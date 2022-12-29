Джокович вернулся в Австралию! Вспоминаем цирк его депортации

Сплоховали все.

На этой неделе Новак Джокович все-таки вернулся в Австралию: прививка от ковида для въезда в страну больше не требуется, а трехлетний запрет на въезд, автоматически полученный им после депортации в начале года, отменил новый министр иммиграции.

Год спустя события двух недель, что Джокович провел в Австралии, кажутся просто неправдоподобными в своем безумии: от задержания в мельбурнском аэропорту до содержания в жуткой гостинице для беженцев и подозрениях в фальсификации положительного теста на ковид, использованного как основание для медотвода. Восстанавливаем хронологию скандала, омрачившего начало теннисного 2022-го.

Довольно быстро стало понятно, что Джокович оказался жертвой несогласованности между властями штата Виктория (с которыми координировались организаторы Australian Open) и федеральными (в лице пограничников и позднее – министра и суда).

Под раздачу попали игроки, успевшие въехать в Австралию, как и Джокович, на основании перенесенного за последние полгода ковида.

Рассмотрения апелляции своих адвокатов Джокович ждал в гостинице для беженцев, пока медиа в поисках новых деталей нагнетали.

История чуть было не закончилась спустя неделю – когда федеральный суд согласился с адвокатами Джоковича, что его виза была аннулирована неправомерно.

Параллельно возник новый нарратив – что кто-то намухлевал с положительным тестом Джоковича на ковид, так удобно возникшим в Сербии незадолго до его отъезда в Австралию.

Дальше оказалось, что Джокович (в даты, когда якобы был болен ковидом) не сидел не только дома, но и даже в стране.

Джокович уже был в сетке Australian Open, но у правительства в лице министра иммиграции Алекса Хоука были другие идеи.

На следующей неделе Джокович начнет новый сезон на турнире ATP в Аделаиде. На Australian Open он может взять рекордный 22-й “Большой шлем” и сравняться с Рафаэлем Надалем.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Brake; East News/AP Photo/Darko Bandic