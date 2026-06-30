Вратарь Парагвая Хиль – лучший игрок матча с Германией. Он отбил удары Хавертца и Вольтемаде в серии пенальти

Вратарь Парагвая Хиль – игрок матча с Германией.

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Парагваем и Германией (1:1, 4:3 по пенальти).

Голкипер «Сан-Лоренсо » и сборной Парагвая успешно провел послематчевую серию пенальти.

Хиль парировал удары Кая Хавертца и Ника Вольтемаде , а Джонатан Та не попал в створ.

На групповом этапе Хиль провел два сухих матча, не пропустив в играх с Турцией (1:0) и Австралией (0:0). Согласно данным сайта ФИФА, парагвайский голкипер совершил 20 сэйвов за 4 проведенных матча. Подробную статистику игрока смотрите здесь .