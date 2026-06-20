«В 2026-м нельзя так говорить. Мы боремся за то, чтобы отцовство ценили. Замечательно, что Доку хочет на роды жены, рожающая женщина – уязвимая». Журналистка Сарла о критике вингера Бельгии

Журналистка Сарла: замечательно, что Доку хочет на роды жены вместо ЧМ.

Спортивные журналистки не согласились с мнением коллеги из L’Équipe Франс Пьеррон, которая раскритиковала вингера сборной Бельгии и «Манчестер Сити » Жереми Доку за желание уехать с ЧМ-2026 и отправиться к жене, которая должна родить ребенка.

Пьеррон заявила в эфире: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».

«Франс Пьеррон, в 2026 году уже нельзя говорить такие вещи. Мы каждый день боремся за то, чтобы отцовство ценили, чтобы отцы действительно были вовлечены.

Это замечательно, что Доку хочет этого. Рожающая женщина – уязвимая женщина. Об этом нельзя забывать», – написала бывшая журналистка France Télévisions Клементин Сарла.

Спортивная журналистка Сесиль Грес также не согласилась с Пьеррон: «Лично у меня совсем не такое воспоминание. Франс, рождение ребенка – это тоже невероятное счастье, которое, возможно, больше никогда не повторится в жизни. Не согласна с тобой!»

В 2024 году Пьеррон уже попадала в похожую полемику. Тогда она заявляла, что не понимает послаблений для спортсменов, которые хотят заботиться о детях во время Олимпийских игр.