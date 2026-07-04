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Андрей Аршавин: «Не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры. Последний просмотренный фильм – «Аватар». Нет времени»
Аршавин: не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что после завершения карьеры практически не смотрит фильмы и не читает книги.

«Последний фильм, который я смотрел, – это «Аватар». Последнюю часть. Просто нет времени. К стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки. Но вам это делать не советую. Нужно читать и смотреть», – сказал Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008, а с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас бывший футболист работает экспертом на телевидении.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Почему-то кажется, что вы, Андрей Сергеевич, и во времена карьеры футболиста не особо-то книжки читали.
ОтветPertinax Gandi
Почему-то кажется, что вы, Андрей Сергеевич, и во времена карьеры футболиста не особо-то книжки читали.
Тем не менее Аршавин производит впечатление совсем не глупого человека. Просто не эрудит, но интеллект у него точно высокий.
Чукча не читатель, чукча не зритель, чукча эксперт
ОтветИ здесь и там
Чукча не читатель, чукча не зритель, чукча эксперт
А где он телеэкспертит?
Я давненько его не видел нигде
Всегда забавляет, когда люди, которые по большому счёту занимаются какой-то херней говорят, что у них нет времени)
Вдвойне забавно в этом плане, что не слышал таких фраз от нейрохирургов)
Вряд ли бы Аршавину помогли книги
Книги пусть дураки читают, умные и так все что надо знают
А во время карьеры, что читал? СПИД-Инфо?
Аршавин так сказал, как будто во время карьеры он только и делал, что читал книжки. А теперь вот времени не хватает...)
Но я вообще не удивлюсь, если, на самом деле, свою последнюю книжку Аршавин прочитал еще в спортшколе. Ту книжку, которая была в обязательной программе по литературе...
Да по фиг. Язык у него подвешен, он не косноязычен и не глуп.. Откровенную чушь практически никогда не несет. Ну и классика от Сергея Довлатова: "Как наши дети смогут жить без Достоевского?" На что художник Бахчанян заметил: - Пушкин жил, и ничего."
18+ посматривает😉
Так у него потому что КПД, а у Дембеле - ничего
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