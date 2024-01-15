«Серьезно? Ты?». Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти в Суперкубке Испании

Винисиус похоронил надежды «Барселоны» на Суперкубок Испании, когда оформил хет-трик в первом тайме финального матча против каталонцев.

На 38-й минуте бразилец заработал фол в штрафной и рефери указал на точку, на тот момент счет на табло был 2:1 в пользу «сливочных», а Роберт Левандовски отыграл мяч в пользу «Барсы» всего за пять минут до этого.

Польский нападающий хотел смутить Вини перед 11-метровым ударом, который собирался исполнить бразилец.

«Серьезно? Ты? Ты будешь бить пенальти?», - сказал Роберт игроку «Мадрида».

«Да», - ответил Вини.

«Давай, вперед».

Несмотря на попытку Левандовски посеять сомнения в Вини, бразилец сохранил спокойствие и уверенно реализовал пенальти, забив свой третий гол за вечер.