Глаз Народа
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Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

Новак Джокович Новак Джокович
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😭

Даже когда смотришь элитные теннисные финалы без болельщицких предпочтений, всегда интереснее, если побеждают новички: эмоции от первой большой победы почти всегда зрелищнее, чем от очередной.

Даниил Медведев в 2021-м отпраздновал победу на US Open падением из FIFA, Арина Соболенко вчера рухнула на корт и рыдала от счастья. Даже невозмутимость Елены Рыбакиной от прошлогоднего триумфа на «Уимблдоне» была очень меметична.

Новак Джокович сегодня на Australian Open выиграл рекордный 22-й титул «Большого шлема» – но его эмоции не были похожи ни на что, что мы видели от него раньше.

В момент победы Новак молча повернулся к своей ложе и спокойно показал сначала на голову, потом на сердце. После рукопожатия со Стефаносом Циципасом он так же спокойно поприветствовал публику и поблагодарил бога, а потом пошел обниматься со своими.

И только там Джокович сначала выпустил воинственный победный рык, а потом в объятиях мамы и брата вообще разревелся навзрыд. За 15 лет, что Новак выигрывает крупнейшие титулы в теннисе, такого, кажется, не было: ни когда он впервые выиграл «Уимблдон», о котором всегда мечтал, ни когда ему покорился «Ролан Гаррос» и карьерный Шлем, к которым он шел еще дольше.

Джокович сполз на пол ложи.

И под склонившимися над ним родными и близкими, закрыв лицо руками, сотрясался от рыданий – в которых, очевидно, наконец было все, через что ему пришлось пройти на пути к этому Australian Open: психологическая травма прошлогодней депортации, физическая травма, через которую он играл последние две недели, его накопившаяся за годы обида на медиа, выплеснувшаяся по ходу этого турнира, инцидент с его отцом, из-за которого тот пропустил два его последних матча.

Потом он вроде бы собрался и уже хотел выйти из ложи, но по пути снова заплакал – в объятьях мамы и младшего брата.

А потом еще секунд 20 проплакал в одиночестве на корте.

Как профессионал Джокович во время турнира держал эмоции в себе и не позволял ничему залезть себе под кожу – и этот момент отчетливо показал, чего это ему стоило. Новак Джокович – великий теннисист – возможно, величайший, – но именно это проявление человечности, кажется, сегодня впечатлило сильнее всего.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

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18 комментариев

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Rock-n-Rolla
сильнейший выплеск эмоций, когда с тебя упал какой-то давно висевший груз... бывало такое пару раз, когда ты понимаешь, через что прошел и чего тебе это стоило в различных аспектах
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Guillermo
Да там хватает только того, что с одной нормальной ногой сегодня играл.
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Ramin Mamedov
когда Новак в начале Австралиан Опен сказал, что у него травма и не знает, сыграет ли он следующий матч - тогда уже стало понятно, что он выиграет турнир
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Max9999
Загудели заиграли провода. Мы такого не видали никогда.
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Олег Кузнецов
Новак-человечище!
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Александра Александрова
Всегда раньше болел за Надаля , но когда Джокович пошел против всей этой прогнившей системы корпоративного рабства , и главное , что не сдал назад , был верен себе , теперь болею только за него , духовитый малый )
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Kironbet
Потрясающий Новак! Один такой!
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siragh@yandex.ru
Мое почтение этому Великому спортсмену и мужественному и волевому и благородному человеку.В чем благородство?В том,что крепко поддерживает семейные узы и уважает соперников
+3
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kutavlik
Братушка!!!!
+3
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Sibirachok
Новак Джокович сравнялся по Шлемам с Рафаэлем Надалем, и возможно будет 23-й. В финале не оставил никаких шансов Стефаносу Циципасу. Просто вынес в трех сетах без шума и пыли. Величайший теннисист планеты!
+6
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+6
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pulyalke
отвел душу, перезагрузился - даже таким машинам как джокович это требуется, пусть это выглядит как небольшой баг в его работе))
+9
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+9
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DosSantosAveiro
Воздалось Новаку за все недопуски, снятия, отмены турниров. Имеет полное право на эмоции. С победой, Новаче!
+4
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Сергей Вольфрам
Величайший!!!
+3
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leon74
Ноле forever 💓
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Кавабунга Шреддоголовый
Если вспомнить прошлый год и все, что он преодолел тогда и сейчас на турнире, то его можно понять. Он все-таки человек, хотя иногда и пытается прикинуться роботом
+5
0
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Loko_Palych
Порою мы плачем не потому что слабые, а потому что устали быть сильными.
+32
-1
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Czarn
Великий Чемпион и Великий Человек! И только он сам знает, через что прошел, чтобы быть на вершине! С победой, Император!😀
+20
-2
+18
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Buharoid
Учитывая, через что он прошел за последний год, ещё как можно понять.
+27
-1
+26
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