25 комментариев

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Что?! «Чеховские медведи» проиграли чемпионат России – такого в XXI веке еще не было

чемпионат России
Владимир Максимов Владимир Максимов
Чеховские медведи
Гандбол Гандбол

Победы «Чеховских медведей», пожалуй, самое стабильное, что было в российском спорте. Уж на внутреннем уровне точно. 

Первый срок Владимира Путина – они выигрывают чемпионат. 

Пришел Дмитрий Медведев – продолжают. 

Олимпийские игры в Сочи – ничего не меняется.

Допинг-скандалы и недопуски сборной России – в мужском гандболе чемпион прежний.

Пандемия – и все равно «Чеховские медведи» на вершине. 

Алина Загитова успела родиться, выиграть Олимпиаду, завершить карьеру и отвести несколько сезонов «Ледникового периода»; в небесную лигу перешли несколько десятков наших футбольных клубов; в США сменились пять президентов – а «Чеховские медведи» все это время бесперебойно побеждали.

Эта доминация – мощнее, чем у баскетбольного ЦСКА и «Уралочки» Карполя 

Легендарный тренер Владимир Максимов начал эту серию в 2000-м. Тогда он выиграл два чемпионата России подряд с ЦСКА-«СпортАкадемом». В 2002-м команда преобразовалась в «Чеховские медведи» и уже под этим названием не отдавала главный национальный трофей вплоть до мая этого года. Так что формально у «мишек» 21 чемпионство подряд, а по факту даже 23.

В любом случае, такого доминирования на клубном уровне у нас не случалось. В женском баскете было 13 золотых лет у УГМК. 14 лет в волейболе царила «Уралочка» Николая Карполя. Столько же, кстати, не знает сбоев Казань в хоккее на траве – и эта серия продолжается.

18 лет топтал всех баскетбольный ЦСКА, пока в прошлом году не нарвался на питерский «Зенит». В этом, к слову, армейцы не пробились даже в финальную серию.

Превзойти «Медведей» мог «Кинеф-Сургутнефтегаз» – это женское водное поло. У команды было 20 чемпионств, но как раз в этом сезоне серию прервала «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

Так что гандбольный Чехов пока ориентир для всех.

 

Так почему «Медведи» проиграли?

Главных причин уникального достижения длиной в 20 с лишним лет – две: Максимов и финансы.

«Чеховские медведи» долгие годы были самым богатым клубом страны. В середине нулевых средняя зарплата игроков держалась в районе 500 тысяч рублей. Это при тех-то ценах и курсе доллара в три раза ниже нынешнего. 

Ну а Владимир Салманович мало того, что тренер сам по себе сильный, так еще и рычаги влияния имел мощнейшие – он руководил и сборной, и в федерации имел огромный вес. В результате все сливки нашего гандбола так или иначе оказывались в Чехове.

В целом, примерно так же действовал в свое время Карполь. Как только в какой-либо точке России появлялся талант, ему тут же настоятельно рекомендовали перебраться в главную команду страны. Команды-конкуренты априори имели более скромные условия.

В 2012-м Максимов ушел из сборной, провалившись в олимпийском отборе. Некоторые связывали неудачу как раз с отсутствием конкуренции внутри – вроде как ее выжег именно Чехов. Сложно сказать, реально ли именно это основная причина. Ведь, например, гегемония «Уралочки» не мешала волейболисткам выступать хорошо на уровне сборной.

После 2014 года экономическая ситуация в стране осложнилась, и многим спортивным командам пришлось экономить. Сколько в Подмосковье за последние 9 лет закрылось клубов. Вот и разница между «Чеховскими медведями» и, по крайней мере, топ-командами в финансовом плане стала нивелироваться. У того же ЦСКА, которому в итоге удалось сломить легендарный клуб (2:0 в полуфинальной серии), на данный момент и бюджет не хуже, и состав, возможно, даже посильнее. 

Ну и, в конце концов, главному человеку команды – Владимиру Максимову – идет 78-й год. Сохранять прежнюю хватку нереально. А на нем по-прежнему держится почти все: он и главный тренер, и президент.

***

Нынешнее поражение – конец большой эпохи.

Кому-то могло казаться, что она не закончится никогда. Но нынешний разлом – точно не суперсенсация. Все к этому шло. Чудо скорее в другом: что подмосковная команда вообще дотянула серию до 2023 года.

Помогало то, что и остальные как будто сами не верили, что ветер перемен гуляет по полной программе. Так, в прошлом году «медведи» в том же противостоянии с ЦСКА на своей площадке умудрились в ответном матче отыграть 6 мячей отставания.

