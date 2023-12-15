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Кириос не играет год – но ссорится с легендами и пришел на OnlyFans

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Последние недели Ник Кириос очень много говорит. Например, недавно он так порассуждал о теннисе прошлого, что поругался с Борисом Беккером. Экс-первая ракетка мира не согласился с мнением австралийца, что раньше игра была медленной и теннисисты предыдущих поколений не имели бы шансы против современных.

В итоге Кириос обозвал его «картошкой» и припомнил тюремный срок: «Мне кажется или в прошлый раз, когда я о тебе слышал, ты скрывал активы?» 

При этом на корт Кириос не выходил уже полгода – и в ближайшее время не выйдет, он уже снялся с Australian Open.

Почему один из главных талантов тура не играет? И чем вместо этого занимается? 

Первая травма — колено 

За весь сезон-2023 Кириос провел всего один матч – в июне в Штутгарте, где проиграл Ву Ибину в двух сетах (5:7, 3:6).

Начало сезона Ник пропустил из-за кисты в левом колене, которая привела к надрыву мениска. В конце января Кириосу сделали операцию, и он хотел вернуться в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Но в итоге он оказался более-менее готов только к «Ролан Гаррос», который из-за лютой ненависти к грунту вообще-то пропускает с 2017-го.

В этот раз он оттуда тоже снялся — из-за травмы, которую получил в попытках отбить у угонщика свою «Теслу». «Во время происшествия Ник сильно поранил левую стопу в районе мизинца. Мы не знаем, как конкретно это произошло. Это отбросило его восстановление на 2,5 недели», — сказал тогда его менеджер. 

Вторая травма — запястье

Новой целью Кириоса стал любимый «Уимблдон», где ему нужно было защищать финал.

Прямо перед турниром Ник уверял, что с ним все хорошо, а его тело «в порядке»: «Все это время я был очень дисциплинирован. Почти всегда четко следовал плану. Я очень много работал, старался сделать все возможное. Наверное, я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно в данный момент. Понятно, что моему телу просто требовался отдых. Я должен был сделать то, что нужно. Это было жестоко и тяжело».

Но в итоге оттуда он тоже снялся – на этот раз из-за надрыва связок запястья. 

Из-за этой травмы он пропустит и начало сезона-2024, хотя и старается как можно быстрее восстановиться: «Я делаю все возможное, чтобы вернуться. Вы же знаете, что такое травмы. Каждый день занимаюсь реабилитацией, тренируюсь в зале». 

Завел аккаунт на OnlyFans, но не ради любительского порно

Весь последний год Кириоса традиционно много в медиа. Он раздает интервью, в которых много рассказывает про свою историю депрессии и суицидальных мыслей. И очень часто повторяет, что скоро уйдет из тенниса – который он не любит и давно бы бросил, если бы не семья. «Если честно, я уже не хочу играть», – жаловался Ник. Еще он появится на подкасте Hotboxin’ Майка Тайсона.

Понемногу он перебирается в другие сферы — например, появился в роли эксперта на Tennis Channel и согласился комментировать Australian Open. За пределы тенниса Кириос тоже выходит: рекламирует мероприятия и даже снялся в клипе австралийского рэпера.

Во время перерыва австралиец, как и раньше, активничает в соцсетях. Например, ярко поддерживал идею вложения Саудовской Аравии в тур АТР и шутил, что будет тренировать голливудского кинорежиссера и комика Бена Стиллера в обмен на попадание в кино.

Закончилось все созданием аккаунта на OnlyFans — вероятно, социальная сеть, которая известна контентом 18+, решила развиваться через новые лица и привлекла Кириоса как амбассадора. «Я хочу создавать, продюсировать, направлять и владеть контентом. За этим будущее. Я уже много лет общаюсь напрямую со своими фанатами и знаю, что они хотят видеть», — заявил теннисист.

Агенты Кириоса подчеркивали, что он не уходит в любительское порно, а на OnlyFans будет рассказывать о теннисном закулисье.

Признал насилие над бывшей девушкой, но избежал наказания

Параллельно с процессом восстановления после январской операции Ник ждал вердикта по делу, в котором его бывшая девушка Кьяра Пассари обвиняла его в физическом насилии. Тогда Кириос толкнул Пассари во время ссоры, и та упала — по австралийским законам ему грозило до двух лет тюремного заключения.

Дело тянулось с середины 2022-го — адвокаты теннисиста строили защиту через проблемы Кириоса с психическим здоровьем, но в феврале 2023-го суд все же состоялся. Кириос признал вину, но был оправдан из-за «незначительности» инцидента. Теннисист высказался об этом после: «Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений. Когда это произошло, я был не в лучшем состоянии и отреагировал на сложную ситуацию образом, о котором глубоко сожалею. Я знаю, что это было неправильно, и искренне сожалею о боли, которую причинил».

К концу года Ник выпал из рейтинга АТР. У него остался защищенный рейтинг 21, но он сможет воспользоваться им лишь девять раз — и только один из них на турнире «Большого шлема». Раньше Ник говорил, что планирует сначала выиграть «Шлем», а потом уже завершать карьеру. В этом году обозначил и возраст — до 33 лет. На все у него осталось пять лет.

Зверева и Кириоса оправдали в домашнем насилии. На одного ничего не нашли, а второй признал вину, но соскочил

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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Фото: instagram.com/k1ngkyrg1os, chiarapassari

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