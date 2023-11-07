Клубы из первого Кубка чемпионов – где они сейчас? Есть и великие, и банкроты

Кто удержался, кто скатился?

Элита мирового футбола в 1955-м собралась в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Далеко не все клубы хорошо состарились.

На Конгрессе УЕФА, в марте 1955-го предложили создать турнир, где лучшие европейские команды соревнуются между собой – Кубок европейских чемпионов. Инициатором был редактор L’Equipe Габриэль Ано, который подглядел клубный турнир в Южной Америке.

Идею одобрили, но появился вопрос: а как определить участников самого первого турнира? Только созданный УЕФА колебался и не хотел конфликтовать с федерациями, назначая к концу сезона новую мотивацию для чемпионов.

Поэтому в первый розыгрыш-1955/56 L’Equipe звал самые популярные клубы Европы – вне зависимости от того, были ли они чемпионами своих стран. О, тут были очень необычные команды: «Юргорден», «Вереш Лобого», «Саарбрюккен» – но выиграл «Реал». Вот плей-офф того турнира.

В первоначальном списке было 18 клубов, но некоторые отказались. Например, «Абердин» решил сосредоточиться на местном чемпионате, считая его гораздо более важным, чем ненужный еврокубок. Вместо него приехал «Хиберниан» (5-е место).

Но место хотя бы осталось в Шотландии, а вот слот Англии после отказа «Челси» (и вообще всей футбольной лиги) отдали варшавской «Гвардии», которая заняла четвертое место в чемпионате Польши.

«Честно говоря, мы понятия не имели, насколько важно здесь играть, – полузащитник «Реала» Франсиско Хенто объясняет позицию отказников. – Просто выходили на поле. Никто не объяснил нам, что произойдет, если мы выиграем. Про формат тоже ничего не знали. Но когда в финале обыграли «Реймс», поняли, что прикоснулись к чему-то большому».

А где сейчас 16 участников самого первого турнира?