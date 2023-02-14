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Весь футбольный мир того ждал: главная болельщица ЧМ Ивана Кнолль завела аккаунт на OnlyFans

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Теперь-то заживем.

В Катаре хорватку окрестили «самой горячей фанаткой чемпионата мира по футболу», а в инстаграме появилось множество новых подписчиков. Ивана решила, по-видимому, максимально развить свой успех на мундиале – хорватская модель завела аккаунт на OnlyFans.

Поклонники в социальных сетях ранее призывали Кнолль зарегистрироваться на OnlyFans, а экс-мисс Хорватия заигрывала с идеей предлагать эксклюзивный контент на платформе, но пару дней назад в интервью Marca такую возможность исключала.

«Это не для меня. Я пытался объяснить, что дело не всегда в деньгах, меня волнует репутация».

Кнолль добавила: «Я получаю около 10 звонков в день и 20 электронных писем от агентств, пытающихся привлечь меня на OnlyFans».

Видимо, кому-то все-таки удалось, по информации итальянской Corrieredellosport, в скором времени на платформе появится контент от Иваны.

3 комментария

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AF
обычная индивидуалка за 15-20к
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edart84
Ничего особенного, стандартный стандарт обезличенности.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Таки не удалось футболиста подцепить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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