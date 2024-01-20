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Винисиус попытался задеть Де Поля во время финала Суперкубка. У Родриго нашелся идеальный ответ для бразильца

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Родриго Де Поль и Винисиус Жуниор вечно оказываются по разные стороны баррикад, от чего накал между ними виден даже через объективы камер. Один играет за «Атлетико» и Аргентину, другой — за «Реал Мадрид» и Бразилию.

Неудивительно, что между ними нередко случаются перепалки во время игр. И в финале Суперкубка Испании Де Поль одержал победу не только в борьбе за трофей, но и в их очередной перепалке.

Во время перерыва матча на «Метрополитано» Винисиус решил задеть вечного соперника. Он показал Де Полю эмблему «Реала» на своей футболке и сказал: «Я играю за «Реал», а ты? Что ты из себя представляешь?»

На что Де Поль воспользовался беспроигрышным козырем: «Я выиграл чемпионат мира, а ты нет», — сообщил Mundo Deportivo.

Завершили они свою маленькую перепалку дружескими улыбками и похлопываниями, как и подобает настоящим профессионалам.

У Винисиуса будет шанс отыграться всего через две недели, когда на «Сантьяго Бернабеу» состоится уже четвертое в этом году мадридское дерби, на этот раз в рамках Ла Лиги.

«Атлетико» — единственная команда, которая обыграла «Реал» в этом сезоне, и ей удалось это даже дважды.

12 комментариев
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Винисиус срочно должен выступить с заявлением, что это чистой воды расизм!
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Винисиус понял что. в ответ к такому аргументу нечего сказать и заржал)
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а у меня папа выше второго этажа, вот
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А у меня брат в армии, он скоро вернется и тебя и твоего папу через забор перекинет
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"И в финале Суперкубка Испании Де Поль одержал победу не только в борьбе за трофей, но и в их очередной перепалке" - автор, следишь вообще за футболом? в каком финале какая победа? Реал выбил Атлетико в полуфинале за Суперкубок. А Атлетико выбил Реал уже в КУБКЕ!
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Конечно, странная предъява игроку Атлетико "что ты из себя представляешь", но в целом безобидный трешток. Один - чемпион мира, другой забивал в финале ЛЧ, да и все еще впереди :)
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Только арги могли гордиться такой победой
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Давайте сделаем из этого новость года.
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в финале Суперкубка?)
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"Все мы знаем, как ты его выиграл" :))
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Мда, так унизил Винисиуса на расовой почве этот простой парень, чемпион мира - Де Поль
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