Пострадали от своей же изобретательности.

В субботу «Аль-Ахли» Менди, Кессиэ, Мареза и Фирмино принимал дома «Аль-Таавун». На удивление, несмотря на более звездный состав, хозяева были в таблице ниже, чем гости. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Аль-Ахли», но ее концовка была очень горячей.

Уже к 23-й минуте хозяева вели в счете 2:0, однако к перерыву гости один мяч отыграли. На второй тайм у «Аль-Таавуна» вышел форвард Муса Барроу, известный по игре в Серии А за «Аталанту» и «Болонью». Он сравнял счет, но на 67-й минуте Аллан Сен-Максимен вновь вывел «Аль-Ахли» вперед.

До конца основного времени оставалась минута, а «Аль-Таавун» бросился сравнивать счет и игрокам это удалось. Команда вбросила мяч из аута, последовал навес в штрафную, где все тот же Барроу перевисел в воздухе соперника и забил головой.

Внезапно вмешался VAR, но что могло пойти не так? Возможно Барроу в момент подачи находился в офсайде или фолил на защитнике? Нет, игроки «Аль-Таавуна» умудрились неправильно ввести мяч из аута. На повторе явно видно, как он падает до линии.

Правило 15 IFAB гласит, что «мяч в игре, когда он вошел в поле. Если мяч касается земли до того, как он войдет в пределы поля, вбрасывание повторяется той же командой с того же места. Если вбрасывание выполнено неправильно, то оно выполняет противоположной командой».

В нашем случае, мяч был неправильно введен в игру, потому судья отменил взятие ворот.