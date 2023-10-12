Гамарджоба
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Помните американца, победившего Карелина на Олимпиаде? Он рвется на Игры в Париж – в 52 года!

Рулон Гарднер
Александр Карелин Александр Карелин
греко-римская борьба греко-римская борьба
Париж-2024 Париж-2024
Борьба Борьба

Рулон Гарднер похудел и вернулся.

Финал борцов-супертяжей на Олимпийских играх-2000 в Сиднее – одна из горьких страниц нашего спорта. Легендарный Александр Карелин на пути к четвертому золоту сенсационно уступил несуразному Рулону Гарднеру.

Американец в ту же секунду превратился из ноунейма в легенду. Рядовой член сборной вдруг стал желанным гостем рейтинговых вечерних шоу, с ним подписывали контракты, Рулон ездил по стране с мотивационными речами – рассказывал, как пухляшу из многодетной фермерской семьи, вопреки всему, дойти до победы над сильнейшим атлетом современности.

Его дальнейшая биография – готовый сюжет для модных спортивно-жизненных документалок.

2001 – доказал неслучайность Сиднея, выиграв чемпионат мира.

2002 – на снегоходе влетел в реку, в сильный холод 18 часов ждал помощи спасателей. Едва не погиб от гипотермии, получил многочисленные обморожения, средний палец на ноге пришлось ампутировать.

2004 – бронза на Олимпийских играх в Афинах и завершение карьеры. 31 декабря провел бой в ММА против олимпийского чемпиона по дзюдо Хидэхико Есиду – выиграл.

2007 – авария на легкомоторном самолете. Ему с друзьями пришлось порядка полутора часов плыть в воде с температурой 7 градусов и ночевать на берегу.

2010 – участник шоу The Biggest Loser, задача которого – как можно сильнее похудеть. Рулон к тому моменту был 215 кг и скинул за проект 70 кг.

2012 – попытка попасть на Олимпиаду в Лондон. Но на отборе не пролез в супертяжелую категорию (до 120 кг) – на взвешивании были предательские 122,5 кг. В том же году был признан банкротом. Получил предложение на миллион долларов – за еще один бой в ММА, теперь – с Федором Емельяненко. Отказался. 

2014 – снова заявил о попытке вернуться на ковер. Но что-то пошло не так.

«Эй, жирный, какой навоз на вкус?». Американский фермер, победивший Карелина

«Сбросил 7 кг за неделю, и сестра-кардиолог сказала, что я могу умереть уже сегодня». Одна из главных задач – пройти в весовую категорию

Сейчас 52-летний Гарднер живет в Юте. Работает страховым агентом, в свободное время тренирует детишек. И в этом году загорелся идеей пробиться в Париж-2024. Со стороны это больше похоже на рекламу и желание напомнить о себе, но сам спортсмен уверяет, что настроен как никогда серьезно.

В апреле он хотел выступить на чемпионате США.

– Я сбросил 15 фунтов (почти 7 кг) за неделю, – рассказал ветеран NBC. – А потом мы поговорили с моей сестрой, кардиологом. Она осмотрела меня и сказала что-то вроде: «Рулон, есть шанс, что ты умрешь сегодня».

И, знаете, борьба – очень важная часть моей жизни. Я хотел еще похудеть и выступить на соревнованиях. Но подумал, что, если умру – вообще не смогу бороться.  Решил, что буду возвращаться постепенно и собираюсь продолжить соревноваться. В апреле у нас олимпийский отбор…

В борьбе олимпийские квоты неименные – они добываются на страну. То есть завоевать лицензию может один спортсмен, а поехать на главный старт – его коллега по сборной. Так что теоретические шансы у Гарднера действительно есть.

Интересно, что целое поколение супертяжей в Америке выросло на Рулоне. 

24-летней вольник Мейсон Пэррис, призер ЧМ-2023, рассказывал, что долгие годы плакат олимпийского чемпиона-2000 висел у него над кроватью. 

А первый номер в классике – Кольтон Шульц – родился 27-го сентября 2000 года. Ровно в день сиднейского финала! 23-летний спортсмен доминирует в стране, но на недавнем ЧМ был бит уже в 1/8 финала, так что непобедимой скалой его назвать нельзя. И их поединок с 52-летним Гарднером в любом случае стал бы хитом.

Много ли спортсменов после 40 лет выступало на Олимпиадах? Кто самый возрастной медалист в борьбе? А вообще?

В борьбе быть на топ-уровне после 35 лет мало кому удается. Хотя уникумы есть.

В 2021-м кубинец Михаин Лопес стал единственным в истории мужчиной – четырехкратным олимпийским чемпионом по борьбе. В Токио ему было без малого 39 лет.

Анатолий Рощин выиграл в Мюнхене-1972 в 40 с половиной.

Наконец, самый возрастной олимпийский чемпион – финн Адольф Линдфорс. На момент триумфа в Антверпене-1920 ему было 41 с половиной. 

Самый пожилой борец-олимпиец – Уго Теппен. В Сент-Луисе-1904 ему было 51. Так что в плане возраста – именно он ориентир для Гарднера. 

Что касается долгожителей вообще, то больше всего их в конном спорте, луке и стрельбе. 

Главная легенда – швед Оскар Сван. В 60 он взял три медали (включая два золота) как раз в стрельбе. В 64 – золото и серебро. Игры-1916 отменили из-за Первой мировой, но скандинав дотянул до Антверпена-1920, где в 72 года и 280 дней зацепил серебро в командном турнире. Особый кайф, что с Оскаром второе место разделил его 41-летний сын Альфред. Сван-старший хотел и в Париж-1924, но помешала болезнь.

Но если говорить об абсолютных медалистах Олимпийских игр, то даже Оскар Сван не на первой строчке. Там – британец Джон Копли. 

Для кого-то это может быть сюрпризом, но на Олимпиадах с 1912-го по 1948-й разыгрывались медали по искусству. Проводились конкурсы в архитектуре, живописи, музыке, литературе и скульптуре. 

В Лондоне-1948 в искусстве разыгрывалось сразу 14 комплектов наград. 73-летний Копли стал вторым в рисовании – в дисциплине «гравюры и офорты». Его произведение – «Игроки в поло».

Если к апрелю 52-летний Гарднер сделает вес и действительно выйдет на олимпийский отбор против соперников, которые вдвое младше – это тоже будет достойным спортивно-культурным перформансом. И чем-то логичным для его безумной жизни.

Главное – до весны не вляпаться в очередное приключение.

Надо же, какими безумными были Олимпиады: со стрельбой по голубям, перетягиванием каната и пистолетными дуэлями

Фото: Gettyimages.ru/Boston Globe, Tom Pennington

10 комментариев

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Борнео
Помним-помним. Бочкообразный, по словам Карелина, и крайне неудобный для фирменного броска Карелина, обратный пояс.
Сотворивший одну из самых лютых сенсаций за всю историю Олимпиад.
+6
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Заборостроитель
Таких не берут в конгрессмены
+3
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гилберт
Как спортсмен, достоин уважения. Подтвердил свой класс.
+3
-1
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avcgloronalduMU
в США борьба даже в школах есть, там уровень очень сильный
+2
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Учительгода2020
На Спортсе есть потрясающая статья о жизненном и спортивном пути Гарднера. Раз в 3 года перечитываю. Каждый раз захватывает дух.
+1
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гилберт
Не из тех Шульцев?
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Лев Гегамов
"Подумал, если умру, вообще не смогу бороться". С логикой у парня всё в порядке!)))))
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batterbin
Если у него есть такое желание - ради бога. Он живет свою жизнь и если отберется - почему нет?
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batterbin
Все отдал бы, чтобы посмотреть на поединок праймового Карелина и Лопеса. Чисто для учебников вышел бы поединок.
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