Самый добрый сериал о футболе возвращается! Вышел трейлер третьего сезона «Теда Лассо» 📺

«Тед Лассо» вернется на экраны через месяц, 15 марта, об этом Apple TV объявил сегодня, выпустив первый трейлер нового сезона.

В минутном видео игроки футбольного клуба «Ричмонд» рисуют плакаты с фирменной мантрой главного тренера Лассо «BELIEVE».

Второй сезон комедийного сериала завершился тем, как футбольный клуб «Ричмонд» вернулся в Премьер-лигу, но потерял помощника тренера Нейта Шелли, который теперь возглавил «Вест Хэм».

Уже через месяц мы увидим противостояние «молоточников» и команды Лассо в высшем дивизионе. Третий сезон, к сожалению, станет последним. Даже если сериал продолжится, то он уже не будет посвящен истории американского тренера в лондонском клубе. Об этом говорил режиссер сериала Билл Лоуренс:

«Эта история закончится [в третьем сезоне], независимо от того, даже если сериал найдет другую историю, которую можно рассказать, и продолжится».

Последний сезон «Теда Лассо» будет состоять из 12 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Первые два сезона заработали в общей сложности 40 номинаций на премию «Эмми» за два года, побив все рекорды. 11 раз сериал становился победителем.