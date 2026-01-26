Хомуха допустил завершение тренерской карьеры: «Если не будет интересных вариантов. Все упирается в предложения»

Хомуха допустил, что завершит тренерскую карьеру.

Дмитрий Хомуха допустил, что завершит тренерскую карьеру.

«За последнее время мне не поступало достойных предложений, которые могли бы меня устроить. Все поступившие варианты в чем-то мне не подходили.

Возобновлю ли я карьеру в 2026 году? Если не будет интересных вариантов, то нет. Есть ли шанс, что я больше не поработаю тренером? Это возможно. Все упирается в предложения», — сказал 56-летний тренер, под руководством которого юношеская сборная России (U17) победила на Евро-2013, а юниорская сборная (U19) стала второй на Евро-2015.

Также Хомуха возглавлял молодежную сборную России, «Ригу», «Калугу» и «Шинник».