Глаз Народа
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Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

Александр Зверев Александр Зверев
происшествия происшествия
Теннис Теннис

Во вторник в Берлине суд выпустил приказ о привлечении к ответственности немецкого №1 и олимпийского чемпиона Александра Зверева, которого в нападении обвиняет бывшая девушка Бренда Патеа.

В июле 30-летняя немка Патеа, с которой у Зверева двухлетняя дочь, обвинила теннисиста в нанесении телесных повреждений во время ссоры в 2020-м. Об этом стало известно из офиса немецкого гособвинителя, поскольку ни Патеа, ни ее представители комментариев не давали. Зверев, через несколько дней после этого приехавший на домашний турнир ATP в Гамбург, обвинения отверг, от дальнейших комментариев отказался и взял титул.

Прокуратура тогда провела в отношении Зверева проверку, по результатам которой и обратилась в суд за приказом о привлечении его к ответственности в виде выплаты 450 000 евро (сумма рассчитывается исходя из тяжести преступления и уровня доходов обвиняемого). В Германии такими приказами заменяются судебные разбирательства в случаях, которые прокуратура ввиду имеющихся доказательств считает очевидными.

Адвокаты Зверева, назвавшие решение «скандальным», уже воспользовались правом в течение двух недель приказ обжаловать. Также они заявили, что у них есть какое-то медицинское подтверждение невиновности их клиента. Это значит, что теперь дело, скорее всего, будет слушаться публично – если ничего не изменится по итогам предварительного слушания, где будут выступать обе стороны. До тех пор к Звереву применяется презумпция невиновности.

Патеа – вторая девушка, которая после отношений со Зверевым обвинила его в насилии. В 2020-м, когда теннисист еще был с немкой, первой была россиянка Ольга Шарыпова. В отличие от Патеа, она обратилась в медиа – ее история в двух частях вышла в изданиях The Racquet и Slate. Шарыпова рассказала, что на протяжении всех двухлетних отношений Зверев подвергал ее эмоциональному и физическому насилию: избивал, душил, довел до двух попыток самоубийства, – а его отец об этом знал и называл ее «мусором».

У Шарыповой были фотографии побоев и скрины переписок, а также свидетельства ее друзей, у которых она остановилась после того, как во время US Open-2019 Зверев пытался ее задушить.

Зверев и Шарыпова на турнире в Гамбурге в 2019-м

Поскольку Шарыпова не обратилась в правоохранительные органы, единственное расследование ее обвинений – через год после их появления – запустила мужская тенннисная ассоциация (ATP). Через 15 месяцев оно завершилось «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».

С 2021-го Зверев встречается с немецкой моделью и телеведущей Софией Томаллой. На вопросы об обвинениях она отвечает, что не может давать комментарии, но полностью поддерживает бойфренда.

Новые обвинения в адрес Зверева: якобы бил бывшую девушку по лицу и довел до попытки суицида

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alexander Scheuber; instagram.com/brendapatea/

8 комментариев

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cosset
вторая девушка тоже поддерживала Зверева, когда его обвинила первая, до тех пор пока...:)
наверное, поступила она с законодательной точки зрения верно, но с финансовой стороны мне её жаль. Зверев и Ко затянут судебный процесс на столько долго, что она отдаст всё, что есть адвокатам и без штанов останется, хотя суд будет еще идти и конца ему не будет видно. Таких юридических приёмчиков уйма и Зверев специально идёт по этому пути. Очевидно же, что ему в этом хорошо подсобят.
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Dmitry Aqf
У вас, как часто бывает, заголовок расходится с содержанием.

Вот у вас написано "Прокуратура тогда провела в отношении Зверева проверку, по результатам которой и обратилась в суд за приказом о привлечении его к ответственности в виде выплаты 450 000 евро (сумма рассчитывается исходя из тяжести преступления и уровня доходов обвиняемого). В Германии такими приказами заменяются судебные разбирательства в случаях, которые прокуратура ввиду имеющихся доказательств считает очевидными. Адвокаты Зверева, назвавшие решение «скандальным», уже воспользовались правом в течение двух недель приказ обжаловать. Также они заявили, что у них есть какое-то медицинское подтверждение невиновности их клиента. Это значит, что теперь дело, скорее всего, будет слушаться публично – если ничего не изменится по итогам предварительного слушания, где будут выступать обе стороны. До тех пор к Звереву применяется презумпция невиновности."

А где его наказали?
Если бы все было ясно и понятно и "имеющиеся доказательства очевидны", то Звереву гораздо проще было бы выплатить эти 450 тысяч, для него небольшая сумма. Очевидно, там "Не всё так однозначно".
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Марат Лялин
Лера Ли молодец. Копдйся дальше это интересно!!
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Dmitry Aqf
Ответ cosset
вторая девушка тоже поддерживала Зверева, когда его обвинила первая, до тех пор пока...:) наверное, поступила она с законодательной точки зрения верно, но с финансовой стороны мне её жаль. Зверев и Ко затянут судебный процесс на столько долго, что она отдаст всё, что есть адвокатам и без штанов останется, хотя суд будет еще идти и конца ему не будет видно. Таких юридических приёмчиков уйма и Зверев специально идёт по этому пути. Очевидно же, что ему в этом хорошо подсобят.
С финансовой стороны? А чего она хочет ? если бы Зверев согласился с обвинением, она бы получила эти 450 тысяч.
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Liza Veselova
Ответ sa.lari
она получила от него квартиру и получает очень большие алименты. квартиру приличную ей до того никто даже сдавать не хотел, не то что продавать в кредит в приличном месте, и денег столько, сколько она с него имеет, ей самой никогда не заработать.
Пруфы в студию)) Лично знакомы? Она знаменитая и не бедная мадам в Германии
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