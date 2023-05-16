8 комментариев

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В биатлоне объявили состав сборной и рассердили Губерниева – все по делу?

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Союз биатлонистов России Союз биатлонистов России
Виктория Сливко Виктория Сливко
Антон Бабиков Антон Бабиков
Павел Ростовцев Павел Ростовцев
Александр Логинов Александр Логинов
сборная России сборная России
Светлана Миронова Светлана Миронова
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Биатлон Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) выкатил состав групп на следующий сезон.

Выглядит структура сборной так.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Лариса Куклина.

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

17 девушек и 14 парней. Кого обидели, а кого включили не по справедливости?

Открываем рейтинг СБР по итогам прошлого сезона и видим, что все довольно объективно.

Как шел отбор на примере мужчин: трое лидеров в рейтинге СБР (Латыпов, Серохвостов, Халили); четверо с хорошими результатами на главных стартах сезона – финале Кубка России + ЧР в Ижевске и Ханты-Мансийске. В зачет пошли 7 личных гонок из 9 на этих стартах (Бажин, Поршнев, Пащенко, Поварницын); лучший юниор Иродов. Остальные – тренерским решением.

1. Поршнев (5-й по рейтингу) и Пащенко (10-й) сами выразили желание готовиться с ХМАО. Поэтому они вне итогового списка. Зато там Корнев. Который хоть и невысоко в рейтинге, в 22 года – перспективный. Об этом говорит хотя бы красивая победа в спринте в Уфе.

2. Молодежь, к слову, вообще не обидели, у женщин тоже. Анастасии Зырянова и Гришина – лидеры юниорского рейтинга. Мария Власова, которая там на 3-м месте, в основную сборную не попала. Возможно, потому что она самая юная – ей 30 апреля исполнилось 20 лет. Юлия Шеллер, 4-й номер, на год старше, и она в списках.

У парней лидеры в категории до 21 года – Иродов и Олег Домичек. Первый будет в группе Юрия Каминского, второй – у Сергея Башкирова. 

3. Плюс Максим Цветков. Который на 5 месяцев моложе Антона Бабикова (на фото ниже), но по результатам за прошлый сезон ничем не превосходящий своего товарища по золотой эстафете на ЧМ-2017. Пожалуй, это единственный серьезный вопрос к СБР.

Получается, против Бабикова сработал аргумент Ростовцева «мы готовимся к Олимпиаде-2026», а против Цветкова нет.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика Шукаловича – и руководству это не понравилось

И не сказать, что вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев в сегодняшнем общении с журналистами разложил все в этой теме по полочкам.

4. Комментатор Дмитрий Губерниев новости по составу раскритиковал:

«Бабикову предложили в сборную вместо Логинова, который выбрал самоподготовку! Бабиков справедливо отказался! Сливко так же, как и Логинов, будет готовиться с Тюменью! Миронову, увы, прокатили, молодых мам Кристину (Резцову) и Ульяну (Нигматуллину) тоже... Равно как и Каюмову... СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации, – написал он в своем телеграм-канале.

Согласиться с Дмитрием на 100% тут можно только по первым двум предложениям.

Про Логинова мы предупреждали: он не соревновался с декабря, в принципе давно тяготел к самоподготовке и наконец выбрал ее. Про Бабикова, которому предлагали занять освободившееся место Логинова и который не захотел играть в «нужен-не нужен», тоже писали подробно

Остаются, кстати, вопросы по аналитику-тренеру Дмитрию Шукаловичу. Его отправили на большой юношеский проект. В СБР это называет повышением – ведь там он будет главным. Как считает сам Шукалович – непонятно. Комментариев от него нет.

5. Но вот отсутствие Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной (на фото ниже), ключевых фигур олимпийской сборной образца Пекина-2022, сенсацией не назвать. Они пропустили прошлый сезон из-за декретного отпуска, да и сами едва ли горят желанием готовиться большой группой. В такой формат крайне сложно вписаться с младенцем.

Кристина, родившая в 2021-м первую дочку, уже проходила через самоподготовку, готовилась вне команды – и в хорошей форме подошла к олимпийскому сезону. Теперь – с двумя дочками, одной из которых нет и пары месяцев – тем более нереально (да и незачем) пробиваться ни в какую группу.

Ульяне, которая родила в феврале, предстоит похожий путь.

6. Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Евгения Буртасова – фамилии громкие, но брать их только за показанные несколько сезонов назад результаты, странно. Прошлой зимой все выступали по минимуму, без блеска.

Для Мироновой, впрочем, нашелся компромисс: она примкнет к группе Истомина, где начинала и прошлую предсезонку, но в этот раз за счет региона. Проблемы со здоровьем, видимо, не решаются уже год.

7. Виктория Сливко – лидер рейтинга СБР – провела крепкий сезон с региональной командой под руководством Андрея Падина, и что-то менять ей нет никакого смысла. Остаться с ним – ее право.

Получается, за исключением непоследовательных шагов по Бабикову и Цветкову, СБР принял вполне рабочие и объяснимые решения.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

8 комментариев

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Картман
В российском спорте есть четкий репер: если Губошлеп "за" что-то, то порядочный и честный человек - должен быть "против" этого. Не важно - "чего". Не важно - "как". Гигиена заключается в том, чтобы отвергать любые проявления говна и грязи.
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Maori_nz
Возможно к составу есть вопросы, но эти вопросы могут задавать (критиковать) специалисты.
Явно Губерниев не является специалистом в биатлоне, по этом приводить его комментарии явно не к месту
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Тюменский медвежонок
Ответ CyCJIuK
Кому это вообще сейчас интересно?
поклонникам биатлона, очевидно
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Bijelo Dugme
Всех на самподоготовку! Не дети малые. Пора отучать от инфантильности, потом пригодится в неспортивной жизни.
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burefan
Да хоспаде, всем “нас орда”
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АТОМ
В нынешней ситуации сохранение института сборных не выглядит целесообразным. К внутренним стартам и водокачкам с белорусами вполне достаточно подготовки на региональном уровне.
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АлкоЛоко
да какая разница? против кого соревноваться-то? пусть все бегают со всеми, только в комбинезоны разные оденьте для тв-картинки
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