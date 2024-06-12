«Получишь нейтральный статус, а потом в России хрен без соли доедать?» Рефлексия Сергея Шубенкова

33-летний Сергей Шубенков – один из главных спортсменов России нового времени. Он тот самый белый, который обыграл темнокожих в барьерном спринте. Зацените его медальную копилку:

Сергей – один из самых стабильных спортсменов в истории барьерного спринта. И у него уже выдающаяся карьера. Вот только всегда есть «но».

1. Ему дико не повезло с Олимпиадами: в Рио-2016 не пустили российских легкоатлетов; он был хорош в 2020-м, однако Токио сдвинули на год из-за ковида – и в Японии-2021 он травмировался перед стартом; Париж-2024 – ну, вы в курсе…

2. Сейчас он на спаде: в прошлом году вдруг стал вторым на чемпионате России и третьим в развязке «Королевы спорта», а в этом начал с бронзы на командном ЧР в Сочи (пробежав в финале медленнее, чем в полуфинале) и замкнул тройку в шоу-турнире на Никольской (в главном забеге снова показав время медленнее, чем в предварительном, хотя всегда по карьере у него было наоборот).

Спустя два дня было четвертое место на Мемориале братьев Знаменских с той же отрицательной динамикой от полуфинала к финалу.

Мы хорошо знакомы с Сергеем. И мне куда приятнее болтать с ним о чем-то светлом после медалей на чемпионатах мира или записывать веселые интервью на отвлеченные темы – благо, его кругозора хватает, чтобы порассуждать почти о чем угодно.

Но июнь-2024 – важный срез как для российского спорта, так и для самого Шубенкова. И его тоже стоит зафиксировать.

После увеселительных стартов на Никольской чемпион мира минут 20 фоткался со всеми желающими и привычно много шутил. А после зашел в раздевалку, где никого из спортсменов уже не было, и грустно плюхнулся на скамейку.

Мы проговорили всего минут 30. Но таких тяжелых интервью у нас с ним еще не было.

«Не хочу быть китом, выброшенным на берег». Задача: обыграть всех и уйти на красивой ноте

– Ты как?

– Пока вообще не получается. Второй старт подряд завалил. Мотивация, болельщики – это да, но вот соревноваться не выходит. За что меня и раскритиковал тренер. И справедливо!

Форма неплохая. Мешают какие-то болячки, но прогрессировать-то по сезону я должен. Тем более – от полуфинала к финалу. А не получается… Это тяжело и грустно. Хочется быть здоровым, быстрым и поставить всех на свои места.

– Есть страх, что лучше уже не будет?

– Да есть, конечно! У кого его нет? Но я понимаю, что само оно не попрет, нужно брать и делать.

– Тут бежал Рой Джонс. Он был абсолютным топом, но потом в пожилом для бокса возрасте вернулся на ринг – и начал отхватывать от всех подряд. Журналист Андрей Баздрев в тот момент сравнил его с китом, выброшенным на берег.

– Вот у меня задача – не стать таким китом. Хочу всех порвать – и уже на хорошей ноте можно будет заканчивать. Но пока вот не удается.

– Каково было вставать на третью ступеньку на Никольской?

– Да хреново, как? Вообще не весело.

– Но выглядел ты бодро.

– Это от нервов. Ну и народ меня еще хотя бы помнит, что-то кричали.

– Есть ли красная черта, после которой ты скажешь: все?

– Она наверняка есть, но категорически ее обозначить сейчас не могу. Потому что думаю не об этом, а о том, как добавить. Есть объективные факторы, и я понимаю, что могу сделать это. На тренировках у меня все не настолько плохо, поэтому оптимизм есть. Стараюсь концентрироваться на позитивных вещах, потому что, если сейчас думать, что все уже пропало – оно точно будет так. А я думаю, что дальше будет лучше.

– Блогер Макс Капков в шутку сравнил тебя со скуфом. Зацепило?

– Да меня кореша называют так по 14 раз в день. Мы стали звать друг друга скуфами с тех пор, как нам исполнилось по 32 – кто-то облысел, кто-то пожирнел. Никаких проблем. Но звать меня так не надо, ха-ха.

Эмоциональный вакуум: почему Шубенков там оказался и какая у этого побочка

– Во сколько раз меньше ты стал зарабатывать без международных стартов?

– Ну, раз в 10.

– Что тебя мотивирует продолжать? Олимпиады нет, Игры дружбы съехали, остались только БРИКС.

– На самом деле, мы прицеливались именно на Дружбу. Тот старт, к которому хотелось очень хорошо подвестись. Вот выигрываешь этот турнир – и уже точно можно спокойно уходить. Но ее, судя по новостям, переносят на 2025-й. Получается, придется еще годик повоевать!

– С твоей стороны этот перенос не воспринимается как кидалово?

– Да так оно у нас и работает. Мы надеялись на чемпионат мира, потом на Игры дружбы, а нас от них освобождают в самый последний момент. Такова жизнь. Рано или поздно и карьера закончится. Кстати, у меня для тебя плохие новости: и умирать нам всем когда-то придется.

Обидно за Дружбу? Обидно. Но придется еще годик продержаться. Да и думаю я не об отменах и переносах, а о том, на что могу повлиять. У меня есть насущные проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас.

– Мне кажется, у тебя за эти годы с недопусками, отменами и пандемией выработался иммунитет на плохие новости.

