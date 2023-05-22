25 комментариев

Победы «Чеховских медведей», пожалуй, самое стабильное, что было в российском спорте. Уж на внутреннем уровне точно.

Первый срок Владимира Путина – они выигрывают чемпионат.

Пришел Дмитрий Медведев – продолжают.

Олимпийские игры в Сочи – ничего не меняется.

Допинг-скандалы и недопуски сборной России – в мужском гандболе чемпион прежний.

Пандемия – и все равно «Чеховские медведи» на вершине.

Алина Загитова успела родиться, выиграть Олимпиаду, завершить карьеру и отвести несколько сезонов «Ледникового периода»; в небесную лигу перешли несколько десятков наших футбольных клубов; в США сменились пять президентов – а «Чеховские медведи» все это время бесперебойно побеждали.

Эта доминация – мощнее, чем у баскетбольного ЦСКА и «Уралочки» Карполя

Легендарный тренер Владимир Максимов начал эту серию в 2000-м. Тогда он выиграл два чемпионата России подряд с ЦСКА-«СпортАкадемом». В 2002-м команда преобразовалась в «Чеховские медведи» и уже под этим названием не отдавала главный национальный трофей вплоть до мая этого года. Так что формально у «мишек» 21 чемпионство подряд, а по факту даже 23.

В любом случае, такого доминирования на клубном уровне у нас не случалось. В женском баскете было 13 золотых лет у УГМК. 14 лет в волейболе царила «Уралочка» Николая Карполя. Столько же, кстати, не знает сбоев Казань в хоккее на траве – и эта серия продолжается.

18 лет топтал всех баскетбольный ЦСКА, пока в прошлом году не нарвался на питерский «Зенит». В этом, к слову, армейцы не пробились даже в финальную серию.

Превзойти «Медведей» мог «Кинеф-Сургутнефтегаз» – это женское водное поло. У команды было 20 чемпионств, но как раз в этом сезоне серию прервала «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

Так что гандбольный Чехов пока ориентир для всех.

Так почему «Медведи» проиграли?

Главных причин уникального достижения длиной в 20 с лишним лет – две: Максимов и финансы.

«Чеховские медведи» долгие годы были самым богатым клубом страны. В середине нулевых средняя зарплата игроков держалась в районе 500 тысяч рублей. Это при тех-то ценах и курсе доллара в три раза ниже нынешнего.

Ну а Владимир Салманович мало того, что тренер сам по себе сильный, так еще и рычаги влияния имел мощнейшие – он руководил и сборной, и в федерации имел огромный вес. В результате все сливки нашего гандбола так или иначе оказывались в Чехове.

В целом, примерно так же действовал в свое время Карполь. Как только в какой-либо точке России появлялся талант, ему тут же настоятельно рекомендовали перебраться в главную команду страны. Команды-конкуренты априори имели более скромные условия.

В 2012-м Максимов ушел из сборной, провалившись в олимпийском отборе. Некоторые связывали неудачу как раз с отсутствием конкуренции внутри – вроде как ее выжег именно Чехов. Сложно сказать, реально ли именно это основная причина. Ведь, например, гегемония «Уралочки» не мешала волейболисткам выступать хорошо на уровне сборной.

После 2014 года экономическая ситуация в стране осложнилась, и многим спортивным командам пришлось экономить. Сколько в Подмосковье за последние 9 лет закрылось клубов. Вот и разница между «Чеховскими медведями» и, по крайней мере, топ-командами в финансовом плане стала нивелироваться. У того же ЦСКА, которому в итоге удалось сломить легендарный клуб (2:0 в полуфинальной серии), на данный момент и бюджет не хуже, и состав, возможно, даже посильнее.

Ну и, в конце концов, главному человеку команды – Владимиру Максимову – идет 78-й год. Сохранять прежнюю хватку нереально. А на нем по-прежнему держится почти все: он и главный тренер, и президент.

***

Нынешнее поражение – конец большой эпохи.

Кому-то могло казаться, что она не закончится никогда. Но нынешний разлом – точно не суперсенсация. Все к этому шло. Чудо скорее в другом: что подмосковная команда вообще дотянула серию до 2023 года.

Помогало то, что и остальные как будто сами не верили, что ветер перемен гуляет по полной программе. Так, в прошлом году «медведи» в том же противостоянии с ЦСКА на своей площадке умудрились в ответном матче отыграть 6 мячей отставания.

Вечно это продолжаться не могло.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; VK/mhccska