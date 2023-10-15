«В Париже тоже не сразу приняли Эйфелеву башню». Мы поговорили с автором нашумевшего памятника лыжнику

Арт-объект «Платон Михайлович» в Кунгуре – самая обсуждаемая тема последних дней в мире зимних видов спорта.

Кому-то, как, например, Елене Вяльбе, работа категорически не понравилась: «Ужас, я вообще в шоке. Это какой-то изуродованный человек».

А кто-то заценил.

Искусство – это скорее про чувства, а не про логику. Но мы связались с кузнецом из Кунгура Антоном Киряковым и попросили объяснить историю и процесс создания уже знаменитого лыжника.

«Позировать приходилось самому». Как создавался арт-объект

– Как возникла идея?

– Это было года полтора назад. Я к тому моменту сделал скульптуру «Железная Лэди». В ней есть кое-какие отсылки к моей музе Наталье. В том числе символические. Например, как-то я дарил ей 33 розы. Среди них одна железная, выкованная мною. Когда вручил цветы Наташе, сказал, что буду любить ее, пока не завянет последняя роза в этом букете.

Что касается творчества, то как раз в тот момент начал понимать: хочу оставить что-то после себя в родном городе, в нашем крае. Вся обыденная ковка приелась – эти заборы, козырьки… Перековали уже весь растительный и животный мир. Надо двигаться.

Вот в прошлом году поставили в парке «Скамью примирения». Посыл простой: сейчас столько конфликтов, в том числе военных, а я бы хотел, чтобы люди дорожили друг другом.

Как-то встречались с руководителем молодежной спортивной организации, и он поинтересовался, можно ли придумать что-то для базы. Я услышал. Прорисовали, продумали вместе. Сошлись на лыжнике, который только-только финишировал первым.

Начали делать – снежинка, постамент. Помогали с этим и стажеры. Когда делали скульптуру, приглашали мастера, который режет камни – он много подсказывал. Самому приходилось позировать – взял в прокате ботинки, палки, старые лыжи. А как иначе? Даже когда животное делаешь, сначала лепишь его из пластилина. По памяти не получится.

– А лицо?

– Вот лицо произвольное. Тут мы никого не повторяли. Хотели сделать нашего простого уральского лыжника – молодого парнишку с характером, который обскакал всех.

– В соцсетях прочитал, что вам всем Кунгуром помогали собирать металл и гвозди на него. Правда?

– Опять в этом интернете все перепутали. Это другой арт-объект – «Юбиляру». Городу в этом году 360 лет. В начале весны заявился на конкурс и выиграл грант. Мелковато, правда. Просил полмиллиона, а выделили в итоге только 50 тысяч. Все как обычно. Но да ладно, главное – идея.

– В чем она заключается?

– Я хотел, чтобы все жители Кунгура поучаствовали в создании. Как это можно сделать? Гвоздями! У старославянских народов было много суеверий, связанных с ними. Вбивали, чтобы, например, животные не болели. И я решил собрать этот самобытный предмет со всего города. Ну, у кого нет гвоздей? Люди стали нести. Ящики для сбора стояли по улицам. Даже из Перми привозили.

Что получилось, скоро увидите. 25 октября установка, а 2 ноября презентация. И почти каждый в Кунгуре сможет сказать, что вложил в работу свою частичку.

В Кунгуре лыжника оценили в 500 тысяч рублей. Правда, кузнец их не получит

– Лыжника вы ковали без какого-либо гранта?

– Все на добровольных началах. Сделали в своей мастерской – и передали в дар. Так же я подарил «Лавку примирения» городу.

– Во сколько оценили лыжника?

– Как и лавку – в полмиллиона рублей. Но я из этого ничего не получаю. Просто ставят на баланс, чтобы никто не посмел убрать или даже переставить в другое место без моего ведома.

А вот как будет с народной скульптурой – пока не знаю.

– Поняли, почему столько внимания к вам именно после лыжника?

– Да я до сих пор в шоке. Не понимаю, что им всем теперь от меня надо. Элементарно сделали дворового парнишку-лыжника, который всех победил. И это безумие, что сейчас происходит.

– Зато о вашем Кунгуре вся Россия узнала.

– А что, раньше не знала?

– Знала?

– Конечно. У нас тут пещеры! Но и мы стараемся не отставать. И мастер-классы проводим, и в мастерскую мою туристы заглядывают. Но теперь, наверное, этого будет еще больше.

– Критику как переживаете? Платона вон называют мужем «Аленки».

– Да нормально реагирую. Пусть обсуждают. «Аленку» тоже не дураки делали. И даже этот взгляд, которых многих пугает, не просто так. Что-то автор в него вкладывал. А принять или не принять – это уже дело людей.

