10 комментариев

Прыгун с шестом Матвей Волков – один из ярчайших персонажей в нашей легкой атлетике.

И дело не только в том, что он сын Константина Волкова – призера Игр-1980 и победителя «Дружбы-1984» (где обыграл Сергея Бубку).

• зимой 2020-го, в 15 лет, пацан перебил мировой рекорд для этого возраста, который принадлежал самому Мондо Дюплантису (5,50 vs 5,40);

• после этого рассказал, что вообще-то хотел большего; прыгунам не хватает трэштока и что писал дерзкие сообщения Дюплантису (если хотите прочитать то интервью полностью, вот оно);

• тем же летом семья Волковых перебралась в Беларусь: в России из-за коронавируса им не давали нормально тренироваться, плюс будущее ВФЛА было совсем туманным;

• в 2021-м под белорусским флагом выиграл юниорский мир в Кении;

• 11 февраля 2022-го соревновался в топовом составе по мужикам в Польше, стал 4-м;

• потом белорусам, как и россиянам, закрыли международные старты;

• этой зимой Матвей дал 5,75, для сравнения второе место в мировом рейтинге для 20-летних сейчас – 5,61.

Мы приехали на чемпионат России в Челябинск, чтобы, в том числе, поговорить с Волковым-младшим.

Годами не пускают на международные старты. Твои действия?

– Сначала ты не по своей воле не мог выступать за Россию. Перешел в Беларусь, но с февраля прошлого года и эта страна в бане. Как сам отвечаешь себе на вопрос: какого хрена со мной происходит?

– А я спокоен. Для меня важно прыгать с шестом. И такая возможность есть. В какой стране это происходит – да какая разница?

Когда смотрю, как наши ребята, например, Кристина Макаренко, сокрушаются – просто не понимаю. Убежден, что по поводу отстранения вообще не нужно показывать эмоции. Когда мы плачем на камеру – обнадеживаем тех спортсменов, которые за бугром.

– А им не пофигу?

– Думаю, им все равно приятно смотреть, как люди сокрушаются. В любом случае, не вижу смысла проявлять эмоции в этом вопросе. Никто не мешает мне прыгать высоко в России или Беларуси.

– Просто тебе, в отличие от многих, есть с чем сравнивать. Ты выступал на международных стартах и вряд ли будешь спорить, что соревноваться с сильнейшими в мире – кайфово.

– Может, у меня такой психотип, но мне реально без разницы. Я прыгаю с шестом один. Мне же не дают, как Майку Тайсону, соперника, которому я должен откусить ухо. Есть только планка и я. И какая разница, где с ней сражаться?

Возможно, отсутствие зарубежных стартов ударяет по финансам. Но у нас тоже сейчас неплохие призовые. Наверное, если бы я прыгал 6,20 и меня отстранили прямо перед Олимпиадой – было бы неприятно. Но даже тогда я бы не стал плакать в камеру. Это лишнее. Особенно, если ты военнообязанный и состоишь в ЦСКА.

– А если спортсмен ЦСКА не согласен с происходящим?

– Езжайте в другую страну. Никто никого не держит. Вы не рабы. Куличенко уехала. Посидите только три года в карантине.

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– Ты жалел о том, что перешел именно в Беларусь? Вот если бы можно было бы отмотать года на три назад…

– Понимаешь, у меня нет богатого отца, который обеспечил бы жизнь в той же Польше. Думаешь, это так просто, да? Перешел – и у тебя все те же социальные гарантии и зарплаты?

Да никто в Европе, если не прыгаешь высоко, платить не будет. Что я показывал три года назад? 5,50-5,60? Это вообще никому неинтересно! И вот три года, до этой зимы, когда я прыгнул 5,75, мне пришлось бы работать каким-нибудь грузчиком. Вполне возможно, про спорт я бы тогда уже просто не думал.

– В американские универы тебя не звали?

– Звали. Но у меня несколько знакомых недавно оттуда благополучно вернулись. Не смогли пристроиться, к ним там относились как к людям второго сорта. Обещали золотые горы, а по факту – стипендия $500. Что это такое для Америки?

«Тот пост Исинбаевой – подлость». Волков разочаровался в Елене и больше не считает ее легендой

– Когда ты уезжал в Беларусь, бросил: «В России ловить нечего».

– За 4 года у меня в голове поменялось практически все. Вспоминаю себя 15-летнего – ну это малолетний дебил. Вспомни, что я говорил.

