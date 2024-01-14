Глаз Народа
Блог

Два русских триллера, Джокович помучился с ноунеймом-«зеркалом», 16-летние прорвались. Главное на старте Australian Open

Тиаго Сейбот Уайлд Тиаго Сейбот Уайлд
Павел Котов Павел Котов
Australian Open Australian Open
Артур Риндеркнеш
арена Рода Лэйвера арена Рода Лэйвера
Андрей Рублев Андрей Рублев
Андре Агасси Андре Агасси
Дино Прижмич
Новак Джокович Новак Джокович
Александр Шевченко Александр Шевченко
Людмила Самсонова Людмила Самсонова
Янник Синнер Янник Синнер
Мария Тимофеева Мария Тимофеева
Арина Соболенко Арина Соболенко
Камилла Рахимова Камилла Рахимова
Бренда Фрухвиртова
Алина Корнеева Алина Корнеева
Каролин Возняцки Каролин Возняцки
Тэйлор Фриц Тэйлор Фриц
Элина Аванесян Элина Аванесян
Теннис Теннис

У Соболенко самый большой разгром.

Стартовал Открытый чемпионат Австралии – впервые в воскресенье. Здесь самые яркие сюжеты первого дня.

Рублев и Котов выиграли в триллерах: Андрей чуть не упустил 2:0 по сетам и «сдался», Павел спасался солью

Друг за другом рано утром мы увидели киношные развязки у двух россиян.

● Павел Котов впервые в карьере выиграл матч на «Шлеме»: пережил француза Артура Риндеркнеша после бодрого старта.

Эти 7:5, 6:1, 6:7(6), 6:7(5), 6:3 сложились в драму, потому что сначала он перевернул первый сет после проигрынного брейка и забрал следом второй тоже, а следом чуть не сломался сам. В третьей партии Павла накрыло судорогами, стало сводить руку (сам он признался, что от нервов) – пришлось подключать методы Даниила Медведева.

«Я начал принимать соль на каждом переходе. Просто просил принести соль, принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль. По ощущениям – да, обычная соль, – рассказал он о рецепте спасения Максиму Янчевскому в Мельбурне. – Да, [рецепт] Медведева (смеется). К счастью, взял только по соли, монетки не бросал на корте (смеется). Руку чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже все было нормально».

После этих 4 часов и 40 минут – самого длинного матча в карьере – у Котова будет или чилиец Николас Харри, или итальянец Флавио Коболли (сыграют в ночь на понедельник). Как раз с Коболли у Павла был предыдущий самый продолжительный матч, россиянин сам вспомнил об этом после матча – но то еще на «Челленджере» в 2021-м, в прошлой жизни. Благодаря воскресному старту турнира у Котова два дня на восстановление.

● Андрей Рублев устроил похожее, но после 2:0 по сетам ушел в пятый из-за куража соперника.

Тиаго Сейбот Уайлд явно делает нечто особенное перед первыми кругами «Шлемов»: на «Ролан Гаррос» он обыграл Даниила Медведева, теперь чуть не сделал сенсацию с Рублевым. После двух проигранных партий поймал невероятную волну.

Все волны мы отследили здесь, но вот что вам точно нужно увидеть. Этот удар мимо сеточного столба – иллюстрация приступов гениальности, накатывавших на Уайлда.

Итог – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(10-6), и сразу после Андрей признался: «Я был даже не на грани, я уже просто падал. Но в последний момент меня поймали. Я много раз вспоминал его матч с Медведевым. Когда в пятом сете упустил так много шансов, был уверен, что история повторится. А при 1:4 на тай-брейке уже сдался – может быть, это мне и помогло. Я смирился, что это не мой день, и пробил несколько хороших ударов».

Эти пять сетов успели сыграть меньше, чем за четыре часа, от судорог никто не страдал, а до второго круга у Рублева – играть с Кристофером Юбенксом или Таро Даниэлем – тоже есть два дня.

Джокович мучился с ноунеймом Прижмичем и восторгался им после. Соболенко – наоборот, уложилась в 53 минуты

Действующие чемпионы играли на центральном корте друг за другом, Новак Джокович заставил Арину Соболенко ждать почти до полуночи.

● Джоковичу пришлось прилично выложиться против 18-летнего хорвата Дино ПрижмичаОтдал второй сет и проигрывал с брейком в третьем.

Это нормально, если вы никогда не слышали про Прижмича, он только переходит из юниоров (выиграл «Ролан Гаррос»-2023), в Австралии играл квалификацию. Даже счет – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4 – не отражает всех проблем, которые Дино создал Джоковичу. В третьей партии хорват превратил 0:2 в 3:2 и повел с брейком, когда взял вторую подряд подачу Новака в 16-минутном гейме. И это после того, что уже после пяти геймов, в первой партии, Прижмич звал врача, чтобы ему затейпировали бедро.

Когда Джокович закрыл матч, он заставил трибуны дать отдельный раунд аплодисментов сопернику, призвал оператора показывать юношу, а не себя. Новак, когда говорил о зрелости Дино не по годам, аж остановился и сформулировал вслух: «Ох, я же в два раза старше». А на пресс-конференции сформулировал одну из проблем: признался, что играл как будто с собственным отражением в зеркале, настолько мало он видел в сопернике со 178-го места в рейтинге слабых мест.

«Почему Новаку было так сложно?» – спросили у нового комментатора «Евроспорта» Ника Кириоса в эфире. «Так мы с ним пивка дали прошлым вечером! Шучу, шучу». На самом деле Новак еще и приболел.

Итог – самый долгий в карьере Джоковича матч первого круга на «Шлеме», 241 минута. Дальше кто-то местный: Алексей Попырин или Марк Полманс.

