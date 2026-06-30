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Вратарь Парагвая Хиль – лучший игрок матча с Германией. Он отбил удары Хавертца и Вольтемаде в серии пенальти
Вратарь Парагвая Хиль – игрок матча с Германией.

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Парагваем и Германией (1:1, 4:3 по пенальти).

Голкипер «Сан-Лоренсо» и сборной Парагвая успешно провел послематчевую серию пенальти.

Хиль парировал удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде, а Джонатан Та не попал в створ.

На групповом этапе Хиль провел два сухих матча, не пропустив в играх с Турцией (1:0) и Австралией (0:0). Согласно данным сайта ФИФА, парагвайский голкипер совершил 20 сэйвов за 4 проведенных матча. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: твиттер ФИФА
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoвысшая лига Аргентина
logoЧемпионат мира по футболу
logoКай Хавертц
logoОрландо Хиль
logoСан-Лоренсо
logoНик Вольтемаде

Комментарии

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Хлопки перед ударом Хавертца просто шик! Не знаю, придумал ли он сам или кто-то из тренеров, но это пожалуй лучший способ вывести из себя этих "слоупоков", ждущих по 8-10 секунд перед ударом. Железные нервы.
Ответlimitforever
Хлопки перед ударом Хавертца просто шик! Не знаю, придумал ли он сам или кто-то из тренеров, но это пожалуй лучший способ вывести из себя этих "слоупоков", ждущих по 8-10 секунд перед ударом. Железные нервы.
Заслужил !
Великолепный вратарь.
Спокойный, могучий и уверенный.
Топ настоящий.
Молодец. Огромный такой. Чилаверт гордится наверняка)
Парагвайцы молодцы, преподали урок трусливому футболу Бундестим сегодня.
Крутой вратарь, после ЧМ явно перейдёт в хороший европейский клуб
Рад за такие простые, не выыбистые сборные, Парагвай красавцы!
Что за тигр этот лев
Вообще крутой кипер, в серии пенальти я был уверен за него, хотя впервые увидел
Он ещё и в самом матче подтащил немало. Матч жизни, возможно, выдал!
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