– Но это было смело и дерзко. Ты выделялся.

– Но это не мужское поведение. Слишком кричащее, китча через край. Сейчас это далеко от моих идеалов. Тогда я восхищался трэштоками. А потом приехал на зарубежные соревнования и начал хорошо общаться с пацанами – Сэмом Хендриксом, Пашей Войцеховским. Это топовые ребята, но они максимально спокойные. Плюс и у меня с взрослением пыл прошел.

– Тебе стыдно за себя 15-летнего?

– Мне было 15. Те, кто не понимают, что такое этот возраст – просто недальновидные люди.

– Ты бы сейчас нашел общий язык с тем Матвеем Волковым?

– Я бы просто постарался наставить того Матвея на путь истинный. Мне вот в итоге понадобилось 3 года, чтобы преодолеть его. Это очень сложно, когда ты наобещал всего, включая 5,80, но твои физические кондиции потом не совпадают с ожиданиями. Те 3 года – самые тяжелые в жизни.

Переезд, потом совершенно не клеился прыжок. Вот вообще никак. Так что было тяжело найти четкую модель. Отец говорил, что я должен сам к этому прийти. Не тащил за волосы, а ждал. Прекрасно понимает, что человек должен дойти сам.

– Прыжок рассыпался, потому что ты рос?

– Думаю, да. Не успевал привыкнуть к скорости. Прошел сезон – а я быстрее. Следующий – еще быстрее. И так постоянно. Считай постоянно сидел на анаболическом курсе, только на собственном. Выходил в сектор и каждый раз по ощущениям будто другой человек. Тяжело это.

Плюс постоянно писали с закрытых аккаунтов: «Ну че, и где твои 5,80?».

– Неужто цепляло?

– В 17 это было тяжело. Это сейчас уже пофиг.

– Ты поэтому полностью обнулил страницу в соцсетях?

– Да, понял, что этот китч мне не нужен. Лучше помогать людям чем-то полезным, давать советы. Как, например, Артем Макаренко, который снимает видео с тренировками, с восстановлением. Это круто. А когда Фред Керли записывает: I’m new legend… (я – новая легенда. – Sports.ru) Такое обезьянье поведение в 15 лет еще можно как-то понять. Но от взрослого мужика – нет.

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– Идеальный баланс – это Болт?

– Абсолютно. Он ничего такого не говорил, но всем все было понятно без слов. Но Болт – из другой страны, у него свой менталитет. А у меня все-таки скорее северный характер, сейчас я сжат в пружину.

– Исинбаева недавно помимо прочего написала, что она – легенда…

– Тот пост – подлость. С ее стороны огромная подлость. Она может называть себя как хочет. Но для меня Исинбаева теперь никакая не легенда. Ее поведение оставляет другое впечатление. Я понимаю, если бы она всю жизнь придерживалась такой позиции.

Но, по сути, Елена – лицемерный человек.

Ходила с патриотическими майками, все видели это легендарное видео, что она наконец прочитала Конституцию. Раз уж начала эту тему, так гни ее до конца. Тебе не 12 лет было, когда ты поддерживала одно, чтобы сказать: «Ой, я повзрослела». Считаю, что с ее стороны это подстава и таким людям здесь делать нечего.

Ох, Матвей ходит по театрам и музеям и готов дать номер психиатра для Илюмжинова

– Здесь, в Челябинске, ты ходил в музей смотреть на метеорит.

– Мне интересно. В 2013-м сюда упал метеорит – это же легендарно. Ты прикинь, из космоса прилетел! Да мне посмотреть его было важнее, чем на соревнования приехать. Я его со всех сторон разглядывал. Класс.

Еще хотел сходить в Художественный музей, но, блин, закрыт на реставрацию.

– А там что?

– Картины.

– Для тебя это обычное времяпровождение?

– Стараюсь. В Москве вот сейчас были, каждый день куда-то ходили. Понравился мюзикл – такой молодежный. Театры вообще люблю. Жаль, в Третьяковку не попал – она до 18 работает, а у меня тренировка до 17. Не успевал.

– Ты писал в соцсетях, что теперь, после метеорита, хочешь посмотреть гуманоида Алешеньку.

– Да! Еще у ATL была строчка про него. Кто знает, тот понял. К сожалению, гуманоида Алешеньки ни на каких выставках нет. Наверное, про этого Кыштымского карлика – все-таки вымысел. Ты знаешь ту историю?

