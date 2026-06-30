Вратарь Парагвая Хиль – лучший игрок матча с Германией. Он отбил удары Хавертца и Вольтемаде в серии пенальти
Вратарь Парагвая Хиль – игрок матча с Германией.
Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Парагваем и Германией (1:1, 4:3 по пенальти).
Голкипер «Сан-Лоренсо» и сборной Парагвая успешно провел послематчевую серию пенальти.
Хиль парировал удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде, а Джонатан Та не попал в створ.
На групповом этапе Хиль провел два сухих матча, не пропустив в играх с Турцией (1:0) и Австралией (0:0). Согласно данным сайта ФИФА, парагвайский голкипер совершил 20 сэйвов за 4 проведенных матча. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер ФИФА
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