118 комментариев

Олимпийская чемпионка покоряет ютуб: мечтает об интервью с Тутберидзе, равняется на Меньшову и платит ипотеку 220 тысяч в месяц
Алла Шишкина – легенда синхронного плавания. Она трижды выигрывала Олимпийские игры, а с 5 чемпионатов мира привезла 14 золотых медалей.
Все это очень мощно, но встретились мы с ней по другому поводу. Еще спортсменкой Алла успевала активно вести соцсети. И не просто вести, а раскачивать – например, в инстаграме у нее больше 100 тысяч подписчиков.
В интервью Шишкина всегда вела себя ярко, смело, а временами даже дерзко. Поэтому ее переход в мир медиа после завершения карьеры был логичен.
Но что особенно радует: в отличие от большинства коллег, в новом образе Алла выглядит по-настоящему органично. Она приятна в кадре: стильная, с поставленной речью и умением формулировать вопросы. Ее канал «Без воды» интересен не из-за того, что в роли ведущей титулованная спортсменка, а именно из-за фактуры и солидности.
• Елена Санжаровская говорила про «Дом-2» и 4 года в психиатрической больнице;
• Полина Емельяненко рассказала о жизни с Александром;
• с новой стороны раскрылась Алена Косторная;
• разоткровенничалась Дарья Нагорная – жена главного российского гимнаста современности;
• дочь босса ОКР София Позднякова выложила подробности развода с Константиновым Лохановым, который сейчас в США.
Мы попили с Аллой кофе и поговорили о ее новой профессии.
Присядьте. У Шишкиной ипотека по 220 тысяч в месяц на 30 лет
– У тебя в профиле написано: журналист и и блогер. Это сейчас основной вид деятельности?
– Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь.
– Прям зарабатываешь?
– А что делать? Блогерство дает какой-то минимальный доход от рекламы. Куда больше набегает за ведение мероприятий. Если делать это чаще, то будет нормально. Плюс там мне нравится сам процесс. Еще периодически ведем на НТВ «Столото» с Димой Губерниевым – тоже хорошая работа.
– Все это хоть немного сопоставимо с тем, что ты получала, когда была действующей спортсменкой?
– Да я сейчас больше зарабатываю! Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьезные суммы раз в 4 года, за Олимпийские игры. А в остальное время – я не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов 6 дней в неделю, – достойная зарплата.
– А клубы? По легенде, спортсмен топ-уровня суммарно меньше 200 не получает.
– Поверь, получает. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч.
– Оу. Только порадуюсь, что можешь себе такое позволить.
– Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного.
– Сколько осталось?
– 30 лет.
– Что? 30 лет по 220 тысяч?!
– Представляешь?
– Нет.
– Вот и я не представляла. Так что даже мама решила помочь: продала свою двухкомнатную квартиру и отдала эти деньги, чтобы я загасила часть и нужно было платить меньше. Это ЖК Долина Сетунь, 70 квадратов. Просто дом хороший.
– А зачем?
– Инвестиция.
– Еще уточнение про заработок синхронисток. 14 побед на чемпионатах мира – за это тоже ничего не полагается?
– Сильно меньше, чем за Олимпиаду. Впервые я стала чемпионкой мира в Риме-2009. С той победы смогла купить маме машину. Но стоила она меньше миллиона. Так что мы не футболисты, не хоккеисты и даже не легкоатлеты с «Бриллиантовой лиги».
– Правда, что если выиграть три Олимпиады, можно ничего больше не делать – и хватит на всю жизнь?
– Такое огромное заблуждение! Возможно, если ты выиграл эти Олимпиады в хоккее, то да. Но если ты синхронистка, будь добра: либо хорошо выходи замуж, либо работай. А если и то, и другое – то это бинго.
– У тебя сейчас активирован вариант с работой?
– У меня еще школа синхронного плавания в Лобне. Так что да, работаю на четырех работах, чтобы погасить ипотеку.
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«Безумно нравится Меньшова. А Познер – устаревший формат»
– Спортсмены, которые становятся ведущими или интервьюерами, сейчас тренд. Как объясняешь эту моду?
– Соцсети захватили инфопространство. Даже журналисты жалуются, что блогеры их переплевывают. Плюс сами издания с удовольствием приглашают медийных спортсменов: Медведева сотрудничает с «Динамо», Косторная писала что-то для ТАСС, Трусова тоже для кого-то (для «Матч ТВ» – Sports.ru). У фигуристок огромная армия болельщиков, поэтому все пытаются эффективно это использовать.