– Прочитал после твоей сторис. Любопытно.

– Вот нет же его нигде. Может, куда-нибудь в Сколково отвезли изучать? Ха-ха.

– Насколько тебя привлекает сверхъестественное?

– Я в своих убеждениях материалист и во всю эту чепуху не верю.

– А то Кирсан Илюмжинов недавно рассказывал мне, как его похищали инопланетяне.

– У меня мама психолог, могу номер дать. Она знает хороших психиатров.

Что было бы с мировым рекордом, если бы Болт начал прыгать с шестом

– Дюплантису в 15 лет ты писал в соцсетях: «Я иду за тобой».

– Уже сказал, что думаю по поводу себя в том возрасте. Конечно, меня впечатляют его мировые рекорды.

– В чем его гениальность? Только скорость или что-то еще?

– Он шел последовательно, без сбоев. У меня вот был перерыв в год. Если бы не это и если бы меньше работал языком, сейчас был бы где-то там. Ну, думаю, в районе 5,90 м.

– Мондо в 18 лет прыгал 6,05.

– Ну, молодец.

– Просто раньше для тебя было важно идти по его графику.

– Теперь нет. Запомнят-то по конечному результату, а не по тому, сколько я в 15 или 18 лет прыгал.

– Сейчас у тебя с запасом лучший результат в мире по юниорам. Это что-то дает в плане внутренней уверенности?

– Вообще за этим не слежу. Мне интересна только статистика по взрослым.

– Твой отец неоднократно говорил, что потенциал у вас с Дюплантисом на 6,40-6,50.

– Это исходя из скоростных качеств. Если бы я ее полностью переводил в прыжок – было бы действительно высоко. Ну, не 6,40. Но если мы встанем сейчас с Тимуром Моргуновым или любым другим шестовиком на 100 м – я привезу метров 10. Я бежал 10,72 – это по мастеру спорта.

– Из шестовиков у кого-то было сопоставимо?

– Дюплантис. У него 10,57, но с ветром +3 м/с. А у меня был – 1,6.

Швед, который летает выше Бубки. В чем феномен Армана Дюплантиса?

– Но шест – это же не только скорость.

– Конечно. Ее надо уметь переводить. И это делается не за год и не за два. А если вылетает какой-то паззл – нужно заново восстанавливать всю картину.

– Высокая скорость – обязательное условие для топ-прыжков. Значит ли это, что, если научить условного Фреда Керли шесту, это потенциальные 7 м?

– Нет-нет. Чтобы прыгать 7 м, нужен очень толстый шест. Вот прям очень толстый. Килограмма на 4. И такой даже до ящика не донесешь. Про правильное исполнение прыжка речи вообще не идет. Так что чрезмерно огромная скорость ничего не даст.

Вот Бубка сколько бежал? 10,30? Эту скорость еще можно перевести в прыжок, но уже на грани. А 9,80 – без шансов. Не добежишь.

– Выходит, из Болта бы шестовика не получилось.

– А видишь, как-то выходит так, что ни один темнокожий не прыгал 6 м.

– Как это объясняешь?

– Меня сейчас в расизме начнут обвинять. Но такова статистика.

– Тренер Шубенкова Сергей Клевцов убежден, что в спринте темнокожие никакого преимущества над белыми не имеют. Просто пахать надо больше.

– Если отталкиваться от науки, то да. Нет исследований, которые говорили бы, например, о том что у черных больше быстрых волокон. Но цифры такие: бегут они быстро, а в барьерном спринте, техническом виде, белые могут бежать на равных. Видимо, есть сложности с координацией.

Я смотрел видео, как Болт прыгает в длину. Это такой мрак! Он бы и 5 м не факт что показал.

– Вот почему он не перешел в длину? А то после Пекина-2008 было много разговоров на этот счет.

– Да куда, он бы себе колено сломал сразу. Тот же Карл Льюис прыгал с детства и весил килограмм на 15 меньше Болта. Усэйн, извини меня, 96 кг. Не каждый сустав такое выдержит.

«Уколись, никто не узнает и ты выиграешь. Кто от такого откажется?» Интервью Константина Волкова – отца Матвея

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun, Maja Hitij, Joosep Martinson; РИА Новости/Григорий Сысоев, Кирилл Каллиников; instagram.com/mtvlkvjmp