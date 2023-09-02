16 комментариев

Сравнил с капитаном «Юнайтед».

Популярный блогер AA9skillz (2,08 млн подписчиков на YouTube) записал проникновенное видео, в котором сокрушался, что нынешние капитаны команд не чета прошлым. Особенно он выделил Серхио Рамоса, а также параллельно дал незавидную характеристику Бруну Фернандешу, который носит повязку в «Юнайтед».

«Капитан − это тот, с кем ты пойдешь на войну. Я бы пошел на войну с Серхио Рамосом. Вы думаете, что если бы Рамос играл сейчас в «Мадриде», то можно было бы просто дать пинка Винисиусу и уйти восвояси? Я вам гарантирую, что никто никуда не ушел бы».

«Я бы не пошел воевать вместе с Бруну Фернандешом. Потому что когда бы началась заварушка, он бы при первом ударе схватился за лицо с криками «аааа, как в меня сильно попали. Подождите, подождите, парни, он ударил меня».

«Между игроками есть большая пропасть. Есть Пепе, есть Рамос, Пуйоль, что это был за игрок. Это совсем другой тип футболистов!»

Примечательно, что Серхио Рамос нашел это видео и поставил ему лайк.