8 комментариев

Союз биатлонистов России (СБР) выкатил состав групп на следующий сезон.

Выглядит структура сборной так.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Еремин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов, Лариса Куклина.

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артема Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

17 девушек и 14 парней. Кого обидели, а кого включили не по справедливости?

Открываем рейтинг СБР по итогам прошлого сезона и видим, что все довольно объективно.

Как шел отбор на примере мужчин: трое лидеров в рейтинге СБР (Латыпов, Серохвостов, Халили); четверо с хорошими результатами на главных стартах сезона – финале Кубка России + ЧР в Ижевске и Ханты-Мансийске. В зачет пошли 7 личных гонок из 9 на этих стартах (Бажин, Поршнев, Пащенко, Поварницын); лучший юниор Иродов. Остальные – тренерским решением.

1. Поршнев (5-й по рейтингу) и Пащенко (10-й) сами выразили желание готовиться с ХМАО. Поэтому они вне итогового списка. Зато там Корнев. Который хоть и невысоко в рейтинге, в 22 года – перспективный. Об этом говорит хотя бы красивая победа в спринте в Уфе.

2. Молодежь, к слову, вообще не обидели, у женщин тоже . Анастасии Зырянова и Гришина – лидеры юниорского рейтинга. Мария Власова, которая там на 3-м месте, в основную сборную не попала. Возможно, потому что она самая юная – ей 30 апреля исполнилось 20 лет. Юлия Шеллер, 4-й номер, на год старше, и она в списках.

У парней лидеры в категории до 21 года – Иродов и Олег Домичек. Первый будет в группе Юрия Каминского, второй – у Сергея Башкирова.

3. Плюс Максим Цветков. Который на 5 месяцев моложе Антона Бабикова (на фото ниже), но по результатам за прошлый сезон ничем не превосходящий своего товарища по золотой эстафете на ЧМ-2017. Пожалуй, это единственный серьезный вопрос к СБР.

Получается, против Бабикова сработал аргумент Ростовцева «мы готовимся к Олимпиаде-2026», а против Цветкова нет .

И не сказать, что вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев в сегодняшнем общении с журналистами разложил все в этой теме по полочкам.

4. Комментатор Дмитрий Губерниев новости по составу раскритиковал:

«Бабикову предложили в сборную вместо Логинова, который выбрал самоподготовку! Бабиков справедливо отказался! Сливко так же, как и Логинов, будет готовиться с Тюменью! Миронову, увы, прокатили, молодых мам Кристину (Резцову) и Ульяну (Нигматуллину) тоже... Равно как и Каюмову... СБР быстро забывает тех, кто защищал честь страны и прикрывал жопу великой биатлонной федерации , – написал он в своем телеграм-канале.

Согласиться с Дмитрием на 100% тут можно только по первым двум предложениям.

Про Логинова мы предупреждали: он не соревновался с декабря, в принципе давно тяготел к самоподготовке и наконец выбрал ее. Про Бабикова, которому предлагали занять освободившееся место Логинова и который не захотел играть в «нужен-не нужен», тоже писали подробно.

Остаются, кстати, вопросы по аналитику-тренеру Дмитрию Шукаловичу. Его отправили на большой юношеский проект. В СБР это называет повышением – ведь там он будет главным. Как считает сам Шукалович – непонятно. Комментариев от него нет.

5. Но вот отсутствие Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной (на фото ниже), ключевых фигур олимпийской сборной образца Пекина-2022, сенсацией не назвать . Они пропустили прошлый сезон из-за декретного отпуска, да и сами едва ли горят желанием готовиться большой группой. В такой формат крайне сложно вписаться с младенцем.

Кристина, родившая в 2021-м первую дочку, уже проходила через самоподготовку, готовилась вне команды – и в хорошей форме подошла к олимпийскому сезону. Теперь – с двумя дочками, одной из которых нет и пары месяцев – тем более нереально (да и незачем) пробиваться ни в какую группу.

Ульяне, которая родила в феврале, предстоит похожий путь.

6. Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Евгения Буртасова – фамилии громкие, но брать их только за показанные несколько сезонов назад результаты, странно. Прошлой зимой все выступали по минимуму, без блеска.

Для Мироновой, впрочем, нашелся компромисс: она примкнет к группе Истомина, где начинала и прошлую предсезонку, но в этот раз за счет региона. Проблемы со здоровьем, видимо, не решаются уже год.

7. Виктория Сливко – лидер рейтинга СБР – провела крепкий сезон с региональной командой под руководством Андрея Падина, и что-то менять ей нет никакого смысла. Остаться с ним – ее право.

Получается, за исключением непоследовательных шагов по Бабикову и Цветкову, СБР принял вполне рабочие и объяснимые решения.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф