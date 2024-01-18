Удар Хачанова – лучший на турнире, гифка года (👅) выросла из «Очень страшного кино». Главное за день на Australian Open

Сразу две истории про перышки!

Самое яркое в воскресенье – вокруг последних матчей четвертого круга.

6:0 в пятом сете – шик Рублева, Хачанов проиграл в пинг-понг, Джокович влепил две баранки

И тут отмена российского дерби.

● Андрей Рублев вытащил сложнейший матч у Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0. После двух подряд проигранных тай-брейков, особенно обидного второго с двойным касанием сетки у австралийца в ключевом розыгрыше при 3:3, россиянин переломил. Дожал четвертую партию даже после упущенного преимущества в брейк и закрыл баранкой в пятой. Почти четыре с половиной часа, после которых он с трудом стоял на ногах – для интервью Барбаре Шетт даже попросил стул.

– Пару дней назад я сказал тут в интервью, что жду матча, которым насладятся зрители, – его слова еще на корте. – Теперь жалею. Даже не думал, что получится настолько «насладиться». Когда в четвертом сете он отыграл у меня брейк, я говорил себе: нет, ты умрешь тут, но продолжишь давить до победы.

– Что происходит в твоей голове в такие сложные моменты? – спросил Джим Курье.

– Оу, лучше не быть в моей голове в такие моменты. Это как фильм-ужастик.

Пятые партии под ноль – вообще тренд турнира . Так уже делали Даниил Медведев против Эмиля Руусувуори, Миомир Кецманович с Томми Полом, Люка ван Аш – с Лоренцо Музетти, а Андриан Маннарино – со Стэном Вавринкой.

Дальше у Андрея – снова Янник Синнер, там нужно хотя бы с десятой попытки впервые в жизни выходить в полуфинал «Шлема». В разговоре с Курье он перечислил сильные стороны итальянца и пришел к выводу: «Похоже, у меня будут проблемы».

● Карен Хачанов порубился с Синнером, но проиграл в трех сетах (4:6, 5:7, 3:6). Карен доволен игрой – что справедливо. Но недоволен результатом – что еще очевиднее. Победа Хачанова в этом пинг-понге была бы скорее сенсацией. Он потерял больше 500 очков в рейтинге, потому что надо было защищать прошлогодний полуфинал. Опустится минимум на три строки и выпадет из топ-15.

● Новак Джокович настолько разогнался, что влепил две баранки – 6:0, 6:0, 6:3 с Адрианом Маннарино. Текилы можно было дать и прямо во время матча, все равно француз уже просто развлекался.

● Тэйлор Фриц выбил Стефаноса Циципаса – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3. Для 26-летнего американца это будет третий четвертьфинал на трех разных «Шлемах»: уже был на этой стадии в 2022-м на «Уимблдоне» и в 2023-м – на US Open. Удивительно, но у 12-й ракетки мира только сейчас первая победа в карьере над соперником из первой десятки – с 12-й попытки (хотя он сам бывал даже на пятом месте).

🔜 Четвертьфиналы в верхней части сетки: Джокович – Фриц и Рублев – Синнер.

Мирра не смогла, Тимофееву разгромили, Соболенко развлекается

Три быстрых женских матча и упущенное преимущество Андреевой.

● Мирра Андреева остановилась в 1/8 финала – не смогла дать нужный уровень против Барборы Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6). Взяла у чешки, которую до этого два раза из двух побеждала, первый сет за счет меньшего количества ошибок, но соперница потом спрогрессировала, а у Мирры не получилось.

● Мария Тимофеева тоже вылетела: 2:6, 1:6 от украинки Марты Костюк. Игру при 2:2 и 40:40 прервал дождь, а после возвращения Костюк выиграла 10 геймов против одного у Марии. Но для Тимофеевой это вообще прорывная поездка: с местом в топ-100 будет намного проще заявляться на нужные турниры, почти полмиллиона долларов призовых 20-летняя россиянка наверняка инвестирует в развитие карьеры. Для У 21-летней Костюк будет первый в жизни четвертьфинал «Шлема».