Вечно это продолжаться не могло.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; VK/mhccska

25 комментариев

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aleksmaloy48
Так а кому проиграли? Какой счет серии? Кто новый чемпион?
+27
-2
+25
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aleksmaloy48
Ответ aleksmaloy48
Так а кому проиграли? Какой счет серии? Кто новый чемпион?
Да, в тексте нашел про проигранный полуфинал ЦСКА. Но можно как-то в явном виде в конце статье указать про это? Да и для тех, кто не каждый день следит за гандболом можно было бы написать кто будет играть в финале и когда финал.
+22
-1
+21
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Christian
Ответ tverd1
Если я правильно понимаю, то Чеховские медведи основаны на базе ЦСКА и являются командой правопреемником. По факту заявлялось, что Медведи тот же ЦСКА только с другим названием. Так что же за команда ЦСКА которой проиграли Медведи?
Тот ЦСКА, которому проиграли, - это бывший Спартак) да, вот так тут всё
+9
0
+9
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genowayy
До сих пор не понимаю, почему гандбольный Спартак переделали в цска. Он еще лет 5 назад набирал обороты и создавать серьезную конкуренцию Чехову в финалах и чемпионата и кубка.
+6
0
+6
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Тюменский медвежонок
статью как будто на коленке за 5 минут написали... в 2-х строчках описали якобы "причины" провала, которые тоже толком не раскрыли и вообще ни капли об этом сезоне, где именно оступились, какая команда стала новым чемпионом и за счет чего и т.д.
+7
-1
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goshforever
ЦСКА победил экс-ЦСКА. Уроборос
+4
0
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Вячеслав Самбур
Ответ aleksmaloy48
Так а кому проиграли? Какой счет серии? Кто новый чемпион?
У того же ЦСКА, которому в итоге удалось сломить легендарный клуб (2:0 в полуфинальной серии)

не читали?

чемпиона еще нет, финал впереди
+4
-1
+3
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YOKODZUMA
Ответ Christian
Тот ЦСКА, которому проиграли, - это бывший Спартак) да, вот так тут всё
Чуден российский спорт на дотациях.
+2
0
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Daren Gill
Ответ Егор Чалов
Только СКА не побеждает:)) при всех возможностях. Вообще аналогии никакой не привести, Бавария в Бундеслиге разве что, несмотря на то что серия меньше.
Аналогия это другой Питерский клуб, но только футбольный. Учитывая отсутствия еврокубков и заинтересованных иностранцев, которые бы ехали сюда показывать себя в еврокубках, такая гегемония вполне еще лет пять спокойно продлится, так как финансовые возможность платить высокие зарплаты имеют в РПЛ от силы три команды.
+2
0
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5sue86q3f5
Еще было бы интересно узнать, как все это время клуб выступал в европейских турнирах? Были громкие победы? Или же наоборот? Уезжали воспитанники в более мощные, западные клубы?
+2
0
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YOKODZUMA
Вы че иноагент прокляты? Считаете что после 70 у президента (чеховскмх медведей) может что то ослабнуть? Да он молодой перспективный лидер!
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DeGrig
Ответ Christian
Тот ЦСКА, которому проиграли, - это бывший Спартак) да, вот так тут всё
спартачи в диссонансе.
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Daren Gill
Ответ Йенс Мустерманн
Получается что-то наподобие хоккейного СКА, базового клуба сборной? Куча денег и административный ресурс.
Ну если такое сравнение, то СКА в этом случае юродивый какой-то, вроде все есть, а выиграть никак не могут.
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tverd1
Если я правильно понимаю, то Чеховские медведи основаны на базе ЦСКА и являются командой правопреемником. По факту заявлялось, что Медведи тот же ЦСКА только с другим названием.
Так что же за команда ЦСКА которой проиграли Медведи?
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Кавабунга Шреддоголовый
Гандбольный аналог (Ц)СКА. И деньги, и административный ресурс
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Oleg Nikolaev
Ответ Вован777
Да уж, Максимов велик!
"А мама твоя знает, что ты называешь Максимова велосипедом?"
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Max Bochkov
А что вообще хорошего вот в таких вот сериях? Величия в таких победах не видно, потому что никакой трудности в них нет. В других клубах всё чахнет и умирает, потому что нет перспектив и честной спортивной конкуренции, что сильно демотивирует всех. Сам гегемон тоже деградирует вместе с игроками, потому что развиваться и совершенствоваться можно только на пределе, в борьбе и преодолении, а здесь всё даётся легко и прямо в руки. В итоге, интерес теряется и у зрителей, и у телевидения, и у потенциальных спонсоров, а всё это превращается в унылое бесконечное дежавю.
Карполь, кстати, еще хуже поступал - у него была под рукой и вторая команда, куда он собирал тех, кто не помещался в его основную. Этой второй команде доставалось серебро, а все остальные вынуждены были мечтать вообще только о бронзе. Да и серия Карполя прервалась только по причине того, что генералы-силовики захотели свою чемпионскую команду и создали "Динамо", в которое принудительно согнали спонсоров и стали просто перекупать себе игроков. Модель Карполя, когда в сборную можно было попасть только через "Уралочку", а клубные зарплаты платились из премиальных сборной, стала неактуальной. Иначе, он бы до сих коллекционировал титулы и угробил бы наш женский волейбол не хуже, чем Максимов мужской гандбол...
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Егор Чалов
Ответ Йенс Мустерманн
Получается что-то наподобие хоккейного СКА, базового клуба сборной? Куча денег и административный ресурс.
Только СКА не побеждает:)) при всех возможностях. Вообще аналогии никакой не привести, Бавария в Бундеслиге разве что, несмотря на то что серия меньше.
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alexhoc
Все когда-нибудь заканчивается, это была Великая Серия!
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Йенс Мустерманн
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Получается что-то наподобие хоккейного СКА, базового клуба сборной? Куча денег и административный ресурс.
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Вован777
Да уж, Максимов велик!
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