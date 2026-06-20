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  4. «В 2026-м нельзя так говорить. Мы боремся за то, чтобы отцовство ценили. Замечательно, что Доку хочет на роды жены, рожающая женщина – уязвимая». Журналистка Сарла о критике вингера Бельгии

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«В 2026-м нельзя так говорить. Мы боремся за то, чтобы отцовство ценили. Замечательно, что Доку хочет на роды жены, рожающая женщина – уязвимая». Журналистка Сарла о критике вингера Бельгии
Журналистка Сарла: замечательно, что Доку хочет на роды жены вместо ЧМ.

Спортивные журналистки не согласились с мнением коллеги из L’Équipe Франс Пьеррон, которая раскритиковала вингера сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Жереми Доку за желание уехать с ЧМ-2026 и отправиться к жене, которая должна родить ребенка.

Пьеррон заявила в эфире: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».

«Франс Пьеррон, в 2026 году уже нельзя говорить такие вещи. Мы каждый день боремся за то, чтобы отцовство ценили, чтобы отцы действительно были вовлечены.

Это замечательно, что Доку хочет этого. Рожающая женщина – уязвимая женщина. Об этом нельзя забывать», – написала бывшая журналистка France Télévisions Клементин Сарла.

Спортивная журналистка Сесиль Грес также не согласилась с Пьеррон: «Лично у меня совсем не такое воспоминание. Франс, рождение ребенка – это тоже невероятное счастье, которое, возможно, больше никогда не повторится в жизни. Не согласна с тобой!»

В 2024 году Пьеррон уже попадала в похожую полемику. Тогда она заявляла, что не понимает послаблений для спортсменов, которые хотят заботиться о детях во время Олимпийских игр.

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Опубликовано: Sports
Источник: Ozap
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Комментарии

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Нормальному мужику роды супруги дороже всего на свете
ОтветАрсений Карпов
Нормальному мужику роды супруги дороже всего на свете
Так он мог просто отказаться от поездки на Чемпионат Мира и не занимать чужое место:)
ОтветАрсений Карпов
Нормальному мужику роды супруги дороже всего на свете
ну и сидел бы тогда дома с женой,зачем на какой то ЧМ поперся?)
Это клоунский поступок, она рожает явно не в полуразрушеном роддоме Мухосранска и явно без него прекрасно там все справятся!

А, если уж прям хотел присутствовать, то мог заранее сказать до ЧМ, и это бы поняли, нашли бы ему замену!
Рождение ребенка-лучшие эмоции для мужчины. А находиться рядом или заниматься чем-то важным, но душой с семьей, дело каждого.
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