Мы приехали на Игры БРИКС: билеты продаются на «Авито», но на открытие невозможно попасть

В Казани стартовали Игры БРИКС . С учетом сложностей по Олимпиаде и непонятками по «Дружбе» – главные соревнования этого лета для России.

Позади первый день турнира.

И вот первые наблюдения.

Организация – мощь: логистика, прием, обеспечение в порядке

В Татарстане традиционно принимают тепло.

● По прилете встречают улыбчивые волонтеры и ведут к автобусу, который тут же везет в отель. На чемпионатах мира по разным видам тоже бывает опция с трансфером, но, как правило, нужно ждать час-другой, пока долетят люди с других рейсов – чтобы была полная посадка. Я же ехал в огромном автобусе один.

● Есть трансферы от официальных отелей до объектов. И все на удивление гибко: в случае неудобного расписания можно оперативно попросить переиграть график. Плюс водители идут навстречу, если нужно сделать какой-то крюк – такой роскоши на больших спортивных турнирах я не встречал никогда.

● На объектах есть закуски и даже фирменные эчпочмаки. Вроде бы мелочь, но для сравнения: на чемпионате Европы по легкой атлетике-2018 в Берлине в безумную жару закончилась вода – и там руководители пресс-центра с каменным лицом просто выразили сожаление.

Парадокс со зрителями: аншлаг на некоторых видах, но церемония открытия, на которую невозможно попасть

● В городе много рекламы Игр: и на баннерах, и на транспорте.

● На некоторые соревнования уже нет билетов. При этом спекулянты продают их на «Авито». Разбег сегодня – от 149 рублей на художественную гимнастику до 1200 на прыжки в воду.

● Парадокс в том, что при таких вложениях в раскрутку и имеющийся интерес – на церемонию открытия попасть было нереально. Если у тебя есть аккред – пожалуйста. А если ты житель Казани, который хотел бы посмотреть праздничный вечер, увы. Билетов в продаже не было в принципе.

По федеральным каналам открытие тоже показывать не стали.

Самая больная тема: а с кем соревноваться?

Вероятно, официальные лица снова перегнули с ожиданиями. В федерации были спущены разнарядки, что этот турнир – важнейшее событие. Что будет сильная конкуренция. Что приедет много-много стран.

Но сколько именно – до сих пор никто не знает. При этом министр спорта Михаил Дегтярев за 10 минут до начала открытия во время пресс-подхода сообщил, что их более 90.

К тому моменту все еще нельзя было посмотреть стартовые протоколы. Причем даже тех соревнований, которые начинались утром. И с таким я столкнулся впервые. Вот стартуют одновременно пять видов спорта: как решить, куда ехать, если неизвестно, кто и в каких составах вообще выступает?

В итоге наугад рванул на синхронное плавание.

На месте оказалось, что в соло заявлено шесть девушек (во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко) и два парня – наш Александр Мальцев и Кэнтинан Адисаисирибутр из Таиланда. Знал бы, записался третьим – второго шанса стать призером международных соревнований по синхронному плаванию больше может и не быть.

Когда смотришь на соревнования, с первых часов всплывают флешбеки Универсиады в Казани – когда весь мир привез студентов, а у нас была практически олимпийская сборная.

Вот и теперь великая Колесниченко соревнуется с полулюбительницами из КНДР и Венесуэлы. А олимпийским чемпионам по гимнастике противостоит 23-летний парень из Мумбая, который никогда прежде не участвовал в международных соревнованиях. И даже, например, Монголия, у которой скромные традиции в гимнастике и которой в теории могло быть интересно посоревноваться с топами, отправила в Казань одного резервиста.

Уже по итогам первого дня игр БРИКС понятно, что Россия выиграет безмерное количество медалей и установит рекорды всех времен и народов по наградам.

Но диссонанс от происходящего – в каждой детали.

Вот выходит Колесниченко после триумфа, а счастья на лице не видно. Света как будто после тренировки. В микст-зоне говорит федеральным каналам правильные позитивные слова, но, когда спрашиваешь про мотивацию и Олимпийские игры – тяжело вздыхает. Она – единственная из золотого токийского состава, кто не завязал. И двигали ею в решении остаться точно не нынешние старты.

Ощущения что после этого разговора в миксте, что от всего турнира – сложные.

С одной стороны, соревнования нашим спортсменам нужны. Плюс по организации все очень достойно – Казань в этом плане снова в порядке.

С другой, избыточный пафос вокруг Игр, словесное показушничество и попытки убедить всех в глобальности этих стартов для остального мира разбиваются о жестокую реальность – после первого взгляда на протоколы.

Фото: автора; РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид