😍❤️🔥😍 Фанатка Месси ошеломила интернет своими формами. Она понравится вам больше, чем аргентинец
Помните Сьюзи Кортес? Несколько лет назад девушка выиграла конкурс Мисс Бум Бум, который выявляет обладательницу лучших ягодиц.
Раньше конкурс проводился только среди бразильянок, но с 2019 года он получил статус всемирного, а первой победительницей стала именно Кортес.
Девушка обожает футбол и болеет персонально за Лионеля Месси и «Барселону».
Недавно Сьюзи ошеломила соцсети, показав свою актуальную форму. Лишь одно слово – Вау.
Вы бы пожалели о переходе в «Интер Майами», если бы увидели такое фото?
Так выглядят фанаты «Барселоны» со стажем.
В 2022 году Сьюзи заявила, что Жерар Пике хотел обмануть Шакиру, запустив слух о том, что они встречаются. Но певица так и не открыла отправленные фотографии.
ну почему они все стараются повернуться ко мне задницей? что я им сделал плохого?
Макет оказался сильней.