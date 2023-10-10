Дэвида Бекхэма спросили о лучшем комплекте формы 90-х: англичанин назвал футболку клуба, за который никогда не играл
Документалка Netflix продолжает радовать.
«Лучшая форма 1990-х? Это будет весьма спорно звучать, потому что я выступал за «ПСЖ», но у «Марселя» когда-то была чисто белая футболка с тремя голубыми полосками на плече, и это было просто великолепно. В детстве я обожал эту форму».
В 2013 году Дэвид действительно выступал за «ПСЖ» - англичанин провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.
А в интервью Бекхэм говорит, судя по всему, об этой форме «Марселя».
На фото форма Марселя 1993 года. (с финала ЛЧ С Миланом) Бекхэму в том году было 18 лет. Поздновато для детства.