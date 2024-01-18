Глаз Народа
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Удар Хачанова – лучший на турнире, гифка года (👅) выросла из «Очень страшного кино». Главное за день на Australian Open

Андрей Рублев Андрей Рублев
Адриан Маннарино Адриан Маннарино
Карен Хачанов Карен Хачанов
Даниил Медведев Даниил Медведев
Новак Джокович Новак Джокович
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
Коко Гауфф Коко Гауфф
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Даниэла Гантухова Даниэла Гантухова
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Сразу две истории про перышки!

Самое яркое в воскресенье – вокруг последних матчей четвертого круга.

6:0 в пятом сете – шик Рублева, Хачанов проиграл в пинг-понг, Джокович влепил две баранки 

И тут отмена российского дерби. 

● Андрей Рублев вытащил сложнейший матч у Алекса де Минаура – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0. После двух подряд проигранных тай-брейков, особенно обидного второго с двойным касанием сетки у австралийца в ключевом розыгрыше при 3:3, россиянин переломил. Дожал четвертую партию даже после упущенного преимущества в брейк и закрыл баранкой в пятой. Почти четыре с половиной часа, после которых он с трудом стоял на ногах – для интервью Барбаре Шетт даже попросил стул.

– Пару дней назад я сказал тут в интервью, что жду матча, которым насладятся зрители, – его слова еще на корте. – Теперь жалею. Даже не думал, что получится настолько «насладиться». Когда в четвертом сете он отыграл у меня брейк, я говорил себе: нет, ты умрешь тут, но продолжишь давить до победы.

– Что происходит в твоей голове в такие сложные моменты? – спросил Джим Курье.

– Оу, лучше не быть в моей голове в такие моменты. Это как фильм-ужастик.

Детали лучшего матча Australian Open: от отчаяния и криков «в #####» до победы с баранкой в пятом

Пятые партии под ноль – вообще тренд турнира. Так уже делали Даниил Медведев против Эмиля Руусувуори, Миомир Кецманович с Томми Полом, Люка ван Аш – с Лоренцо Музетти, а Андриан Маннарино – со Стэном Вавринкой.

Дальше у Андрея – снова Янник Синнер, там нужно хотя бы с десятой попытки впервые в жизни выходить в полуфинал «Шлема». В разговоре с Курье он перечислил сильные стороны итальянца и пришел к выводу: «Похоже, у меня будут проблемы».

● Карен Хачанов порубился с Синнером, но проиграл в трех сетах (4:6, 5:7, 3:6). Карен доволен игрой – что справедливо. Но недоволен результатом – что еще очевиднее. Победа Хачанова в этом пинг-понге была бы скорее сенсацией. Он потерял больше 500 очков в рейтинге, потому что надо было защищать прошлогодний полуфинал. Опустится минимум на три строки и выпадет из топ-15.

● Новак Джокович настолько разогнался, что влепил две баранки – 6:0, 6:0, 6:3 с Адрианом Маннарино. Текилы можно было дать и прямо во время матча, все равно француз уже просто развлекался.

Истерика на Australian Open: Джокович громил «Божественного лысого» – а тот только смеялся

● Тэйлор Фриц выбил Стефаноса Циципаса – 7:6(3), 5:7, 6:3, 6:3. Для 26-летнего американца это будет третий четвертьфинал на трех разных «Шлемах»: уже был на этой стадии в 2022-м на «Уимблдоне» и в 2023-м – на US Open. Удивительно, но у 12-й ракетки мира только сейчас первая победа в карьере над соперником из первой десятки – с 12-й попытки (хотя он сам бывал даже на пятом месте).

🔜 Четвертьфиналы в верхней части сетки: Джокович – Фриц и Рублев – Синнер.

Мирра не смогла, Тимофееву разгромили, Соболенко развлекается

Три быстрых женских матча и упущенное преимущество Андреевой.

● Мирра Андреева остановилась в 1/8 финала – не смогла дать нужный уровень против Барборы Крейчиковой (6:4, 3:6, 2:6). Взяла у чешки, которую до этого два раза из двух побеждала, первый сет за счет меньшего количества ошибок, но соперница потом спрогрессировала, а у Мирры не получилось. 

Как это было и почему для Андреей это все равно шикарный турнир

● Мария Тимофеева тоже вылетела: 2:6, 1:6 от украинки Марты Костюк. Игру при 2:2 и 40:40 прервал дождь, а после возвращения Костюк выиграла 10 геймов против одного у Марии. Но для Тимофеевой это вообще прорывная поездка: с местом в топ-100 будет намного проще заявляться на нужные турниры, почти полмиллиона долларов призовых 20-летняя россиянка наверняка инвестирует в развитие карьеры. Для У 21-летней Костюк будет первый в жизни четвертьфинал «Шлема».

