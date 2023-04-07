💣💣💣 Держитесь крепче. Испанские медиа пишут, что Клара Чиа изменила Пике. С Пепом Гвардиолой!
Гений или шарлатан?
Удивительные новости сообщает издание Diario SPORT - Клара Чиа изменила Пике с Пепом Гвардиолой.
Подробностей истории пока нет, но многие испанские издания опубликовали эту новость.
Пока что есть лишь одна версия событий: Пике изменил Чиа с девушкой-адвокатом, которая занимается его делами. А Клара, в отместку Жерару, переспала с Гвардиолой.
Как думаете, есть ли конец у этой истории?
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