– Но ты на журналистику училась.
– После Олимпиады-2016 пошла в Академию Медиаиндустрии, где закончила курсы телерадиоведущего и диктора. Там меня научили взаимодействовать с суфлером, дали азы работы в кадре и за кадром. Это серьезный опыт. У меня были те же учителя, что и у Димы Губерниева и Тины Канделаки. Например, Светлана Корнелиевна Макарова, царствие ей небесное. Специалист топ-класса – и с юмором, и педагог от бога. Так что меня там хорошо прокачали.
А если говорить именно про интервью, безумно нравится, как работает Юлия Меньшова. Ее выпуски не пропускаю. Плюс по классике: Собчак, Дудь* (признан иноагентом в России), Шихман* (тоже признана иноагентом в России), Стрелец. Смотрю даже не столько с точки зрения интересных гостей, сколько на ведение интервью. Подмечаю что-то для себя и понимаю, в каких моментах мне надо добавлять.
– В каких?
– Когда человек не хочет отвечать на вопрос – органично перейти на другую тему, расслабить его, а потом вернуться к тому самому. Вот Собчак в этом – спец.
– Что скажешь про Познера?
– Устаревший формат.
– В 2018-м Этери Тутберидзе именно к нему на разговор пошла с радостью.
– Насколько я знаю, тут дело в контракте Этери Георгиевны с Первым. Хотя, возможно, и личность Познера на нее повлияла.
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– По какому принципу ты выбираешь гостей?
– Люди, которые мне интересны, или истории, которые цепляют. И еще чтобы зрители, когда слушали разговор, что-то для себя выносили.
– Весь переговорный процесс на тебе?
– Да, и это самое сложное. У меня уже столько отказов было! Кому я только не звонила… Самое обидное, когда набираешь какому-нибудь блогеру, который младше тебя лет на 10 и ничего, кроме миллиона подписчиков в соцсетях, не добился, а он ведет себя так, будто с протянутой рукой стоишь. Думаешь: «Господи, какая-то писюха, а я тут унижаюсь»…
Иногда приходится прям перебарывать себя. Но я это делаю. Такая работа.
– С кем договориться было тяжелее всего?
– Не могу сказать, что тяжело, но было очень страшно звонить Вяльбе. Я ее совсем не знала и долго собиралась с духом. Даже дыхательную гимнастику делала перед тем, как набрать. Но она была очень конкретна: «Кто? Что? Где? Когда?» Очень сильная женщина.
– Были отказы от тех, с кем лично хорошо знакома?
– Рита Мамун. Сказала, что недавно давала большое интервью для другого канала.
– Три гостя, о которых ты мечтаешь.
– Меньшова. Но она мне уже отказала, ха-ха. Вот только я буду развиваться, посмотрим, что будет лет через 10.
Дальше – Тутберидзе.
Третье – Лолита.
– Почему одни девушки?
– А это фишка. Хотя некоторые парни сами писали, хотели ко мне на интервью. Но пока не отхожу от изначальной идеи канала. Я такая баба с яйцами, которая продвигает woman’s power.
Хотя сейчас становлюсь мягче. Может быть, когда-нибудь и сдамся по части гостей-мужчин.
– Насколько ты заморачиваешься по поводу просмотров?
– Как я расстроилась, что так плохо посмотрели интервью с Соней Поздняковой (11 тысяч просмотров – Sports.ru)! Как расстроилась! Интервью с ней, скажу без ложной скромности, было идеальным. Мы просто сели и поговорили как друзья, которые не виделись год. Соня рассказала классные истории и даже на такие сложные темы, как развод, ответила очень хорошо.
О многом говорила вообще впервые. По идее, это интервью должно было оказаться журналистской находкой. Но стало самым непросматриваемым. Обидно, и не только за свою работу, но и за то, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию оказалась не интересна людям.
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– Теперь понимаешь журналистов, которые охотнее поговорят с футболистом из глухого запаса, чем с чемпионом в нишевом виде спорта? Второго могут просто не заметить.
– Может, и понимаю. Но не разделяю. Мне бы хотелось, чтобы наше общество было более интеллектуально развитым. С одной стороны – ничего не добившийся в спорте человек, с другой – реальный топ с интересной историей. Есть же разница.
– Перед выходом интервью ты рассылаешь цитаты в редакции. Кто подсказал?
– В «Спорт-Экспрессе». Там я пишу колонки, у меня хорошие отношения с руководством. Они вообще поддерживают.
