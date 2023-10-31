Онана – снова топ. Лучший в АПЛ по сухим матчам и тащит наравне с Алиссоном

На старте сезона вратарь Андре Онана был самым критикуемым игроком «Ман Юнайтед» из-за неуверенности и ошибок. Сейчас ситуация изменилась – новичок набрал форму и стал одним из важнейших игроков команды. Прежнего кипера Давида Де Хеа вспоминают все реже.

Переломный момент – отраженный пенальти в ЛЧ

На старте сезона игру Онана анализировали под микроскопом: The Athletic копался в тонкостях вратарской техники, а издание Mail Sport добыло шокирующие кадры, на которых Андре роняет ключи от машины после ошибки в игре с «Баварией». В середине октября Роб Доусон из ESPN (спец по «МЮ») писал – если форма Онана не наберет форму, главный тренер Эрик Тен Хаг готов к замене. При этом голландец публично поддерживал вратаря, напоминая, что его предшественники тоже начинали с проблем: «И он, и мы знаем, что Андре значительно прибавит. Как и любому игроку, перешедшему в Премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари – например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа – тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо было бы об этом знать». 24 октября Онана закрыл все вопросы о первом номере. «Копенгаген» весь матч штурмовал ворота «МЮ» (15 ударов!), но реальный шанс получил уже в добавленное время. Мактоминей сфолил в штрафной, а арбитр Марко Гуида после просмотра ВАР назначил пенальти. К мячу пошел Ларрсон, но переиграть Онана не смог – Андре потащил удар на 90+7 и добыл для «МЮ» три очка (пока что единственные в ЛЧ).

Дэвид Макдоннелл из The Mirror писал, что сэйв против «Копенгагена» стал переломным для Онана – с того момента Андре выглядит счастливым и уверенным .

Онана – лучший в АПЛ по проценту сэйвов и в топ-3 по предотвращенным голам

Одна из ключевых претензий к Онана на старте сезона – слабая игра на линии. «Это абсолютная катастрофа, худшего начала для Онана на «Олд Траффорд» и быть не могло. Не знаю, сможет ли он сам выбраться из ситуации, в которую попал. И я думаю, что если тен Хаг потеряет работу, я думаю, с Онана [в «МЮ»] тоже будет покончено», – рассуждал эксперт по вратарям АПЛ Марк Шварцер. Онана исправился за полтора месяца. Прямо сейчас он один из лучших вратарей АПЛ.

После трех пропущенных в матче с «Сити» Онана выдал сухую серию в 312 минут – лучший результат в АПЛ в сезоне-2023/24. По количеству сэйвов Андре уступает только Усли Фодерингэму из «Шеффилда» (65). Еще один важный пункт в оценке игры Онана – качество предотвращенных ударов в створ PSxG (+/-). По этому показателю он делит второе место с Алиссоном и уступает только Томасу Каминскому из «Лутона» (вторая худшая оборона в лиге). Сам Онана играет в похожих условиях – защита «МЮ» в шестерке худших по количеству допущенных xG у своих ворот (22,27).

Отдельного респекта заслуживает игра с «Эвертоном» – Онана выбил +1,73 PSxG (хозяева пробили в створ 6 раз), хотя Андре мог и не сыграть в матче. Получил травму в сборной, из-за чего досрочно вернулся в Каррингтон. Природа повреждения все еще под вопросом – камерунские источники писали о пахе, Фабрицио Романо – о проблемах с плечом.

Онана еще не решил, поедет ли на Кубок Африки. Возможно, из-за слишком сильного конкурента

Алтай Байындыр пока не дебютировал за «МЮ», но приятно впечатлил всех тренеров клуба. «Люди, с которыми я общаюсь в «Манчестер Юнайтед», в восторге от Алтая. Он не просто второй номер, он отчаянно пытается проявить себя. «Юнайтед» пытался заполучить его в прошлом году, они некоторое время следили за ним.

Если Онана поедет на КАФ, а Алтай покажет хорошие результаты, Эрику тен Хагу придется оставить его в старте», – писал Дэвид Макдоннел на прошлой неделе. Возможная потеря места в старте заботит и самого Онана. По данным Mirror, Андре сказал друзьям, что Алтай – лучший запасной вратарь, с которым он когда-либо работал. Онана понимает – если Байындыр будет хорош во время его отсутствия, за место в старте придется сражаться.

До старта Кубка Африки (13 января) Онана ждут тяжелые полтора месяца в «МЮ» – впереди матчи с «Галатасараем», «Ньюкаслом», «Челси», «Баварией» и «Ливерпулем». Шансов помочь «МЮ» (и усложнить жизнь Алтаю) будет достаточно.

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Фото: /George Wood, Jan Kruger