«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

После новостей о получении Юлией Ефимовой нейтрального статуса в соцсетях появился пост Никиты Коновалова – серебряного призера ЧМ-2009 в кролевой эстафете 4х100.

«У кого голова на месте и есть понимание, что о себе нужно заботиться самому и бороться за каждую возможность, тот будет принимать правильные решения для себя и тем самым мотивировать остальных двигаться к своей цели, несмотря на преграды!

А для остальных есть слова Юрия Власова «умей быть выгодным», другими словами, научись лизать с закрытыми глазами и с заложенным носом, рано или поздно все будет казаться шоколадом 😂

P.S. Юля – умница, что 10 лет назад решала вопросы за всех, что сейчас не боится идти против запретов».

Позиция смелая и далеко не самая популярная. Мы связались с Никитой, который завершил карьеру и сейчас рулит своим же плавательным клубом. И узнали, почему он посчитал нужным высказаться именно так. Да и вообще – высказаться.

Ведь никто из бывших или нынешних коллег за эти пару дней публично не передал Ефимовой ни слова поддержки. А федерация – демонстративно дистанцировалась от получившей нейтральный статус спортсменки.

Также напомним, что этот статус сам по себе не дает права выступить на Олимпийских играх – до 23 июня Юле нужно выполнить норматив на одном из международных стартов.

«Они говорят не ехать без флага, а у самих недвижка за границей». Что такое патриотизм для Коновалова?

– А я часто высказываюсь, – удивился Коновалов. – Но мне дорогу не дают. На плавательных мероприятиях я нежеланный гость для ВФП. Федерация постаралась, чтобы я везде был в черных списках. Если обратите внимание, на официальном сайте я единственный сборник, которого даже с днем рождения не поздравляют. Потому что не стеснялся говорить, так как многие вопросы нужно решать, а не замалчивать.

У Юли было бы то же самое. Но она очень медийная и давала результат – ее не задвинуть.

Хотя я прекрасно помню, как она воевала. Нашу сборную обязывали выступать в экипировке Arena, которая не нравилась никому. При этом спортсмены не получали за это ни копейки. Юля билась и в итоге дошла до того, чтобы каждый мог выбирать. Хотя на тот момент она была совсем молодой, а в сборной хватало более титулованных и взрослых людей, которые сидели молча.

Так оно и сейчас. Многие из тех, кто активно высказывается, что ехать без флага и гимна не стоит – уже пригрели себе местечко. Каждый думает только о своем благополучии.

– Например?

– Возьмем Женю Рылова. Человек три года назад сам выиграл две золотые олимпийские медали без гимна и без флага. А теперь говорит: «Нет, без символов нельзя ехать». Конечно, ведь Евгений сейчас пробивается в политику. Обрати внимание, он все время рядом с губернатором Московской области. И руководству он сейчас удобен, он голос федерации.

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А в свое время голосом был Владимир Морозов. Только где он сейчас? Да плевать ему на все, живет в Америке и всем доволен. В свое время мы говорили с ним, и он открыто объяснял, что выступает за Россию, потому что так он может заработать больше, чем если бы плавал за США. При этом он жил в Штатах, тренировался и по завершении карьеры строит жизнь там, а мастер-классы проводит по миру.

Многие не хотят признавать очевидного: люди думают в первую очередь о себе.

И когда я слышу, что чьи-то хотелки прикрывают патриотизмом, то не понимаю, как в это можно верить. У нас честных патриотов-то не осталось. У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей, да и отдыхают не на черноморском побережье. Но на зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге.

Как по мне патриот – тот, кто сейчас едет на Олимпийские игры и не предает свои идеалы. Обижаться, вместо того чтобы завоевывать медали и титулы – это не выход. Ради чьих интересов отказываться? Спортсмены думают, что их ценят. А их используют. Лет через 5 они это поймут. Но будет поздно.

– Колесников сказал, что просто не хочет ехать при нынешних раскладах.

– Климент недавно заявил в интервью, что ничего страшного в пропуске Парижа нет – впереди следующая Олимпиада.

