ВАДА уничтожает США, открывая неприятные цифры. 5 быстрых мыслей об их стычке

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.

Это вынужденная ответка поляка США. Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии положительных проб китайцев – та самая история, когда 23 пловца накануне Токио-2020 погорели на триметазидине, но были оправданы «загрязненной кухней» .

Что это все значит?

1. А что, если слова Баньки – правда?

Если арифметизировать слова босса ВАДА – лишь 6-7% американских спортсменов проходили допинг-тестирование. Это мощно.

Но такой наезд-признание – имиджевый удар, в том числе, и по самому WADA. Что (или кто?) мешает тестировать больше? На этом фоне забавно вспоминается новость, что одного только Большунова за три первых месяца в 2024-м проверяли 6 раз.

2. Ура! Мир вспомнил, что в американских лигах нет нормального допинг-контроля.

Наконец-то кто-то открыто поднял вопрос о непрозрачности спорта в США. Не секрет, что в студенческую (NCAA) и профессиональные (НБА, НХЛ, МЛС, МЛС, НФЛ) лиги у WADA доступа нет. И что там происходит – одному Тайгерту известно.

Трэвис с удовольствием комментирует происходящие в любой стране допинг-скандалы, однако для всего мира тема обособленности американского спорта – табу. Они сами себя проверяют, а остальным остается только верить.

3. Так что все-таки с китайцами?

Очевидно, WADA не хочет разгонять эту тему. Они для себя решение по делу уже приняли.

Но сейчас на антидопинговое агентство давят – особенно американцы. Вот только если кейс с пловцами пересмотрят, это будет выглядеть так, что WADA прогнулось. А Банька, похоже, быть в роли марионетки не собирается. Да и вводить санкции прямо перед Олимпийскими играми за прошлые Игры – жестко.

4. Тайгерт vs Банька – останется один.

Судя по откровенному публичному уколу в адрес Тайгерта, отступать Баньке некуда. И если конфликт примет открытую форму, то у них вряд ли получится ужиться.

Американец рулит национальным агентством с 2007-го, съел самого Лэнса Армстронга. И выглядит фаворитом в противостоянии с 39-летним европейцем, чьи полномочия во главе WADA истекают в 2025-м. Но кто знает, что может быть припасено у Витольда на США помимо озвученной статистики?

5. WADA – как игра «Змейка». Однажды сожрет само себя

Когда допинговый вулкан выжигал спортивную Россию – это нравилось всем. WADA, Тайгерт, Дик Паунд и остальные мерились разве что степенью эпитетов. Где-то это было справедливо, но порой выходило за края. Выражать хоть какие-то сомнения относительно запущенности России было немодно.

Показательная история случилась в 2017-м, когда голосовали по поводу статуса ВФЛА – даже из стран бывшего СССР за возвращение выступил один лишь Дильшод Назаров из Таджикистана. Все остальные, несмотря на кулуарные договоренности, открыто поддерживать российских легкоатлетов побоялись/отказались.

Скандал вокруг России полыхал мощно, и WADA за это время набрало огромный медийный вес. Вот только теперь борцам с допингом контента не хватает.

Индия мало кому интересна. Кения – тоже не фонтан. По Испании, где годами пропадали пробы, почему-то все затихло. Что уж говорить про англичан, хотя там есть где разгуляться.

Чего стоит история с врачом, который, работая в сборной Великобритании по велоспорту, заказывал упаковки с запрещенным тестостероновым гелем прямо в штаб-квартиру федерации. А потом, когда запахло жареным, еще и расколошматил ноут с данными. Списали на личную инициативу.

Вместе с тем мировому антидопингу после России нужна новая жертва. Люди привыкли к зрелищу. Тайгерт, видимо, решил, что Китай подходит. И включил рычаги. Но чем бы ни закончилась история с пловцами, после этого последует еще серия. И еще.

Потому что аппетит у «Змейки» не заканчивается – наоборот, она становится все больше и больше. И шоу продолжается до тех пор, пока змея сама себя не слопает.

Фото: Gettyimages.ru /Ian Waldie, Alex Wong; eastnews.ru /Fabrice COFFRINI / AFP