейк, у Лукаша Кляйна во втором раунде выигрывал его 10-7.

Этот пятисетовый матч стал уже 32-м на турнире – обновили рекорд Australian Open. 31 раз до решающей партии доходили в 1998-м, тот турнир выиграл Петр Корда (отец Себастьяна Корды). Правда, вот у него по пути к титулу была только одна пятисетовая победа: над Йонасом Бьоркманом в четвертьфинале.

🔜 Четвертьфиналы: Медведев – Хуркач, Алькарас – Зверев.

Сказка Калинской, камбэки Ястремской, драма Свитолиной

Тоже сюжеты на любого зрителя.

● Анна Калинская продолжает сказку! 6:2, 6:4 с Жасмин Паолини – и четвертьфинал. Сетка сложилась так, что в 1/8 финала россиянка была фавориткой, и она четко это подтвердила – даже против соперницы, которая заметно выше в рейтинге (75-я против 31-й). Калинская задавила Паолини в самом начале: взяла ее подачу два раза подряд в первых пяти геймах, а свою после этого не отдавала.

Анна ведет себя скромно, при этом она очень уверена в себе: рефреном после матчей ей задают вопрос «Что бы вы ответили, если бы перед турниром вам сказали, что дойдете до такой стадии», и она отвечает, что поверила бы. Калинская до этого никогда не проходила даже второй раунд, и вот теперь она в 1/4 финала. Но в ее части сетки вообще нет никого с опытом полуфинала ТБШ, для любой проход туда будет прорывом.

С трибун ей поют теперь и «Калинку», и «Ой цветет калина» – вот как это было

● Циньвэнь Чжэн – соперница Калинской. Китаянка еще легче прошла Осиан Доден – 6:0, 6:3. У нее будет второй вообще и второй подряд четвертьфинал на «Шлеме», тогда она проиграла Арине Соболенко. Сейчас встреча с ней возможна только в финале.

● Даяна Ястремская обыграла Викторию Азаренко – 7:6(6), 6:4. Из квалификации – в четвертьфинал, самое удивительное продвижение турнира. Украинка переламывала обе партии: в первом сете отыграла две подачи Азаренко на сет, во втором вытащила с 0:3. Ястремская выиграла уже седьмой матч AO с учетом квалификации – признается теперь, что еле стоит на ногах. Вообще-то семь побед на турнире – путь к титулу на «Шлеме», если начинаешь в основной сетке.

● У Элины Свитолиной драма дня. Ей пришлось сняться уже после трех геймов против: защемило поясницу. На отказе украинки в четвертьфинал прошла 20-летняя чешка Линда Носкова.

Элина уходила с корта в слезах.

🔜 Четвертьфиналы: Калинская – Чжэн, Ястремская – Носкова.

Открытие дня. Анна Калинская – сестра Николая Калинского из «Пари НН»

Для многих – да. И это нормально, что после главного успеха в карьере Анны Калинской широкая аудитория узнала (или осознала): это ее брат играет в РПЛ за «Пари НН».

Николай Калинский – старший в семье, он всю дорогу очень тепло поддерживает Анну в инстаграме. На фотографиях они в разных обстоятельствах с 2016-го.

Стендап дня. Медведев объяснил, как оказался так далеко за задней линией

Даже если не знаете английского, просто включите – посмотреть, как хорош Даниил Медведев с микрофоном. На 2:20 он перехватывает управление у Джима Курье (чемпиона послематчевых интервью) и устраивает шоу. Превратил в стендап объяснение, зачем так далеко отходит при приеме за заднюю линию.

– Ты назвал меня мастером приема – но я так не думаю. Прием с задней линии у меня не очень хороший – я умею, но не на уровне лучших в мире, как Новак. Я начал на задней линии. Но потом пришел в тур, а тут Жо-Вильфред Тсонга, который подает 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-поинтов. И подумал, что надо что-то делать.

В следующем матче против соперника с мощной подачей отошел подальше. А потом играл с кем-то с еще более мощной подачей и отошел еще дальше. Понял, что так можно играть против всех – потому что тогда для меня это как будто и не прием, а обычный удар с вращением. Для моего приема так лучше всего. И я начал играть лучше.

Еще хорошо, что так очень сложно пробить в аут. Можно бить очень сильно – и ты удивишься, как мяч прилетает в корт.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

Песня дня. Саша Зверев спел папе Happy Birthday – хотя забыл про его день рождения

Сцена в двух актах.

После сложнейшей победы в интервью на корте Звереву напомнили про день рождения отца. Оказалось, он из-за такого напряжения в матче об этом забыл.

Конечно, победа уже была подарком, но добавили еще и песней всей Маргарет Корт Ареной.

Сюрприз дня. Панова в паре выбила сеяных

34-летняя россиянка Александра Панова играет с испанкой Кристиной Букшей – они в 1/8 финала победили восьмых сеяных Беатрис Хаддад Майю с Тэйлор Таунсенд (6:2, 6:4).

Были явными андердогами – с коэффициентом выше пятерки на проход в четвертьфинал, на соперниц давали в районе 1.20.

Любопытно, что Панова полторы недели назад играла с этой же парой в первом круге Аделаиды – проиграла вместе с Алисией Паркс. А вот с Букшей – реванш.

Дальше у них парные специалистки Габриэла Дабровски/Эрин Рутлиф. Конечно, Панова/Букша снова андердоги.

Пушка дня. 233 км/ч – суперподача юниора

Выдал поляк Томаш Беркета во втором раунде юниорского турнира.

Рекорд турнира. Правда, над эффективностью 17-летнему прошлогоднему полуфиналисту еще поработать: соперник принял подачу и выиграл розыгрыш. Но поляк все же прошел дальше.

На взрослом турнире самой мощной была в этом году подача Бена Шелтона (231 км/ч), главный подающий поляк Хуберт Хуркач давал максимум 226 км/ч.

Что будет во вторник? Рублев – Синнер удобно днем

Первые четвертьфиналы расставили в нужном нам порядке.

В пять утра Коко Гауфф – Марта Костюк, не раньше 6:30 Новак Джокович с Тэйлором Фрицем.

В 11:00 вечернюю сессию откроют Арина Соболенко и Барбора Крейчикова, а после них главное событие дня: Андрей Рублев – Янник Синнер.

Проклятье Рублева – проиграл 9 из 9 четвертьфиналов на «Шлемах». Завтра прервет серию?

Удар Хачанова – лучший на турнире, гифка года (👅) выросла из «Очень страшного кино». Главное в воскресенье на Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Kelly Defina, Phil Walter

6 комментариев
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Какая замечательная семья у Калинских) Не знал, что они родственники
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0
+24
Анна с братом прекрасная спортивная семья))
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0
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Даня красава!)
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Круто когда тебя весь стадион поздравляет с ДР👏
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0
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Аня конечно главная красотка
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Во, написала уже раньше в комментах, что на послематчевые интервью Даниила надо отдельно билеты продавать) Стендап же)
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