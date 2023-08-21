118 комментариев

Алла Шишкина – легенда синхронного плавания. Она трижды выигрывала Олимпийские игры, а с 5 чемпионатов мира привезла 14 золотых медалей.

Все это очень мощно, но встретились мы с ней по другому поводу. Еще спортсменкой Алла успевала активно вести соцсети. И не просто вести, а раскачивать – например, в инстаграме у нее больше 100 тысяч подписчиков.

В интервью Шишкина всегда вела себя ярко, смело, а временами даже дерзко. Поэтому ее переход в мир медиа после завершения карьеры был логичен.

Но что особенно радует: в отличие от большинства коллег, в новом образе Алла выглядит по-настоящему органично. Она приятна в кадре: стильная, с поставленной речью и умением формулировать вопросы. Ее канал «Без воды» интересен не из-за того, что в роли ведущей титулованная спортсменка, а именно из-за фактуры и солидности.

• Елена Санжаровская говорила про «Дом-2» и 4 года в психиатрической больнице;

• Полина Емельяненко рассказала о жизни с Александром;

• с новой стороны раскрылась Алена Косторная;

• разоткровенничалась Дарья Нагорная – жена главного российского гимнаста современности;

• дочь босса ОКР София Позднякова выложила подробности развода с Константиновым Лохановым, который сейчас в США.

Мы попили с Аллой кофе и поговорили о ее новой профессии.

Присядьте. У Шишкиной ипотека по 220 тысяч в месяц на 30 лет

– У тебя в профиле написано: журналист и и блогер. Это сейчас основной вид деятельности?

– Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь.

– Прям зарабатываешь?

– А что делать? Блогерство дает какой-то минимальный доход от рекламы. Куда больше набегает за ведение мероприятий. Если делать это чаще, то будет нормально. Плюс там мне нравится сам процесс. Еще периодически ведем на НТВ «Столото» с Димой Губерниевым – тоже хорошая работа.

– Все это хоть немного сопоставимо с тем, что ты получала, когда была действующей спортсменкой?

– Да я сейчас больше зарабатываю! Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьезные суммы раз в 4 года, за Олимпийские игры. А в остальное время – я не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов 6 дней в неделю, – достойная зарплата.

– А клубы? По легенде, спортсмен топ-уровня суммарно меньше 200 не получает.

– Поверь, получает. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч.

– Оу. Только порадуюсь, что можешь себе такое позволить.

– Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного.

– Сколько осталось?

– 30 лет.

– Что? 30 лет по 220 тысяч?!

– Представляешь?

– Нет.

– Вот и я не представляла. Так что даже мама решила помочь: продала свою двухкомнатную квартиру и отдала эти деньги, чтобы я загасила часть и нужно было платить меньше. Это ЖК Долина Сетунь, 70 квадратов. Просто дом хороший.

– А зачем?

– Инвестиция.

– Еще уточнение про заработок синхронисток. 14 побед на чемпионатах мира – за это тоже ничего не полагается?

– Сильно меньше, чем за Олимпиаду. Впервые я стала чемпионкой мира в Риме-2009. С той победы смогла купить маме машину. Но стоила она меньше миллиона. Так что мы не футболисты, не хоккеисты и даже не легкоатлеты с «Бриллиантовой лиги».

– Правда, что если выиграть три Олимпиады, можно ничего больше не делать – и хватит на всю жизнь?

– Такое огромное заблуждение! Возможно, если ты выиграл эти Олимпиады в хоккее, то да. Но если ты синхронистка, будь добра: либо хорошо выходи замуж, либо работай. А если и то, и другое – то это бинго.

– У тебя сейчас активирован вариант с работой?

– У меня еще школа синхронного плавания в Лобне. Так что да, работаю на четырех работах, чтобы погасить ипотеку.

«Безумно нравится Меньшова. А Познер – устаревший формат»

– Спортсмены, которые становятся ведущими или интервьюерами, сейчас тренд. Как объясняешь эту моду?