– И в плане производства?
– Нет, студии, операторы – это все на мне.
– Но это же выматывает.
– Ничего не говори. Самый больной вопрос. Это не только тяжело, но и дорого. В соцсетях я собирала у подписчиков на выпуск с Владленой Бобровниковой – нашей гандболисткой, которая поборола рак. Чтобы съездить к ней в Ростов и все отснять в два оператора, а потом смонтировать, нужно 300 тысяч. И себе я не возьму ничего. Собрала пока 115. Но я благодарна подписчикам. Сказала им, что, если нужную сумму мы не соберем, просто переведу эти деньги Владе. Хотя надеюсь, мы все-таки дожмем.
– Во сколько влетает выпуск в Москве?
– Ну, тысяч на 100 меньше.
– То есть каждое интервью для тебя – это затраты, а не заработок?
– Да. Тем более, что ютуб отключил монетизацию.
– Что думаешь с этим делать?
– Пока мне это нравится и пока есть интересные герои, которые соглашаются со мной говорить, буду продолжать. А если ситуация изменится, будем смотреть. Кто знает, что будет? С мужем вот я тоже не думала, что разведусь, а в итоге вон оно как получилось.
– Что, кстати, произошло?
– Да просто за 13 лет отношения себя изжили. Все банально: любовь прошла.
Травоядные интервью: хорошо это или плохо?
– Ты точно поняла, что в плане просмотров самые хлебные интервью – фигурное катание.
– Факт. Но я не ожидала, что разница между фигуркой и всем остальным такая огромная. Просто охренела! Не могу понять этот феномен. Фанаты, пожалуйста, обратите внимание на другие художественные виды спорта!
Поражает еще их уровень погруженности. Для меня это загадка: как и зачем узнавать столько всего про своих кумиров. После выпуска с Косторной люди в комментариях писали какие-то вещи из ее биографии, которые, возможно, даже родители Алены не знают. С ней, кстати, договориться было не так сложно. Она открытая и приятная девчонка, с которой было очень приятно общаться.
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– Не думала зайти на территорию фигурки?
– Трусова отказалась. С агентом Туктамышевой списываемся, но жду уже вот 8 месяцев. И это как-то унизительно. Я ко всем людям отношусь одинаково и общаюсь со всеми на равных, а когда натыкаешься на такую стену – это неприятно.
Агент Медведевой тоже сказал, что у них очень много проектов. Так что не думай, что я тупая. Все уже промониторила.
– Как тебе Загитова в роли ведущей?
– Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет.
Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо.
– Но есть же разница – учиться на курсах или в прайм-тайм на Первом.
– А тут мы приходим к тому, что у нее огромная армия фанатов. И Первый видит в ее присутствии больше плюсов. Так что всем все выгодно.
– Смотрела ее интервью у Транькова?
– Нет. А что там?
– После него люди разбились на два лагеря: одни считают, что Алина, наконец, раскрылась, другие хейтят Максима за то, что он не задал ни одного острого вопроса.
– Такое тоже имеет право на жизнь.
Меня возмутило интервью Транькова с Загитовой. Это не только фальшиво, но и вредно
– Если бы тебе предложили интервью с Загитовой, но при условии того, что вообще не будешь поднимать острые темы, согласилась бы?
– Чтоб ты понимал: Алена Косторная вырезала из интервью 9 кусков. Оно было бы гораздо острее.
Я могу предположить, что Загитова могла бы со мной разговориться и дать классное интервью. А потом не разрешила бы его публиковать. И что? И нафиг это надо?
– Так что насчет травоядного интервью с ней?
– Я бы согласилась.
– Для тебя важно сохранить хорошие отношения с интервьюируемым?
– Да.
– То есть, если будешь поднимать темы, которые неудобны собеседнику, в какой-то момент остановишься?
– Скорее всего, нет. Но потом дам отсмотреть. Я не выкладываю интервью без правок героя. Меньшова, кстати, сказала, что она так никогда не делает – что человек сказал, то и будет в выпуске.
А я всегда с уважением отношусь к тому, кто ко мне пришел.
– Но тогда ты с неуважением относишься к своей работе.
– Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.
– Всегда такая неконфликтная? Когда последний раз с кем-то ругалась?
– На дороге, когда меня подрезали. Орала на мужика матом на всю улицу. Это мой максимум.
– То есть и дальше планируешь вести дружественные беседы?
– Пока да.
– Дудя любят во многом за то, что он может задать человеку максимально неудобный вопрос.
