Дэвида Бекхэма спросили о лучшем комплекте формы 90-х: англичанин назвал футболку клуба, за который никогда не играл

Документалка Netflix продолжает радовать.

«Лучшая форма 1990-х? Это будет весьма спорно звучать, потому что я выступал за «ПСЖ», но у «Марселя» когда-то была чисто белая футболка с тремя голубыми полосками на плече, и это было просто великолепно. В детстве я обожал эту форму».

В 2013 году Дэвид действительно выступал за «ПСЖ» - англичанин провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

А в интервью Бекхэм говорит, судя по всему, об этой форме «Марселя».