● Арина Соболенко развлекается больше всех: на корте ей пока скучновато. Теперь прошла Аманду Анисимову – 6:3, 6:2, по пути к четвертьфиналу отдала всего 11 геймов. Не набирается на два сета и у всех соперниц в сумме. Действующая чемпионка дает хайлайты даже в коридорах – видели, как она сбила перо с лысой головы своего тренера?

● Коко Гауфф утром закончила, когда остальные еще и не начинали: 6:1, 6:2 с Магдаленой Фрех за час с небольшим. Она впервые в четвертьфинале Australian Open.

🔜 Четвертьфиналы в нижней части сетки: Гауфф – Костюк, Соболенко – Крейчикова.

Хайлайт дня. Твинер-свечка Хачанова – 🤩🤩🤩

Просто насладимся тем, как Карен выкрутился из сложнейшей ситуации.

По радуге-дуге!

Гифка года. 👅👅👅 Андрея Рублева

Когда настолько переломил матч, что повел 3:0 в пятом сете с двумя брейками.

После игры Ник Кириос на «Евроспорте» попросил Андрея повторить, чтобы все-таки выяснить, какой вариант лучше: его из тоже австралийского матча с Даниилом Медведевым или все-таки свежий.

А Рублев объяснил Нику: «Знаешь, мне вдруг в голову пришло тот момент из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup!»

Тест на возраст: этот ролик появился на ютубе 17 лет назад. А само «Очень страшное кино» вышло 24 года назад – в 2000-м!

Безмятежность дня. Перышко на сетке в матче Рублева

На австралийских кортах немало птиц, они регулярно залетают прямо в чаши арен, иногда даже матчи приходится приостанавливать.

Но тут все гораздо изящнее. Несколько минут во втором сете на сетке в матче Рублева с Де Минауром меланхолично провисело вот такое перышко.

Примета дня. Гауфф не пускает папу в свою ложу – он кричит ей всякое откуда-то еще

Коко Гауфф хороша в стендапе после матчей. После выхода в четвертьфинал и 11-й подряд победы на турнирах «Большого шлема» (серия длится с выигранного US Open) она рассказала, насколько ей проще без папы в ложе со своей командой.

– Да-да, папа здесь. Но не знаю, где именно.

Моя мама гораздо лучше справляется с нервами, а отец иногда говорит такое, что я даже вслух здесь сейчас произнести не могу. А я это слышу и дико злюсь. Так что мы договорились: он может все это говорить, но только откуда-нибудь из другого места. Так что если вы, ребята, его видите сейчас – передайте привет. Увидимся после матча с ним.

Я совсем не суеверная, а вот он – очень-очень суеверный. Так что, думаю, Уимблдон был последним турниром с папой в моем боксе. Думаю, он никогда больше не придет (смеется).

Фото дня. Ли На на корте – в паре с Гантуховой

В субботу вы были очень рады видеть Ли На, когда китайская легенда поздравляла с выходом в 1/8 финала молодую последовательницу Циньвэнь Чжэн.

Теперь она появилась и на корте – в паре с Даниэлой Гантуховой.

Кстати, выиграли первый раунд турнира легенд. Так что точно сыграют и еще.

Что ждет в понедельник? Медведев под утро, Калинская – днем

Продолжение 1/8 финала, в деле двое наших.

Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржесом вторым запуском на центральном корте – после Виктории Азаренко с Даяной Ястремской.

Анна Калинская – последняя в расписании на Арене Джона Кейна.

Другие детали распорядка дня – тут

Фото: Gettyimages/Cameron Spencer, Kelly Defina; East News/Asanka Brendon Ratnayake/Associated Press, DAVID GRAY/AFP, AP Photo/Andy Wong