Так и у нас. Почему я вообще должен его объяснять? Это искусство. Почему они хотят красивое лицо? Это женщину надо рассматривать как женщину. А мужики на Урале, знаете, как выглядят? У нас тут не курорт, все трудятся. И спортсмен, только что пробежавший дистанцию, не выглядит как с обложки журнала.

Думаю, со временем эту работу оценят. В Париже Эйфелеву башню тоже не сразу приняли. Я не сравниваю, просто говорю о том, что иногда людям нужно время.

– Искусство должно вызывать эмоции. Лыжник делает это.

– Нужно кое-что понимать. Вот если бы мне за деньги заказали выковать для Москвы памятник Аллы Пугачевой, и я сделал бы страшилу – претензии были бы справедливы. А тут абстрактный лыжник – с характером нашего региона, уверенностью в себе, духом победителя, весь потный, глаза от усталости дергаются, сердце колотится, но он пытается показать, что чувствует себя нормально.

– Вы довольны результатом на 100%?

– Недоработки есть. Каждый день на него смотришь – и всякий раз хочется что-то переделать или добавить. Разговаривали с художниками. Один сказал, что маленько бы приподнял верхнюю губу. Другой, что чуть по-другому сделал бы глаза. Это нормальная критика. Но пропорции все соблюдены, все по уму.

В планах у Кирякова – футболист, боксер и горнолыжник

– Кузнец в 2023 году – необычно. Как оказались в этом ремесле?

– В детстве хотел быть ювелиром. Потом учился в школе искусств. Азы получил там. Дальше унесло в другую сторону – получил экономическое образование. Где только ни работал – деревяшки, камни.

А вот когда столкнулся с железом – зацепило. Понравился весь этот скрежет. Потом увидел фильм про кузнеца – очень вдохновило, как они там ковали золотого льва. Уже потом начал анализировать, что с детства залипал на картинках Эрмитажа или Петродворца. Или мог просто остановиться у каких-то кованных ворот в своем городе. Вы бы даже взгляд не бросили, а меня завораживало. До сих пор их помню!

Так получилось, что в 2007-м дорога привела в кузницу. Две недели поработал, оставили. Правда, там был не художественный металл, а машины, трактора, холодные сцепки. Потом какое-то время работал при колхозной кузнице, там делали все – от дышла и до шарниров. В 2012-м попал в художественную ковку. Набирался опыта и с самого начала мечтал открыть свою кузницу. Так 10 лет.

– В итоге – получилось.

– Да, причем в любимом городе. Восстановили старую кузницу, которая была разрушена. Начали выполнять работы. Потихоньку пошло-поехало. Заказы в Пермь, потом через маркетплейс и в другие регионы. Заработок хороший. Нас, кузнецов, ведь мало. Не просто работы хватает – мы даже не успеваем оковывать всех. Наше ремесло очень старое и нельзя дать ему умереть.

– По картинкам из фильмов кузнец – это здоровенный мужик, который кует мечи.

– Стереотип. Есть и девушки-кузнецы. Главное – четкость и точность. Сейчас куча приспособ, так что силу вообще можно не применять. ХХI век! Есть молот, который заменяет трех молотобойцев.

– На мировом уровне российские кузнецы в почете?

– Очень сильные кузнецы есть на Украине и в Беларуси. Мы где-то там же – выше среднего. Но смотришь, например, на Испанию – такое творят! У них особенный стиль. А Иран? Они там тысячелетиями куют! Конечно, уровень запредельный. Так что затрудняюсь расставить всех по местам.

– Если вас позовут куда-либо на серьезный проект?

– Жить в другой город точно не поеду. Что бы ни предложили. Приехать на фестиваль, соревнования или на встречу Гильдии кузнецов – с радостью. А так – зачем? Мне вот вчера написал тип с Питера. «Давай сделаем фигуру-жонглера меня – и будем продавать». Но мне надо захотеть самому. Не всегда решают финансы. А кто ты такой, чтобы мне захотелось делать тебя? Без вдохновения ничего не выйдет.

Я вот планирую открыть парк кованных скульптур. Примерно как на Донбассе. Только хочу не на бюджетной земле, а на частной территории. Сделать каких-то огромных животных, можно попробовать что-то в стиле фэнтези. Составить описание, историю.

Спортивные арт-объекты тоже есть в планах. Хотел бы сделать футболиста, боксера, горнолыжника. Лишь бы жизни хватило! Но, думаю, еще поиграем.

Фото: Ринат Салимов; РИА Новости/Михаил Бормотов; vk.com/kungur_mo