● Арина Соболенко развлекается больше всех: на корте ей пока скучновато. Теперь прошла Аманду Анисимову – 6:3, 6:2, по пути к четвертьфиналу отдала всего 11 геймов. Не набирается на два сета и у всех соперниц в сумме. Действующая чемпионка дает хайлайты даже в коридорах – видели, как она сбила перо с лысой головы своего тренера?

● Коко Гауфф утром закончила, когда остальные еще и не начинали: 6:1, 6:2 с Магдаленой Фрех за час с небольшим. Она впервые в четвертьфинале Australian Open.

🔜 Четвертьфиналы в нижней части сетки: Гауфф – Костюк, Соболенко – Крейчикова.

Хайлайт дня. Твинер-свечка Хачанова – 🤩🤩🤩

Просто насладимся тем, как Карен выкрутился из сложнейшей ситуации.

По радуге-дуге!

Гифка года. 👅👅👅 Андрея Рублева

Когда настолько переломил матч, что повел 3:0 в пятом сете с двумя брейками.

После игры Ник Кириос на «Евроспорте» попросил Андрея повторить, чтобы все-таки выяснить, какой вариант лучше: его из тоже австралийского матча с Даниилом Медведевым или все-таки свежий.

А Рублев объяснил Нику: «Знаешь, мне вдруг в голову пришло тот момент из «Очень страшного кино», где все такие – Wazzup!»

Тест на возраст: этот ролик появился на ютубе 17 лет назад. А само «Очень страшное кино» вышло 24 года назад – в 2000-м!

Безмятежность дня. Перышко на сетке в матче Рублева

На австралийских кортах немало птиц, они регулярно залетают прямо в чаши арен, иногда даже матчи приходится приостанавливать.

Но тут все гораздо изящнее. Несколько минут во втором сете на сетке в матче Рублева с Де Минауром меланхолично провисело вот такое перышко.

Примета дня. Гауфф не пускает папу в свою ложу – он кричит ей всякое откуда-то еще

Коко Гауфф хороша в стендапе после матчей. После выхода в четвертьфинал и 11-й подряд победы на турнирах «Большого шлема» (серия длится с выигранного US Open) она рассказала, насколько ей проще без папы в ложе со своей командой.

– Да-да, папа здесь. Но не знаю, где именно. 

Моя мама гораздо лучше справляется с нервами, а отец иногда говорит такое, что я даже вслух здесь сейчас произнести не могу. А я это слышу и дико злюсь. Так что мы договорились: он может все это говорить, но только откуда-нибудь из другого места. Так что если вы, ребята, его видите сейчас – передайте привет. Увидимся после матча с ним.

Я совсем не суеверная, а вот он – очень-очень суеверный. Так что, думаю, Уимблдон был последним турниром с папой в моем боксе. Думаю, он никогда больше не придет (смеется). 

Фото дня. Ли На на корте – в паре с Гантуховой

В субботу вы были очень рады видеть Ли На, когда китайская легенда поздравляла с выходом в 1/8 финала молодую последовательницу Циньвэнь Чжэн.

Теперь она появилась и на корте – в паре с Даниэлой Гантуховой.

Кстати, выиграли первый раунд турнира легенд. Так что точно сыграют и еще.

Что ждет в понедельник? Медведев под утро, Калинская – днем

Продолжение 1/8 финала, в деле двое наших.

Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржесом вторым запуском на центральном корте – после Виктории Азаренко с Даяной Ястремской.

Анна Калинская – последняя в расписании на Арене Джона Кейна.

Другие детали распорядка дня – тут

Внезапный вылет №1, американка ела суши на корте, шлепок легенды, забавная сценка Медведева. Главное в субботу на Australian Open

Фото: Gettyimages/Cameron Spencer, Kelly Defina; East News/Asanka Brendon Ratnayake/Associated Press, DAVID GRAY/AFP, AP Photo/Andy Wong

4 комментария
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Очень страшное кино вышло 24 года назад... Процитирую Андрея:"в #####, #####"
+16
0
+16
Четвертьфиналы в верхней части сетки: Гауфф – Костюк, Соболенко – Крейчикова.
===
Это нижняя. Но обзоры получаются классные)
+5
0
+5
👅🍑
+2
-2
0
Ответ Tun
Очень страшное кино вышло 24 года назад... Процитирую Андрея:"в #####, #####"
Хау меня таймз?
0
0
0
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