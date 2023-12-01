Гаспачо
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😍❤️‍🔥😍 Фанатка Месси ошеломила интернет своими формами. Она понравится вам больше, чем аргентинец

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Помните Сьюзи Кортес? Несколько лет назад девушка выиграла конкурс Мисс Бум Бум, который выявляет обладательницу лучших ягодиц.

Раньше конкурс проводился только среди бразильянок, но с 2019 года он получил статус всемирного, а первой победительницей стала именно Кортес.

Девушка обожает футбол и болеет персонально за Лионеля Месси и «Барселону».

Недавно Сьюзи ошеломила соцсети, показав свою актуальную форму. Лишь одно слово – Вау.

Вы бы пожалели о переходе в «Интер Майами», если бы увидели такое фото?

Так выглядят фанаты «Барселоны» со стажем.

В 2022 году Сьюзи заявила, что Жерар Пике хотел обмануть Шакиру, запустив слух о том, что они встречаются. Но певица так и не открыла отправленные фотографии.

31 комментарий
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Прямо скажем, страшилище, а не баба
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Любая женщина мне нравится больше Месси, но что у неё с ногами
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Лицо симпатичное но зачем же так уродовать свое тело.
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Ответ Ярик01
Любая женщина мне нравится больше Месси, но что у неё с ногами
Да и с грудями...
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После всех её операций, она биологически меньше женщина, чем Месси, похоже.
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да, уж...видал я зебр немало, но там хоть естественная грация...
ну почему они все стараются повернуться ко мне задницей? что я им сделал плохого?
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Че-то не пойму.. Ноги - фотошоп или силикон?
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Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней.
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Ответ Сергей Киселев
Че-то не пойму.. Ноги - фотошоп или силикон?
Ноги настоящие, но такие без стероиды не накачать. От них у нее даже форма челюсти немного изменилась. А так тут и фотошоп и силикон присутствует.
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Я таких в 3-ем Ведьмаке убивал
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это какой-то перекачанный страшный транс.
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понятно что получше Месси будет,но это ****ец какой то
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Ответ Дмитрий Рабко
Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней.
в точку! 👏
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Ответ Zlodimir
Фото просто фонят от количества наложенных фильтров
потому что это не фото, а генерация ИИ :)
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Ответ Ярик01
Любая женщина мне нравится больше Месси, но что у неё с ногами
Ноги-базуки
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Может быть кому-то такое и нравится, но по мне - это отвратительно.
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Женщина должна выглядеть как лань, а не как накаченное кенгуру
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Чугунов, ты ***бо?!
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фанатки/фанаты месси - такие же как и их кумир. на первый взгляд - вау, приглядишься - фууу!
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Фото просто фонят от количества наложенных фильтров
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чудесче...
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чуть не блеванул
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Ну нахер
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блог Гаспачо мне всё время напоминает как-то яндекс дзен дешевый...
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Самое грустное то, что кому-то такие нравятся... Больные люди...
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на майкла джексона похожа
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Хороший конь однако
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Гнев и ненависть в Каталонии.) Розовый мяч похож на надутый презерватив с ребрышками.)
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