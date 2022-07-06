Как там игроки, которых не пустили на «Уимблдон»? Медведев учился у Швайнштайгера гольфу, Соболенко кривлялась с с бойфрендом и его сыном

Решение «Уимблдона» не допускать до турнира-2022 игроков из России и Беларуси затронуло больше полутора десятка профессионалов, большинство из которых напрямую попадали в основу одиночки. Вопрос, как скоротать две уимблдонские недели, они решили по-разному.

Те, кому нужны очки или игровая практика, заменили «Уимблдон» параллельными турнирами поменьше, которых достаточно: Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Егор Герасимов играют в Порт, Варвара Грачева и Анна Блинкова – в Контрексевиле, а в приморском Баштаде, где находится крупнейший корт в Швеции, сыграла Камилла Рахимова. Разочарование от поражения в первом круге скрасила в в одном из курортных спа, которыми знаменит город, чье население летом вырастает более чем вдвое.

Белорусский №1 Илья Ивашко на трех предуимблонских турнирах проиграл только Даниилу Медведеву и Стефаносу Циципасу, так что очевидно, не испытывает острой необходимости в дополнительном времени на корте и сейчас нигде не играет. А вот Аслан Карацев, начавший сезон с победы в Сиднее, наоборот, на пяти последних турнирах выиграл один матч и мог бы поискать игру в «Челленджер»-туре – как это сделал чемпион US Open-2020 Доминик Тим, выигравший в Зальцбурге первый матч после травмы.

К выступлению в Зальцбурге Тима подготовил восьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублев, не сумевший защитить рекордный для себя прошлогодний четвертый круг «Уимблдона». Вместе они провели 10-дневный тренировочный сбор в Испании.

Карен Хачанов, в прошлом году в Лондоне дошедший вообще до четвертьфинала, тем временем эксплуатирует другие свои сильные стороны – в частности, сходство с братьями Хемсвортами, которое свело интернет с ума несколько лет назад, когда матч Хачанова с Рафаэлем Надалем на US Open показали в праймтайм. Теперь Карен откуда-то взял меч Тора и провозгласил себя армянской версией супергероя (хотя в теннисном фольклоре Тор – это, конечно, Хуан Мартин дель Потро с его страшным форхендом).

Даниил Медведев, который, несмотря на пропуск «Уимблдона», в понедельник снова станет первой ракеткой мира, задержался на Мальорке, где закончился его травяной сезон и где живут Бастиан Швайнштайгер с Аной Иванович. Бывший игрок «Баварии», за которую страстно болеет Медведев, дал россиянину его первый урок гольфа – как он написал, начал готовить его к восхождению на вершину еще одного рейтинга. В комментарии пришел Карен Хачанов и написал: «Гольфист ты ещё тот конечно :) 😂👏🏻».

Людмила Самсонова в прошлом году на траве совершила большой прорыв: выиграла свой пока единственный титул WTA и дошла до 1/8 финала «Уимблдона». Ни к одному, ни ко второму достижению она на других покрытиях даже не приближалась, поэтому ей пропускать травяной «Шлем», надо думать, особенно досадно. В инстаграме она даже поблагодарила болельщиков за поддержку.

Несколько недель после травяного сезона – традиционное время теннисных отпусков перед американским хардом. Те из игроков, кто не страдает от FOMO на фоне пропуска «Уимблдона» и не собирает очки на других турнирах, в этом году отдыхают пораньше. Одни, как Анна Калинская – в каких-то не слишком жарких краях...

а другие, как Анастасия Павлюченкова – в очень горячих. Павлюченкова, правда, даже без уимблдонского бана его бы не сыграла – она закончила сезон из-за травмы. Очередной курс реабилитации она прошла в Мюнхене (угадайте по фото, какая часть тела травмирована), после чего отправилась праздновать день рождения в точку притяжения летней Европы – на Миконос.

Травму лечит и Вера Звонарева, не выступавшая с марта, но рассчитывающая вскоре вернуться на корт.

Главные теннисистки Беларуси Виктория Азаренко и Арина Соболенко уехали в США: первая дома в Калифорнии развлекается с сыном и собакой и примеряет уимблдонскую форму...

а вторая курортничала во Флориде с бойфрендом Констанином Кольцовым и навещает вместе с ним его детей от первого брака, расположившихся с мамой неподалеку, но сейчас уже возобновила тренировки. На US Open, где россияне и белорусы сыграют, ей защищать полуфинал.

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Фото: instagram.com/kamilla200, medwed33, vera.zvonareva, vichka35, sabalenka_aryna, koltsov2021; twitter.com/domithiem, karenkhachanov, annakalinskaya78; facebook.com/AnastasiaPavlyuchenkova