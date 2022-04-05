Алькарас станет великим теннисистом. Хотя в детстве забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

Новый Надаль.

Перед финалом «Мастерса» в Майами Карлосу Алькарасу позвонил его 87-летний дедушка Игнасио и напомнил совет, который дал внуку в детстве. «Голова, сердце и яйца. Это правило – мой ментальный фундамент», – раскрыл один из секретов феноменального прогресса самого молодого чемпиона Майами.

Дедушка собирает вырезки и публикации о Карлитосе с тех пор, как тот в 14 лет выиграл первый турнир – «Фьючерс» в родной Мурсии. Помимо главного суперфана, Алькараса окружает и поддерживает огромная семья: родители, трое братьев, а также команда во главе с бывшей первой ракеткой мира Хуаном Карлосом Ферреро. Алькарас, выигравший 18 из 20 матчей сезона, сильно переживал из-за вынужденного отсутствия тренера в Майами – две недели назад у Ферреро умер отец, и он приехал только к финалу. Карлос посвятил победу во Флориде Эдуардо Ферреро.

Умение быть благодарным – в основе воспитания молодого испанца. Это чувство не только помогает ему прогрессировать, но и служит напоминанием о грустной истории его отца Карлоса-старшего. В начале 1990-х папа Алькараса выиграл чемпионат Испании среди 15-летних, и для последующего развития ему нужно было переехать в академию Луиса Бругеры (отца двукратного чемпиона «Ролан Гаррос») в предместье Барселоны.

Карлос с отцом Карлосом в родной Мурсии

«Луис сказал моим родителям, что обучение в его академии стоит 80 тысяч песет в месяц, – сокрушается отец Алькараса. – Но, учитывая мой талант, они были готовы сделать скидку и принять меня за 40 тысяч (250 евро по нынешнему курсу – Sports.ru). К сожалению, у родителей не было даже этой суммы. Я остался в Эль Пальмаре и сосредоточился на развитии местного теннисного центра, а также тренерской и судейской работе».

Карлитос осознает ответственность перед отцом, давшим ему возможность стать профессиональным теннисистом. Папа подарил ему ракетку еще в три года, и она до сих пор висит в его комнате на видном месте в окружении постеров Надаля, Федерера и мадридского «Реала». Алькарас обожает футбол и в детстве гонял за мини-футбольную команду – так родители гасили гиперактивность ребенка.

«Я сомневался, что из него получится серьезный игрок, – вспоминает первый тренер испанца Карлос Сантос Боске. – Он мог забыть ракетку, однажды подрался с товарищем за яблоки и груши в столовой. А еще постоянно веселился – специально сгребал грунт ногой и делал маленькие насыпи на корте, чтобы после смены сторон попасть туда, и мяч отскочил непредсказуемо. Карлос так причудливо перемещался по площадке, что я прозвал его Тарзаном».

С восьми до 16 лет с парнем работала спортивный психолог Жозефина Кутильяс, которая отмечает его трудолюбие, дисциплинированность и непосредственность. Специалистка утверждает, что он всегда выделялся стойкостью и рассудительностью – в ситуациях, когда другие дети плакали, Карлитос принимал поражения как преграду на пути к вершине. Неудивительно, что, когда после победы в Майами чемпиону позвонил король Испании, теннисист разнервничался больше, чем когда бы то ни было на корте. Здесь он не мандражирует, а наслаждается игрой.

В Испании надеются, что Алькарас – это лишь первый плод начавшейся с 2016 года реформы Королевской федерацией тенниса Испании (RFET) по укреплению турнирной пирамиды и поддержке молодых теннисистов. «Игроки, которые больше всего нуждаются в помощи, – это те, кто перемещается между «Фьючерсами» и «Челленджерами». Жизненно важно, чтобы они могли набирать очки, не выезжая за пределы Испании, и тем самым значительно сократить расходы», – убежден президент RFET Мигель Диас Роман. За последние пять лет прямые годовые стипендии лучшим игрокам выросли с 80 тысяч до 525 тысяч евро, а организаторы турниров получают 640 тысяч евро по сравнению с 25 тысячами до 2016 года.

Благодаря программе развития в Испании существенно увеличилось количество турниров, а помимо Алькараса уже выстрелили Алехандро Давидович-Фокина из Малаги (22 года, №45 ATP), Педро Мартинес из Валенсии (24 года, №46), а также Паула Бадоса (24 года, №3). По информации Tennis Europe, в которую входят 17 европейских федераций тенниса, сегодня в Испании проводится больше всего молодежных турниров. Также в конце каждого года в академии Рафы Надаля проходит итоговый национальный турнир National Futures Masters Under-23.

Алькарас с Рафаэлем Надалем в 2016-м

Еще один фактор развития Алькараса, который с 14 лет занимается в академии Ферреро, – это успехи в учебе. Без успеваемости здесь отправляют домой независимо от теннисного таланта. Карлитос осознает важность многостороннего развития, поэтому сегодня в перерывах между тренировками обкладывается учебниками. В прошлом году он поступил на первый курс бакалавриата института Маркиза де лос Велеса в Эль Пальмаре. «Он проходит курс с репетитором, который отправляет ему домашнее задание. Карлос приезжает с турниров с готовой домашней работой», – рассказала мама игрока.

Помимо всех талантов Алькараса, его тренер отмечает искренность и благородство чемпиона. Это подтверждается и во время матчей. В полуфинале Майами против Хуберта Хуркача испанец исполнил укороченный, поляк догнал мяч, но судья к возмущению Хуберта зафиксировал двойной отскок. Карлитос встал на сторону Хуркача и отдал ему очко, за что получил аплодисменты от соперника и трибун.

А еще он изобретательный – во время двухнедельного карантина в Австралии использовал для тренировок матрас.

Свободного времени у Карлоса почти не остается, но когда выпадает свободный день, он проводит его на рыбалке или поле для гольфа, как Рафа. Карлос пытается уйти от сравнений с Надалем, но пока получается плохо: на корте он обязательно ставит бутылочку с энергетиком слева от себя, а воду – справа. Но ничего страшного, если перепутает – главное не забывать про совет дедушки.

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Фото: instagram.com/carlitosalcarazz; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports