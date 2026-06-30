Хавертц про вылет с ЧМ: «Не думаю, что Германия показывала плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало. Мы не заслуживали победы, хочу извиниться»

Хавертц про вылет с ЧМ: не думаю, что Германия показывала плохой футбол.

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц высказался о вылете команды в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Команда Юлиана Нагельсманна проиграла сборной Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти). Хавертц не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

«Что тут скажешь, это мой второй чемпионат мира – и мы второй раз подряд не выходим в следующую стадию. Хочу извиниться за это. Мы все крайне раздосадованы, по поводу этого чемпионата мира у нас были большие планы. Не очень приятно снова разочаровывать. Команда очень старалась.

Один гол отменили . У нас был сильный соперник, трудно было создавать моменты и поддерживать темп. Парагвайская команда защищалась очень глубоко, было тяжело долго бегать. Мы старались сместить игру на фланги, но, к сожалению, это не особенно сработало. Не думаю, что на этот раз мы заслуживали победы.

Не считаю, что мы позволили сопернику многое создать. Мы контролировали мяч, были заряжены, особенно после того, как сравняли счет. Все закончилось серией пенальти. Было непросто, ведь я промахнулся, шансы были 50 на 50.

Во время турнира ты должен отдаваться целиком. Не думаю, что мы показывали плохой футбол, но чего-то постоянно не хватало, сегодня произошло то же самое. Как игроки, мы должны взглянуть на самих себя и понять, что можем сделать лучше. Мы играем за большую футбольную нацию. Если ты рано вылетаешь, это значит, что ты не заслуживаешь того, чтобы остаться», – отметил хавбек «Арсенала ».