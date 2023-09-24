В Бундеслиге свои правила.

В субботу мюнхенская «Бавария» вдоволь поиздевалась над бедным «Бохумом», отгрузив сопернику целых семь мячей. Как заметил ресурс BR24 Sport, для чемпиона Германии это, своего рода, традиция: неизменно три года подряд в первом круге громить этот клуб с одинаковым счетом 7:0.

Одним из главных действующих лиц вечера стал форвард «Баварии» Харри Кейн. На его счету три гола, один из которых был забит с пенальти. Все СМИ отрапортовали о том, что три гола − это хет-трик. И даже поделились статистикой, что Кейн − четвертый англичанин в истории Бундеслиги, который забил три мяча в одном матче. Ранее это удалось Кевину Кигану (в декабре 1978 года), Тони Вудкоку (дважды – в мае 1980-го и апреле 1982-го) и Джейдону Санчо (в мае 2020-го).

Однако есть один нюанс: для Бундеслиги три гола Харри Кейна официально нельзя считать хет-триком. В Германии игроки должны забивать голы последовательно и в одном тайме.

Это означает, что так как голы Кейна были им забиты в разных таймах, а в промежутках между ними забивали другие игроки «Баварии», то технически ему еще предстоит оформить свой первый хет-трик в Бундеслиге.

В прошлом такая же ситуация была у игроков «Дортмунда» Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо, которые сейчас выступают за разные манчестерские клубы. В январе 2020 года дортмундцы победили «Аугсбург» со счетом 5:3, но в классическом немецком понимании три гола норвежца не были хет-триком, так как между первым и вторым был мяч, забитый Санчо.

Возможно, это покажется несколько суровым и довольно странным, но правила есть правила.