27 комментариев

Одно из главных событий недели: лучшая российская шорт-трекистка Софья Торуп (Просвирнова) меняет спортивное гражданство.

Она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа и теперь сама будет представлять эту страну. Такое решение спортсменке далось непросто.

Ниже – рассказ Софьи о том, почему она пришла к этому решению и как будет устроена ее новая жизнь.

В 16 лет Соня соревновалась на Олимпиаде в Сочи. Она одна из немногих действующих спортсменок, кто успел выступить на Играх под российским флагом

– Не могу передать, как рада, что удалось такое пережить. Мне потом было с чем сравнить – в Пхенчхан и Пекин мы ездили без флага. Выступать в символике своей страны абсолютно другое. Наверное, повлияло и то, что Олимпиада проходила на родине. Чувство гордости за страну переполняло. Там такая энергетика была! Мне ребята-иностранцы говорили, что настолько грандиозного праздника прежде они не видели.

Корея-2018 – полный контраст. Стресс начался еще месяца за полтора, когда из-за допингового скандала начали отцеплять даже молодых ребят. Было страшно. В любой момент могли отстранить и тебя. В Пхенчхане первые дни просто пытались понять, как мы себя чувствуем в нейтральной форме. Это было не очень приятно. С другой стороны, у нас хотя бы был шанс выступать. У некоторых ребят отняли и его.

Пекин тоже был в нейтральных цветах. И закончился слезами. Цикл был очень тяжелый. Много жертв. Я вышла замуж, но наши отношения были на расстоянии. Плюс ковид, мы почти не покидали базу. Отдала всю себя подготовке, но, к сожалению, на Олимпийских играх не справилась. И все полилось.

После трех Олимпиад я решила, что буду относиться к ним иначе. Ставить Игры во главу всего больше не хочу. Пхенчхан и Пекин были для меня главными целями, дважды я шла к ним по четыре года. А там не получалось. Наверное, как раз из-за того, что сама на себя вешала чрезмерную ответственность и большое давление. В моем случае этот подход не работает. Буду просто идти от старта к старту.

Виктор Торуп: как они познакомились и за счет чего сблизились?

– Летом 2019-го полетела потренироваться со сборной США. Сама. У нас произошли перемены в тренерском штабе, и я решила попробовать что-то другое. Там же готовился Виктор – с американскими конькобежцами. У нас как-то очень быстро все закрутилось, и с того дня мы души друг в друге не чаем.

Нас сильно сблизил локдаун. Мы были в Дании и планировали через две недели полететь в Португалию. Виктор где-то прочитал, что скоро рейсы могут отменить. Тут же взяли билеты – и вперед. А на следующий день границы действительно закрыли. Застряли на три месяца. Прежде мы не жили вместе, но после этого стало понятно: уживаемся отлично.

Предложение он сделал спустя год, в Питере. Мы пошли кататься на аттракционах, но Виктор предложил пройтись через парк. Там он встал на одно колено, сказал много приятных слов. Я была в шоке. Сразу ответила: да.

Хотели сыграть большую свадьбу в Питере. Но то ковид, то последние события. Визы не сделать ни моей семье, ни его. Поэтому празднования отложили на лучшие времена и просто расписались в Дании.

Первый год в Дании Софья проведет... без зарплаты. Искать спонсоров будет сама

– В Дании можно обходиться одним английским, на нем говорят все. Но чтобы было абсолютно комфортно, конечно, нужно учить датский. В планах у меня это есть.

Английский? До спортивной школы-интерната я училась в гимназии с углубленным изучением языка. Плюс занималась сама, с репетиторами. Меня мама с детства настроила, что английский нужен. В 2013 году, когда попала в сборную, тренером был Себастьян Крос. Тогда подтянула разговорный. Нужно же было как-то объяснить, что я устала. Ха-ха.

С тренировками в Дании непросто. Команды по шорт-треку нет вообще, конькобежного катка – тоже. Поэтому ищем варианты в других странах. Рабочая схема – США. Там хорошая группа, Виктор с ними прогрессирует, плюс я тоже могу присоединиться. Мы уже обговорили это. Тренер у них отличный, Виктор ему доверяет.

Будет интересно попробовать себя в лонг-треке. Я уже покаталась немного в прошлом сезоне – мне очень понравились тренировки. Плюс сбегала какие-то соревнования, получилось неплохо. Чувствую, что, если вложусь в коньки, что-то должно получиться. А в шорт-трек пока просто не тянет. Хочется чего-то нового.

