Весь футбольный мир того ждал: главная болельщица ЧМ Ивана Кнолль завела аккаунт на OnlyFans
Теперь-то заживем.
В Катаре хорватку окрестили «самой горячей фанаткой чемпионата мира по футболу», а в инстаграме появилось множество новых подписчиков. Ивана решила, по-видимому, максимально развить свой успех на мундиале – хорватская модель завела аккаунт на OnlyFans.
Поклонники в социальных сетях ранее призывали Кнолль зарегистрироваться на OnlyFans, а экс-мисс Хорватия заигрывала с идеей предлагать эксклюзивный контент на платформе, но пару дней назад в интервью Marca такую возможность исключала.
«Это не для меня. Я пытался объяснить, что дело не всегда в деньгах, меня волнует репутация».
Кнолль добавила: «Я получаю около 10 звонков в день и 20 электронных писем от агентств, пытающихся привлечь меня на OnlyFans».
Видимо, кому-то все-таки удалось, по информации итальянской Corrieredellosport, в скором времени на платформе появится контент от Иваны.
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