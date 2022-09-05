«Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки». Девушка с пивом вернулась на US Open в ультракоротком платье и снова доставила

🍻

Год назад самым просматриваемым видео Открытого чемпионата США стал ролик с вечернего матча первой пятницы турнира, где девушка в переходе на камеру залпом выпила стакан пива, а потом еще раз (второй отобрала у соседа). «Девушка с пивом стала звездой US Open», – писали мы тогда.

«Знаменитости тоже люди», – иронично подписала она тогда пост о походе на теннис.

Девушкой оказалась жительница Нью-Джерси Меган Лаки, четыре года назад окончившая Университет Южной Каролины и немного похожая на актрису Сиенну Миллер, – обладательница прекрасных фигуры и улыбки, любительница их продемонстрировать и опрокинуть бокал чего-нибудь шипящего.

Узнали мы все это потому, что на нынешний US Open Лаки, за год собравшая 32к подписчиков, тоже пришла и была готова повторить успех: сменила утилитарный жакет на мини-платье и держала наготове полный стакан пива. И когда камера ее нашла, доставила.

Видео, где Лаки опрокидывает пиво за 7,37 секунд, потребовалось чуть больше времени, чтобы завируситься, чем год назад – о чем она написала:

«Какая-то сука по имени Серена вытеснила меня из повестки🤪».

Впрочем, вскоре ролик с Лаки опубликовали официальные аккаунты US Open в разных соцсетях, поздравив ее с тем, что она выиграла турнир два года подряд.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: instagram.com/meglucky53/