– Есть такое. И это, кстати, часть проблемы.

– В каком плане?

– Я немного зачерствел. Ну, чтобы уберечь себя от плохих эмоций. Но в этой ловушке и хорошие новости. И когда я прихожу на соревнования, нет какой-то волны позитива. Только это не из-за того, что я становлюсь старым дряхлым скуфом, а потому что годами отстранялся от плохих новостей. Нет Олимпиады, нет чемпионатов мира, нет «Бриллиантовой лиги», четвертое, пятое, десятое. Отбрасываешь это – и для самосохранения держишь эмоциональные качели на нуле.

Я существую где-то в эмоциональном вакууме. С одной стороны, это помогает не сойти с ума, с другой – мешает на дорожке. Хочется старого доброго куража. А эмоций нет.

– Когда последний раз новости прибивали тебя?

– Очень тяжело пережил недопуск в Рио-2016. Было страшно плохо. Просто до свидания.

Новый бан в 2022-м – уже куда спокойнее. К тому моменту за годы отстранений и карантинов у меня тот самый защитный механизм и наработался.

Спор про Олимпиаду: нужно ли туда ехать сейчас

– Спортивная жизнь без Олимпийских игр возможна?

– А что было на Никольской?

– Хочешь сказать, это то же самое?

– Нет, конечно. Но жизнь все равно есть. Возможно ли, чтобы все вообще загнулось? Для этого потребуется очень продолжительное время.

– Да я не к тому, загнется ли. Некоторые говорят, что нет Олимпиад – да ну их, проведем турниры у себя, которые будут еще лучше.

– Смотри, есть много стран, от которых на Олимпийские игры приезжают три мешка и занимают 60-е места. Условный Таиланд живет без сумасшедших олимпийских побед – и люди там вполне неплохо себя чувствуют. Где-то вообще нет ни одного спортсмена топ-уровня.

– И?

– И мы станем такой же страной, да и все. Будет что-то свое. Не будет олимпийских героев, но жизнь-то на этом не остановится.

– Почему многие спортсмены в России сейчас боятся прямо сказать: без Олимпиады – хреновастенько?

– Давай я тебе скажу: хреновастенько. Еще как хреновастенько.

– Тогда почему набирает моду посыл «нет – и не надо»?

– МОК в эту идею – «нет, и не надо» – вносит существенный вклад. Они всеми силами пытаются к этому подтолкнуть.

Есть некое лицемерие. Они носятся с олимпийской хартией, рассказывают, какое у них уникальное событие, призванное объединить весь шарик в спортивно-культурном экстазе, а потом раз – и политика влезает туда. И ты понимаешь, что на самом деле нет высоких идей, способных оторвать олимпийское движение от реалий этого мира.

Мы все живем на Земле, и МОК тоже. Они декларируют, что у них мир, дружба и жвачка, но потом тихо добавляют: «Только вот вам, ребята, из-за боевых действий у нас появляться не стоит». Есть здесь диссонанс. Отсюда и идея, что нафиг эти Олимпийские игры.

С другой стороны, ничего круче человечество еще не придумало. И без них – грустно.

– А ты бы поехал под нейтральным статусом?

– Да нам, легкоатлетам, его точно не дадут.

– А если бы дали?

– Много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову , которая сказала, что будет отбираться – и ее сразу сняли со всех ставок и всего лишили.

Давай от высокого спустимся к реальному – а как мне бы в этом случае жить? Иностранные спонсоры ушли в 2022-м, российских – нет вообще, допустим, меня еще убирают с государственных зарплат. А у меня семья. Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане и мне потом в этой стране жить. Уезжать из России никуда не хочу.

За высокую идею если и воевать, то точно не одному. Поэтому я бы 400 тысяч раз подумал, вписываться ли в эту историю. Когда у нас был нормальный нейтральный статус – как ты помнишь, я ездил.

– А если бы ты сейчас бегал по 12,90 и имел все шансы стать олимпийским чемпионом?

– Давай пофантазируем. Но опять же: где деньги, Лебовски? Кто будет все это содержать? Если я бегаю 12,90, но не нужен ни своим спонсорам, ни иностранным, ни родному государству, то нафиг оно мне все? Что я буду делать с этими 12,90? Куда я их сдам?

– Ты выигрываешь Олимпиаду и никому не нужен – думаешь, это реальный расклад?

– Можно повернуть какую угодно ситуацию в удобную сторону и извратить любую идею до ужаса. Поэтому в нынешних реалиях я ни в чем не уверен.

– Многое же еще зависит от федераций. В дзюдо и борьбе люди отбираются – и слышат исключительно слова поддержки.

– Согласен. Скажи ВФЛА, чтобы мы получали нейтральные статусы и нас поддержат, а World Athletics бы еще давал допуски, – это один расклад. А если я попробую и мне потом в Барнауле нужно будет за аренду дорожки на стадионе платить – совсем другой.

От отношения зависит многое. Если высокое руководство встанет в жесткую позицию, что Олимпийские игры не нужны, то что ты потом с золотой медалью будешь делать?

Поэтому, как говорят в математике: вопрос в общем виде ответа не имеет.

Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Михаил Воскресенский; Gettyimages /Alexander Hassenstein; Jia Haocheng/Global Look Press ; Universal Pictures and PolyGram Filmed Entertainment