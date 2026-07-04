Андрей Аршавин: «Не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры. Последний просмотренный фильм – «Аватар». Нет времени»

Аршавин: не прочитал ни одной книжки после окончания карьеры.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что после завершения карьеры практически не смотрит фильмы и не читает книги.

«Последний фильм, который я смотрел, – это «Аватар». Последнюю часть. Просто нет времени. К стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки. Но вам это делать не советую. Нужно читать и смотреть», – сказал Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008, а с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Сейчас бывший футболист работает экспертом на телевидении.