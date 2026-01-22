Фермин про 4:2 со «Славией»: «Очень сложно играть, болят ноги и руки. Но это не оправдание. Знали, что будет сложный матч из-за холода, состояния поля»

Фермин Лопес прокомментировал победу над «Славией».

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес поделился мыслями после победы над «Славией» (4:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Мы знали, что это будет сложный матч из-за холода, состояния поля, давления со стороны соперника. Нам было трудно.

Сначала мы отыгрались, потом они, но затем мы вышли вперед и победили. Здесь очень сложно играть, болят ноги и руки... Но это не оправдание. Мы провели хороший матч и одержали победу.

Я стараюсь использовать возможности, которые предоставляет тренер, помогать команде. Мы отлично справились и выиграли.

Надеюсь, у меня будет еще много наград лучшему игроку матча. Я этому очень рад, а также победе.

Мы понимали, что разница забитых и пропущенных мячей важна, мы хотели сохранить ворота в неприкосновенности, это было непросто, но главное – мы одержали победу», – сказал Фермин Лопес .