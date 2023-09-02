Гаспачо
Блог

«С ним бы я пошел на войну». Популярный блогер похвалил Рамоса, а Серхио поставил лайк посту

Реал Мадрид Реал Мадрид
Серхио Рамос Серхио Рамос
Клубы Клубы
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Сравнил с капитаном «Юнайтед».

Популярный блогер AA9skillz (2,08 млн подписчиков на YouTube) записал проникновенное видео, в котором сокрушался, что нынешние капитаны команд не чета прошлым. Особенно он выделил Серхио Рамоса, а также параллельно дал незавидную характеристику Бруну Фернандешу, который носит повязку в «Юнайтед».

«Капитан − это тот, с кем ты пойдешь на войну. Я бы пошел на войну с Серхио Рамосом. Вы думаете, что если бы Рамос играл сейчас в «Мадриде», то можно было бы просто дать пинка Винисиусу и уйти восвояси? Я вам гарантирую, что никто никуда не ушел бы».

«Я бы не пошел воевать вместе с Бруну Фернандешом. Потому что когда бы началась заварушка, он бы при первом ударе схватился за лицо с криками «аааа, как в меня сильно попали. Подождите, подождите, парни, он ударил меня».

«Между игроками есть большая пропасть. Есть Пепе, есть Рамос, Пуйоль, что это был за игрок. Это совсем другой тип футболистов!»

Примечательно, что Серхио Рамос нашел это видео и поставил ему лайк.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ерлан Мажидов
Ответ h22o
вот про Пуйоля полностью согласен!
А про Рамоса нет что ли?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стальной Вилли
Ответ Лука Стабровский
А что Рамос? Костолом, бьет по ногам, провоцирует соперников и не контролирует свои эмоции. Видели не раз. Один из самых грязных футболистов в истории. За что его уважать?
В Википедии во вкладке достижения найдешь за что его уважать.👍
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h22o
вот про Пуйоля полностью согласен!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Ответ Анатолий Винокуров
Но как он подло сломал Салаха, - после этого я перестал его уважать.
Через 10 лет об этом и не вспомнят.
А кубок ЛЧ будет у Реала в музее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Анатолий Винокуров
Но как он подло сломал Салаха, - после этого я перестал его уважать.
Умение применить запрещенный приём так, чтобы тебя не наказали – это тоже навык. Поэтому Суарес действительно может считаться лучшей "девяткой" современности. Грязная игра, симуляции, укусы соперников, вынос мяча из ворот руками(лучший момент в истории ЧМ), и далее по списку. И тут уже главный вопрос... либо ты не любишь и Рамоса, и Суареса за все эти подлости, либо только Рамоса...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fanat REALa
Ответ Дороф
Умение применить запрещенный приём так, чтобы тебя не наказали – это тоже навык. Поэтому Суарес действительно может считаться лучшей "девяткой" современности. Грязная игра, симуляции, укусы соперников, вынос мяча из ворот руками(лучший момент в истории ЧМ), и далее по списку. И тут уже главный вопрос... либо ты не любишь и Рамоса, и Суареса за все эти подлости, либо только Рамоса...
Рамос по сравнению с Суаресом просто святоша.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bego Yusupov
да что ты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Поддубный
Моуриньо с ним и ходил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
По факту. Насколько хорош Бруно как футболист , ровно настолько же плох как капитан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Винокуров
Ответ Лука Стабровский
А что Рамос? Костолом, бьет по ногам, провоцирует соперников и не контролирует свои эмоции. Видели не раз. Один из самых грязных футболистов в истории. За что его уважать?
Но как он подло сломал Салаха, - после этого я перестал его уважать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ерлан Мажидов
Ответ Егор Гильд
А вот Пепе валялся и орал как сумасшедший. Да и нападал на других тоже, вот самый яркий пример https://youtu.be/0SuUKETczuA?si=5LanUP0TsaLMrYK6
Молодец, хорошо работаешь, стараешься!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Seyitnur Nedirow
Ответ Лука Стабровский
А что Рамос? Костолом, бьет по ногам, провоцирует соперников и не контролирует свои эмоции. Видели не раз. Один из самых грязных футболистов в истории. За что его уважать?
настоящий капитан должен пойти на всё даже фолит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий