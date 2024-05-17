ВАДА уничтожает США, открывая неприятные цифры. 5 быстрых мыслей об их стычке
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.
Это вынужденная ответка поляка США. Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии положительных проб китайцев – та самая история, когда 23 пловца накануне Токио-2020 погорели на триметазидине, но были оправданы «загрязненной кухней».
Что это все значит?
1. А что, если слова Баньки – правда?
Если арифметизировать слова босса ВАДА – лишь 6-7% американских спортсменов проходили допинг-тестирование. Это мощно.
Но такой наезд-признание – имиджевый удар, в том числе, и по самому WADA. Что (или кто?) мешает тестировать больше? На этом фоне забавно вспоминается новость, что одного только Большунова за три первых месяца в 2024-м проверяли 6 раз.
2. Ура! Мир вспомнил, что в американских лигах нет нормального допинг-контроля.
Наконец-то кто-то открыто поднял вопрос о непрозрачности спорта в США. Не секрет, что в студенческую (NCAA) и профессиональные (НБА, НХЛ, МЛС, МЛС, НФЛ) лиги у WADA доступа нет. И что там происходит – одному Тайгерту известно.
Трэвис с удовольствием комментирует происходящие в любой стране допинг-скандалы, однако для всего мира тема обособленности американского спорта – табу. Они сами себя проверяют, а остальным остается только верить.
3. Так что все-таки с китайцами?
Очевидно, WADA не хочет разгонять эту тему. Они для себя решение по делу уже приняли.
Но сейчас на антидопинговое агентство давят – особенно американцы. Вот только если кейс с пловцами пересмотрят, это будет выглядеть так, что WADA прогнулось. А Банька, похоже, быть в роли марионетки не собирается. Да и вводить санкции прямо перед Олимпийскими играми за прошлые Игры – жестко.
4. Тайгерт vs Банька – останется один.
Судя по откровенному публичному уколу в адрес Тайгерта, отступать Баньке некуда. И если конфликт примет открытую форму, то у них вряд ли получится ужиться.
Американец рулит национальным агентством с 2007-го, съел самого Лэнса Армстронга. И выглядит фаворитом в противостоянии с 39-летним европейцем, чьи полномочия во главе WADA истекают в 2025-м. Но кто знает, что может быть припасено у Витольда на США помимо озвученной статистики?
5. WADA – как игра «Змейка». Однажды сожрет само себя
Когда допинговый вулкан выжигал спортивную Россию – это нравилось всем. WADA, Тайгерт, Дик Паунд и остальные мерились разве что степенью эпитетов. Где-то это было справедливо, но порой выходило за края. Выражать хоть какие-то сомнения относительно запущенности России было немодно.
Показательная история случилась в 2017-м, когда голосовали по поводу статуса ВФЛА – даже из стран бывшего СССР за возвращение выступил один лишь Дильшод Назаров из Таджикистана. Все остальные, несмотря на кулуарные договоренности, открыто поддерживать российских легкоатлетов побоялись/отказались.
Скандал вокруг России полыхал мощно, и WADA за это время набрало огромный медийный вес. Вот только теперь борцам с допингом контента не хватает.
Индия мало кому интересна. Кения – тоже не фонтан. По Испании, где годами пропадали пробы, почему-то все затихло. Что уж говорить про англичан, хотя там есть где разгуляться.
Чего стоит история с врачом, который, работая в сборной Великобритании по велоспорту, заказывал упаковки с запрещенным тестостероновым гелем прямо в штаб-квартиру федерации. А потом, когда запахло жареным, еще и расколошматил ноут с данными. Списали на личную инициативу.
Вместе с тем мировому антидопингу после России нужна новая жертва. Люди привыкли к зрелищу. Тайгерт, видимо, решил, что Китай подходит. И включил рычаги. Но чем бы ни закончилась история с пловцами, после этого последует еще серия. И еще.
Потому что аппетит у «Змейки» не заканчивается – наоборот, она становится все больше и больше. И шоу продолжается до тех пор, пока змея сама себя не слопает.
Фото: Gettyimages.ru/Ian Waldie, Alex Wong; eastnews.ru/Fabrice COFFRINI / AFP
В принципе, что там во внутренних лигах у США всем должно быть пофиг, а вот какой % из американских атлетов, участвующих в международных стартах, проходят допинг-тестирование - вот было бы интересно. И особо - сколько из атлетов на таких стартах от США на "разрешенных исключениях" и каких.
Ну и да - как же стих скандал с Испанией - как и с другими за последние годы...
Но при всем при этом, и хоккеисты, и баскетболисты этих лиг, надо полагать, чувствуют к себе единый подход. Может, где-то втихаря их попросят месяц пропустить, или типа того.
Проблема Вады же - именно в разных подходах и отношениях. Тех простили, этих наказали. Фигуристку Костнер забанили за допинг ее парня, который прятался у нее в доме - ну не бред?
Но и без Вады к сожалению нельзя. Марадону сняли с ЧМ-94 за вещества - скандалище. Такое не должно допускаться.
Мое мнение - все эти лаборатории не должны проверять спортсменов своих стран. Только иностранных. Чтобы не было никакого смысла мухлевать.
Профнепригодный чувак.
Нужно поддерживать огонь в этом костре, можно разжечь по взрослому.
Да и КХЛ пора посылать на три буквы эту муть. Сборную пусть тестируют-перетестируют, а в клубный чемпионат не лезут.
Это глупость тыкать самодостаточностью, и рыдать когда под кормушку не подпадают.
когда я ещё не следил за НХЛ, но смотрел чемпионаты мира и олимпийские турниры по хоккею, то очень злился на НХЛ, что они не подстраиваются под международные турниры. удивлялся, как это американцам плевать на них. сейчас я это прекрасно понимаю. если у тебя есть хоккей качества НХЛ 7 месяцев в году, то меряться письками на ЧМ уже и не суть важно.
интересно, про каких именно спортсменов сказал Банька. если всех вообще, то они и не должны быть под колпаком ВАДА. за юношеский спорт там платят университеты. а вот если американцы на международных соревнованиях не проходят тесты, то это вопрос к ВАДА. почему их не проверяют, но допускают?
ну и главное. вопросы к американцам никак не отменяют вопросов к китайцам, испанцам и тд.
так что в топку ВАДА и все эти олимпиады. там нет честного спорта.
Интересный выбор