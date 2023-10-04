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Месси - один из претендентов на «Золотой мяч-2023»: вот его презентационное видео 🏆🏆🏆

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Церемония - в конце октября.

Лионель Месси стал одним из претендентов на «Золотой мяч», в число претендентов на награду от France Football включены 30 футболистов.

В список попали Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Рубеш Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Яссин Буну («Аль-Хилаль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Родри («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски («Барселона»), Ким Мин Чжэ («Бавария»), Лука Модрич («Реал»), Виктор Осимхен («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Харри Кейн («Бавария»).

Вручение «Золотого мяча» состоится 30 октября 2023 года в Париже. В прошлом году приз достался Кариму Бензема, который на тот момент выступал за мадридский «Реал».

8 комментариев

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Игорь Климов
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Судя по тому,как сейчас полмира лижет Штатам одно место,результат и будет в пользу игрока,выступающего там.
Что за бред, какая вообще может быть в этом связь?! Ха-ха-ха)
+2
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da her@s@nim
Без шансов для хороших футболистов - 🏆 🐐
+1
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси.
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Ramisik
Отдайте Онане)
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VERBLYUD
Заберет заслуженный ЗМ!
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Nike of FW
Интриги не будет
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MVL
Йошко Гвардиол за самый бессмысленный трансфер в году что ли?
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