● Соболенко из-за Джоковича ждала выхода аж до половины двенадцатого. Но включила флэш-режим: снесла 18-летнюю немку Эллу Зайдель – 6:0, 6:1.

Начала в воскресенье, закончила уже в понедельник – но это ее самый большой разгром на «Шлемах», раньше отдавала минимум два гейма. Теперь обещает восстанавливаться с помощью чудесного австралийского кофе (и думает даже прикупить себе запасов на весь год). Продолжать защиту титула – с Брендой Фрухвиртовой.

Прорыв 16-летних – с камбэком Алины Корнеевой, веселый сет Аванесян и остальные события

Другие детали дня коротко.

● 16-летние Алина Корнеева и Бренда Фрухвиртова выиграли первые матчи на «Шлеме». Обе – после проигранных первых сетов. 

Корнеева вытащила матч у испанки Сары Соррибес-Тормо (4:6, 6:3, 6:2), а после высказалась о сравнениях с ровесницей Миррой Андреевой, которую год назад в Австралии обыграла в юниорском финале: «Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе, потому что слишком много было до этого игроков, которые в 20-21 заканчивали из-за травм, из-за психологических проблем. И я хочу шаг за шагом, не спеша, спокойненько все делать, у меня еще много лет впереди». Первый шаг на «Шлеме» есть, на втором – Беатрис Хаддад Майя или Линда Фрухвиртова (старшая сестра).

Фрухвиртова-младшая выбила Ану Богдан с похожим сценарием (2:6, 6:4, 6:3) и вышла на Арину Соболенко. Тут с продвижением будет еще труднее. Две 16-летние во втором круге ТБШ – впервые с «Уимблдона»-2007, где так прорывались Каролин Возняцки (какой кроссовер!) и Тамира Пашек. А ведь в понедельник еще сыграет Мирра Андреева, ей 16 до конца апреля.

● Еще три россиянки выиграли матчи первого круга. Одну девушку и одного парня мы потеряли.

Камилла Рахимова вышла во второй круг первой на всем турнире (играла на «тусовочном корте»), Мария Тимофеева тоже выиграла на «Шлеме» первый матч – остановила Ализе Корне с серией из 71 ТБШ подряд, Элина Аванесян впервые прошла круг именно на AO. У нее с китаянкой Чжосюань Бай в переломном втором сете было девять брейков на 12 геймов, а дальше – опаснейшая Мария Саккари.

⛔️ Людмила Самсонова сразу вылетела: в двух сетах от Аманды Анисимовой, американка возвращается в тур после восьми месяцев вне игры и борьбы за ментальное здоровье. Александр Шевченко слишком много ошибался против испанца Хауме Муньяра, взял только семь геймов за три сета.

Тэйлор Фриц (№12 посева) мучился пять сетов с Факундо Диасом Акостой из низины топ-100: подвернул левую ногу, ушел с 1:2 по партиям и признался, что ему было неловко брать медицинский тайм-аут прямо перед брейк-поинтом соперника во втором сете. Каролин Возняцки прошла во второй круг после неполного матча: полька Магда Линетт, прошлогодняя полуфиналистка, снялась во второй партии из-за травмы – у датчанки первая победа в Австралии после возобновления карьеры, а дальше – Мария Тимофеева. У Янника Синнера не было проблем с временами опасным Ботиком ван де Зандшульпом, итальянец только сейчас провел первый официальный матч в сезоне.

Кадр дня: Агасси целует Граф (на стене). Андре на арене смутил Джоковича

Специальный гость в Мельбурне – Андре Агасси, он выносил на центральный корт трофей, а где-то в коридорах наткнулся на фото жены Штеффи Граф. Не смог пройти мимо.

Андре смотрел матч Новака Джоковича и даже отвлек его: серб после сложной игры признался, что после одного из форхендов в четвертом сете мысленно посвятил удар Агасси и так отвлекся на эти мысли, что отдал три гейма подряд.

Главные матчи понедельника: стартуют Медведев, Хачанов, Мирра и еще семь россиян

Даниил Медведев (№3 посева) сыграет первым запуском (3:00 мск) с квалифаером Теренсом Атманом на «Маргарет Корт Арене», второй по статусу на турнире.

Анастасия Павлюченкова против Донны Векич (21) – сразу за ним. Мирра Андреева в расписании корта №12 последняя, у нее матч с Бернардой Перой.

Карен Хачанов (15) сыграет с Даниэлем Альтмайером, Екатерина Александрова (17) – с Лаурой Зигемунд, Анастасия Потапова (23) – против Кайи Юван, а Вероника Кудерметова (15) – против Виктории Голубич.

Другие матчи дня – здесь.

Ваш плюс (а тем более комментарий) поможет нам понять, нравится ли вам такой формат.

Тут можно выиграть мяч Australian Open с автографом Даниила Медведева. Это легко!

«Тусовочный корт» с баром на трибунах – новика Australian Open. Там пьют с самого утра

Фото: eastnews.ru/WILLIAM WEST / AFP, Martin KEEP / AFP; Gettyimages.ru/Julian Finney

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Именно такой формат нам и нравится, и именно таким он и должен быть, когда идет большой шлем.
+16
0
+16
Не нонейм, а динозавр в призме!
+2
-1
+1
Динозаврик Дино показал, что он уже заработал себе имя. Немного, но уже кое-что. Если продолжит в том же духе, то будет не ноунеймом
+1
-1
0
Почему Призмич - ноунейм? Победитель юниорского РГ в прошлом году + стабильно выступал на челленджерах в прошлом году. Под конец сезона заскочил даже в Стокгольм, где прошел Лехечку.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий