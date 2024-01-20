Винисиус попытался задеть Де Поля во время финала Суперкубка. У Родриго нашелся идеальный ответ для бразильца

Родриго Де Поль и Винисиус Жуниор вечно оказываются по разные стороны баррикад, от чего накал между ними виден даже через объективы камер. Один играет за «Атлетико» и Аргентину, другой — за «Реал Мадрид» и Бразилию.

Неудивительно, что между ними нередко случаются перепалки во время игр. И в финале Суперкубка Испании Де Поль одержал победу не только в борьбе за трофей, но и в их очередной перепалке.

Во время перерыва матча на «Метрополитано» Винисиус решил задеть вечного соперника. Он показал Де Полю эмблему «Реала» на своей футболке и сказал: «Я играю за «Реал», а ты? Что ты из себя представляешь?»

На что Де Поль воспользовался беспроигрышным козырем: «Я выиграл чемпионат мира, а ты нет», — сообщил Mundo Deportivo.

Завершили они свою маленькую перепалку дружескими улыбками и похлопываниями, как и подобает настоящим профессионалам.

У Винисиуса будет шанс отыграться всего через две недели, когда на «Сантьяго Бернабеу» состоится уже четвертое в этом году мадридское дерби, на этот раз в рамках Ла Лиги.

«Атлетико» — единственная команда, которая обыграла «Реал» в этом сезоне, и ей удалось это даже дважды.