– Соцсети захватили инфопространство. Даже журналисты жалуются, что блогеры их переплевывают. Плюс сами издания с удовольствием приглашают медийных спортсменов: Медведева сотрудничает с «Динамо», Косторная писала что-то для ТАСС, Трусова тоже для кого-то (для «Матч ТВ» – Sports.ru). У фигуристок огромная армия болельщиков, поэтому все пытаются эффективно это использовать.

– Но ты на журналистику училась.

– После Олимпиады-2016 пошла в Академию Медиаиндустрии, где закончила курсы телерадиоведущего и диктора. Там меня научили взаимодействовать с суфлером, дали азы работы в кадре и за кадром. Это серьезный опыт. У меня были те же учителя, что и у Димы Губерниева и Тины Канделаки. Например, Светлана Корнелиевна Макарова, царствие ей небесное. Специалист топ-класса – и с юмором, и педагог от бога. Так что меня там хорошо прокачали.

А если говорить именно про интервью, безумно нравится, как работает Юлия Меньшова. Ее выпуски не пропускаю. Плюс по классике: Собчак, Дудь* (признан иноагентом в России), Шихман* (тоже признана иноагентом в России), Стрелец. Смотрю даже не столько с точки зрения интересных гостей, сколько на ведение интервью. Подмечаю что-то для себя и понимаю, в каких моментах мне надо добавлять.

– В каких?

– Когда человек не хочет отвечать на вопрос – органично перейти на другую тему, расслабить его, а потом вернуться к тому самому. Вот Собчак в этом – спец.

– Что скажешь про Познера?

– Устаревший формат.

– В 2018-м Этери Тутберидзе именно к нему на разговор пошла с радостью.

– Насколько я знаю, тут дело в контракте Этери Георгиевны с Первым. Хотя, возможно, и личность Познера на нее повлияла.

Алла через подписчиков собирает на интервью с Бобровниковой: нужно 300 тысяч

– По какому принципу ты выбираешь гостей?

– Люди, которые мне интересны, или истории, которые цепляют. И еще чтобы зрители, когда слушали разговор, что-то для себя выносили.

– Весь переговорный процесс на тебе?

– Да, и это самое сложное. У меня уже столько отказов было! Кому я только не звонила… Самое обидное, когда набираешь какому-нибудь блогеру, который младше тебя лет на 10 и ничего, кроме миллиона подписчиков в соцсетях, не добился, а он ведет себя так, будто с протянутой рукой стоишь. Думаешь: «Господи, какая-то писюха, а я тут унижаюсь»…

Иногда приходится прям перебарывать себя. Но я это делаю. Такая работа.

– С кем договориться было тяжелее всего?

– Не могу сказать, что тяжело, но было очень страшно звонить Вяльбе. Я ее совсем не знала и долго собиралась с духом. Даже дыхательную гимнастику делала перед тем, как набрать. Но она была очень конкретна: «Кто? Что? Где? Когда?» Очень сильная женщина.

– Были отказы от тех, с кем лично хорошо знакома?

– Рита Мамун. Сказала, что недавно давала большое интервью для другого канала.

– Три гостя, о которых ты мечтаешь.

– Меньшова. Но она мне уже отказала, ха-ха. Вот только я буду развиваться, посмотрим, что будет лет через 10.

Дальше – Тутберидзе.

Третье – Лолита.

– Почему одни девушки?

– А это фишка. Хотя некоторые парни сами писали, хотели ко мне на интервью. Но пока не отхожу от изначальной идеи канала. Я такая баба с яйцами, которая продвигает woman’s power.

Хотя сейчас становлюсь мягче. Может быть, когда-нибудь и сдамся по части гостей-мужчин.

– Насколько ты заморачиваешься по поводу просмотров?

