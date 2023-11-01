Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

Во вторник в Берлине суд выпустил приказ о привлечении к ответственности немецкого №1 и олимпийского чемпиона Александра Зверева, которого в нападении обвиняет бывшая девушка Бренда Патеа.

В июле 30-летняя немка Патеа, с которой у Зверева двухлетняя дочь, обвинила теннисиста в нанесении телесных повреждений во время ссоры в 2020-м. Об этом стало известно из офиса немецкого гособвинителя, поскольку ни Патеа, ни ее представители комментариев не давали. Зверев, через несколько дней после этого приехавший на домашний турнир ATP в Гамбург, обвинения отверг, от дальнейших комментариев отказался и взял титул.

Прокуратура тогда провела в отношении Зверева проверку, по результатам которой и обратилась в суд за приказом о привлечении его к ответственности в виде выплаты 450 000 евро (сумма рассчитывается исходя из тяжести преступления и уровня доходов обвиняемого). В Германии такими приказами заменяются судебные разбирательства в случаях, которые прокуратура ввиду имеющихся доказательств считает очевидными.

Адвокаты Зверева, назвавшие решение «скандальным», уже воспользовались правом в течение двух недель приказ обжаловать. Также они заявили, что у них есть какое-то медицинское подтверждение невиновности их клиента. Это значит, что теперь дело, скорее всего, будет слушаться публично – если ничего не изменится по итогам предварительного слушания, где будут выступать обе стороны. До тех пор к Звереву применяется презумпция невиновности.

Патеа – вторая девушка, которая после отношений со Зверевым обвинила его в насилии. В 2020-м, когда теннисист еще был с немкой, первой была россиянка Ольга Шарыпова. В отличие от Патеа, она обратилась в медиа – ее история в двух частях вышла в изданиях The Racquet и Slate. Шарыпова рассказала, что на протяжении всех двухлетних отношений Зверев подвергал ее эмоциональному и физическому насилию: избивал, душил, довел до двух попыток самоубийства, – а его отец об этом знал и называл ее «мусором».

У Шарыповой были фотографии побоев и скрины переписок, а также свидетельства ее друзей, у которых она остановилась после того, как во время US Open-2019 Зверев пытался ее задушить.

Зверев и Шарыпова на турнире в Гамбурге в 2019-м

Поскольку Шарыпова не обратилась в правоохранительные органы, единственное расследование ее обвинений – через год после их появления – запустила мужская тенннисная ассоциация (ATP). Через 15 месяцев оно завершилось «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».

С 2021-го Зверев встречается с немецкой моделью и телеведущей Софией Томаллой. На вопросы об обвинениях она отвечает, что не может давать комментарии, но полностью поддерживает бойфренда.

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alexander Scheuber; instagram.com/brendapatea/