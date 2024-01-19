📸Во время матча Кубка Испании Винисиус сцепился с Симеоне. Что произошло между игроком и тренером?

Очередная провокация бразильца.

После финального свистка в матче Кубка Испании между «Атлетико» и «Мадридом» (4:2) Винисиус Жуниор и Диего Симеоне вступили в жарку перепалку. Дошло до того, что их разнимали члены тренерского штаба.

Мадридское дерби часто вызывает большое количество эмоций, но все же, что произошло между игроком и тренером? Разбираемся.

Все началось на 82-й минуте, когда Хоселу забил гол и сравнял счет − 2:2. Увлекшись моментом, Винисиус стал показывать на пальцах цифру семь в сторону скамейки запасных «Атлетико».

Главному тренеру «матрасников» этот жест не понравился. Он крикнул игроку: «Что «семь»? Иди нахрен отсюда!»

«Поплачь», ответил ему жестом бразилец.

Но это был не самый удачный вечер для «королевского клуба»: в дополнительное время соперник забил дважды и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

Когда команды направлялись в раздевалки после финального свистка, между Винисиусом и Симеоне произошла еще одна ссора, в ходе которой Диего назвал Вини актером.