– Как я расстроилась, что так плохо посмотрели интервью с Соней Поздняковой (11 тысяч просмотров – Sports.ru)! Как расстроилась! Интервью с ней, скажу без ложной скромности, было идеальным. Мы просто сели и поговорили как друзья, которые не виделись год. Соня рассказала классные истории и даже на такие сложные темы, как развод, ответила очень хорошо.

О многом говорила вообще впервые. По идее, это интервью должно было оказаться журналистской находкой. Но стало самым непросматриваемым. Обидно, и не только за свою работу, но и за то, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию оказалась не интересна людям.

– Теперь понимаешь журналистов, которые охотнее поговорят с футболистом из глухого запаса, чем с чемпионом в нишевом виде спорта? Второго могут просто не заметить.

– Может, и понимаю. Но не разделяю. Мне бы хотелось, чтобы наше общество было более интеллектуально развитым. С одной стороны – ничего не добившийся в спорте человек, с другой – реальный топ с интересной историей. Есть же разница.

– Перед выходом интервью ты рассылаешь цитаты в редакции. Кто подсказал?

– В «Спорт-Экспрессе». Там я пишу колонки, у меня хорошие отношения с руководством. Они вообще поддерживают.

– И в плане производства?

– Нет, студии, операторы – это все на мне.

– Но это же выматывает.

– Ничего не говори. Самый больной вопрос. Это не только тяжело, но и дорого. В соцсетях я собирала у подписчиков на выпуск с Владленой Бобровниковой – нашей гандболисткой, которая поборола рак. Чтобы съездить к ней в Ростов и все отснять в два оператора, а потом смонтировать, нужно 300 тысяч. И себе я не возьму ничего. Собрала пока 115. Но я благодарна подписчикам. Сказала им, что, если нужную сумму мы не соберем, просто переведу эти деньги Владе. Хотя надеюсь, мы все-таки дожмем.

– Во сколько влетает выпуск в Москве?

– Ну, тысяч на 100 меньше.

– То есть каждое интервью для тебя – это затраты, а не заработок?

– Да. Тем более, что ютуб отключил монетизацию.

– Что думаешь с этим делать?

– Пока мне это нравится и пока есть интересные герои, которые соглашаются со мной говорить, буду продолжать. А если ситуация изменится, будем смотреть. Кто знает, что будет? С мужем вот я тоже не думала, что разведусь, а в итоге вон оно как получилось.

– Что, кстати, произошло?

– Да просто за 13 лет отношения себя изжили. Все банально: любовь прошла.

Травоядные интервью: хорошо это или плохо?

– Ты точно поняла, что в плане просмотров самые хлебные интервью – фигурное катание.

– Факт. Но я не ожидала, что разница между фигуркой и всем остальным такая огромная. Просто охренела! Не могу понять этот феномен. Фанаты, пожалуйста, обратите внимание на другие художественные виды спорта!

Поражает еще их уровень погруженности. Для меня это загадка: как и зачем узнавать столько всего про своих кумиров. После выпуска с Косторной люди в комментариях писали какие-то вещи из ее биографии, которые, возможно, даже родители Алены не знают. С ней, кстати, договориться было не так сложно. Она открытая и приятная девчонка, с которой было очень приятно общаться.

– Не думала зайти на территорию фигурки?

– Трусова отказалась. С агентом Туктамышевой списываемся, но жду уже вот 8 месяцев. И это как-то унизительно. Я ко всем людям отношусь одинаково и общаюсь со всеми на равных, а когда натыкаешься на такую стену – это неприятно.

Агент Медведевой тоже сказал, что у них очень много проектов. Так что не думай, что я тупая. Все уже промониторила.

– Как тебе Загитова в роли ведущей?

– Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет.

Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо.

– Но есть же разница – учиться на курсах или в прайм-тайм на Первом.

– А тут мы приходим к тому, что у нее огромная армия фанатов. И Первый видит в ее присутствии больше плюсов. Так что всем все выгодно.

– Смотрела ее интервью у Транькова?

– Нет. А что там?

– После него люди разбились на два лагеря: одни считают, что Алина, наконец, раскрылась, другие хейтят Максима за то, что он не задал ни одного острого вопроса.

