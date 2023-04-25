11 комментариев

Сдали нервы из-за слабой игры команды.

В полуфинале Кубка Короля «Аль-Наср» Криштиану Роналду со счетом 1:0 проиграл «Аль-Вахда». Клуб идет аж на 13 месте в лиге Саудовской Аравии.

Счет был открыт еще в первом тайме, а на 53-й минуте арбитр удалил игрока «Аль-Вахды». У Роналду и его товарищей было более получаса, чтобы забить, но они этого не сделали.

Уже в перерыве было видно, насколько Криштиану не нравится то, что происходит на поле. После свистка об окончании первого тайма португалец шел в подтрибунное помещение, качал головой, а затем резко повернулся в сторону своей скамейки запасных и начал что-то разъяренно кричать.

На 81-й минуте форвард мог спасти свою команду от поражения, но с близкого расстояния умудрился попасть в перекладину.

«Аль-Наср» в этом сезоне уже выбыл не только из Кубка Короля, но и из Суперкубка. Однако у клуба остались шансы на чемпионство.