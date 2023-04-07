Гений или шарлатан?

Удивительные новости сообщает издание Diario SPORT - Клара Чиа изменила Пике с Пепом Гвардиолой.

Подробностей истории пока нет, но многие испанские издания опубликовали эту новость.

Пока что есть лишь одна версия событий: Пике изменил Чиа с девушкой-адвокатом, которая занимается его делами. А Клара, в отместку Жерару, переспала с Гвардиолой.

Как думаете, есть ли конец у этой истории?