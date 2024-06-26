Левандовски повторил рекорд Роналду перед тем, как покинуть Евро-2024

Сборная Польши под предводительством Роберта Левандовски стала первой командой, покидающей Евро-2024 еще до полного завершения группового этапа.

Травма Левандовски перед турниром не помогла поляку: капитан пропустил первые полтора матча, когда Польша уступила Нидерландам и Австрии.

Но прежде чем покинуть Евро, Левандовски забил гол в игре против Франции, повторив рекорд Криштиану Роналду по результативности в четырех турнирах Евро подряд.

Левандовски забил хотя бы один гол на Евро-2012, 2016, 2020 и 2024 годах.