Два русских триллера, Джокович помучился с ноунеймом-«зеркалом», 16-летние прорвались. Главное на старте Australian Open

У Соболенко самый большой разгром.

Стартовал Открытый чемпионат Австралии – впервые в воскресенье. Здесь самые яркие сюжеты первого дня.

Рублев и Котов выиграли в триллерах: Андрей чуть не упустил 2:0 по сетам и «сдался», Павел спасался солью

Друг за другом рано утром мы увидели киношные развязки у двух россиян.

● Павел Котов впервые в карьере выиграл матч на «Шлеме»: пережил француза Артура Риндеркнеша после бодрого старта.

Эти 7:5, 6:1, 6:7(6), 6:7(5), 6:3 сложились в драму, потому что сначала он перевернул первый сет после проигрынного брейка и забрал следом второй тоже, а следом чуть не сломался сам. В третьей партии Павла накрыло судорогами, стало сводить руку (сам он признался, что от нервов) – пришлось подключать методы Даниила Медведева.

« Я начал принимать соль на каждом переходе. Просто просил принести соль, принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль. По ощущениям – да, обычная соль , – рассказал он о рецепте спасения Максиму Янчевскому в Мельбурне. – Да, [рецепт] Медведева (смеется). К счастью, взял только по соли, монетки не бросал на корте (смеется). Руку чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже все было нормально».

После этих 4 часов и 40 минут – самого длинного матча в карьере – у Котова будет или чилиец Николас Харри, или итальянец Флавио Коболли (сыграют в ночь на понедельник). Как раз с Коболли у Павла был предыдущий самый продолжительный матч, россиянин сам вспомнил об этом после матча – но то еще на «Челленджере» в 2021-м, в прошлой жизни. Благодаря воскресному старту турнира у Котова два дня на восстановление.

● Андрей Рублев устроил похожее, но после 2:0 по сетам ушел в пятый из-за куража соперника.

Тиаго Сейбот Уайлд явно делает нечто особенное перед первыми кругами «Шлемов»: на «Ролан Гаррос» он обыграл Даниила Медведева, теперь чуть не сделал сенсацию с Рублевым. После двух проигранных партий поймал невероятную волну.

Все волны мы отследили здесь, но вот что вам точно нужно увидеть. Этот удар мимо сеточного столба – иллюстрация приступов гениальности, накатывавших на Уайлда.

Итог – 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6(10-6), и сразу после Андрей признался: «Я был даже не на грани, я уже просто падал. Но в последний момент меня поймали. Я много раз вспоминал его матч с Медведевым. Когда в пятом сете упустил так много шансов, был уверен, что история повторится. А при 1:4 на тай-брейке уже сдался – может быть, это мне и помогло. Я смирился, что это не мой день, и пробил несколько хороших ударов».

Эти пять сетов успели сыграть меньше, чем за четыре часа, от судорог никто не страдал, а до второго круга у Рублева – играть с Кристофером Юбенксом или Таро Даниэлем – тоже есть два дня.

Джокович мучился с ноунеймом Прижмичем и восторгался им после. Соболенко – наоборот, уложилась в 53 минуты

Действующие чемпионы играли на центральном корте друг за другом, Новак Джокович заставил Арину Соболенко ждать почти до полуночи.

● Джоковичу пришлось прилично выложиться против 18-летнего хорвата Дино Прижмича. Отдал второй сет и проигрывал с брейком в третьем.

Это нормально, если вы никогда не слышали про Прижмича, он только переходит из юниоров (выиграл «Ролан Гаррос»-2023), в Австралии играл квалификацию. Даже счет – 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4 – не отражает всех проблем, которые Дино создал Джоковичу. В третьей партии хорват превратил 0:2 в 3:2 и повел с брейком, когда взял вторую подряд подачу Новака в 16-минутном гейме. И это после того, что уже после пяти геймов, в первой партии, Прижмич звал врача, чтобы ему затейпировали бедро.

Когда Джокович закрыл матч, он заставил трибуны дать отдельный раунд аплодисментов сопернику, призвал оператора показывать юношу, а не себя. Новак, когда говорил о зрелости Дино не по годам, аж остановился и сформулировал вслух: «Ох, я же в два раза старше». А на пресс-конференции сформулировал одну из проблем: признался, что играл как будто с собственным отражением в зеркале, настолько мало он видел в сопернике со 178-го места в рейтинге слабых мест.

«Почему Новаку было так сложно?» – спросили у нового комментатора «Евроспорта» Ника Кириоса в эфире. «Так мы с ним пивка дали прошлым вечером! Шучу, шучу». На самом деле Новак еще и приболел.

Итог – самый долгий в карьере Джоковича матч первого круга на «Шлеме», 241 минута . Дальше кто-то местный: Алексей Попырин или Марк Полманс.

● Соболенко из-за Джоковича ждала выхода аж до половины двенадцатого. Но включила флэш-режим: снесла 18-летнюю немку Эллу Зайдель – 6:0, 6:1.

Начала в воскресенье, закончила уже в понедельник – но это ее самый большой разгром на «Шлемах», раньше отдавала минимум два гейма. Теперь обещает восстанавливаться с помощью чудесного австралийского кофе (и думает даже прикупить себе запасов на весь год). Продолжать защиту титула – с Брендой Фрухвиртовой.

Прорыв 16-летних – с камбэком Алины Корнеевой, веселый сет Аванесян и остальные события

Другие детали дня коротко.

● 16-летние Алина Корнеева и Бренда Фрухвиртова выиграли первые матчи на «Шлеме». Обе – после проигранных первых сетов.

Корнеева вытащила матч у испанки Сары Соррибес-Тормо (4:6, 6:3, 6:2), а после высказалась о сравнениях с ровесницей Миррой Андреевой, которую год назад в Австралии обыграла в юниорском финале: «Мне не нужно прямо сейчас выскочить и быть в топе, потому что слишком много было до этого игроков, которые в 20-21 заканчивали из-за травм, из-за психологических проблем. И я хочу шаг за шагом, не спеша, спокойненько все делать, у меня еще много лет впереди». Первый шаг на «Шлеме» есть, на втором – Беатрис Хаддад Майя или Линда Фрухвиртова (старшая сестра).

Фрухвиртова-младшая выбила Ану Богдан с похожим сценарием (2:6, 6:4, 6:3) и вышла на Арину Соболенко. Тут с продвижением будет еще труднее. Две 16-летние во втором круге ТБШ – впервые с «Уимблдона»-2007 , где так прорывались Каролин Возняцки (какой кроссовер!) и Тамира Пашек. А ведь в понедельник еще сыграет Мирра Андреева, ей 16 до конца апреля.

● Еще три россиянки выиграли матчи первого круга. Одну девушку и одного парня мы потеряли.

✅ Камилла Рахимова вышла во второй круг первой на всем турнире (играла на «тусовочном корте»), Мария Тимофеева тоже выиграла на «Шлеме» первый матч – остановила Ализе Корне с серией из 71 ТБШ подряд, Элина Аванесян впервые прошла круг именно на AO. У нее с китаянкой Чжосюань Бай в переломном втором сете было девять брейков на 12 геймов, а дальше – опаснейшая Мария Саккари.

⛔️ Людмила Самсонова сразу вылетела: в двух сетах от Аманды Анисимовой, американка возвращается в тур после восьми месяцев вне игры и борьбы за ментальное здоровье. Александр Шевченко слишком много ошибался против испанца Хауме Муньяра, взял только семь геймов за три сета.

● Тэйлор Фриц (№12 посева) мучился пять сетов с Факундо Диасом Акостой из низины топ-100: подвернул левую ногу, ушел с 1:2 по партиям и признался, что ему было неловко брать медицинский тайм-аут прямо перед брейк-поинтом соперника во втором сете. Каролин Возняцки прошла во второй круг после неполного матча: полька Магда Линетт, прошлогодняя полуфиналистка, снялась во второй партии из-за травмы – у датчанки первая победа в Австралии после возобновления карьеры, а дальше – Мария Тимофеева. У Янника Синнера не было проблем с временами опасным Ботиком ван де Зандшульпом, итальянец только сейчас провел первый официальный матч в сезоне.

Кадр дня: Агасси целует Граф (на стене). Андре на арене смутил Джоковича

Специальный гость в Мельбурне – Андре Агасси, он выносил на центральный корт трофей, а где-то в коридорах наткнулся на фото жены Штеффи Граф. Не смог пройти мимо.

Андре смотрел матч Новака Джоковича и даже отвлек его: серб после сложной игры признался, что после одного из форхендов в четвертом сете мысленно посвятил удар Агасси и так отвлекся на эти мысли, что отдал три гейма подряд.

Главные матчи понедельника: стартуют Медведев, Хачанов, Мирра и еще семь россиян

Даниил Медведев (№3 посева) сыграет первым запуском (3:00 мск) с квалифаером Теренсом Атманом на «Маргарет Корт Арене», второй по статусу на турнире.

Анастасия Павлюченкова против Донны Векич (21) – сразу за ним. Мирра Андреева в расписании корта №12 последняя, у нее матч с Бернардой Перой.

Карен Хачанов (15) сыграет с Даниэлем Альтмайером, Екатерина Александрова (17) – с Лаурой Зигемунд, Анастасия Потапова (23) – против Кайи Юван, а Вероника Кудерметова (15) – против Виктории Голубич.

Другие матчи дня – здесь.

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Фото: eastnews.ru/WILLIAM WEST / AFP, Martin KEEP / AFP; Gettyimages.ru/Julian Finney