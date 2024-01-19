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📸Во время матча Кубка Испании Винисиус сцепился с Симеоне. Что произошло между игроком и тренером?

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Очередная провокация бразильца.

После финального свистка в матче Кубка Испании между «Атлетико» и «Мадридом» (4:2) Винисиус Жуниор и Диего Симеоне вступили в жарку перепалку. Дошло до того, что их разнимали члены тренерского штаба.

Мадридское дерби часто вызывает большое количество эмоций, но все же, что произошло между игроком и тренером? Разбираемся.

Все началось на 82-й минуте, когда Хоселу забил гол и сравнял счет − 2:2. Увлекшись моментом, Винисиус стал показывать на пальцах цифру семь в сторону скамейки запасных «Атлетико».

Главному тренеру «матрасников» этот жест не понравился. Он крикнул игроку: «Что «семь»? Иди нахрен отсюда!»

«Поплачь», ответил ему жестом бразилец.

Но это был не самый удачный вечер для «королевского клуба»: в дополнительное время соперник забил дважды и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

Когда команды направлялись в раздевалки после финального свистка, между Винисиусом и Симеоне произошла еще одна ссора, в ходе которой Диего назвал Вини актером.

8 комментариев
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Винисиус - мартышка. И это не расизм. И обезьяной его не из-за цвета кожи называют, на который всем плевать. Зеленый ты, черный, синий, белый - всем нофиг. Веди себя нормально, будут уважать.
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Вы не понимаете... Легко обвинять себя ..... Но ведь ещё проще других!))))) Этого принципа придерживается этот человек с очень низким уровнем интеллекта, завышенной самооценкой и воспитанием петикантропа))
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Винисиуса нужно продавать как можно быстрее, парень не дружит с головой
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Грёбанные расисты, опять уголька цепляют из-за цвета кожи...
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вот же ж повезло Вини сейчас играть, а не в "лучшие" времена Джоуи Бартона, Видича, Гаттузо. Ему повезло играть в одной команде с Рамосом. Каким-то чудом он не встретился с Пепе🤔
(может и не прав с Пепе, поправьте если чо))
реально надо его продавать куда-то, в Бразилии самое то. Там вроде таких хватает
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Спорили у кого яйка больше - у обезьяны или человека
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Он бы Голливуде не потерялся
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Обзывать его обезьяной не известно почему это не красиво. Но он должен изменить свое поведение. Пеле тоже был не белым но заслужил уважение всего спортивного мирв
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