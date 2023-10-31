Буря в стакане
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Онана – снова топ. Лучший в АПЛ по сухим матчам и тащит наравне с Алиссоном

Андре Онана Андре Онана
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Футбол Футбол

На старте сезона вратарь Андре Онана был самым критикуемым игроком «Ман Юнайтед» из-за неуверенности и ошибок.  Сейчас ситуация изменилась – новичок набрал форму и стал одним из важнейших игроков команды. Прежнего кипера Давида Де Хеа вспоминают все реже. 

Переломный момент – отраженный пенальти в ЛЧ

На старте сезона игру Онана анализировали под микроскопом: The Athletic копался в тонкостях вратарской техники, а издание Mail Sport добыло шокирующие кадры, на которых Андре роняет ключи от машины после ошибки в игре с «Баварией». В середине октября Роб Доусон из ESPN (спец по «МЮ») писал – если форма Онана не наберет форму, главный тренер Эрик Тен Хаг готов к замене. При этом голландец публично поддерживал вратаря, напоминая, что его предшественники тоже начинали с проблем: «И он, и мы знаем, что Андре значительно прибавит. Как и любому игроку, перешедшему в Премьер-лигу, ему требуется время на интеграцию. Но он должен проявить себя. Важные для «МЮ» вратари – например, Петер Шмейхель и Давид Де Хеа – тоже не очень хорошо начинали. Андре неплохо было бы об этом знать». 24 октября Онана закрыл все вопросы о первом номере. «Копенгаген» весь матч штурмовал ворота «МЮ» (15 ударов!), но реальный шанс получил уже в добавленное время. Мактоминей сфолил в штрафной, а арбитр Марко Гуида после просмотра ВАР назначил пенальти. К мячу пошел Ларрсон, но переиграть Онана не смог – Андре потащил удар на 90+7 и добыл для «МЮ» три очка (пока что единственные в ЛЧ).

Дэвид Макдоннелл из The Mirror писал, что сэйв против «Копенгагена» стал переломным для Онана – с того момента Андре выглядит счастливым и уверенным .

Онана – лучший в АПЛ по проценту сэйвов и в топ-3 по предотвращенным голам

Одна из ключевых претензий к Онана на старте сезона – слабая игра на линии. «Это абсолютная катастрофа, худшего начала для Онана на «Олд Траффорд» и быть не могло. Не знаю, сможет ли он сам выбраться из ситуации, в которую попал. И я думаю, что если тен Хаг потеряет работу, я думаю, с Онана [в «МЮ»] тоже будет покончено», – рассуждал эксперт по вратарям АПЛ Марк Шварцер. Онана исправился за полтора месяца. Прямо сейчас он один из лучших вратарей АПЛ. 

После трех пропущенных в матче с «Сити» Онана выдал сухую серию в 312 минут – лучший результат в АПЛ в сезоне-2023/24. По количеству сэйвов Андре уступает только Усли Фодерингэму из «Шеффилда» (65). Еще один важный пункт в оценке игры Онана – качество предотвращенных ударов в створ PSxG (+/-). По этому показателю он делит второе место с Алиссоном и уступает только Томасу Каминскому из «Лутона» (вторая худшая оборона в лиге). Сам Онана играет в похожих условиях – защита «МЮ» в шестерке худших по количеству допущенных xG у своих ворот (22,27). 

 

Отдельного респекта заслуживает игра с «Эвертоном» – Онана выбил +1,73 PSxG (хозяева пробили в створ 6 раз), хотя Андре мог и не сыграть в матче. Получил травму в сборной, из-за чего досрочно вернулся в Каррингтон. Природа повреждения все еще под вопросом – камерунские источники писали о пахе, Фабрицио Романо – о проблемах с плечом.

Онана еще не решил, поедет ли на Кубок Африки. Возможно, из-за слишком сильного конкурента

Алтай Байындыр пока не дебютировал за «МЮ», но приятно впечатлил всех тренеров клуба. «Люди, с которыми я общаюсь в «Манчестер Юнайтед», в восторге от Алтая. Он не просто второй номер, он отчаянно пытается проявить себя. «Юнайтед» пытался заполучить его в прошлом году, они некоторое время следили за ним.

Если Онана поедет на КАФ, а Алтай покажет хорошие результаты, Эрику тен Хагу придется оставить его в старте», – писал Дэвид Макдоннел на прошлой неделе. Возможная потеря места в старте заботит и самого Онана. По данным Mirror, Андре сказал друзьям, что Алтай – лучший запасной вратарь, с которым он когда-либо работал. Онана понимает – если Байындыр будет хорош во время его отсутствия, за место в старте придется сражаться.

До старта Кубка Африки (13 января) Онана ждут тяжелые полтора месяца в «МЮ» – впереди матчи с «Галатасараем», «Ньюкаслом», «Челси», «Баварией» и «Ливерпулем». Шансов помочь «МЮ» (и усложнить жизнь Алтаю) будет достаточно. 

