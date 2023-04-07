Гаспачо
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💣💣💣 Держитесь крепче. Испанские медиа пишут, что Клара Чиа изменила Пике. С Пепом Гвардиолой!

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Гений или шарлатан?

Удивительные новости сообщает издание Diario SPORT - Клара Чиа изменила Пике с Пепом Гвардиолой.

Medio catalán expone a Clara Chía y publica su supuesto romance con Pep Guardiola

Подробностей истории пока нет, но многие испанские издания опубликовали эту новость.

Пока что есть лишь одна версия событий: Пике изменил Чиа с девушкой-адвокатом, которая занимается его делами. А Клара, в отместку Жерару, переспала с Гвардиолой.

Как думаете, есть ли конец у этой истории?

4 комментария

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Spartakovec navsegda
Уже стоит сайту менять название. Спид-инфо ближе чем Спорс ру.
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mold-cel
а Шакира, в отместку, переспала с тремя неграми, с которыми до этого спал Филипп Киркоров
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+2
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D-eisler@yandex.ru
Там Иосифу Пригожину плохо стало на съемках "звезды сошлись" на нтв. Помогите найти ниточки Йоси к спорту и тогда и эту новость можно будет выложить на нашем желтушном портале
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Артём барса
Ну это уже край такую желтуху выкладывать здесь
+11
-1
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