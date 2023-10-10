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Дэвида Бекхэма спросили о лучшем комплекте формы 90-х: англичанин назвал футболку клуба, за который никогда не играл

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«Лучшая форма 1990-х? Это будет весьма спорно звучать, потому что я выступал за «ПСЖ», но у «Марселя» когда-то была чисто белая футболка с тремя голубыми полосками на плече, и это было просто великолепно. В детстве я обожал эту форму».

В 2013 году Дэвид действительно выступал за «ПСЖ» - англичанин провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

Дэвид бекхэм на футболе под дождем - обои на рабочий стол

А в интервью Бекхэм говорит, судя по всему, об этой форме «Марселя».

Марсель», выигравший ЛЧ-1993. Где они сейчас? - Пон - Блоги - Sports.ru

6 комментариев

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VictorVallecano
Не знал, что Влахович играл в том самом Марселе.
+3
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Илья Кокшаров
Ответ VictorVallecano
Не знал, что Влахович играл в том самом Марселе.
это вроде Бокшич
+3
0
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Илья Кокшаров
но правда похож на Душана)
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Barry
"В детстве я обожал эту форму"

На фото форма Марселя 1993 года. (с финала ЛЧ С Миланом) Бекхэму в том году было 18 лет. Поздновато для детства.
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swerh
Ну, в те годы в таком адидасовском дизайне сразу несколько клубов играли... Из топов, помнится, такие полоски на плече еще у Баварии и Ливера были.
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endrioo
Ответ Barry
"В детстве я обожал эту форму" На фото форма Марселя 1993 года. (с финала ЛЧ С Миланом) Бекхэму в том году было 18 лет. Поздновато для детства.
В душе всегда ребёнок 😇
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