Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

По пути к 14-му титулу «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль много раз повторил, что выходит на парижский корт с мыслью, что это может быть его последний раз. Великий испанец, которому по ходу турнира исполнилось 36, уже много лет не скрывает, что у него в разной степени болит более-менее все тело, – еще пять лет назад на Australian Open Надаль умилился в ответ на вопрос о самочувствии: «Травм сейчас нет. Но «ничего не болит» осталось в далеком прошлом» (на том турнире он дошел до финала и на пять сетов зарубился с Роджером Федерером).

Но за последний год хроническая травма стопы Надаля окончательно вышла из-под контроля: из-за нее он завершил сезон-2021 практически сразу после «Ролан Гаррос» (где потерпел всего третье поражение в карьере) и полгода спустя накануне старта нового еще не знал, сыграет ли в Австралии. Да, в итоге он не только сыграл, но и взял там первый за полтора года и 21-й в карьере «Шлем» – вероятно, самый фантастический из всех. Но в то же время риторика Надаля в разговорах о здоровье стала заметно более мрачной:

«Было много дней тяжелой работы без какой-то перспективы. Я думал, что придется прощаться», – говорил Рафа по ходу Australian Open. «Несколько месяцев назад мы смеялись, что оба ходим на костылях», – вскоре подтверждал Роджер Федерер, поздравляя Надаля с титулом.

«Моя проблема с ногой хроническая, неисправимая, – продолжал Надаль про свою болезнь Колера – врожденную патологию стопы, спровоцировавшую дефект при креплении мышц, который не выдерживал нагрузок профессионального спорта и среди прочего привел к тендиниту колена. – Во время реабилитации мы пробовали разное, и долгое время не было вообще никакого результата. И в моем возрасте, конечно, уже сомневаешься, что сможешь вернуться. Зная, что травму не вылечить, как не начать сомневаться. А морально это делает весь процесс еще тяжелее».

В теннисном мире все знают, что Надаль последние лет десять постоянно находится в одной травме от вынужденного завершения карьеры, но именно в 2022-м эта перспектива стала по-настоящему реальной – после того, как в марте он получил стрессовый перелом ребра. Да, это новое повреждение вряд ли было связано с многострадальной стопой, но организм Рафы в целом резко стал выглядеть настолько сношенным, что поддерживать его в рабочем состоянии перестало казаться задачей, которую можно выполнять стабильно.

У самого Надаля, кажется, параллельно кончились силы поддерживать видимость нормальности и сбривать постоянные вопросы о здоровье классическим «Сейчас не время говорить об этом». За две недели до «Ролан Гаррос» на «Мастерсе» в Риме он проиграл матч, в конце которого заметно хромал, и потом его цитировала The New York Times:

«Боль не дает быть счастливым не только на корте, но и в жизни. Я много дней живу с невыносимой болью. Приходится ежедневно пить тонну обезболивающих, чтобы иметь возможность тренироваться. Это моя реальность. И часто, как сегодня, я не могу с этим справляться».

Наконец, даже накануне парижского финала Лиги чемпионов в прошлые выходные Надаль (никогда не бывавший на нем) сказал, что пойдет, только если позволит самочувствие. В результате серия туманных реплик Рафы по ходу «Ролан Гаррос» привела к тому, что всю вторую половину турнира репортеры всерьез готовились, что по его окончании Надаль с теннисом попрощается (наверное, на этом фоне и родились идиотские слухи про дополнительную пресс-конференцию после финала и визит на турнир Федерера). А перед финалом Рафа так вообще сказал, что с легкостью бы согласился на поражение в нем, если бы оно дало ему новую ногу.

На деле пока обошлось без прощаний: в чемпионской речи на корте Надаль пообещал еще побороться за очередное возвращение в Париж в следующем году. Но в серии интервью после матча признался:

«В Риме [за две недели до «Ролан Гаррос»] было особенно тяжело. Но тут со мной был мой врач. Мы играли с онемевшей ногой. Делали инъекцию в нерв – стопа засыпала. Поэтому мне удалось сыграть». На вопрос, сколько за турнир ему сделали уколов, Надаль только покачал головой.

В разговоре с французским телевидением Надаль сказал, что после матча второго круга с Корентеном Муте (выиграл в трех простых сетах) не мог ходить. По его словам, сейчас они с врачом будут искать другое решение, потому что играть под постоянной анестезией невозможно:

«Будем воздействовать на нерв радиочастотами, чтобы на долгий срок воссоздать эффект от уколов. Если получится, я буду продолжать. Если нет – другая история».

При этом на вопрос, верил ли он перед началом турнира в победу, Надаль сказал, что иначе бы не приехал. Получается, исключить его победу можно только на том турнире, где его нет. Вроде бы ничего нового – а чем дальше, тем более поразительно.

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Julian Finney; globallookpress.com/Gao Jing/XinHua