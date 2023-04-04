17 комментариев

Шорт-трекистка Софья Просвирнова переходит в сборную Дании. Она написала об этом большой пост соцсетях:

«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне.

Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет.

Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работы и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...

Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – Sports.ru) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи.

Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании».

Ее достижения: 4 медали ЧМ, 5 золотых на Евро, дебют на Олимпиаде в 15 лет

Просвирнова – звезда российского шорт-трека. Она умудрилась пробиться на Олимпийские игры в Сочи в 15 лет. Там заняла 4-е место в составе эстафеты. Спустя год вернулась с чемпионата Европы с пятью медалями и закрепилась в статусе главной звезды женской команды.

С 2015-го по 2022-й Соня завоевала 4 медали на чемпионатах мира и 18 (включая 5 золотых) на чемпионатах Европы. На Олимпиадах лучшее индивидуальное выступление – 5-е место на 500 м в Пхенчхане.

Виктор Торуп, за которого она вышла замуж – кто это?

Виктор – конькобежец из Дании. Ему 28 лет. Он рекордсмен страны на 1500, 3000, 5000 и 10000 м. Правда, на международном уровне до медалей пока не добирался. Тем не менее, 5-е место в масс-старте в Пекине стало лучшим для страны результатом на Олимпиаде. И именно Торуп нес флаг Дании на закрытии.

С Просвирновой они познакомились в 2019-м. В 2020-м провели вместе локдаун в Португалии. Еще спустя год Виктор сделал ей предложение. В Петербурге. Расписали в сентябре 2022-го, в Дании. Там же и осели. И теперь правильно называть Софью – Торуп.

И что, ей так сразу разрешат выступать за другую страну?

В Международном союзе конькобежцев довольно лайтовые критерии по части смены спортивного гражданства. Если бы Россия уперлась, карантин бы затянулся. Но босс федерации Николай Гуляев дал понять, что мешать не собирается:

«Все просто, Софья в прошлом году вышла замуж за датчанина, получила гражданство, – рассказал он «СЭ». – Конечно, это потеря для нашей сборной. Но у меня нет никакого морального права отказывать ей. До этого она написала заявления об увольнении. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс согласования перехода, чтобы Софья смогла выступать за Данию».

Если все будет хорошо, спортсменка сможет выступать на международных стартах в предстоящем сезоне. Обязательные 12 месяцев без соревнований за сборную для Сони уже истекли.

Она все еще топ на льду?

В нынешнем сезоне Софья не соревновалась. Более того, она намерена перейти из шорт-трека в коньки. Видимо, что чаще бывать с Виктором.

Вряд ли пробиться в сборную Дании ей будет сложно, конкуренция там невысокая. В Пекин-2022, например, отобралась всего одна спортсменка. Но вот говорить о шансах в новом виде пока рано.

Позитивные примеры переходов бывали. Так наш Руслан Захаров – олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке, а в Пекине-2022 стал вторым уже в коньках. Йорин Тер Морс из Нидерландов вообще успешно выступала в двух видах одновременно. Получится ли у 25-летней Торуп сменить не только спортивное гражданство, но и вписаться в новый – пусть и смежный – вид спорта, поймем в ближайшие месяцы.

Она просит понимания:

«Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла. Это действительно было непростое решение. Объяснила все в посте (в соцсетях). После Олимпиады в Пекине я этот вариант не рассматривала, не думала об этом весь год.

Уже сейчас, когда другого выхода не осталось, мы начали его рассматривать. Надеюсь, что люди, которые болели за меня, поймут и продолжат меня поддерживать в моих выступлениях».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Песня