– Дудь – иноагент. Уехал из страны. А я хочу жить здесь. И быть иноагентом не хочу.
– Он тоже, наверное, не хочет.
– Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет.
Откровенный разговор с Покровской. «А что, если она уйдет в середине интервью?»
– Интервью с Татьяной Покровской. Знаю, что синхронистки относятся к ней, мягко говоря, неоднозначно. И уверен, что ни один журналист не сможет раскрыть ее лучше тебя.
– Думаю, я бы смогла. Но не знаю, не встала ли бы Татьяна Николаевна в середине интервью и не ушла бы. Вот было бы приятно, если бы во время твоего интервью такое произошло?
– Бывают разные ситуации. Иногда я готов на такое пойти.
– И часто такое случается?
– Нет. Но если передо мной человек, который редко дает интервью и которого на волнующую всех тему не спрашивали, я постараюсь задать вопросы. Даже если он обидится, даже если уйдет. Мне кажется, это часть работы.
– Мы с Татьяной Николаевной будем созваниваться. И возможно, я сделаю с ней интервью.
Знаешь, сразу после Токио, когда эмоции захлестывали, я бы рубашку на себе рвала и говорила: да-да. А теперь вот уже не уверена, что все нужно выносить на публику.
– Какие у тебя еще табу?
– Есть же формула: не спрашивай про религию, политику и за какую футбольную команду болеет человек. Вот это стараюсь не трогать. По крайней мере, пока.
– Чего ты глобально хочешь от Аллы Шишкиной-интервьюера?
– Лично для меня важно просто получать удовольствие. Ты общаешься с интересным человеком – и это классно. Плюс я давно заметила, что располагаю людей. Ко мне часто подходят что-то спросить, или вот недавно в поезде женщина вообще всю жизнь выложила, хотя я почти ничего не спрашивала. Не знаю, хорошо это или плохо, но за кадром люди рассказывают мне гораздо больше. Это тоже идет в копилку моего опыта.
– Не кажется, что это значит, что в кадре ты немного недорабатываешь?
– Не кажется. На данном этапе развития в плане журналистики меня все устраивает. Чувствую, что сейчас вытаскиваю из себя максимум. При этом понимаю: это не максимум того, что во мне вообще есть. Я тренировалась 25 лет – и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. А журналисткой работаю всего 2 года. Всему свое время.
* Юрий Дудь и Ирина Шихман признаны иноагентами в России.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; Instagram/allashishkina_rusallo4ka
- либо хорошо выходи замуж, либо работай
Всё, что нужно знать о феминистках.
Вот так, разом, это "бесполезное тело" пренебрежительно отозвалось о 95 % своих сограждан.
20 лет, на деньги налогоплательщиков, это тело занималось работой, которая приносило пользу только ей.
Синхронное плавание смотрит 3,5 человека. Этот спорт убыточен.
Весь проф. спорт должен быть коммерческим, чтобы сомнительные виды спорта (синх-е плавание, гимнастика и т.д.) не приносящие доход существовали за счёт спонсоров, а не за деньги налогоплательщиков.
- Мне бы хотелось, чтобы наше общество было более интеллектуально развитым.
- Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.
мне одному смешно от этого аджап-сандали?
Но вот от этой публикации неприятное послевкусие. Сплошные жалобы, обиды и многовато самомнения. Она вся такая трудоголик, а какие-то негодяи еще ставят ей условия и не бегут к ней на интервью.
Главное, что образование у неё в области туристического менеджмента, работает "журналистом"... Где условный Черданцев, который бы объяснил, что без образования журфака МГУ нельзя работать журналистом и брать интервью?
Закончила какие-то курсы, где научили с телесуфлера читать - значит журналист, если ипотеку брать - то сразу неподъемную, если я олимпийская чемпионка-журналист - значит ко мне все должны идти сверкая пятками.
Ну и если приходить на интервью, не ставить себе никакой цели каким образом и с какой стороны раскрыть собеседника, а просто приятно поговорить - не стоит и мечтать тогда о больших просмотрах.
Извините, но у фигуристки Насти Скопцовой больше понимания что она должна делать в своем шоу на ютубе, чем у Аллы.
И никому это синхронное плаванье само по себе не нужно. Бьется-бьется эта женщина, а подписчиков все равно в десятки раз меньше чем у той же Алины. И всегда так будет. Вообще спорта там нет как такогового.
Спроси кого, назовите имя фамилию хоть одной синхронистки - ни одну не назовут