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📹Клуб Роналду вылетел из Кубка Короля. В перерыве матча злой Криштиану наорал на скамейку запасных «Аль-Насра»

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Сдали нервы из-за слабой игры команды.

В полуфинале Кубка Короля «Аль-Наср» Криштиану Роналду со счетом 1:0 проиграл «Аль-Вахда». Клуб идет аж на 13 месте в лиге Саудовской Аравии.

Счет был открыт еще в первом тайме, а на 53-й минуте арбитр удалил игрока «Аль-Вахды». У Роналду и его товарищей было более получаса, чтобы забить, но они этого не сделали.

Уже в перерыве было видно, насколько Криштиану не нравится то, что происходит на поле. После свистка об окончании первого тайма португалец шел в подтрибунное помещение, качал головой, а затем резко повернулся в сторону своей скамейки запасных и начал что-то разъяренно кричать.

На 81-й минуте форвард мог спасти свою команду от поражения, но с близкого расстояния умудрился попасть в перекладину.

«Аль-Наср» в этом сезоне уже выбыл не только из Кубка Короля, но и из Суперкубка. Однако у клуба остались шансы на чемпионство.

11 комментариев

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Отец Абду
В итоге виноваты игроки на скамейке запасных:)
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Игорь Климов
Это вроде бы уже даже не смешно, но мне очень даже смешно)))
Да, он опять "был близок к голу", ну, и конечно же " бегал, старался", все цитаты из истории, а также нетленка - "и это в 38 лет!")))
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Рыжий Бизон
Неапетитные соперники попались
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Greatest Of All Time
Это все ерунда, главное что бы детей не побил. Остальное можно пережить. Просто держите детей подальше от него когда у него истерика.
+5
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wobaekat
Морган уже вылетел на новое скандальное интервью?
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кто-то
А ведь совсем недавно кто-то говорил, что ЛЕ - не его уровень
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А.В.Бубнов
Потешная крыстинка, какая же ты ничтожная!
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Полина Ледянкина
Когда уже возраст, наверное тяжело
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Brigant
что Морган молчит! ? все виноваты кроме Роналду как всегда!
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Мгер Цолакян
Ответ Игорь Климов
Это вроде бы уже даже не смешно, но мне очень даже смешно))) Да, он опять "был близок к голу", ну, и конечно же " бегал, старался", все цитаты из истории, а также нетленка - "и это в 38 лет!")))
Есть оригинальный коммент?

Я тогда видел, но сейчас найти не могу
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