Какая следующая? В Лос-Анджелесе?! Вспоминаем историю, 1984 год – где мы были? И если не едем сейчас, то в 2028-м тем более не поедем! Ближайшие Олимпийские игры для наших спортсменов – 2032 год. Наверняка многие это понимают, при этом пудрят мозги молодежи. А те – верят.

– Удивляет позиция Евгении Чикуновой? У нее, в отличие от Рылова, нет золотых олимпийских медалей. И она точно была бы в порядке в Париже.

– Я не знаю, какие мысли у Жени, могу только предположить. У нее тренер старой закалки (видимо, речь о Витте Новожиловой – Спортс). И, скорее всего, с ее стороны идут советы не лезть туда, где не вывезешь. Причем делает она это из лучших побуждений, считая, что если хочешь хорошей жизни – сиди смирно и делай то, что тебе говорят.

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Плюс, думаю, Женя верит, что впереди у нее еще как минимум две Олимпиады. Нужно понимать мышление 20-летних ребят – в этом возрасте кажется, что ты будешь вечно молодым и полным сил. Другое дело, что, как я уже говорил, и в 2028-м мы никуда не поедем.

А если что-то пойдет не так – быстро забудут. У меня же история наглядная. Выкинули в самый тяжелый момент: после операции колена.

– То есть?

– Операцию-то сделали. А потом, зная, что мне нужна реабилитация, отправили в клинику, где лечили сборников, запрос, что Коновалов больше не в сборной, так что – до свидания.

Это было гениальное решение, потому что операция стоит тысяч 70-80. А реабилитация – до полумиллиона. И мне на полпути сказали, что дальше – за свой счет. В итоге месяц ходил, не сгибая колено. Такая месть за мои разговоры. При том, что я высказывался, когда соцсети не были так развиты – и все быстро затухало.

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– Тебе давали понять, чтобы ты поменьше болтал?

– Были предложения сесть на хорошую должность и заткнуться. Но мне это неинтересно. Было заявление в прокуратуру – на проверку того, как я деньги зарабатываю.

На меня злые, потому что в свое время я рассказал о программе «Я стану чемпионом» – что там спортсменов пропихивают, работают какие-то смешные схемы. Ну, смотрите. Мне было 28 лет. И я был в этой программе. Хотя она детская.

– Видимо, верили в тебя.

– Да смех. Но когда я рассказал об этом в эфире, все на уши встали. Видимо, вскрыл что-то, и они запаниковали. Причем я не говорю, что все в федерации об этом знали. Для многих стало откровением, кто-то реально работал и делал все с благими намерениями, а вот кого-то в итоге уволили.

Возвращаюсь к началу разговора: патриот – это же не тот, кто молчит. Наоборот, тот, кто бьется за то, чтобы всем стало лучше. Я в плавании, по сути, диванный эксперт. Посмотрел ЧМ-2007, загорелся. Начал пахать. И через 2 года был в сборной. Участвовал на следующем чемпионате мира.

По телевизору была такая классная картинка, а в жизни оказался бардак – с постоянными ссорами, конфликтами всех со всеми. И то, что я пришел так поздно, меня спасло. Потому что в детском спорте гробят. Мы в пух и прах выигрываем все юношеские и юниорские чемпионаты, но до взрослых оттуда доплывают единицы. Один-два таланта, и никакой скамейки запасных. С Америкой сравнивать смешно.

Проблема в том, что нашей федерации не нужны спортсмены, которые имеют мнение. С самого начала идет посыл: ваша обязанность – приносить медали, а не думать.

Мне это не нравится. Ефимова тоже не терпит, когда всех откровенно держат за дураков. Шантажировать ее нечем – денег она заработала на всю жизнь. Поэтому бьется она сейчас не за какие-то блага, а за шанс выступить на последней в своей карьере Олимпиаде. Того, ради чего спортсмены и тренируются.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

Фото: РИА Новости /Алексей Савченко, Сергей Бобылев; instagram.com/konovalovnikita ; instagram.com/pryanya93