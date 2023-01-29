Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

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Даже когда смотришь элитные теннисные финалы без болельщицких предпочтений, всегда интереснее, если побеждают новички: эмоции от первой большой победы почти всегда зрелищнее, чем от очередной.

Даниил Медведев в 2021-м отпраздновал победу на US Open падением из FIFA, Арина Соболенко вчера рухнула на корт и рыдала от счастья. Даже невозмутимость Елены Рыбакиной от прошлогоднего триумфа на «Уимблдоне» была очень меметична.

Новак Джокович сегодня на Australian Open выиграл рекордный 22-й титул «Большого шлема» – но его эмоции не были похожи ни на что, что мы видели от него раньше.

В момент победы Новак молча повернулся к своей ложе и спокойно показал сначала на голову, потом на сердце. После рукопожатия со Стефаносом Циципасом он так же спокойно поприветствовал публику и поблагодарил бога, а потом пошел обниматься со своими.

И только там Джокович сначала выпустил воинственный победный рык, а потом в объятиях мамы и брата вообще разревелся навзрыд. За 15 лет, что Новак выигрывает крупнейшие титулы в теннисе, такого, кажется, не было: ни когда он впервые выиграл «Уимблдон», о котором всегда мечтал, ни когда ему покорился «Ролан Гаррос» и карьерный Шлем, к которым он шел еще дольше.

Джокович сполз на пол ложи.

И под склонившимися над ним родными и близкими, закрыв лицо руками, сотрясался от рыданий – в которых, очевидно, наконец было все, через что ему пришлось пройти на пути к этому Australian Open: психологическая травма прошлогодней депортации, физическая травма, через которую он играл последние две недели, его накопившаяся за годы обида на медиа, выплеснувшаяся по ходу этого турнира, инцидент с его отцом, из-за которого тот пропустил два его последних матча.

Потом он вроде бы собрался и уже хотел выйти из ложи, но по пути снова заплакал – в объятьях мамы и младшего брата.

А потом еще секунд 20 проплакал в одиночестве на корте.

Как профессионал Джокович во время турнира держал эмоции в себе и не позволял ничему залезть себе под кожу – и этот момент отчетливо показал, чего это ему стоило. Новак Джокович – великий теннисист – возможно, величайший, – но именно это проявление человечности, кажется, сегодня впечатлило сильнее всего.

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