С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки как в России, конечно же, нет. Такой, судя по общению с иностранными спортсменами, нет вообще нигде. Отчасти поэтому у нас такие результаты.

А в Дании спорт больше как хобби. И даже люди в федерации не особенно понимают, что такое профессиональный спортсмен. К Виктору, например, они относятся скорее как к ребенку. Им важны не столько результаты, сколько его психологический комфорт. Что касается зарплаты, в первый год мне вообще ничего не будут платить. А потом, если увидят потенциал, что-то будет полагаться. Хотя со стипендиями в России, опять же, это не идет ни в какое сравнение. Но я такой выбор сделала не из-за денег.

На те же сборы в Америку нужны средства. И я планирую сама искать спонсоров, буду ходить, разговаривать, объяснять. Здесь все спортсмены так живут. Вот у Виктора много небольших компаний, которые поддерживают его финансово. Он наносит их логотипы на комбинезон. Это отбивает затраты на тренировки и соревнования.

Возможно, мне удастся выступить на Кубке мира уже в этом сезоне. Главный барьер – одобрение Международного союза конькобежцев (ISU). По регламенту, для смены спортивного гражданства нужно прожить год в стране, за которую собираешься выступать, и иметь вид на жительство. Но из-за разъездов год я не прожила, да и ВНЖ у меня пока нет. При этом в ISU есть пункт об исключениях, и они могут применить их в моем случае. Если нет, то предстоящий международный сезон пропущу.

Решение о смене спортивного гражданства. Как оно далось

– Я много переживала. Был страх по поводу того, как на это отреагируют в той же федерации. Но там отнеслись по-человечески. Очень рада, что меня не стали отговаривать, говорить, будто я поступаю неправильно.

Дело ведь не в политике и не в том, будто я не люблю свою страну или плохо отношусь к Союзу конькобежцев России. Наоборот! Безумно благодарна за все эти годы. Просто так сложилась жизнь. Других вариантов мы просто не видели.

Сразу после Олимпийских игр я четко осознавала, что жить в режиме, когда Виктор на сборах где-то в США или в Дании, а я в другом месте, просто не смогу. Последние пару лет мне было очень тяжело психологически. И я знала, что дотерплю до Пекина, но не более. Дальше нужно что-то думать.

Изначально казалось хорошим вариантом тренироваться вместе в России. Тем более у Виктора такой опыт уже был. Но все равно даже так мы были бы не вместе: он бы готовился в группе Виктора Сивкова, а я – даже если бы перешла в коньки – тренировалась бы с девочками-спринтерами. И мы особо бы не пересекались. В конце концов, на фоне известных событий Виктору в принципе не разрешили ехать в Россию.

Затем я рассчитывала, что получится тренироваться за границей и приезжать на Кубок России. Но не отпустили уже меня. Есть определенные правила, и сейчас финансировать сборы за рубежом просто нельзя. Сложилась безвыходная ситуация, в которой ни один вариант, кроме нами принятого, не подходил.

Если была бы возможность выступать за Россию на международных стартах, тренируясь с Виктором, я бы сохранила спортивное гражданство. Но такого варианта тоже нет.

После поста в соцсетях понимала, что не все отреагируют позитивно. И немного беспокоилась о том, как сама буду реагировать на негатив. Потому что когда перед Пхенчханом мы приняли решение ехать под нейтральным флагом и написали об этом, были люди, которые в категоричной форме писали что-то нехорошее. Я действительно сильно переживала. По несколько дней не брала в руки телефон. Но, видимо, расту, мудрею и сейчас уже не так сильно на это реагирую.

Тем более, что абсолютное большинство меня поддержало. Не ожидала, что все будет так. Столько позитивных сообщений! Здорово, что люди все понимают. Меня это воодушевило. А тем немногим, кто обвиняет в непатриотизме, отвечать ничего не хочу. Каждый человек имеет право на свое мнение. Хотите думать так – думайте.

Я очень люблю Россию. Я рождена здесь. Горжусь ей. Столько лет представляла ее на соревнованиях. Некоторым кажется, что смена гражданства – это как щелчок пальцами. Но мне нереально тяжело далось это решение. Я патриот своей страны. Сколько раз плакала на пьедестале, просто смотря на наш флаг, пела гимн в душе. И смириться с тем, что эта глава закончилась, поверьте, очень тяжело.

Но я сама приняла такое решение. В сложившейся ситуации оно кажется мне единственно правильным. От этого я не перестану быть русской. И русский паспорт от меня никуда не денется.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня ; instagram.com/sofia_thorup_