– Такое тоже имеет право на жизнь.

– Если бы тебе предложили интервью с Загитовой, но при условии того, что вообще не будешь поднимать острые темы, согласилась бы?

– Чтоб ты понимал: Алена Косторная вырезала из интервью 9 кусков. Оно было бы гораздо острее.

Я могу предположить, что Загитова могла бы со мной разговориться и дать классное интервью. А потом не разрешила бы его публиковать. И что? И нафиг это надо?

– Так что насчет травоядного интервью с ней?

– Я бы согласилась.

– Для тебя важно сохранить хорошие отношения с интервьюируемым?

– Да.

– То есть, если будешь поднимать темы, которые неудобны собеседнику, в какой-то момент остановишься?

– Скорее всего, нет. Но потом дам отсмотреть. Я не выкладываю интервью без правок героя. Меньшова, кстати, сказала, что она так никогда не делает – что человек сказал, то и будет в выпуске.

А я всегда с уважением отношусь к тому, кто ко мне пришел.

– Но тогда ты с неуважением относишься к своей работе.

– Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.

– Всегда такая неконфликтная? Когда последний раз с кем-то ругалась?

– На дороге, когда меня подрезали. Орала на мужика матом на всю улицу. Это мой максимум.

– То есть и дальше планируешь вести дружественные беседы?

– Пока да.

– Дудя любят во многом за то, что он может задать человеку максимально неудобный вопрос.

– Дудь – иноагент. Уехал из страны. А я хочу жить здесь. И быть иноагентом не хочу.

– Он тоже, наверное, не хочет.

– Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет.

Откровенный разговор с Покровской. «А что, если она уйдет в середине интервью?»

– Интервью с Татьяной Покровской. Знаю, что синхронистки относятся к ней, мягко говоря, неоднозначно. И уверен, что ни один журналист не сможет раскрыть ее лучше тебя.

– Думаю, я бы смогла. Но не знаю, не встала ли бы Татьяна Николаевна в середине интервью и не ушла бы. Вот было бы приятно, если бы во время твоего интервью такое произошло?

– Бывают разные ситуации. Иногда я готов на такое пойти.

– И часто такое случается?

– Нет. Но если передо мной человек, который редко дает интервью и которого на волнующую всех тему не спрашивали, я постараюсь задать вопросы. Даже если он обидится, даже если уйдет. Мне кажется, это часть работы.

– Мы с Татьяной Николаевной будем созваниваться. И возможно, я сделаю с ней интервью.

Знаешь, сразу после Токио, когда эмоции захлестывали, я бы рубашку на себе рвала и говорила: да-да. А теперь вот уже не уверена, что все нужно выносить на публику.

– Какие у тебя еще табу?

– Есть же формула: не спрашивай про религию, политику и за какую футбольную команду болеет человек. Вот это стараюсь не трогать. По крайней мере, пока.

– Чего ты глобально хочешь от Аллы Шишкиной-интервьюера?

– Лично для меня важно просто получать удовольствие. Ты общаешься с интересным человеком – и это классно. Плюс я давно заметила, что располагаю людей. Ко мне часто подходят что-то спросить, или вот недавно в поезде женщина вообще всю жизнь выложила, хотя я почти ничего не спрашивала. Не знаю, хорошо это или плохо, но за кадром люди рассказывают мне гораздо больше. Это тоже идет в копилку моего опыта.

– Не кажется, что это значит, что в кадре ты немного недорабатываешь?

– Не кажется. На данном этапе развития в плане журналистики меня все устраивает. Чувствую, что сейчас вытаскиваю из себя максимум. При этом понимаю: это не максимум того, что во мне вообще есть. Я тренировалась 25 лет – и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. А журналисткой работаю всего 2 года. Всему свое время.

* Юрий Дудь и Ирина Шихман признаны иноагентами в России.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; Instagram/allashishkina_rusallo4ka