Подписывайтесь на телеграм-канал автора о «Ман Юнайтед». Он еще в сентябре говорил, что Онана будет тащить! 

Даже привозящий Онана полезнее Де Хеа 

20 самых дорогих вратарей мира

Фото: /George Wood, Jan Kruger

25 комментариев

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IntoTheRainBow
Ответ Макс Хромин
а 4 гола в ответном матче тоже были переломными? Последние 3 игры: слабые соперники и Эвертон, который в шоке от снятия очков
настолько в шоке что 24 раза по воротам ударил
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+56
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HappyVomb
Парень молодец. Не сломался под хейтом и начал тащить. Надеюсь, что продолжит в том же духе.
+45
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+40
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Oleg Olegov
Не успеваю следить. Две недели назад же он был днищем на с портсе, а щас снова топчик. Такими темпами и Тен Хаг из физрука снова превратится в волшебника. Или уже?)
+40
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Алексей Магоев
Она типичный вариант куражного вратаря, словит кайф, ### забьют, а в основном средний вратарь с кучей привозила, не уровень МЮ даже близко.
куражный - это мартинез, который на чм был на дне по куче метрик, но за 2 сейва и 3 отраженных пенальти получил лучшего вратаря ЧМ и мира.
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charly001
То что он топчик это и так было понятно , вопрос стоял лишь в адаптации
+8
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+8
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a2wai
Ответ Oleg Olegov
Не успеваю следить. Две недели назад же он был днищем на с портсе, а щас снова топчик. Такими темпами и Тен Хаг из физрука снова превратится в волшебника. Или уже?)
Для местных псевдофанов МЮ он всегда будет лысым физруком))
+8
0
+8
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soda overdose
"спортс" переобувающийся
+4
0
+4
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Lavinka
Как вы там , все кто хейтил и ехидничал ранее ?
+3
0
+3
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Христиан Юла
"Манчестер Юнайтед" это серьёзно, не смотря на все их сложности. Я помню какие эмоции испытывал Уэйн Руни после перехода в "МЮ" из "Эвертона".
+3
-1
+2
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red hikkikomori
- Верните Де Хеа 🐔
- Вратарь должен отбивать мячи, а не ногами играть 🐔
- А вот у Де Хеа золотая перчатка 🐔
- Де Хеа бы такой не пропустил 🐔
- Онана только бананы ловит 🐔
+8
-6
+2
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Lavinka
Ответ Максим Гагауз
ГАГОЧЕМ! 6 МЕСТО проигрыш ВСЕМ конкурентам: 2-0 Тоттэм 3-1 Арсенал 3-0 Сити
Тотэнхем могли и выиграть если бы судья не был слепым вместе с варом .

И что что проигрываем кому то ? Количество травм не смущает ? Главное то - что от 1 место 6 очков .

Как только куры нахватали травм сразу получили 3 поражения подряд .
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Alex Pog
Ответ Cristiano Ronaldo
Не всё так однозначно. Он как тащит, так и привозит на ровном месте. Стабильности ему не хватает
а кому хватает? вон Алисон тоже привозит, а его записывают в лучше вратари мира.
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jeckk
Ребята, определитесь. Пару недель назад он был го..ом, а сейчас топ... Дайте парню просто играть. У него есть талант. Попал то не в середняк, а в МЮ
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ArnoNeputevy
если форма Онана не наберет форму, главный тренер Эрик Тен Хаг готов к замене...// Точнее: если форма Онана не сформирует форму, то формальная форма Тен Хаг оформит переформатирование...
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Ola BP
Ответ Alex Pog
а кому хватает? вон Алисон тоже привозит, а его записывают в лучше вратари мира.
Вопрос даже не в привозах, а в том что он часто не выручал, когда должен был. Словно в воротах средний кипер, который сложиться не может правильно.
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Will Turner
Ответ Ola BP
Вопрос даже не в привозах, а в том что он часто не выручал, когда должен был. Словно в воротах средний кипер, который сложиться не может правильно.
чувак, он еще 30 матче за МЮ не сыграл, о каких таких «часто не выручал» ты говоришь?
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red hikkikomori
Ответ заблокированному пользователю
7Хаг крутой тренер 🐓🐓🐓 Хойлунд классный трансфер 🐓🐓🐓 Антони будущий Месси 🐓🐓🐓 Амрабат лучший опорник АПЛ 🐓🐓🐓
1) Хаг мне не нравится(да и то что он крутой тренер писали только пару оголтелых его фанатов)
2) По Хойлунду рано делать выводы (что переплата - думаю практически все согласны)
3) Такого никто никогда не писал тут
4) Такого никто не писал тут

Я же привел в пример реальные комментарии на спортс, которые ещё и были в топе
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